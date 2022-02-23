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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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Великобритания (4255) Россия (91250) санкции (10615) Трасс Элизабет (116)

Полномасштабного вторжения РФ пока не видим, но подготовили на этот случай санкции, - глава МИД Великобритании Трасс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Полномасштабного вторжения РФ пока не видим, но подготовили на этот случай санкции, - глава МИД Великобритании Трасс

В Великобритании пока не видят признаков "полномасштабного вторжения России в Украину", но на этот случай Лондон подготовил новые санкции.

Об этом заявила глава МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но мы совершенно ясно понимаем, что если президент Путин пойдет на эскалацию, то мы, международное сообщество усилим наши санкции", - сказала она телеканалу Sky News.

Трасс отметила, что важно "придержать некоторые санкции в шкафчике" на тот "весьма вероятный случай", если Россия начнет полномасштабное вторжение.

Говоря об уже объявленных Британией санкциях, Трасс заявила, что это - "самый жесткий пакет, который мы когда-либо применяли против России". По ее словам, это "решительный ответ" на события.

Также читайте: Великобритания введет санкции против депутатов Госдумы и членов Совета федерации, голосовавших за "признание" "ЛДНР"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
я чесно вас не розумію, ви маєте постійні претензії до Заходу.
вночі 22.02.2022 особа, яка обіймає посаду президента України звернулася до громадян України зі словами про те, що "причин для вашої безсонної ночі немає".
й не було жодного слова вторгнення, але було про "визнання незалежності луганських та донецьких окупованих областей може означати односторонній вихід росії з минських домовленностей".

то чого ви хочете від Заходу?
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23.02.2022 10:21
+6
У меня три вопроса к МИД Великобритании!
1) Донбасс - это Украина?
2) Российские войска вошли на Донбасс?
3) Что по вашему называется словом "Полное вторжение"?
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23.02.2022 10:16
+6
А які санкції ввела Україна проти агрессора?
Полное вторженіє це коли пів країни по бомбосховищам сидить, і трупи на вулицях лежать, сподіваємось до цього не дійде. Завжди є куди гірше, навіть тоді, коли здається, що гірше нікуди.
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23.02.2022 10:21
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Дві області, по розміру Швейцарії, відібрала і не бачите?
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23.02.2022 10:13 Ответить
я чесно вас не розумію, ви маєте постійні претензії до Заходу.
вночі 22.02.2022 особа, яка обіймає посаду президента України звернулася до громадян України зі словами про те, що "причин для вашої безсонної ночі немає".
й не було жодного слова вторгнення, але було про "визнання незалежності луганських та донецьких окупованих областей може означати односторонній вихід росії з минських домовленностей".

то чого ви хочете від Заходу?
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23.02.2022 10:21 Ответить
ось вам ще: На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації...", - зазначив президент.
це теж про відсутність повномаштабного вторгнення на думку сьогоднішнього керівництва України.

Захід вже бив на сполох три тижні поперджаючи Україну, що отримав натомість? - докори в тому, що вони розганяють інформаційну війну гірше совйова зі скабєєвою та руйнують нашу економіку.

то може ви не тим претензії висуваєте?
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23.02.2022 10:25 Ответить
Резервистов мобилизируют..этого пока достаточно..То что нет мобилизации до непосредственно войны, это тоже полностью правильно, если провести мобилизацию, а войны нет, то кто в стране будет работать, и за какой счёт кормить мобилизированых?? Или просто мобилизируем и тупо сидим ждём пока экономика встала ??
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23.02.2022 10:42 Ответить
як сказане вами потирічить моїм словам?
я ж й кажу: влада не вважає, що відбулося повномаштабне вторгнення то чому його наявність має визнавати Захід?
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23.02.2022 10:46 Ответить
ну й просто от свіже: "У разі вторгнення РФ до України одразу буде запроваджено воєнний стан. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3318293

як бачите керівництво України теж не вважає, що вторгнення вже відбулося.

то може поставите їм ваше питання?
"Дві області, по розміру Швейцарії, відібрала і не бачите?"
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23.02.2022 12:34 Ответить
Страусиная позиция и как только что то увидим сразу выразим большую обеспокоенность.
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23.02.2022 10:16 Ответить
никогда никакой страус не собирался и не зарывал голову в песок! сколько раз можно повторять это неразумное ( чтоб не называть "бред" в цивилизованном обществе) утверждение?
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23.02.2022 10:46 Ответить
позиція, яка повністю відповідає позиції сьогоднішньої влади нашої країни.
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23.02.2022 12:36 Ответить
У меня три вопроса к МИД Великобритании!
1) Донбасс - это Украина?
2) Российские войска вошли на Донбасс?
3) Что по вашему называется словом "Полное вторжение"?
показать весь комментарий
23.02.2022 10:16 Ответить
А які санкції ввела Україна проти агрессора?
Полное вторженіє це коли пів країни по бомбосховищам сидить, і трупи на вулицях лежать, сподіваємось до цього не дійде. Завжди є куди гірше, навіть тоді, коли здається, що гірше нікуди.
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23.02.2022 10:21 Ответить
Санкции вводит не Украина (нажаль), а кучка малообразованных, жидкимобосранных псевдополитиков, не способных ни то шо на "подвиг", а даже на поступок!
А Украина, руками патриотов и простых украинцев, вводит те санкции, которые может, на которые не нужно собирать 350 ублюдошных дармоедов и ждать пока они наконец-то разродятся коллективным решением - пакует мокшам "груз-200"...
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23.02.2022 10:36 Ответить
Ок, давайте зброю - самі у приціл побачимо
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23.02.2022 10:17 Ответить
Надо пояснять бриттам все в цифрах. Площадь Крыма- 27 т.кв.км., площадь ОРДЛО- 16 т.кв.км., а площадь не попавшей под российскую оккупацию территории Луганской и Донецкой областей- 37 т.кв.км. Позавчера путин прямым текстом заявил, что эти 37 т.кв.км. также принадлежат ему. Для примера территория Израиля-20,7 т.кв.км, территория Армении-29,8 т.кв.км.
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23.02.2022 10:20 Ответить
МІС, ви не з того боку споглядаєте агресію, того й не бачите, що вони вперлися на Донбас у 2014 році, а легалізувались зараз і посилюють щоденно свою присутність, вже не криючись. Чи вам треба, щоб усе, що на кордонах, перекочувало на нашу територію? Тоді ви побачите повне вторгнення? Правий Зеленський, що санкції були потрібні, як запобіжник від потужної агресії. Та й було б видно, чи будуть вони дієвими чи просто таки бутафорськими.
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23.02.2022 10:22 Ответить
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23.02.2022 10:27 Ответить
пане Анатолик , Ви, сподіваюсь, про ворогів? нема питань - екскаватор впродовж дороги траншею розриє, а бульдозер зариє, потім сіялка травичкою засіє
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23.02.2022 10:57 Ответить
все в мире говорят что путин сошел с ума. а вот у меня сложилось устойчевое мнение,что с ума посходили все западные лидеры и ужже давно в 2014году. видя,невидят,слышат или делают видчто не видят и не слышат,все херня. в 1938 и 39м они тоже не видели и не слышали. все повторяется,только с другой стороны. Сначала вас трахал гитлер по культурному-по правильному,как европеец,культурный и интелигентный засранец,теперь вас будет трахать монголо-татарский дикарь в извращенными методами дремучего садиста. и так вас всех оттрахает,что у ваших правнуков на генетическом коде запишется "бояться руского дикаря" навека.вам порвут все,вас уничтожат!!! Вы этого хотите??? Нет? тогда целуйте в жопы украинских воинов света и добра,потому что именно наши воины сейчас защищают весь ваш прогнивший лицемерный,барыжный,пидастический мир.Вы гомики только жопы видите и свои жопы привыкли наставлять.Вы не видите что гибну мирные люди в центре европы,и солдаты защищающие свою родину от гоблинов и дикарей,вы не видите ,что они защищают и вас-гомиков.Вы все в теплых ванных нежитесь.Нужно вам принести в ваши дома смерть,насилие и разруху,тогда может вы увидите.
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23.02.2022 10:38 Ответить
То есть если ***** продолжит откусывать по кусочку...ну скажем возьмёт Харьков и стсановица..то по мнению Запада это не широкомаштабное вторжение и можно не беспокоица? ПОтом будет Мариуполь и так далее, но по чуть чуть, по одному городу... ползучая окупация..это не будет считаца вторжением нет? ***** придумали..
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23.02.2022 10:47 Ответить
А если бы от Англии или от США по кусочку откусывать..ну всего по 1 городу, по одной области....интересно что б они тогда сказали?? это бы уже было вторжением по ихнему мнению, или ещё нет??
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23.02.2022 10:50 Ответить
 
 