Полномасштабного вторжения РФ пока не видим, но подготовили на этот случай санкции, - глава МИД Великобритании Трасс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Великобритании пока не видят признаков "полномасштабного вторжения России в Украину", но на этот случай Лондон подготовил новые санкции.
Об этом заявила глава МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но мы совершенно ясно понимаем, что если президент Путин пойдет на эскалацию, то мы, международное сообщество усилим наши санкции", - сказала она телеканалу Sky News.
Трасс отметила, что важно "придержать некоторые санкции в шкафчике" на тот "весьма вероятный случай", если Россия начнет полномасштабное вторжение.
Говоря об уже объявленных Британией санкциях, Трасс заявила, что это - "самый жесткий пакет, который мы когда-либо применяли против России". По ее словам, это "решительный ответ" на события.
Пожалуйста, подождите...
вночі 22.02.2022 особа, яка обіймає посаду президента України звернулася до громадян України зі словами про те, що "причин для вашої безсонної ночі немає".
й не було жодного слова вторгнення, але було про "визнання незалежності луганських та донецьких окупованих областей може означати односторонній вихід росії з минських домовленностей".
то чого ви хочете від Заходу?
це теж про відсутність повномаштабного вторгнення на думку сьогоднішнього керівництва України.
Захід вже бив на сполох три тижні поперджаючи Україну, що отримав натомість? - докори в тому, що вони розганяють інформаційну війну гірше совйова зі скабєєвою та руйнують нашу економіку.
то може ви не тим претензії висуваєте?
я ж й кажу: влада не вважає, що відбулося повномаштабне вторгнення то чому його наявність має визнавати Захід?
як бачите керівництво України теж не вважає, що вторгнення вже відбулося.
то може поставите їм ваше питання?
"Дві області, по розміру Швейцарії, відібрала і не бачите?"
1) Донбасс - это Украина?
2) Российские войска вошли на Донбасс?
3) Что по вашему называется словом "Полное вторжение"?
Полное вторженіє це коли пів країни по бомбосховищам сидить, і трупи на вулицях лежать, сподіваємось до цього не дійде. Завжди є куди гірше, навіть тоді, коли здається, що гірше нікуди.
А Украина, руками патриотов и простых украинцев, вводит те санкции, которые может, на которые не нужно собирать 350 ублюдошных дармоедов и ждать пока они наконец-то разродятся коллективным решением - пакует мокшам "груз-200"...