Рекомендуем украинцам не ехать в РФ. Тем, кто сейчас находится там, советуем немедленно вернуться, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране - немедленно покинуть ее территорию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в заявлении МИД.
Отмечается также, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.
В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, сообщаются контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:
Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).
Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).
Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).
Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).
Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).
Пожалуйста, подождите...
И развернуть эти "лагеря беженцев" в Счастье, Золотом, Крымском, Волновахе и дальше по списку из сводок...
А гостинничное мыло, полотенца, гостинничные тапочки?
яким пофік,що їх принижують...НЕ ЗДАТНІ ВИВЧИТИ іноземну на якомусь елементарному рівні,щоб поїхати на заробітки на Захід..
, Казахстану чи Китаю.
НІ.
ЛИШЕ через посольства Литви або Польщі
косяпен не втримаються ,і зроблять аналогічне для громадян України..
Це ОБМЕЖИТЬ поїздки українців до країни -агресора..
У тёщи там и квартира, и дача, и дом в деревне....