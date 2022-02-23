РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10316 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 758 36
армия РФ (15355) МИД (6653) Россия (91250)

Рекомендуем украинцам не ехать в РФ. Тем, кто сейчас находится там, советуем немедленно вернуться, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Рекомендуем украинцам не ехать в РФ. Тем, кто сейчас находится там, советуем немедленно вернуться, - МИД

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране - немедленно покинуть ее территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается также, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, сообщаются контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:

Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).

Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).

Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Тим хто поїхав не повертайтеся, на х.. ви потрібні якщо ще їздите в парашку..
показать весь комментарий
23.02.2022 10:17
+26
Це особисто моя думка-тільки той хто несповна розуму може продовжувати їздити до ворога,тим більше під час війни...
показать весь комментарий
23.02.2022 10:17
+21
показать весь комментарий
23.02.2022 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.02.2022 10:16 Ответить
Переодягнуть у форму бійців ЗСУ, і положать трупи біля українських танків Т -90 у Кемерівській області.
показать весь комментарий
23.02.2022 10:30 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 13:41 Ответить
Тим хто поїхав не повертайтеся, на х.. ви потрібні якщо ще їздите в парашку..
показать весь комментарий
23.02.2022 10:17 Ответить
Це особисто моя думка-тільки той хто несповна розуму може продовжувати їздити до ворога,тим більше під час війни...
показать весь комментарий
23.02.2022 10:17 Ответить
тим більше,що у Польщі,наприклад,великий дефіцит на ринку праці...
показать весь комментарий
23.02.2022 11:45 Ответить
А я бы рекомендовал пограничной службе Украины не пускать назад тех кто сейчас в РыФе...
показать весь комментарий
23.02.2022 10:19 Ответить
Пускать, но только после собеседования с СБУ, а до этого развернуть для них лагеря беженцев, пусть ждут очереди
показать весь комментарий
23.02.2022 10:23 Ответить
Ага...
И развернуть эти "лагеря беженцев" в Счастье, Золотом, Крымском, Волновахе и дальше по списку из сводок...
показать весь комментарий
23.02.2022 10:27 Ответить
Я лично никогда не был в России - хотя люди которые раньше ездили в Россию на заработки рассказывали как их русские ненавидели и унижали и еще и войны не было. Вот такая вот дикая Россия.
показать весь комментарий
23.02.2022 10:23 Ответить
Русские в России ненавидят всех, не только украинцев. Да они даже своих соседей по многоэтажке ненавидят. Я жил в нескольких городах РФ, и везде было одно и тоже, мужики с одного района города ожесточенно били мужиков с другого района, если вдруг те переходили "границы". Это больше похоже на инстинкты животных, чем на поведение человека, и это всегда ставило меня в тупик, как так можно жить. А ещё больше меня удивляло то, что когда я говорил, что, мол, это как-то ненормально, все вокруг пожимали плечами и говорили "а что тут такого? У вас же тоже самое." И никакими словами нельзя было объяснить, что нет, у нас не так. Кацапы живут в говне и искренне верят, что все в мире живут в говне тоже, не может же быть, что это только они такие конченые. При этом многие ездят по всяким Тайландам на курорты, и не привозят оттуда в голове ничего нового и хорошего, наоборот, это они туда везут Россию.
показать весь комментарий
23.02.2022 10:46 Ответить
Как ничего хорошего не привозят?
А гостинничное мыло, полотенца, гостинничные тапочки?
показать весь комментарий
23.02.2022 11:10 Ответить
А тих, хто повернеться - необхідно піддати контрразвідувальній перевірці. Обов'язково
показать весь комментарий
23.02.2022 10:25 Ответить
скоты уже....я не езжу уже 7 лет в белгород к родственникам и не собираюсь даже .для меня рашка умерла...и не общаюсь даже ....а те кто хочет и нужно общаться так вам на шару все блага западной цивилизации куча меседжэров пиши, говори, смотри до всирачки друг на друга сутками .прошли времена что скучали...писали письма .голубями почту хахахаха
показать весь комментарий
23.02.2022 10:25 Ответить
Украинцы и не едут туда, зачем это предупреждение?
показать весь комментарий
23.02.2022 10:28 Ответить
нахер они тут нужны. Это ж коллаборанты и малоросы...
показать весь комментарий
23.02.2022 10:30 Ответить
тільки примітивні дебіли можуть пертися в фашистську Масковію, то хай там і остаються назавжди, таких продажників нам не треба тут, нам достатньо бидлостана на сході та 12% колаборантів, котрі підтримують так зване ОПЗЖ
показать весь комментарий
23.02.2022 10:32 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 10:33 Ответить
На паспортах цих заробітчан погранцям слід ставити штамп путін - ху..ло. Проблема вирішиться сама собою.
показать весь комментарий
23.02.2022 10:36 Ответить
возвращайтесь мать вашу..... или будет в обменном фонде нахватают вас дураков там как уже было, ещё вас не хватало освобождать из плена .то не верещите от туда ПАМАГИТЕ....СПАСИТЕ .ИДИТЕ ВСЕ НАХ...((
показать весь комментарий
23.02.2022 10:49 Ответить
Помиийте їх хоч на кордоні, шолє...
показать весь комментарий
23.02.2022 10:50 Ответить
Ті хто там зараз перебуває просто йдуть нах..й. Підкацапники срані.
показать весь комментарий
23.02.2022 10:52 Ответить
с возвращенцами я бы не торопился. Все вменяемые оттуда вернулись еще в 2014 году. А те кто поедут сейчас, либо долбоебы либо завербованные русней
показать весь комментарий
23.02.2022 10:57 Ответить
На мою думку, ті що сьогодні на росії не українці. Хай там залишаються. На Засрашці проживає більше українців чим де на світі, але ніхто з них не виступає проти агресії росії проти України, стали хохлами,малоросами і навіть великими ворогами. А тут московити почуваються хазяями, вони повсюду, у Верховній Раді, в уряді, в облрадах, в банках і диктують свої вимоги на підтримку Засрашки. Тут їм Рай, скізь лунає їхня мова, фільми, книги, продукти. На росії немає ні одної української школи, я вже не кажу про мову, чи фільми. Чому так, манкрути?
показать весь комментарий
23.02.2022 11:08 Ответить
лорачка, брежня, лобода епуча....марув і всі пробляді українські....як ви будете їхати сюди і дивитись у очі ? хоча вони бдуть в лаптестані..... Раком всих карданом от ЗІЛа.
показать весь комментарий
23.02.2022 11:12 Ответить
А скільки паскудників поіхали туди на заробітки сотні тисяч якщо не понад мільйон ,ось мораль цих негідників ,кому война ,а кому мать родна . До речі є такі що виіхали в рф ,а тут отримуцють субсидію та інші пільги ,може пора розібратись ?
показать весь комментарий
23.02.2022 11:17 Ответить
хай МЗС займається тим , що зараз нагальне . Немає в ********** українців . Хохли можуть будь , жебраки , сочуствуїщє , запроданці , #обнуті і тощо . Тощо може будь найбільше . Українців там немає !!!
показать весь комментарий
23.02.2022 11:20 Ответить
а ще В росію їздять просто тупі.РАБИ.

яким пофік,що їх принижують...НЕ ЗДАТНІ ВИВЧИТИ іноземну на якомусь елементарному рівні,щоб поїхати на заробітки на Захід..
показать весь комментарий
23.02.2022 11:47 Ответить
Україна припинить дипломатичні стосунки з росією. Консульські функції будуть виконуватися через консульство їншої країни, наприклад, Казахстану чи Китаю. Мабуть зараз про це домовляються. І про це українські дипломати зараз попереджають на своїй пташиній мові бюрократів. А по-народному, то це звучить: валіть додому і нікуди не рипайтесь, бо війна. Ми вас попереджаємо, що ми вам не допоможемо, бо війна.
показать весь комментарий
23.02.2022 11:23 Ответить
Україна припинить дипломатичні стосунки з росією. Консульські функції будуть виконуватися через консульство їншої країни, наприклад, Казахстану чи Китаю.

НІ.

ЛИШЕ через посольства Литви або Польщі
показать весь комментарий
23.02.2022 11:43 Ответить
Я ЗА
показать весь комментарий
23.02.2022 11:48 Ответить
візовий режим для громадян кацапстану конче необхідний..

косяпен не втримаються ,і зроблять аналогічне для громадян України..

Це ОБМЕЖИТЬ поїздки українців до країни -агресора..
показать весь комментарий
23.02.2022 11:42 Ответить
Млять!
У тёщи там и квартира, и дача, и дом в деревне....
показать весь комментарий
23.02.2022 12:14 Ответить
НІКОГО не впускати, нехай щастить!
показать весь комментарий
23.02.2022 12:39 Ответить
я хоть там и родился некстати не был 25 лет и до смерти не опоганюсь!
показать весь комментарий
23.02.2022 13:42 Ответить
 
 