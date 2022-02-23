От сирен до артобстрелов и бомбардировок: опубликованы рекомендации, как действовать в чрезвычайной ситуации. ИНФОГРАФИКА

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, а также украинская волонтерская группа #МиГотові разработали памятки, как действовать в кризисной ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, украинская волонтерская группа #МиГотові разработала памятку для семей, как действовать в кризисной ситуации: она содержит советы по стратегии действий, подготовке "тревожного чемодана" и правилам во время артобстрелов или появления войск врага в городе.

"Цель и мечта нашего врага - паника в наших рядах. Лучшее средство против паники - заблаговременное осведомленность и спокойная предусмотрительность, а не игнорирование реальности. Вместе с вами мы верим и надеемся, что ничего страшного не произойдет, но предлагаем заранее задуматься, обсудить в семейном кругу, подготовиться. Будем для всех вокруг средоточием здравого смысла, спокойной уверенности, заблаговременной подготовки и полезной информации", - говорится в предисловии к документу.

Памятка содержит 13 разделов:

- стратегия действий в случае чрезвычайной ситуации;

- какие запасы надо сделать дома;

- как подготовить транспортные средства;

- какие медикаменты и средства первой помощи нужно иметь;

- как подготовить рюкзак безопасности;

- как подготовиться к отсутствию газа и электричества;

- где искать правдивую информацию;

- как подготовить детей;

- как позаботиться о домашних животных, живущих с вами;

- что делать, если вы узнали о приближении военных действий;

- что делать, услышав сирену;

- что делать в случае артобстрела или бомбардировки;

- что делать в случае появления чужих военных и выстрелов из стрелкового оружия |



Отрывок из памятки.

Загрузить памятку можно по ссылке.

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В то же время Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Министерством обороны, Аппаратом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и общественными организациями разработали практические советы, которые учитывают украинский и иностранный опыт и включают рекомендации по информационной безопасности. Оригинальные иллюстрации для брошюры создал известный иллюстратор Александр Грехов.

Как отметила руководитель Центра страткоммуникаций и информбезопасности Любовь Цыбульская, за образец была взята шведская брошюра, чрезвычайно короткая, но при этом содержащая практические советы. Брошюру легко и быстро прочесть в момент непосредственной опасности.

По ее словам, брошюра будет распространяться и онлайн и в печатном виде. Все желающие могут напечатать экземпляры и разместить ее на своих сайтах. Для этого нужно написать по адресу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Брошюра содержит:

- Информацию об оборонных возможностях Украины

- Советы по подготовке дома

- Что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий

- Как не стать жертвой дезинформации

- Что делать после получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ"

- Как подготовить "тревожный чемодан"

- Что еще следует помнить о зонах обстрелов?

- Действия во время: а) обстрелов стрелковым оружием, b) артобстрелов, c) артиллерийских обстрелов системами залпового огня

- Что должно быть в аптечке



Отрывок из брошюры

Онлайн версию брошюры можно скачать по ссылке