Рада сегодня может рассмотреть введение чрезвычайного положения в нескольких областях, - нардеп "Голоса" Железняк
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Верховная Рада сегодня, 23 февраля, может рассмотреть введение чрезвычайного положения в ряде областей Украины.
Об этом в своем Телеграмме сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"С высокой вероятностью в 12:30 будем голосовать чрезвычайное положение в ряде областей (не по всей стране)", – рассказал политик.
Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который вводится для устранения чрезвычайных ситуаций, созданных либо естественным путем, либо людьми, и может привести к потерям материальных ресурсов и среди населения. ЧП вводится на не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях. В случае необходимости ЧП может быть продлено президентом, но не более чем на 30 дней.
Во время чрезвычайного положения нельзя проводить выборы президента, парламента и местных органов власти.
Чрезвычайное положение позволяет:
- Ограничить въезд и выезд на территории, где есть ЧП.
- Использовать армию и полицию для обеспечения безопасности.
- Отменять работу аэропортов и перекрывать дороги.
- Запрещать деятельность партий, общественных организаций.
- Вводить комендантский час.
- Запрещать забастовки, концерты и другие массовые мероприятия.
- Изымать личные вещи, пользоваться офисами и жилыми домами.
- Вводить карты на продукты и предметы первой необходимости.
- Осматривать вещи, автомобили, квартиры и т.д.
- Эвакуировать население из опасных мест.
- Воспользоваться имуществом компаний, учреждений и организаций всех форм принадлежности.
- Проводить целевую мобилизацию, указываемую в указе президента.
- Устанавливать "квартирную повинность" для размещения эвакуированных.
- Вводить особый порядок распределения продуктов питания и предметов первой необходимости.
- Изменять режим работы компаний, переориентировать их на производство нужной продукции.
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