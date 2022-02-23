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"Путин официально признан Гитлером 21 века": Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Западные СМИ активно освещают действия страны-агрессора против Украины и президента РФ Владимира Путина

Об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Передовицы британских газет сегодня. Вывод - Путин официально признан Гитлером 21 века. Жаль, что на это понадобилось целых 8 лет после оккупации Крыма. Теперь нам осталось сдержать его попытку поиграть в Афганистан на примере Украины. Навести порядок в нашем государстве. И построить очень быстрыми темпами Израиль, Южную Корею или ФРГ у нас в Украине", - говорится в сообщении.

Также читайте: Путин назвал условия деэскалации: Отказ Украины от Крыма и НАТО и демилитаризация

Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 01
Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 02
Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 03
Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 04
Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 05
Путин официально признан Гитлером 21 века: Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ 06

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+39
Попытка снять с дерева пациента психиатрической клиники.
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23.02.2022 11:15
+24
Кацапській молі до Адіка ще дорости треба. Воно просто *****.
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23.02.2022 11:19
+15
Коли ***** було ще завклубом в Дрездені, його вкусив непримітний старенький вуличний художник з маленькими вусиками...
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23.02.2022 11:21
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Попытка снять с дерева пациента психиатрической клиники.
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23.02.2022 11:15 Ответить
Найвелычнишый говноралиссимус вселенной смотрит, куда спрятались его враги.
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23.02.2022 11:30 Ответить
У него гиперзвуковой движок.

Он - фольклорный элемент

У него есть документ

Он ваще может оттуда

Улететь в один момент
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23.02.2022 12:15 Ответить
Підтримую!!!
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23.02.2022 11:16 Ответить
А ******?
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23.02.2022 11:17 Ответить
Ну ****** оно всегда было, и таким останется. А вот прежний фюрерок то очень плохо кончил
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23.02.2022 12:03 Ответить
да гитлер был божьим одуванчиком по сравнению с плешфюрером !
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23.02.2022 11:18 Ответить
и дороги делал
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23.02.2022 12:16 Ответить
А навіщо згадувати при цьому чорта Геращенка? Невже не можна зробити матеріал без цього
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23.02.2022 11:18 Ответить
Кацапській молі до Адіка ще дорости треба. Воно просто *****.
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23.02.2022 11:19 Ответить
да я тоже думаю что солдат(австриец) и террористы(Сралин и Путин), как то слабо похожи, ну разве шо Сра и Пу - подлость, трусость, злопамятство
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23.02.2022 11:25 Ответить
У них є одна спільна риса - шизофренія. Просто ***** примітивний імітатор Адіка.
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23.02.2022 11:39 Ответить
не уверен, их же не обследовали то.
Как и Жирика - ну да, вроде неадекват, но послушай звонок к нему того же Геращенко - Жирик говорит: Да это все пропаганда, вы же понимаете(про свои высеры шо всех тут разбомбить и т.д.)
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23.02.2022 12:19 Ответить
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23.02.2022 12:08 Ответить
По моему тоже сравнение с Гитлером не корректны. У них там у азиатов свои герои с кличками: В.И Ульянов(Ленин) И.В. Джугашвили(Сталин) В.В. Путин******).
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23.02.2022 12:09 Ответить
Для Запада более понятен Гитлер. Азиатских героев они плохо знают.
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23.02.2022 20:03 Ответить
Пуцкін це списаний матеріал!
Старий карлик скоро здохне...
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23.02.2022 11:21 Ответить
Коли ***** було ще завклубом в Дрездені, його вкусив непримітний старенький вуличний художник з маленькими вусиками...
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23.02.2022 11:21 Ответить
Ти почав вірити у конспірологію, про те, що австрійський художник вижив?
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23.02.2022 12:00 Ответить
Ні. Більше схоже та те, що Ви перестали вірити, що у мене є почуття гумору.
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23.02.2022 12:04 Ответить
Скажи будь-ласка, що робитимеш особисто ти, у разі, коли до тебе прийде представник влади і застосує до тебе п.6 ст. 16 Закону України про правовий режим надзвичайного стану"? Ну або п.1 ст.17?
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23.02.2022 12:24 Ответить
Буду все робити правильно.
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23.02.2022 12:36 Ответить
А як саме, просвіти, будь-ласка. Я ж знаю, що там написано, і, сподіваюсь, ти теж - знаєш.
То як - конкретно? Дуже цікаво.
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23.02.2022 13:57 Ответить
Береш документ про вилучення майна. Після закінчення надзвичайного станупо ньому одержуєш все назад або повну компенсацію вартості.
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23.02.2022 14:08 Ответить
А ти в тексті закону щось про такі документи побачив? Які нормативно-правові акти регламентують форму, зміст цього документу? Який нормативно-правовий акт визначає уповноважених осіб, що маєть право його підписувати від імені держави? Його реєстрацію і підтвердження? Порядок оцінки майна?
Немає таких документів. І тою бумажкою що ти сам собі вигадаєш... ну... якщо туалетний папір закінчиться, тоді вона тобі реально допоможе. Один раз. Ну... якщо пощастить, то, можливо, два.
Отака-то справа.
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23.02.2022 14:13 Ответить
Не розганяй тут кацапську пропаганду. Я тобі не юрисконсульт. У тебе документи на цю власність зараз є? В разі чоого по ним через суд своє право власності і відновиш.
Ач як тебе насміхання над ****** зачепило, почав тему розмови міняти і паніку на нагнітати...
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23.02.2022 14:33 Ответить
Диви яка штука. Документи ті в мене зараз є. І в тебе, наскільки я можу розуміти, є. І от ситуація. Приходять до тебе і викидують на вулицю, мотивуючі нагальною потребою. Чи машину забирають, на яку ти горбатився... Чи просто вивозять у чисте поле...
Отак воно у реалі буде.

Доречі, те, що ти не знаєшся на законах і на реальному житті ми давно встановили.

Не насміхання - там я просто з тебе пожартував, знаючи твоє відношення до неофіційних розслідувань, мовляв ти над ними насміхаєшся, але ж і сам пишеш... я просто про НС прочитав що його вводити будуть і одразу уявив як воно може бути в реалі.

З.І.: І про суди ще тут порозповідай... вибач, але в них ти... не знаєшся. Зав'язуй про пропаганду. Поки я тут писав, наші нардепи дали повноваження КабМіну рулити військовим бюджетом - ти не вважаєш це... узурпацією влади в руках КабМіну? Враховуючи інші їх повноваження?
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23.02.2022 14:55 Ответить
Якщо підходити до життя з точки зору твоїх фантазій, то тут і НС не потрібно. Тебе бандюки викидають з житла, у тебе є документи, а суди, як ти стверджуєш, не працюють.
То мабуть, уже вся твоя власність у бандюків (бо що ж їх стримає?) і введення НС для тебе нічого не змінить, а от бандюків позбавить власності. То тоді ти повинен радіти введенню НС. А цього немає, отже ти десь сказав неправду.
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23.02.2022 15:30 Ответить
І такі ситуації як ти пишеш траплялись. Так, не зі мною - ти просто в мене не був. В мене ремонт і квартира виглядає... як нафіг нікому не потрібна. Але траплялись вони часто. Просто я звертаю увагу на такі речі, а ти, можливо, ні - поки вони з тобою не трапляться. А мене вчили на чужих помилках вчитись.
В тебе невеличка проблема з логікою - раніше не було. Навіть, якщо уявити таку (зовсім не фантастичну) ситуацію, то те, що хтось в бандюків забере майно - от ну ніяк не дорівнює тому, що воно мені повернеться.

Розумієш, як таке - НС потрібне. Але не в тому вигляді, що в нас є. Право власності - має бути невід'ємним. Взагалі права мають бути невід'ємними. Не може бути в цьому примусу - тільки добра воля. Без варіантів. Ти... от просто прикинь. Припустимо квартира. На мою - копили якщо чесно три родини. Моя, мої батьки, моєї дружини. Копили - тобто вкладували сили і гроші. Роботою зароблені, не вкрадені. Так от. Ми за неї заплатили, а не отримали на шару як у кривавому совку. При цьому ще й податки заплатили державі, яка для того щоб в мене була квартира - не зробила ніфіга. Побудувала будівельна приватна компанія, гроші заробили ми. І тепер держава має законну можливість її в мене відібрати. Чи справедливо це? Ніфіга подібного.
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23.02.2022 15:40 Ответить
Є цікава комедія «Он снова здесь» (2015 року) . Фільм про повернення фюрера у ******* Німеччину та реакцію німців на нього. Дивилась фільм давно, але пам'ятаю, що було цікаво, треба передивитись та порівняти з сьогоденням.
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23.02.2022 14:49 Ответить
А та цицьката за нас?
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23.02.2022 11:21 Ответить
То Кабаева после солярия
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23.02.2022 12:18 Ответить
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23.02.2022 12:19 Ответить
хотів увійти в історію,увійшов як Гітлер *****!!!!!
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23.02.2022 11:21 Ответить
Дивився його відеозвернення, а на язиці так і крутиться: ***** біснувате... недофюрер скаженний.
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23.02.2022 11:22 Ответить
печалько то в том, что он то этого всего не знает, зарывшись в своём бункере. узнал бы, то это стало бы непоправимым ударом для его тонкой людоедской души )
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23.02.2022 11:22 Ответить
Может Сралиным, а, Херащенок?
Майнильский инцидент и создания там типо тоже норотных рыспублик, не, непохоже?
Сралин тоже был террористом, а Гитлер солдатом, но быдло совковое вопит о гитлерах, это понятно - вдолбили быдлу намертво о дидах и о том шо Гитлер - ууууу, фсехубил, а Сралин, ну, они же одинаковые, но Гитлер - ууууу.
"срав.нение" дебильное(по крайней мере для постсовков) это типо Херащенка со Шварцом срав.нить, а не с жирной коровой.
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23.02.2022 11:23 Ответить
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23.02.2022 11:31 Ответить
Росічнином бути не модно. Всі знають що вони свині...
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23.02.2022 11:31 Ответить
Росіянином бути не модно. Опечатка...
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23.02.2022 11:32 Ответить
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23.02.2022 11:32 Ответить
Нехорошо сравнивать сверхрассу и недочеловеков.
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23.02.2022 11:34 Ответить
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23.02.2022 11:35 Ответить
я бы проголосовал за картинку,
но, по сути, ордынцы уничтожили больше миллионов украинцев, чем нацисты, те не имели таких способностей к быстрому массовому умерщвлению людей,
и по сути, сравнительно, главным злом на планете оказался не 12-годичный 1000-летний райх, а долгая и последовательная в умножении абсолютного зла Срусско-советская орда
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23.02.2022 12:01 Ответить
путін вован - тероріст намбе ван
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23.02.2022 11:35 Ответить
Шо, Тоха ХЕРащенко остался без работы, когда уволили Авакова и не молочишко зарабатывает фотоколлажами? Ну это как раз его уровень.
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23.02.2022 11:36 Ответить
Кто знает англ видит, - заголовки о том, что слабый ответ от стран
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23.02.2022 11:37 Ответить
Не слід демонізувати Гітлера, він на тлі сраліна хлопчик, а про *****, взагалі мовчу...
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23.02.2022 11:41 Ответить
Я бы его скорее сбежавшим пациентом психиатрической лечебницы назвал, а не гитлером
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23.02.2022 11:41 Ответить
Так воно в принципи цього і бажає, лишитись в ісорії постаттю а не ******.
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23.02.2022 11:52 Ответить
Нахера гитлера оскорблять таким сравнением?
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23.02.2022 11:56 Ответить
дійсно, Гітлер таких казок про українську державність не сплітав
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23.02.2022 12:15 Ответить
Читал недавно книгу "О чем говорит Гитлер". Автор Раушнинг. Современник Гитлера, занимал высокие посты в партии нацистов. Общался с Гитлером. В книге описывает взгляды и высказывания Гитлера до и после прихода к власти в Германии. Читаю о злобе Гитлера на США и Великобританию, о поиске внешних врагов, о человеконенавистничестве, о перестройке гражданского общества в тупую биомассу и восхвалении вождя, о пропаганде и лжи как путей достижения своих целей, захвата и покорения соседних государств.
Читаю и сразу перед глазами пуйло и его кремлевская клика.
Б..ять, у них это, наверное, настольная книга.
Переселение душ не иначе
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23.02.2022 11:59 Ответить
Сралинский мерзкий плешивец.
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23.02.2022 12:00 Ответить
Отсталый урод.
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23.02.2022 12:02 Ответить
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23.02.2022 12:05 Ответить
drugix konkurentov dlia putlera i netu na takuju nominaciju.
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23.02.2022 12:13 Ответить
а Гітлер - це гірше за *****, чи просто зрозуміліше для Заходу?
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23.02.2022 12:13 Ответить
Вот это замечательная картинка. Который раз громко пукают по этому поводу. Но грязные ворованные деньги русских для британцев слаще халвы.

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23.02.2022 12:23 Ответить
От жадности превратили свою страну в воровской притон.
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23.02.2022 12:25 Ответить
Отнють.

То было "откормить кабанчика".

Теперь 'кабанчика' прикончат и оприходуют.

UK уже вскрыла "матрёшку" на 100млрд.£
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23.02.2022 17:37 Ответить
Ну Гітлер хоч і падло було ще те,але пороху понюхав,до речі і воював в Першу світову сміливо,а Х..уйло був звичайним
кгбістським гівном.
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23.02.2022 12:35 Ответить
І це правда, світ створив, вигодував цього невиліковного фашиста, нациста, терориста і вбивцю - монстра універсала. Потрібно поступово його знищувати і це США і Західним країнам під силу.
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23.02.2022 12:54 Ответить
Це ми з ставлеником Коломойського Ізраїль будувати будемо?
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23.02.2022 13:37 Ответить
такая же мразь и отродье!
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23.02.2022 13:46 Ответить
Взяли Гитлера и испачкали грязью.
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23.02.2022 14:15 Ответить
Где путлеровский щеняра Макрон и ***** Меркель? Попрятались уроды.
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23.02.2022 16:51 Ответить
 
 