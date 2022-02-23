"Путин официально признан Гитлером 21 века": Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ. ФОТО
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Западные СМИ активно освещают действия страны-агрессора против Украины и президента РФ Владимира Путина
Об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Передовицы британских газет сегодня. Вывод - Путин официально признан Гитлером 21 века. Жаль, что на это понадобилось целых 8 лет после оккупации Крыма. Теперь нам осталось сдержать его попытку поиграть в Афганистан на примере Украины. Навести порядок в нашем государстве. И построить очень быстрыми темпами Израиль, Южную Корею или ФРГ у нас в Украине", - говорится в сообщении.
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+39 Юрій Ан
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+24 вставай
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+15 Антип61
показать весь комментарий23.02.2022 11:21
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Он - фольклорный элемент
У него есть документ
Он ваще может оттуда
Улететь в один момент
Как и Жирика - ну да, вроде неадекват, но послушай звонок к нему того же Геращенко - Жирик говорит: Да это все пропаганда, вы же понимаете(про свои высеры шо всех тут разбомбить и т.д.)
Старий карлик скоро здохне...
То як - конкретно? Дуже цікаво.
Немає таких документів. І тою бумажкою що ти сам собі вигадаєш... ну... якщо туалетний папір закінчиться, тоді вона тобі реально допоможе. Один раз. Ну... якщо пощастить, то, можливо, два.
Отака-то справа.
Ач як тебе насміхання над ****** зачепило, почав тему розмови міняти і паніку на нагнітати...
Отак воно у реалі буде.
Доречі, те, що ти не знаєшся на законах і на реальному житті ми давно встановили.
Не насміхання - там я просто з тебе пожартував, знаючи твоє відношення до неофіційних розслідувань, мовляв ти над ними насміхаєшся, але ж і сам пишеш... я просто про НС прочитав що його вводити будуть і одразу уявив як воно може бути в реалі.
З.І.: І про суди ще тут порозповідай... вибач, але в них ти... не знаєшся. Зав'язуй про пропаганду. Поки я тут писав, наші нардепи дали повноваження КабМіну рулити військовим бюджетом - ти не вважаєш це... узурпацією влади в руках КабМіну? Враховуючи інші їх повноваження?
То мабуть, уже вся твоя власність у бандюків (бо що ж їх стримає?) і введення НС для тебе нічого не змінить, а от бандюків позбавить власності. То тоді ти повинен радіти введенню НС. А цього немає, отже ти десь сказав неправду.
В тебе невеличка проблема з логікою - раніше не було. Навіть, якщо уявити таку (зовсім не фантастичну) ситуацію, то те, що хтось в бандюків забере майно - от ну ніяк не дорівнює тому, що воно мені повернеться.
Розумієш, як таке - НС потрібне. Але не в тому вигляді, що в нас є. Право власності - має бути невід'ємним. Взагалі права мають бути невід'ємними. Не може бути в цьому примусу - тільки добра воля. Без варіантів. Ти... от просто прикинь. Припустимо квартира. На мою - копили якщо чесно три родини. Моя, мої батьки, моєї дружини. Копили - тобто вкладували сили і гроші. Роботою зароблені, не вкрадені. Так от. Ми за неї заплатили, а не отримали на шару як у кривавому совку. При цьому ще й податки заплатили державі, яка для того щоб в мене була квартира - не зробила ніфіга. Побудувала будівельна приватна компанія, гроші заробили ми. І тепер держава має законну можливість її в мене відібрати. Чи справедливо це? Ніфіга подібного.
Майнильский инцидент и создания там типо тоже норотных рыспублик, не, непохоже?
Сралин тоже был террористом, а Гитлер солдатом, но быдло совковое вопит о гитлерах, это понятно - вдолбили быдлу намертво о дидах и о том шо Гитлер - ууууу, фсехубил, а Сралин, ну, они же одинаковые, но Гитлер - ууууу.
"срав.нение" дебильное(по крайней мере для постсовков) это типо Херащенка со Шварцом срав.нить, а не с жирной коровой.
но, по сути, ордынцы уничтожили больше миллионов украинцев, чем нацисты, те не имели таких способностей к быстрому массовому умерщвлению людей,
и по сути, сравнительно, главным злом на планете оказался не 12-годичный 1000-летний райх, а долгая и последовательная в умножении абсолютного зла Срусско-советская орда
Читаю и сразу перед глазами пуйло и его кремлевская клика.
Б..ять, у них это, наверное, настольная книга.
Переселение душ не иначе
То было "откормить кабанчика".
Теперь 'кабанчика' прикончат и оприходуют.
UK уже вскрыла "матрёшку" на 100млрд.£
кгбістським гівном.