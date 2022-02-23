С начала суток войска РФ 25 раз открывали огонь на Донбассе. Оккупанты били из "Града" вблизи Новотошковского. Без потерь, - ООС
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По состоянию на 11 часов утра, 23 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 25 обстрелов, 21 из которых с применением тяжелого вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи:
Новотошковского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.
Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Пивденного – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль".
Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм 82 мм.
Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", - говорится в сообщении.
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