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С начала суток войска РФ 25 раз открывали огонь на Донбассе. Оккупанты били из "Града" вблизи Новотошковского. Без потерь, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток войска РФ 25 раз открывали огонь на Донбассе. Оккупанты били из

По состоянию на 11 часов утра, 23 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 25 обстрелов, 21 из которых с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи:

Новотошковского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.

Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Пивденного – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.

Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль".

Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм 82 мм.

Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", - говорится в сообщении.

Также смотрите: 22 февраля в результате российских обстрелов на Донбассе погиб боевой медик 53-й ОМБр сержант Игорь Сливка. ФОТО

С начала суток войска РФ 25 раз открывали огонь на Донбассе. Оккупанты били из Града вблизи Новотошковского. Без потерь, - ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Смерть підорашкам!!
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23.02.2022 11:21 Ответить
Тримайтесь хлопці,допомога в дорозі
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23.02.2022 11:23 Ответить
Валят с "Градов", а "Байрактары" ржавеют в ангарах ?
Пусть расправят крылья и облетают местность !
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23.02.2022 11:26 Ответить
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23.02.2022 11:47 Ответить
а что информбюро ООС сообщает как народ израилев... только один народ хвастается поражениями, все остальные - только победами... может надо начать применять имеющиеся технические средства для подавления огневых точек?
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23.02.2022 11:30 Ответить
Один раз уже показали удар "байрактара"-вони на весь мир. Может сейчас делают иначе. "Этанимы" и пошли все лесом. А кацапский "град" горит. Хотя хз.
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23.02.2022 11:51 Ответить
 
 