За Зеленского готовы проголосовать 24,6% украинцев, за Порошенко - 18%, за Тимошенко - 9,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (24,6% среди определившихся и собирающихся голосовать) и пятый президент Украины Петр Порошенко (18%).
Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" 11 - 18 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.
"Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого готовы поддержать 24,6% определившихся с выбором и намеренных голосовать. П.Порошенко поддерживают 18,0%, Ю.Тимошенко – 9,5%, Ю.Бойко – 8 ,3%. За И.Смешко готовы отдать свои голоса 7,5%, Д.Разумкова – 6,9%, Е.Мураева – 5,9%, В.Гройсмана – 5,3%, О.Ляшко – 2,9%, Яценюка – 2,2%. Рейтинги других кандидатов не превышают 2%", - говорится в исследовании.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 4800 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1,4. Сроки проведения: 11-18 февраля 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
А как же тогда сериальчики на расею продавать если дип.отношения разорвать))))
Зебилы реально неизлечимы!!!!
Я ,мої родичі,друзі,вся вулиця,місто за "імярек" не голосували..
а він переміг.
ЩО це означає ?
Фальсифікації ?
НІ,зовсім необов"язково..
Є купа інших міст,областей,де проголосували "проти" більше...
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у мене знайомі, всі хто помилився с голосуванням в 2019 році ніхто за гундоса не голосує..
СТАТИСТИЦІ ЦЕ ПО,,УЙ.
Зеля такий же + дурень, але він принаймні не приховував цього, і тому хтось проголосував за нього, ті йому залишилися вірні
хоча є відсотків 6 його релігійних прихильників,що у це не повірять ніколи..
Так що проходь мимо
Любопытно, какой рейтинг у этого "рейтенха"?
ловіть ще )))
За Зеленського готові проголосувати 23,5% українців, за Порошенка - 13,4%, за Тимошенко - 9,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Коли одне дослідження притирічить іншим у сенсфі не цифр, а тренду, то це про що свідчить?
Коли одне дослідження притирічить іншим у сенсфі не цифр, а тренду, то це про що свідчить?
Правильно! Що Зє! - чудак на літеру "М" і дбає не про оборону країни, а про те, як він на телеекрані виглядатиме!
Йому мабуть іцик клопомойський від власних "заробітків" відстібує у залежності від "рейтингів".
Тьфу! Плюнути і то гидко!
До речі, Йуля, така само "рейтингозалежна" була. Мабуть той само хазяїн.
нє відіш - родзіна в апаснасті?
;Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Кремля признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик "очень разумным". Об этом он рассказал в интервью американскому подкасту "The Clay Travis and Buck Sexton Show".
По словам политика, Россия оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе.
"Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", - заявил 45-й президент США.
Также Трамп подчеркнул, что украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Владимиром Путиным.
"Этот парень очень сообразительный. <...> Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну", - отметил Трамп.;