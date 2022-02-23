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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) Порошенко (19362) рейтинг (1617) Тимошенко (24577)

За Зеленского готовы проголосовать 24,6% украинцев, за Порошенко - 18%, за Тимошенко - 9,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За Зеленского готовы проголосовать 24,6% украинцев, за Порошенко - 18%, за Тимошенко - 9,5%, - опрос

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (24,6% среди определившихся и собирающихся голосовать) и пятый президент Украины Петр Порошенко (18%).

Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" 11 - 18 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого готовы поддержать 24,6% определившихся с выбором и намеренных голосовать. П.Порошенко поддерживают 18,0%, Ю.Тимошенко – 9,5%, Ю.Бойко – 8 ,3%. За И.Смешко готовы отдать свои голоса 7,5%, Д.Разумкова – 6,9%, Е.Мураева – 5,9%, В.Гройсмана – 5,3%, О.Ляшко – 2,9%, Яценюка – 2,2%. Рейтинги других кандидатов не превышают 2%", - говорится в исследовании.

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За Зеленского готовы проголосовать 24,6% украинцев, за Порошенко - 18%, за Тимошенко - 9,5%, - опрос Рейтинга 01

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 4800 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1,4. Сроки проведения: 11-18 февраля 2022 года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
ЗЕфілітики невиліковні
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23.02.2022 11:45
+17
Да Рейтинг укправляется Ермаком и всегд ему процентов 10 приписывает.
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23.02.2022 11:46
+17
тєлєк работаєт, а мазгі нє работают.
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23.02.2022 11:48
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ЗЕфілітики невиліковні
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23.02.2022 11:45 Ответить
Якщо Зе ще розірве дипломатичні відносини(на що не спромігся Барига-Патріот),то це добавить йому ще кілька відсотків..
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23.02.2022 11:48 Ответить
Щирі та найщиріші патріоти вірять лише рейтингам Кмісу і Соцісу!!!
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23.02.2022 11:51 Ответить
Патріоти вірять діям.
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23.02.2022 12:20 Ответить
Якщо, якщо)))))
А как же тогда сериальчики на расею продавать если дип.отношения разорвать))))
Зебилы реально неизлечимы!!!!
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23.02.2022 12:11 Ответить
Російські дипломати виїхали з України.
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23.02.2022 14:02 Ответить
не обосрись, баран
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23.02.2022 12:04 Ответить
А від зе Ви піднялися вже від сміху ? З 40(!!!) кандидатів вибрали найдурніше зе і не падали ?
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23.02.2022 12:04 Ответить
ну реально ж навіть Ляшко був би кращим президентом, ніж це чмо
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23.02.2022 12:21 Ответить
Так зараз два в одному!
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23.02.2022 12:22 Ответить
100%.Никак не хотят полюбить перекрашенных рыгов
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23.02.2022 12:29 Ответить
Тупость не лечит ни кремлевский гопник, ни алчный мародер, ни кукла Щербака. Это ваше ФСЕ, тупицы. Забыл, "только не Тимошенко", нам это по олигархо-кремль тв сказали.
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23.02.2022 13:31 Ответить
телек работает! пока...
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23.02.2022 11:46 Ответить
тєлєк работаєт, а мазгі нє работают.
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23.02.2022 11:48 Ответить
это лечиться лишь сменой поколений и образованием
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23.02.2022 12:19 Ответить
***, Тимошенко та інші некрополітики... "Це вам за те, що не молитеся"
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23.02.2022 11:46 Ответить
Тупость не лечит ни кремлевский гопник, ни алчный мародер, ни кукла Щербака. Это ваше ФСЕ, тупицы. Забыл, "только не Тимошенко", нам это по олигархо-кремль тв сказали.
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23.02.2022 13:32 Ответить
Да Рейтинг укправляется Ермаком и всегд ему процентов 10 приписывает.
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23.02.2022 11:46 Ответить
Тупость не лечит ни кремлевский гопник, ни алчный мародер, ни кукла Щербака. Это ваше ФСЕ, тупицы. Забыл, "только не Тимошенко", нам это по олигархо-кремль тв сказали.
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23.02.2022 13:31 Ответить
Це хто так підмалював рейтинг зеленого....у мене знайомі, всі хто помилився с голосуванням в 2019 році ніхто за гундоса не голосує..
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23.02.2022 11:47 Ответить
"проблема кола спілкування"..

Я ,мої родичі,друзі,вся вулиця,місто за "імярек" не голосували..

а він переміг.

ЩО це означає ?
Фальсифікації ?

НІ,зовсім необов"язково..

Є купа інших міст,областей,де проголосували "проти" більше...

--------------------------------

у мене знайомі, всі хто помилився с голосуванням в 2019 році ніхто за гундоса не голосує..

СТАТИСТИЦІ ЦЕ ПО,,УЙ.
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23.02.2022 11:52 Ответить
"Помилилися" ? Тупі , дебільні уроди-зебіли - то нехай виправляють "помилку"! Їм що , тоді повилазило ? Чи може силою заставляли голосувати за українофоба та безграмотну нікчему ?
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23.02.2022 12:10 Ответить
Эта страна безнадежна
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23.02.2022 11:47 Ответить
Ти теж бєзнадьожен?
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23.02.2022 11:49 Ответить
нарешті озвався виборець Ляшка....
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23.02.2022 11:53 Ответить
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23.02.2022 11:48 Ответить
картинка в цілому правильна, тільки зеленим повинен бути не кактус(який з блазня-"півшостого" в дупу кактус??) -ось щось таке повинно бути замість кактуса, теж ЗЕлене

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23.02.2022 11:51 Ответить
И что характерно: после того, как зе-лоун фактически отдал кацапам Донбасс, снизился не его рейтинг, а рейтинг Пороха!
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23.02.2022 11:48 Ответить
А зелене шобло реве - прі чьом тут Зєлєнскій?!
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23.02.2022 11:51 Ответить
Якби все робилось відповідно ситуації, то це непорозуміння водили б під ручки для підпису документів. Більше воно ні на що не здатне. Але силові стиуктури під контролем самі знаєте кого.
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23.02.2022 11:48 Ответить
За зе это с завышенным эго, они никогда не признают свою ошибку. И как раз те трутни общества или их ещё называют ждуны от которых нужно избавляться.
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23.02.2022 11:48 Ответить
Так же как и порохобот никогда не признает свою ошибку, юлебот свою… и так далее, по всему списку. Это называется электоральные предпочтения.
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23.02.2022 11:58 Ответить
Ну а кацапобот буде завжди "умнічять".
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23.02.2022 12:12 Ответить
Опитування проводили на Банковій.
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23.02.2022 11:50 Ответить
ніяк не вдасться переламати ситуацію Петру Лексеїчу - бо лицемірство українці не прощають - лицемірство це смертний гріх, гірше за боягузтво.

Зеля такий же + дурень, але він принаймні не приховував цього, і тому хтось проголосував за нього, ті йому залишилися вірні
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23.02.2022 11:50 Ответить
всє ані адінакавиє? ти за кого голосував?
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23.02.2022 11:52 Ответить
у першому турі за Кошулинського - у 2-му за порошенка
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23.02.2022 11:55 Ответить
Після 2014р для мене "ВО Свобода" померло.
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23.02.2022 12:01 Ответить
в 14 її розіпяв олігархат, як би були у Свободи доступи до "свідомості" людей через ТБ, то не сильно б хотілося б московським прихвостням піднімати голову і горлопанити за "рузький мір"
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23.02.2022 13:54 Ответить
Лицемірство і Брехня Пєті загальновідомі..

хоча є відсотків 6 його релігійних прихильників,що у це не повірять ніколи..
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23.02.2022 11:55 Ответить
Если не хочешь прослыть треплом, примеры в студию. Сможешь? Или гордо промолчишь?
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23.02.2022 12:29 Ответить
Ви , придурки , повірили бігусам-анусам і плетете про якесь "лицемірство" . Коли в 2014 повсцикалися , побігли голосувати за Порошенка . А потім не змогли самі собі відповісти на питання : чому його "опоненти" несуть таку ж маячню , як і кацапи ? А ти вже взагалі договорився - в тебе зебіли-недоумки кращі за нормальних людей !
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23.02.2022 12:22 Ответить
я 2014-го голосував за Яроша.
Так що проходь мимо
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23.02.2022 12:26 Ответить
А до тебе не дійшло , що голосувати потрібно за тих , хто проходить ? В результаті ти самий справжній зебіл - за кого б не голосував .
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23.02.2022 13:08 Ответить
рейтенх, не следует вымазывать зЕлёным гавном Украинцев!
Любопытно, какой рейтинг у этого "рейтенха"?
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23.02.2022 11:53 Ответить
таке відчуття, що ви радієте з того, що Зеленський завів Україну в повне гівно.
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23.02.2022 12:01 Ответить
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23.02.2022 12:03 Ответить
Літеру з ніку прибери, тоді він відповідатиме розумовим здібностям.
Коли одне дослідження притирічить іншим у сенсфі не цифр, а тренду, то це про що свідчить?
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23.02.2022 12:04 Ответить
На самом деле все основные конторы показывают разницу между Зе и По уже в пределах статистической погрешности. И только Рейтинг продолжает демонстрировать более существенный отрыв. В любом случае порохоботам есть чему радоваться. Петро реально поднабрал. И совершенно нелепое и беззубое его преследование Зе-командой, сыграло в этом главную роль. У Петра всё ещё крайне мало шансов на второе пришествие, но очевидно, что он надолго закрепился в топ-политикуме. Конечно, если его не вышвырнут оттуда грубой силой.))
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23.02.2022 12:09 Ответить
Для тих, хто у танку поясню бокладніше.
Коли одне дослідження притирічить іншим у сенсфі не цифр, а тренду, то це про що свідчить?
Правильно! Що Зє! - чудак на літеру "М" і дбає не про оборону країни, а про те, як він на телеекрані виглядатиме!
Йому мабуть іцик клопомойський від власних "заробітків" відстібує у залежності від "рейтингів".
Тьфу! Плюнути і то гидко!
До речі, Йуля, така само "рейтингозалежна" була. Мабуть той само хазяїн.
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23.02.2022 12:14 Ответить
Ось! Ось що турбує Зеленського! А його "мучають"якоюсь війною,агресією,обороною!
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23.02.2022 11:57 Ответить
Рейтинги не важливі. У Зеленського є усі шанси стати останнім Президентом незалежної України.
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23.02.2022 12:00 Ответить
Интересен результат опроса второго тура первых двух. Никогда не публикуют, к сожалению.
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23.02.2022 12:10 Ответить
Рейтинг піарить уродів та ЄрЗе
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23.02.2022 12:11 Ответить
война войной , а рейтинги по расписанию
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23.02.2022 12:15 Ответить
ЗЕдебилы неисправимы.
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23.02.2022 12:17 Ответить
на, палучі, нєпріяцєль працівний!
нє відіш - родзіна в апаснасті?
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23.02.2022 12:18 Ответить
До речі, любителям Трампа. Сучим любителям Трампа.


;Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Кремля признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик "очень разумным". Об этом он рассказал в интервью американскому подкасту "The Clay Travis and Buck Sexton Show".
По словам политика, Россия оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе.

"Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", - заявил 45-й президент США.

Также Трамп подчеркнул, что украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Владимиром Путиным.
"Этот парень очень сообразительный. <...> Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну", - отметил Трамп.;
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23.02.2022 12:23 Ответить
козлище видит козлище издалека
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23.02.2022 12:31 Ответить
Не Трамп запроваджував санкції на фірми причетних до будівництва NordStream-2, а Конгрес США. І не Трамп виділяв зброю для України, а саме Конгрес. Трмап лише підписував... спробував би не підписати - нарвався би на подолання вето
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23.02.2022 12:52 Ответить
За Яценюка и Ляшко даже голосуют. Жесть.
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23.02.2022 12:31 Ответить
Война идет.. а у нас все проценты считают...( уже возникает желание что бы после каждой каденции" ( одной и не более 3 лет) всю эту шайку лейку ставить к условной "стенке" ( без исключения) и набирать новых на работу...
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23.02.2022 12:32 Ответить
В такий рейтинг Зеленського не вірю і все. Немає у нього такого рейтингу. Запитайте любого на вулиці, він відповість правду, а то і матом.
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23.02.2022 12:51 Ответить
ні-ні "акакаяразніца" ще дохера, чи не 30%. Ці будуть визначатися біля урни для бюлетнів (навіть не в кабінці) А нині половина з них по звичці відповідають на такі анонімні опитування "голосував за Зе", і їх зараховують, ніби вони і далі збираються голосувати.
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23.02.2022 12:58 Ответить
Это не рейтинг а дикое извращение для долбо*бов!!!!!
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23.02.2022 12:53 Ответить
"рейтинг", засуньте вашу нОучную "статистику" и лидорство Зели сами знаете куда
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23.02.2022 13:13 Ответить
Значит для 24,6% эпоха бедности уже закончилась.)
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23.02.2022 13:18 Ответить
Такие соцопросы нужно подавать с пометкой "на правах рекламы", ведь любому здравомыслящему человеку понятно, что у косоворотого зедеграданта и моноскота рейтинг летит вниз и кроме продажной социологии, больше никто не способен создать вид будто ничего не происходит.
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23.02.2022 14:10 Ответить
смотрю на эти рейтинги и думаю,какой идиот их составлял.
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23.02.2022 19:27 Ответить
 
 