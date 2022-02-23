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Присутствие войск РФ вдоль наших границ постепенно наращивается, - начальник УСБУ в Харьковской области Дудин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Присутствие войск РФ вдоль наших границ постепенно наращивается, - начальник УСБУ в Харьковской области Дудин

На территории Белгородской области наблюдается постепенное наращивание военного присутствия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

"Мы видим активное маневрирование и перемещение войск Российской Федерации вдоль наших границ, видим то, что постепенно наращивается военное присутствие. Нет никаких элементов отведения от государственной границы Украины войск после т.н. учений. Вместе с тем мы видим определенные тенденции, которые очень четко показывают, что такое российские войска и как они функционируют", - сказал Дудин на совещании в Харьковской облгосадминистрации в среду.

Он отметил, что российские войска не обеспечены полностью исправной техникой.

"На сегодняшний день, по полученной нами информации, самая лучшая их тактическая группа насчитывает лишь 70% исправной техники. 30% техники неисправно. Мы видим даже в направлении Белгорода, где сосредоточена та военная техника, которая не способна самостоятельно передвигаться", - сказал Дудин.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Ну наконец то, глаза открылись. Медленно запрягаем конечно, но уже хоть что то.
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23.02.2022 11:50
+5
а ніхто не сумнівається що буде буде вторгнення..тільки наш гундос нічого не бачить і заглядає в шоколодний глаз батаксному *****..Д'ЕРМАК там все вирішує...
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23.02.2022 11:52
+5
Пво нужно как воздух,и тотальное минирование всех границ с лугандонией и парашей
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23.02.2022 11:56
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Ну наконец то, глаза открылись. Медленно запрягаем конечно, но уже хоть что то.
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23.02.2022 11:50 Ответить
із тих 70% - ще половина на ізолєнті тримається
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23.02.2022 11:52 Ответить
а ніхто не сумнівається що буде буде вторгнення..тільки наш гундос нічого не бачить і заглядає в шоколодний глаз батаксному *****..Д'ЕРМАК там все вирішує...
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23.02.2022 11:52 Ответить
А призов резервістів?
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23.02.2022 11:55 Ответить
Групп с ударными инструментами по прежнему не наблюдается.
Поэтому военное положение вводить не нужно.
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23.02.2022 11:54 Ответить
Расися готовится к наступлению, путлер сказал что лугандония включает в себя области которые были при Украине включая территорию сейчас контролируется ВСУ. Нападение неизбежно.
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23.02.2022 11:54 Ответить
У меня есть уверенность, что будет вторжение со всех сторон
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23.02.2022 11:55 Ответить
Пво нужно как воздух,и тотальное минирование всех границ с лугандонией и парашей
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23.02.2022 11:56 Ответить
Расися готовится к вторжению. Это очевидно. В зебильном правительстве нет ни одного адеквата?
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23.02.2022 11:56 Ответить
Для повномасштабного вторгнення з усіх сторін потрібна загальна мобілізація в Росії. Її зараз немає, а кадрової армії вистачить лише для локальної операції на Сході України.
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23.02.2022 12:10 Ответить
не тешьте себя иллюзиями
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23.02.2022 12:42 Ответить
Які ілюзії? Це думка військових аналітиків, до яких я дослухаюсь. Час покаже праві вони чи ні.
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23.02.2022 12:43 Ответить
Да ладно! Начальник УСБУ Харьковской обл. увидел в интернете спутниковые снимки? Или додумался прочитать наших и зарубежных аналитиков, которые пишут об этом практически ежедневно?
Кто разбудил "начальника"? Зачем?
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23.02.2022 11:56 Ответить
Схоже готується ХНР. Дай боже, щоб я помилився.
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23.02.2022 11:56 Ответить
Шашлыки, *******....
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23.02.2022 12:05 Ответить
видос орки в белгороде
https://www.tiktok.com/@denisantivatnikovno4velo/video/7067827424947490053
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23.02.2022 12:17 Ответить
Благо дело, что ВВП успел отправить в отсавку Генштаб Австрии, которые придумали украинский язык, а решил на их мето поставить деда Ленина

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23.02.2022 12:21 Ответить
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23.02.2022 12:23 Ответить


Hgi Halgenn


@HHalgenn

·
3 ч



Кримське угрупування має косу лінію на кузові на Херсон. Білгородське угрупування має мітку Z на кузові на Харків. Трикутник - для підрозділів на Слав'янськ та Краматорськ. Коло - для мобільного резерву.
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23.02.2022 12:24 Ответить
Хотите понять, что присходит?
Наглостью берут.
А чего им бояться?
Санкций на их детей, что ли?

Пересмотриете боевик с Бельмондо (один из редких хороших боевиков), "Профессионал" называется.
Помните разговор с мининстром?

- А это его письмо нам - не идиотизм? (в письме герой открыто зявляет что выполнит данный ему приказ, короче ("бам - смерть негру)
- Господин министр, посмотрите на нас. Это - первая бессонная ночь, а сколько таких еще будет.

Попробуйте загнать Кремлевские башни на их привычные места.
Это можно сделать экономически, неостановимым падением цен на энергоносители.
Попробуйте.
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23.02.2022 12:35 Ответить
Украина сама этого не сделает. Должен включиться весь мир
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23.02.2022 12:43 Ответить
США включат "весь мир".
Но в ноябре, не раньше.

Правда, очень многие комментаторы censor сильно ратуют за Байдена и по-прежнему ненавидят Трампа.
Если республиканцы на выборах в ноябре не получат большинства в Конгрессе, то США "мир не включат" потому как цены на энергоносители не пойдут вниз.

Без саудитов уронить цены на нефть не получится.
Почему Аллах так возлюбил Саудовскую Аравию, что дал им столько нефти - это я не знаю, но факт есть факт, Аллах Саудовскую Аравию благословил.
Как я раньше писала, представителям Демпартии США в Саудовскую Аравию ехать бесполезно, с ними саудиты разговаривать не будут. Пустой будет визит, кто бы не поехал, хоть Камала Харрис, хоть Хиллари Клинтон, да хоть Блинкен.

Получат республиканцы большинство в Конгрессе на выборах в ноябре - Китай и РФ остановят, не получат - Китай и Рф перекроят мир.
До ноября еще много времени, между прочим.
До ноября еще дожить нужно.

К слову, меня живой в Австралии не оставит китайская народно-освободительная армия, я нахожусь в китайских расстрельных списках.
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23.02.2022 13:45 Ответить
потрібна резервна армія на колісній техніці посередені країни готова до швидкого контрудару в будь-якому напряму або посилення вже існуючих позицій.
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23.02.2022 13:49 Ответить
Я бы не стала недооценивать противника, но и паниковать не надо. В 2014 году мы были в худшем положении. В армии не было ничего. Армия на фронт ехала на жёлтых школьных автобусах. А броники и каски покупали для нее волонтеры, за что им низкий поклон.
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23.02.2022 13:58 Ответить
 
 