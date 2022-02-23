Присутствие войск РФ вдоль наших границ постепенно наращивается, - начальник УСБУ в Харьковской области Дудин

На территории Белгородской области наблюдается постепенное наращивание военного присутствия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

"Мы видим активное маневрирование и перемещение войск Российской Федерации вдоль наших границ, видим то, что постепенно наращивается военное присутствие. Нет никаких элементов отведения от государственной границы Украины войск после т.н. учений. Вместе с тем мы видим определенные тенденции, которые очень четко показывают, что такое российские войска и как они функционируют", - сказал Дудин на совещании в Харьковской облгосадминистрации в среду.

Он отметил, что российские войска не обеспечены полностью исправной техникой.

"На сегодняшний день, по полученной нами информации, самая лучшая их тактическая группа насчитывает лишь 70% исправной техники. 30% техники неисправно. Мы видим даже в направлении Белгорода, где сосредоточена та военная техника, которая не способна самостоятельно передвигаться", - сказал Дудин.

Читайте также: Российские "зеленые человечки" есть по всей Восточной Украине. Их цель - заложить основу для войны, - Псаки