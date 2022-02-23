Присутствие войск РФ вдоль наших границ постепенно наращивается, - начальник УСБУ в Харьковской области Дудин
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На территории Белгородской области наблюдается постепенное наращивание военного присутствия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.
"Мы видим активное маневрирование и перемещение войск Российской Федерации вдоль наших границ, видим то, что постепенно наращивается военное присутствие. Нет никаких элементов отведения от государственной границы Украины войск после т.н. учений. Вместе с тем мы видим определенные тенденции, которые очень четко показывают, что такое российские войска и как они функционируют", - сказал Дудин на совещании в Харьковской облгосадминистрации в среду.
Он отметил, что российские войска не обеспечены полностью исправной техникой.
"На сегодняшний день, по полученной нами информации, самая лучшая их тактическая группа насчитывает лишь 70% исправной техники. 30% техники неисправно. Мы видим даже в направлении Белгорода, где сосредоточена та военная техника, которая не способна самостоятельно передвигаться", - сказал Дудин.
Пожалуйста, подождите...
Поэтому военное положение вводить не нужно.
Кто разбудил "начальника"? Зачем?
https://www.tiktok.com/@denisantivatnikovno4velo/video/7067827424947490053
Hgi Halgenn
@HHalgenn
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3 ч
Кримське угрупування має косу лінію на кузові на Херсон. Білгородське угрупування має мітку Z на кузові на Харків. Трикутник - для підрозділів на Слав'янськ та Краматорськ. Коло - для мобільного резерву.
Наглостью берут.
А чего им бояться?
Санкций на их детей, что ли?
Пересмотриете боевик с Бельмондо (один из редких хороших боевиков), "Профессионал" называется.
Помните разговор с мининстром?
- А это его письмо нам - не идиотизм? (в письме герой открыто зявляет что выполнит данный ему приказ, короче ("бам - смерть негру)
- Господин министр, посмотрите на нас. Это - первая бессонная ночь, а сколько таких еще будет.
Попробуйте загнать Кремлевские башни на их привычные места.
Это можно сделать экономически, неостановимым падением цен на энергоносители.
Попробуйте.
Но в ноябре, не раньше.
Правда, очень многие комментаторы censor сильно ратуют за Байдена и по-прежнему ненавидят Трампа.
Если республиканцы на выборах в ноябре не получат большинства в Конгрессе, то США "мир не включат" потому как цены на энергоносители не пойдут вниз.
Без саудитов уронить цены на нефть не получится.
Почему Аллах так возлюбил Саудовскую Аравию, что дал им столько нефти - это я не знаю, но факт есть факт, Аллах Саудовскую Аравию благословил.
Как я раньше писала, представителям Демпартии США в Саудовскую Аравию ехать бесполезно, с ними саудиты разговаривать не будут. Пустой будет визит, кто бы не поехал, хоть Камала Харрис, хоть Хиллари Клинтон, да хоть Блинкен.
Получат республиканцы большинство в Конгрессе на выборах в ноябре - Китай и РФ остановят, не получат - Китай и Рф перекроят мир.
До ноября еще много времени, между прочим.
До ноября еще дожить нужно.
К слову, меня живой в Австралии не оставит китайская народно-освободительная армия, я нахожусь в китайских расстрельных списках.