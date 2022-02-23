Рейтинг партий: "СН" - 19,6%, "ЕС" - 17,7%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 9,5%, "Сила и честь" - 7,6%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, семь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" 11-18 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.
"Рейтинг политических сил возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,6% среди голосующих и определившихся с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 17,7%, "Батькивщина" – 11,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,5%. Партию "Сила и честь" готовы поддержать 7,6%, партию Разумкова "Розумна політика" – 6,7%, партию Мураева "Наши" – 5,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,8%, Радикальную партию – 3,9%, ВО "Свобода" – 3,2%, Народный фронт (Яценюк, Аваков) – 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,1%", - говорится в исследовании.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 4800 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1,4. Сроки проведения: 11-18 февраля 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
НА "електоральному полі" України,котре окучують лише олігархи ,НЕМАЄ ПАРТІЙ...
тому рейтинги "відносні"..
відносяться до олігархів Бєні,ПЄті та Ахмєта(щодо доморощених)
до олігарха Фрідмана ("самопоміч"),раша
до фінансофого афериста світового масштабу Сороса (Фіала,"Голос")
і до бариг дрібнішого "калібру"...
Новинський -Опзж і т.д...
Але чумайдани вже пакують, шоб на Польщу чкурнути у разi початку бойових дiй.
нужен запрет козлячих пособников и физическая ликвидация козлячих депутатов в Раде.
і навіть скажу відсотки..
за Пєтю -50..
за ЗЕ,Свободу,Юлєчку по 10...
Ні для кого не таємнця, що платять з ОПи, а ось чиїми грошима ..? Питання.
А люди в яких мізки є - то розуміють що це не правда. СЛУГИ УРОДА - зрадники України, і *********** - Імпічмент!
Господа служки! - у вас уши сильно торчат.
Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
https://zaxid.net/news/
Правильно! Що Зє! - чудак на літеру "М" і дбає не про оборону країни, а про те, як він на телеекрані виглядатиме!
Йому мабуть іцик клопомойський від власних "заробітків" відстібує у залежності від "рейтингів".
Тьфу! плюнути і то гидко!
Зае...ли танцами!!!!....
******...ны, ОПОЖОПовцы и прочие колобораннты! Скоро вам отвечать... в суде... Гааге, а не в вашем карманном... ****...те... На...йух!
"СН" - 149,6%
Не знаю как за Зюзю, а за Сук народа кто-то голосовать собрался?
Уж лучше голосовать за "Свободу"
предлагаю составить альтернативный список кандидатов:
1. Юрий Бутусов
2. Семен Семенченко
далее дополняйте..
слуглакеїв % менший ніж у "Європейської солідарності" зразу з'являється "дослідження" Рейтингу, яке показує що лакеї перші. Це вже тенденція.
16.02.22 - Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС.
глазахочке Путлера ?
Здається, що наша тактика припинити накидування лайна на Зе у важкий період дає негативні результати і треба її поновлювати
А шо цены растут ,это херня.
При ком не расли?
При Пете вобще гривна упала.
А стаж, пенсiний вiк?
Идеально