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Новости Политика Украины
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рейтинг (1617) Батькивщина (2004) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (998) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Рейтинг партий: "СН" - 19,6%, "ЕС" - 17,7%, "Батькивщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 9,5%, "Сила и честь" - 7,6%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, семь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный группой "Рейтинг" 11-18 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Рейтинг политических сил возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,6% среди голосующих и определившихся с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 17,7%, "Батькивщина" – 11,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,5%. Партию "Сила и честь" готовы поддержать 7,6%, партию Разумкова "Розумна політика" – 6,7%, партию Мураева "Наши" – 5,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,8%, Радикальную партию – 3,9%, ВО "Свобода" – 3,2%, Народный фронт (Яценюк, Аваков) – 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,1%", - говорится в исследовании.

Также читайте: За Зеленского готовы проголосовать 24,6% украинцев, за Порошенко - 18%, за Тимошенко - 9,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: СН - 19,6%, ЕС - 17,7%, Батькивщина - 11,5%, ОПЗЖ - 9,5%, Сила и честь - 7,6%, - опрос Рейтинга 01

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 4800 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1,4. Сроки проведения: 11-18 февраля 2022 года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
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23.02.2022 11:59
+11
Админы! Давайте проведем опрос на сайте! Чем он хуже опроса рейтинга????????????
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23.02.2022 12:02
+10
Результаты будут необъективны по причине того, что ватное население сюда не заходит и боится Цензора как кацап Америку!
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23.02.2022 12:08
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23.02.2022 11:59 Ответить
Хтось із трьох контор бреше? А от хто? Чи всі брешуть?
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23.02.2022 12:02 Ответить
НА БЕЗРИБ"Ї і рак риба..

НА "електоральному полі" України,котре окучують лише олігархи ,НЕМАЄ ПАРТІЙ...

тому рейтинги "відносні"..

відносяться до олігархів Бєні,ПЄті та Ахмєта(щодо доморощених)
до олігарха Фрідмана ("самопоміч"),раша

до фінансофого афериста світового масштабу Сороса (Фіала,"Голос")

і до бариг дрібнішого "калібру"...

Новинський -Опзж і т.д...
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23.02.2022 12:18 Ответить
вєрю. вєрю
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23.02.2022 12:00 Ответить
Ну чому ж? Є ще такi органiзми, що навiть введення балалаєшних вiйск до домбабве ставлять як перемогу зешмарклi.
Але чумайдани вже пакують, шоб на Польщу чкурнути у разi початку бойових дiй.
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23.02.2022 12:05 Ответить
страна быдла...
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23.02.2022 12:01 Ответить
очевидная брехня.
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23.02.2022 12:05 Ответить
Самокритично....
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23.02.2022 12:57 Ответить
сейчас не должно быть такого, как в 2014, когда солдаты воевали за страну, а депутаты предавали ее.
нужен запрет козлячих пособников и физическая ликвидация козлячих депутатов в Раде.
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23.02.2022 12:02 Ответить
Админы! Давайте проведем опрос на сайте! Чем он хуже опроса рейтинга????????????
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23.02.2022 12:02 Ответить
Результаты будут необъективны по причине того, что ватное население сюда не заходит и боится Цензора как кацап Америку!
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23.02.2022 12:08 Ответить
нерепрезентативне..

і навіть скажу відсотки..

за Пєтю -50..

за ЗЕ,Свободу,Юлєчку по 10...
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23.02.2022 12:20 Ответить
Если провести опросы здесь на сайте, то ЕС наберет процентов 80.
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23.02.2022 12:25 Ответить
Если не 180...)))
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23.02.2022 14:23 Ответить
шо за *******?
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23.02.2022 12:02 Ответить
Хто "рейтингу" платить, той його і танцює.
Ні для кого не таємнця, що платять з ОПи, а ось чиїми грошима ..? Питання.
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23.02.2022 12:40 Ответить
ОПЗЖ - 9,5% це пистець якийсь,вониж будуть стріляти нам в спини
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23.02.2022 12:02 Ответить
ні .. це в основному мирні раби... що скучили за расєйським чоботом і "порядком"..
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23.02.2022 12:21 Ответить
19,6% за СН... Не верю
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23.02.2022 12:03 Ответить
Алєні- олені, небриті та неголені, дивні створіння, в них з мізків стирчить коріння - Може вони й повірять.
А люди в яких мізки є - то розуміють що це не правда. СЛУГИ УРОДА - зрадники України, і *********** - Імпічмент!
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23.02.2022 12:04 Ответить
Да не публикуйте вы эту туфту от Рейтинга, это бред сивой кобылы.
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23.02.2022 12:05 Ответить
После того, как Соц-служба Разумкова перестала малевать ********** несущуствующие цифири, подоляк срочно перекупил Рейтинг

Господа служки! - у вас уши сильно торчат.
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23.02.2022 12:08 Ответить
ОПЗЖ нужно объявить предателями, просто констатируя факт, и запретить ... пусть бегут в орду, к плешивому хану Батыю, пока границы не закрыли ... а потом и гражданства лишить
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23.02.2022 12:10 Ответить
В орду побіг тільки один, а всі інші в ненависну Європу.

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

https://zaxid.net/news/
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23.02.2022 12:16 Ответить
Для любителів опи - ваші ізбранніки під час повномасштабної війни потікають в "гейропу", а куди побіжите ви, дебільні виборці мураєво-бойко-медведчуковці?))
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23.02.2022 12:29 Ответить
а народу толкают про терроборону, партизанов и вообще жизни лишаться, лишь бы майно рошенов сохранить
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23.02.2022 12:52 Ответить
А деж найрентинговіші за всіх "голос?"
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23.02.2022 14:12 Ответить
Коли одне дослідження притирічить іншим у сенсфі не цифр, а тренду, то це про що свідчить?
Правильно! Що Зє! - чудак на літеру "М" і дбає не про оборону країни, а про те, як він на телеекрані виглядатиме!
Йому мабуть іцик клопомойський від власних "заробітків" відстібує у залежності від "рейтингів".
Тьфу! плюнути і то гидко!
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23.02.2022 12:10 Ответить
Умиляет подборка цифер.... "Кто платит тот танцует..." ( Девушку)
Зае...ли танцами!!!!....
******...ны, ОПОЖОПовцы и прочие колобораннты! Скоро вам отвечать... в суде... Гааге, а не в вашем карманном... ****...те... На...йух!
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23.02.2022 12:12 Ответить
Даже по фальшивым опросам слуги и служанки потеряли право быть большинством в раде,теперь это зрада представляющая глупое меньшинство,те кто,в последнее время,оформляет законы должны быть покараны за захват власти и злоупотребление положением.
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23.02.2022 12:17 Ответить
Не, ну это ж явная опечатка. Должно быть
"СН" - 149,6%
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23.02.2022 12:18 Ответить
Уж позвольте вам не поверить.
Не знаю как за Зюзю, а за Сук народа кто-то голосовать собрался?
Уж лучше голосовать за "Свободу"
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23.02.2022 12:21 Ответить
..ваш рейтинг - полное _овно..
предлагаю составить альтернативный список кандидатов:
1. Юрий Бутусов
2. Семен Семенченко

далее дополняйте..
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23.02.2022 12:21 Ответить
от тільки афериста Семена Насіння не вистачало )))
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23.02.2022 12:28 Ответить
Як тільки КМІС публікує рейтинги і у слуг лакеїв % менший ніж у "Європейської солідарності" зразу з'являється "дослідження" Рейтингу, яке показує що лакеї перші. Це вже тенденція.

16.02.22 - Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС.
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23.02.2022 12:23 Ответить
ОПЗЖ - это те, кто перейдут на сторону Путина в случае большой войны.
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23.02.2022 12:31 Ответить
Бред сивой кобылы.
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23.02.2022 12:33 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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23.02.2022 12:34 Ответить
Тепер цих 9,5% треба поставити на облік і заарештувати або пристрелити при першій же нагоді.
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23.02.2022 12:38 Ответить
В Украине люди не меняются. Есть своя ниша для Зеленского, умеренный полуватный электорат. Патриотическо-полунационалистический порошенковский. Тяжелые опзж-ватники, и разные Тимошенко-Ляшко секты. Люди голосуют про принципу свой-чужой.
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23.02.2022 12:43 Ответить
не верю, что европейска свыня имеет такой рейтинг
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23.02.2022 12:49 Ответить
Немає такого рейтингу і Зеленського і "слуг", підтасовкою цифр ситуацію не зміниш. Вулиця каже зовсім про інше. Немає рейтингу у "зелених" і Володі вже більше 10%.
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23.02.2022 12:49 Ответить
Хотите сказать, что зебилы не умнеют?
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23.02.2022 12:50 Ответить
Зебіли не порузумнішали і думають, що якщо якимсь чином підтасують цифри, то це і буде кінцевий результат. Цифри добре рахують на Майдані, якщо він ще цього не зрозумів.
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23.02.2022 13:14 Ответить
Навіщо зараз ця статистика, коли під загрозою майбутнє України. Мене більше цікавить обєднання всіх політичних сил для подолання ворога, а не їхній рейтинг.
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23.02.2022 12:54 Ответить
Це Ви так думаєте і нормальні люди, а "слуги" працюють виключно на свій рейтинг. Їм пофіг Україна. Вони не можуть просто так піти, їм потрібно залишитися, бо зразу фактично 99% підуть у тюрми і там реально є за що.
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23.02.2022 14:58 Ответить
Интересно с какого дурдома исходит сей рейтинг????
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23.02.2022 12:56 Ответить
больше за инородцевских я не голосую.
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23.02.2022 13:01 Ответить
Правильно.
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23.02.2022 14:08 Ответить
Контора Рейтинг - це структурний підрозділ ОП ермака, дивно що вони так мало нарахували ЗЕ.
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23.02.2022 13:10 Ответить
"рейтингу" нужны деньги или он должен ОПе?
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23.02.2022 13:10 Ответить
Ага, канешна. Три компанії нещоданвно давали 5-7% відрив ЄС від свиней наріда а за тиждень стало 2% фори у свиней... Вірим і очі відсцянини витираємо?
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23.02.2022 13:10 Ответить
Этот невиданный взлет рейтинга "Сук урода" вызван тем, что ГринПоц наконец-таки увидел Урюзьге МирЪ в глазах очке Путлера ?
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23.02.2022 13:39 Ответить
Цікаво, за рахунок кого СН за місяць набрала з 13% до 19% ? Щось дуже підозріло

Здається, що наша тактика припинити накидування лайна на Зе у важкий період дає негативні результати і треба її поновлювати
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23.02.2022 13:54 Ответить
Так скоко нападений отбито, и 25 декабря и 16 февраля(3.00.) и 20 (олимпиада).и 23.
А шо цены растут ,это херня.
При ком не расли?
При Пете вобще гривна упала.
А стаж, пенсiний вiк?
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23.02.2022 14:17 Ответить
Такие соцопросы нужно подавать с пометкой "на правах рекламы", ведь любому здравомыслящему человеку понятно, что у сепарского моноскота рейтинг летит вниз и кроме продажной социологии, больше никто не способен создать вид будто ничего не происходит.
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23.02.2022 14:12 Ответить
Какие ещё придурки в Украине поддерживают эту фашисткую пророссийскую путинскую партию ОПЗЖ. Всех этих ****** -предателей нужно поставить к стенке или в крайнем случае посадить в тюрьму, на время особого положения в стране!!!
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23.02.2022 14:13 Ответить
Главное одно, что ЗЕБилы, что лаптеногие это одного унитаза гавно!!!
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23.02.2022 15:06 Ответить
Три контрольні запитання, на які обов'язково повинні відповісти всі утирки, котрі вже вишикувались в чергу до державного корита України: 1) Чи вважаєте ви т.з. вакцинацію панацеєю від вірусного захворювання COVID-19 та чи правомірно був введений в Україні карантин?; 2) Чи конституційні закони про розпродаж української землі?; 3) Які закони, котрі були прийняті попередниками, потрібно терміново відмінити, призупинити чи серйозно редагувати? І лишень після того, як ви впевнитесь, що маєте справу з кандидатами, які кардинально відрізняються від аморальних виродків, що зараз маємо при владі і що там вже були, можна задавати головне питання: А що ж ви збираєтесь будувати на цій території суші, цифровий концтабір для безправної великої рогатої худоби чи соціально орієнтовану державу для людей?
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23.02.2022 16:21 Ответить
Раша воюет сукраиной 8 лет, не признаёт Украину как государство. А у опзж 10%.
Идеально
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23.02.2022 21:05 Ответить
Каждый 10й полицай
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23.02.2022 21:05 Ответить
 
 