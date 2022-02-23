Рада одобрила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием
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Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект о свободном владении гражданами Украины огнестрельным оружием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады 23 февраля.
Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.
Законопроект поддержали с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.
Отмечается, что законопроект, либерализируя, с одной стороны, оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.
Напомним, нардеп "слуги народа" Павел Фролов в блоге на "Цензор.НЕТ" пояснил, что законопроект регулирует вопросы производства, приобретения, владения, отчуждения, ношения, транспортировки, ремонта, применения исключительно гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему с указанием категории оружия:
А – автоматическое огнестрельное оружие (физические лица не смогут приобретать в собственность)
В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие
С – короткоствольное огнестрельное оружие (получить могут только спортсмены)
D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (можно от 18 лет)
Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие (можно от 25 лет)
Требования для владельцев оружия: гражданство Украины; отсутствие медицинских противопоказаний и судимости и случаев привлечения к административной ответственности в течение года; полис обязательного страхования гражданской ответственности за возможный ущерб третьему лицу.
Пожалуйста, подождите...
1.1. пневматична зброя калібру до 4,5 мм (включно) і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с (включно) та бойові припаси до неї;
- по этому закону даже на пневмат нужно разрешение, как как практически у всех скорость пули больше 100
С разбега камень кидаешь?
Я сыну тренироваться взял воздушку, американка с родной оптикой - 355 м/с вроде ...
Если разрешить вольное владение оружием, то быков, стреляющих друг в друга на дорогах станет не в пример больше. Страдать будут и люди вокруг этих быков. Да и вообще не вижу смысла приводить в пример Швейцарию или другие страны. Они так хорошо живут не потому что у них свободное владение оружием, а потому что люди там адекватные.
.
"Раб не имеет права брать в руки оружие, только если для переноски и под присмотром хозяина!
Гражданин ОБЯЗАН иметь оружие......"
Ещё есть вопросы?
До цього була ментівська інструкція,а тепер її переоформили в закон.
гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах.
*****
Поскольку хорошо организованная милиция необходима для безопасности свободного государства,
право народа хранить и носить оружие не
должно нарушаться.
Оригинальный текст (англ.)
A well regulated Militia,
being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
Закон есть -
ствола и патронов - нет.
Как там раньше было -
лучше
ствол
в кармане, чем полицмен
на
телефоне !
Кольт уравнивает всех Граждан в правах.
Вторая поправка к Конституции USA .
Так собі зрозумів,що це єдина відмінність.
Не найліпший варіант,але і не найгірший.
Всі хто хоче фулл-авто зброю для боротьби з агресором-прошу до військомату.
Щодо інших типів зброї-любе голубе у магазинах вашого міста,ну звичайно окрім так улюблених "знавцями" пістолетів.
Уважаю.
- законопроект №5708
за який була громадськість. А
той, за який топило МВС.
Головна різниця в табличці, однак я особливо наголошу на двох моментах.
Перший. Простим смертним короткоствольну зброю - саме ту, яку зручно використовувати для самозахисту - ніззя.
Другий. Повністю легалізується схема з нагородними пістолетами від МВС. Причому така, що простим смертним пістолети ніззя,
але якщо тебе нагородили -
то можна.
Простим смертним з пістолета постріляти можна тільки в тирі,
носити ніззя,
але якщо ти власник нагородного пістолета - ходи, де хоч, окрім певних місць»
Alex Uzh
https://ua.news/ua/nazvan-glavnyj-nedostatok-prynyatogo-zakona-o-grazhdanskom-ognestrelnom-oruzhyy/
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
"вступайте в ВСУ и там, у вас будет огромный выбор по оружию" .
ВСУ, это все-таки армия, свобода выбора в которой определяется командиром и, в лучшем случае , согласно твоей военной специальности, или подготовке...
Это не супермаркет
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."