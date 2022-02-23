В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение, - Данилов

В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Нас этим вторжением постоянно пугают. Мы четко осознаем все происходящие в РФ и Беларуси процессы. В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение. Соответственно, все будут проинформированы", - отметил Данилов.

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