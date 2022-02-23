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В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение, - Данилов

В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Нас этим вторжением постоянно пугают. Мы четко осознаем все происходящие в РФ и Беларуси процессы. В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение. Соответственно, все будут проинформированы", - отметил Данилов.

Также смотрите: В случае атаки РФ на Киев или любой другой город Украины - отпор будет дан мгновенно, - Данилов. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Ви хоч іноді думаєте, перед тим, як відкривати рота? Вони вже вторглись і окупували крим і ордло.
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23.02.2022 12:31
+14
Обережно!!!

Ольгінський боти розганяють паніку і зраду!!!

Адміни, блокуйте панікьорів які у такі важкі часи розганяють зраду і паніку!!!
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23.02.2022 12:29
+11
шо эти дятлы курят? А сейчас они не вторглись? В гости зашли?
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23.02.2022 12:49
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Правильно!!!
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23.02.2022 12:29 Ответить
Путин ждет каравай и соль и УРА! Путину! не выходит все больше и больше дедушку называют Х..лом дедушке желают поскорее сдохнуть чтобы его пристрелила его же охрана чтобы тромб оторвался и был праздник во всем мире с салютами все 40 дней радостного карнавала по случаю его кончины...... нет это таки надо прожить все житие свое никчемное-- чтобы ТВОЯ СМЕРТЬ-- БЫЛА СТОЛЬ ЖЕЛАННА ВСЕМУ ЗЕМНОМУ ШАРИКУ...??!! маладца войдет в Историю не иначе как Х..ло и никто даже не будет уточнять-- что сие был такой маленький злой тупой дебильный карлик оленевод посредственность зашкварный кретин даже его по паспорту никто называть не будет и назовут период правления Х..ла ЧЕРНЫМ ПЕРИОДОМ В РОССИИ.. и мире...
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23.02.2022 12:57 Ответить
Мне все же кажется, что вторжение в Украину уже произошло 8 лет назад и большие куски земли Украины уже оккупированы и введение военного положения при массивном вторжении будет запоздалым и преступным. Ну и люди не подготовленные, многие даже не знают что происходит, даже при раздаче оружия людям надо еще научиться стрелять. А военные тоже должны быть во всеоружии. У Зеленского с его слов армия еще НЕДОУКОМПЛЕКТОВАНА. А что он делал вчера и 2,5 года до сегодня? Сегодня уже летят снаряды с Градов агрессора на украинские населенные пункты. А военного положения нет. Это преступление. И людей еще не эвакуировали из районов обстрела. Решено куда? Подготовлены села и дома для размещения людей?
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23.02.2022 13:04 Ответить
мы учили по Истории так называемую странную войну между Германией и Францией когда французы надеясь на Линию Мажино полагали что 2 года у них война но странная все сидели в окопах и смотрели друг на друга чем все закончилось мы знаем в Украине на Донбассе тоже есть странности кажем так.. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭТО ПОКА ПЕРЕБОР Достаточно для приведения в чувство тех кто любит Рашку и живет пофигизмом задуматься и понять на своей шкурке что это не кино а реальность... на остатках Донецкой и луганских областей работает иной закон ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ.. тому пока и дай Бог чтобы так и оставалось нет потребности вводить ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭТО КСТАТИ БУДЕТ ЭЛЕМЕНТОМ КОТОРЫЙ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОССИЯ КАК КОМАНДУ ФАС.. Чрезвычайно это чуточку мягче но пока дает возможности властям военным населению осознать что есть на сегодня все это серьезно и общество начнет привыкать и свыкаться и учиться жить в условиях ограничений вынужденных...
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23.02.2022 13:12 Ответить
Обережно!!!

Ольгінський боти розганяють паніку і зраду!!!

Адміни, блокуйте панікьорів які у такі важкі часи розганяють зраду і паніку!!!
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23.02.2022 12:29 Ответить
А що з "подоляковськими" чи "серлещевськими" ботами що творять диверсію й дезінформацію?!
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23.02.2022 12:43 Ответить
Тогда поздно будет пить боржоми, Грузия, Приднестровье, Крым, ОРДЛО, что дальше Алексей?
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23.02.2022 12:30 Ответить
Перестать бити себе вухами по щоках.
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23.02.2022 12:32 Ответить
Не поняла вопроса.

Сказал же Царь российский, бункерный, обнуленный, что Россия будет от Лиссабона до Владивостока.
На Лиссабон пойдут, что непонятного?
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23.02.2022 13:48 Ответить
Ви хоч іноді думаєте, перед тим, як відкривати рота? Вони вже вторглись і окупували крим і ордло.
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23.02.2022 12:31 Ответить
а до Донецка с Луганском еще не вторглись????
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23.02.2022 12:32 Ответить
Уважно брифінг дивилися? Там особливий стан вже декілька років
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23.02.2022 12:33 Ответить
правильно..та должен быть военный стан несколько лет....
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23.02.2022 12:34 Ответить
1148 года ?
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23.02.2022 12:57 Ответить
Путин напал на украину. Поднялся большой перевод. А кто поднимит на нас винтовку тому ПРАВЫЙ СЕКТОР ****** оторвет
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23.02.2022 12:35 Ответить
надо писать не "Путин" с большой буквы, а "*****" с большой буквы

и не "украина" с маленькой, а Украина" с огромной
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23.02.2022 12:59 Ответить
там гугля переводчик виноват )))
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23.02.2022 13:54 Ответить
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23.02.2022 12:42 Ответить
Все-таки, ми напали.
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23.02.2022 12:50 Ответить
Бомбит Воронеж непадецки...
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23.02.2022 13:02 Ответить
сча ***** пару рокет с непредвиденой траекторией на воронеж пустит... флаг надо сбить то...)))))
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23.02.2022 13:57 Ответить
Правильно! Они же еще не вторглись! Будем ждать «настоящего» вторжения, Мистер Страус?
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23.02.2022 12:49 Ответить
шо эти дятлы курят? А сейчас они не вторглись? В гости зашли?
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23.02.2022 12:49 Ответить
на шашлыки(
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23.02.2022 13:24 Ответить
8 лет же воюем или врали?
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23.02.2022 12:51 Ответить
ты считаешь, что кацапские свиньи читают Цензор ?
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23.02.2022 13:00 Ответить
*** уже США признали вторжение в Украину, а у нас еще не?
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23.02.2022 12:52 Ответить
я не понимаю, они ведь уже вторглись. Донецк и Луганск - это Украина. Они уже там.
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23.02.2022 12:54 Ответить
Ютюб заблокировал Пушилина.
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23.02.2022 12:56 Ответить
правильно писать Пениса Душилина
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23.02.2022 13:04 Ответить
Да не может быть.
Это они "преждевременно".
А канал Шария открыт?
Будет тогда Шарий этим, как его, рупором ДНР.
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23.02.2022 13:49 Ответить
Повернись живим14 ч. ·



Одна бабуська з Дніпропетровщини подзвонила і каже: «Якщо ви не зможете навчити мене стріляти, знайте, що у мене є ніж. І сапа. І вили. Я буду захищатися і лупашити їх - хай одного м*скаля, але точно заберу з собою».
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23.02.2022 12:59 Ответить
Ппжелаем бабульке крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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23.02.2022 13:50 Ответить
У мене виникло питання до попів МПЦ.Чому церква МПЦ мовчить?Чому не б'є у всі колоколи?Офіс церкви в країні агресора найбільша кількість пастви цієї церкви знаходиться в Україні ,з мовчазного погодження чи не з мовчазного ? Війна це вбивство тих самих прихожан МПЦ ? Війна не вибирає,війна один з найстрашніших гріхів...
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23.02.2022 13:04 Ответить
При военном положении апартаменты Медведчука будут использованы
для размещения солдат ?
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23.02.2022 13:06 Ответить
Не скачи на бутылке, псина козломордая. Очко разорвешь
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23.02.2022 13:16 Ответить
мудазвон под прокси тебе табличку с номером поставят)) особо не переживай.
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23.02.2022 13:18 Ответить
Ты целофановый пакет для себя уже приготовила кацапсина? Или или как твои сородичи наступавшие в 2014 будешь месяцами валяться по полям собак и ворон кормить?
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23.02.2022 13:19 Ответить
Тогда уже себя в жопу поцелуйте. Перед вторжением Рашка запустит отряды *Гиркина* которые будут подготавливать почву для основных сил. Только военное положение поможет бороться с етими диверсантами и их сообщниками местными сепаратистами.
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23.02.2022 13:17 Ответить
+100 %
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23.02.2022 13:26 Ответить
Это из серии - "в случае вторжения - мы выдадим солдатам патроны."
Вы уроды зеленые должны идти на 3 шага впереди кацапо-стратегов от войны - а не быть статистами !!!
Лучше перебдеть чем не до бдеть !!! Закрывайте границу полностью в прифронтовых, а так же на границе с РБ, и в районе Харьковской и Сумской вводите срочно комендантский час !!!
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23.02.2022 13:33 Ответить
Скажи мне, россиянин, тот заказ (новость прошла в ЦМИ) РФ 45 тысяч мешков для будущих трупешников асвабадителей, тебе не кажется сильной недооценкой того числа трупных мешков, которые действительно понадобятся?

Как считаешь, во сколько раз надо увеличить закупку мешков для трупов российских военнослужащих ?
Я думаю раз в 10, как минимум, твое какое мнение?
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23.02.2022 13:55 Ответить
Подождите, я запутался.
Так РФ что ЕЩЁ не вторглась в Украину? А как же Крым? А как же Иловайски и прочие Дебальцево?
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23.02.2022 13:46 Ответить
Нужно вооружить всю страну оперативно, чтобы люди были вооружены, как в Швейцарии.
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23.02.2022 14:00 Ответить
Що воно верзе....
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23.02.2022 14:19 Ответить
А куда враг должен дойти чтобы Данилов заметил, что уже
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23.02.2022 22:14 Ответить
 
 