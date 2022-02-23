В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Нас этим вторжением постоянно пугают. Мы четко осознаем все происходящие в РФ и Беларуси процессы. В случае вторжения РФ в Украину сразу будет введено военное положение. Соответственно, все будут проинформированы", - отметил Данилов.
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Ольгінський боти розганяють паніку і зраду!!!
Адміни, блокуйте панікьорів які у такі важкі часи розганяють зраду і паніку!!!
Сказал же Царь российский, бункерный, обнуленный, что Россия будет от Лиссабона до Владивостока.
На Лиссабон пойдут, что непонятного?
и не "украина" с маленькой, а Украина" с огромной
Это они "преждевременно".
А канал Шария открыт?
Будет тогда Шарий этим, как его, рупором ДНР.
Одна бабуська з Дніпропетровщини подзвонила і каже: «Якщо ви не зможете навчити мене стріляти, знайте, що у мене є ніж. І сапа. І вили. Я буду захищатися і лупашити їх - хай одного м*скаля, але точно заберу з собою».
для размещения солдат ?
Вы уроды зеленые должны идти на 3 шага впереди кацапо-стратегов от войны - а не быть статистами !!!
Лучше перебдеть чем не до бдеть !!! Закрывайте границу полностью в прифронтовых, а так же на границе с РБ, и в районе Харьковской и Сумской вводите срочно комендантский час !!!
Как считаешь, во сколько раз надо увеличить закупку мешков для трупов российских военнослужащих ?
Я думаю раз в 10, как минимум, твое какое мнение?
Так РФ что ЕЩЁ не вторглась в Украину? А как же Крым? А как же Иловайски и прочие Дебальцево?