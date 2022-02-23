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Фриз (202) экономический паспорт (13)

Законопроект Зеленского о $10 тыс. на ребенка нарушает Конституцию, содержит коррупционные риски и не соответствует антикоррупционному законодательству, - Комитет ВР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Законопроект Зеленского о $10 тыс. на ребенка нарушает Конституцию, содержит коррупционные риски и не соответствует антикоррупционному законодательству, - Комитет ВР

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект президента Владимира Зеленского об экономическом паспорте украинца таким, что нарушает Конституцию, содержит коррупционные риски и не соответствует антикоррупционному законодательству.

Об этом сообщила в Facebook народная депутат Ирина Фриз.

Она уточнила, что заседание комитета прошло 22 февраля.

"К сожалению, мы не успели рассмотреть альтернативные законопроекты потому, что представители монобольшинства в комитете покинули оперативное заседание, что привело к потере кворума", – добавила Фриз.

Напомним, 6 декабря 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

До этого в своем выступлении перед парламентом 1 декабря президент Владимир Зеленский озвучил очень экзотическое обещание – введение в будущем экономического паспорта, который получат украинские дети.

"В соответствии с ним, плата за использование наших недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, – объявил президент. – С достижением совершеннолетия дети смогут использовать эти накопления для получения образования в Украине или покупки собственного жилья".

Введение подобного новшества Зеленский анонсировал еще весной, но теперь это произошло на специфическом фоне. Перед этим парламент принял "антиолигархический" законопроект №5600. Им увеличивается рента на добычу железной руды, от чего финансово пострадает самый богатый олигарх страны Ринат Ахметов.

Глава23 парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что законопроект об экономическом паспорте украинца предусматривает, что после достижения 18 лет граждане смогут накопить на своих персональных счетах почти $10 тысяч (примерно 272 тысячи гривен по нынешнему курсу).

По словам нардепа, законопроект предполагает, что каждый ребенок, который рождается в Украине, получит специальный счет в Фонде будущих поколений.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Какие 10К? Учителя ещё $4К не успели потратить.
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23.02.2022 12:31
+10
Кривой понт дороже денег.
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23.02.2022 12:29
+7
Він же казав що буде йти лиш на один президентський термін ? Що уже далі зберається ? Вчителі ще чекають свої 4 тис. ЗЕЛЕНИХ може дочекаються ?
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23.02.2022 12:33
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Кривой понт дороже денег.
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23.02.2022 12:29 Ответить
Какие 10К? Учителя ещё $4К не успели потратить.
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23.02.2022 12:31 Ответить
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23.02.2022 12:34 Ответить
така беліберда що капець. На сьогодні він неактуальний, в топку.
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23.02.2022 12:31 Ответить
топка должна быть длиной не меньше 162 см
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23.02.2022 13:07 Ответить
а чому 162, зріст у путіна десь 145
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23.02.2022 13:08 Ответить
При чём тут *****, которого ты называешь Путин ?
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23.02.2022 13:11 Ответить
ну так, путіна в топку, шо нє так?
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23.02.2022 13:15 Ответить
третя папытка...

спробуй прочитати статтю,

бодай заголовок ..
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23.02.2022 13:20 Ответить
та я зрозумів одразу, падло ольгінське.
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23.02.2022 13:23 Ответить
наскільки я розумію, ольгінське падло пише "Путин" ?
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23.02.2022 13:26 Ответить
які ж ви, подоляцькі боти, тупі )))
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23.02.2022 13:27 Ответить
у зеленого 162?
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23.02.2022 16:59 Ответить
Как обычно
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23.02.2022 12:33 Ответить
Він же казав що буде йти лиш на один президентський термін ? Що уже далі зберається ? Вчителі ще чекають свої 4 тис. ЗЕЛЕНИХ може дочекаються ?
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23.02.2022 12:33 Ответить
Хай зі своїх кровних хоч по $1 роздасть... Чи ні?
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23.02.2022 12:38 Ответить
ты воинствующий мусульманин или ортодоксальный хасид ?

90 из 100 твоих комментов о ненависти к свинье.

Свинья - национальное домашнее животное украинцев.

Скажи честно, ты - мусульманский кацап или еврейский ?
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23.02.2022 13:09 Ответить
оно - просто ботик ))))
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23.02.2022 13:29 Ответить
Ну і що, він же не збирався його виконувати, він вже був би на пенсії, то для піару і для лохів. Ви ж це все захавати?
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23.02.2022 12:43 Ответить
Пора по всей Украине огласить первый тосто « шоб хутин сдох !!!»
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23.02.2022 12:46 Ответить
вже занюхався
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23.02.2022 12:48 Ответить
Рада указала "гаранту" чтоб вначале сопли проглотил или вытер...
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23.02.2022 12:48 Ответить
А то ніхто й досі не знав. що Зеля-аферист.
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23.02.2022 12:48 Ответить
Усе всім роздає - *******, Епаспорти, тисячі наліво і направо. А лохі слухають і жруть
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23.02.2022 12:51 Ответить
Вава хотєл как лучьше,но єму нє дают
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23.02.2022 12:54 Ответить
отдать ребенку- это преступление, а разрешить грабить и тырить барыгам- это можно, за 30 лет замиллиардели парашенки, ахметовы за какие шиши? этих детей и грабили
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23.02.2022 13:05 Ответить
так ты же - нищеброд с камброда.

шо у тебя Порошенко украл, кроме надежды на превращение Луганска в Монте-Карло ?
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23.02.2022 13:50 Ответить
Я в 1986 году застраховала своего сына. В 16 лет он должен был получить 1000 руб. В итоге: Госстрах исчез и мои деньги вместе с ним.
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23.02.2022 13:06 Ответить
Это я о долгосрочных инвестициях нашего государства. Это такая же афера, как и накопительная пенсия. Наше государство ещё не готово к этому. Слишком много воров у власти.
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23.02.2022 13:08 Ответить
После сгоревших средств на сберкнижках родителей, инфляции купонов, и прочего кидалова, с государством не играю. Государство берет от меня только налоги, интересуясь моей персоной только во временя войн и эпидемий. В остальном государство - это доильный аппарат для хорошей жизни чиновников, по крайней мере у нас. Поэтому никому не советую отдавать государству свои кровные или надеяться, что он получит от государства какие-то блага, если ты, конечно, не чиновник, судья или мент.
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23.02.2022 13:19 Ответить
я! я двоих своих страховал (идиот) и до свадьбы и до совершеннолетия )))) на 3 000 каждую!!! (идиот дважды))))
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23.02.2022 13:31 Ответить
Ничего, на ошибках учимся, правда на своих...
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23.02.2022 13:46 Ответить
жаль моих родителей (их уже нет со мной) они по копеечке откладывали на сберкнижку..
(а те копеечки совсем не лишними были)
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23.02.2022 13:54 Ответить
"когда овации затихли и смолкли крики браво, бис.
вдруг стало слышно как наш вова, за сценой, от восторга ссыт."
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23.02.2022 13:15 Ответить
А если еще к этим 10 тысячам продать собаку, то это ж сколько скумбрии по 8 грн можно будет накупить?
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23.02.2022 13:15 Ответить
На ребёнка нужно давать пр рождении но это нужно грамотно...
Во первых после 25 лет потому что дети рожают детей, может это и не повлияет но многие девушки будут задумываться ....
Второе если семьи алкоголиков и такое просматривается значит откладывать детям до их совершенно летия и на учёбу их или как взнос на квартиру....иначе все это теряет смысл...
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23.02.2022 15:32 Ответить
 
 