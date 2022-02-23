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На территории Луганской и Донецкой областей действует отдельный правовой режим, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На территории Луганской и Донецкой областей действует отдельный правовой режим, - Данилов

На территории Луганской и Донецкой областей действует отдельный правовой режим.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"На территории Луганской и Донецкой областей проходит операция Объединенных сил, это происходит еще с периода, когда туда зашли россияне и когда они разожгли там войну на территории нашей страны. Вся эта ситуация началась в 2014 году", - отметил Данилов.

"Там отдельный правовой режим действует, на территории Донецкой и Луганской областей, там проходит операция Объединенных сил, там все руководство находится под военными, там областная государственная военно-гражданская администрация на территории Луганской и Донецкой областей, там все эти правовые вопросы уже решены", – уточнил он.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+1
и тем не менее, даже это уточнение можно было сделать уже в сноске... ибо чрезвычайное положение по ВСЕЙ Украине (ну если, конечно, вы еще считаете те области Украиной)
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23.02.2022 13:27
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ахаха, окремою новиною для тих хто не може прочитати далі заголовка
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23.02.2022 12:53 Ответить
действует отдельный правовой режим, - Данилов , да там кругом депутаты ОПЗЖ ,их помощники и агенты ФСБ крутятся.
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23.02.2022 13:18 Ответить
Окремий правовой режим діє ще з 2014 року у Донецькій та Луганській обл.х на підконтрольних Україні територіях
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23.02.2022 13:54 Ответить
и тем не менее, даже это уточнение можно было сделать уже в сноске... ибо чрезвычайное положение по ВСЕЙ Украине (ну если, конечно, вы еще считаете те области Украиной)
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23.02.2022 13:27 Ответить
Огромная колонна танков под флагами днр замечена на мариупольском направлении. ТГ Украина Online
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23.02.2022 13:38 Ответить
под флагами днр и рф замечена на мариупольском направлении
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23.02.2022 13:52 Ответить
Надо объявлять военное положение и интернировать ОПЗЖ и всех коллаборационистов
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23.02.2022 13:39 Ответить
А Чита это это руцкий мир или свинарник?Я не хочу Читу в Украине,🤣
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23.02.2022 13:50 Ответить
Якщо чесно, Україною зараз не керує ніхто. Номінально звісно. Різноманітні міністерства та відомства працюють по інерціїї, виконуючи свої статутні завдання і живуть своїм життям... пЄрмак або Зелений втручаються лише там, де бачать якусь для себе вигоду чи небезпеку.
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23.02.2022 13:54 Ответить
Чтобы стране убытка не принести (банк, то государственный) у нас Приват с ноября кредиты не выдаёт. Донецкая область.
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23.02.2022 13:59 Ответить
 
 