В ФСБ РФ заявили, что "сторонники "Правого сектора" якобы готовили "теракт" в одном из храмов оккупированного Крыма
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Федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы предотвратила "теракт" в православном храме в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".
Отмечается, что задержаны шесть граждан России, которые являются "сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор".
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", - указано в сообщении.
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Максим Скубенко
Команда VoxCheck
Общество
очень много букв --> https://voxukraine.org/ru/glavnyj-lzhets-myra/
@zloy_odessit
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С нескрываемым удовольствием просматриваю фото российских СМИ с места задержания "Правого сектора" в оккупированном Крыму. Тут даже больше чем просто БИНГО: визитка Яроша, агитационные листовки, диплом украинского образца, немецкая каска! И литература свидетелей Иеговы…
Странно, почему не Mein Kampf и "1001 рецепт приготовления русскоговорящего младенца от шеф-повара Александра Турчинова"? 😎
И всё это "боевики" тащили с собой в оккупированный Крым! Ну как... Как комментировать подобную шизофрению от российских СМИ/ФСБ?
Правдаправда...
Насрать в патриарший куколь (ота белая шапчёнка со складным громоотводом-крестиком) обер-попа Кирилла в алтаре храма Христа-Спасителя, прости Господи, - вот как надо.
Достаточно кормить людей распятым мальчиком.... Это вы негодяи убили в Донецке семью священника. Это вы убиваете мирных жителей на Донбассе , а потом трубите что ПРАВЫЙ СЕКТОР убивает. Это вы взрываете самолеты....... Захлебнитесь своей собственной желчью...
Снова Россия насмешила фейком об "украинских террористах" (фото)