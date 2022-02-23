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Новости Происшествия
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Крым (26016) теракт (2152) ФСБ (1861) Правый сектор (848)

В ФСБ РФ заявили, что "сторонники "Правого сектора" якобы готовили "теракт" в одном из храмов оккупированного Крыма

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В ФСБ РФ заявили, что

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы предотвратила "теракт" в православном храме в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

Отмечается, что задержаны шесть граждан России, которые являются "сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор".

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", - указано в сообщении.

Смотрите: ФСБ опубликовала кадры уничтожения якобы украинских БМП на своей территории. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+42
Лапатнікі ужє усралісь після учорашної заяви Првого сектора...
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23.02.2022 12:47
+35
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23.02.2022 12:48
+24
оооооо. визитки пошли. давно не было
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23.02.2022 12:48
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Главный лжец мира

Максим Скубенко
Команда VoxCheck

Общество

очень много букв --> https://voxukraine.org/ru/glavnyj-lzhets-myra/
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23.02.2022 13:29 Ответить
вся світова спільнота вже зрозуміла, що починаючи з 1917 року теракти , і державні перевороти є почерком , котрий видає рашистські злочини і злочини їх прибічників
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23.02.2022 13:31 Ответить
Подрыв церквей , даже РПЦ это точно не наш метод. Это скорее метод ЧК- НКВД - МГБ- ФСБ.
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23.02.2022 13:32 Ответить
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
3 мин



С нескрываемым удовольствием просматриваю фото российских СМИ с места задержания "Правого сектора" в оккупированном Крыму. Тут даже больше чем просто БИНГО: визитка Яроша, агитационные листовки, диплом украинского образца, немецкая каска! И литература свидетелей Иеговы…
Странно, почему не Mein Kampf и "1001 рецепт приготовления русскоговорящего младенца от шеф-повара Александра Турчинова"? 😎

И всё это "боевики" тащили с собой в оккупированный Крым! Ну как... Как комментировать подобную шизофрению от российских СМИ/ФСБ?
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23.02.2022 13:37 Ответить
Да никак. Алени они в Африке алени
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23.02.2022 13:44 Ответить
И прилетели они рейсовым самолетом в Симферополь из Москвы с 15 кг тротила. А при прохождении досмотра им пожелали хорошего дня и отдали честь.
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23.02.2022 13:40 Ответить
Первейшая задача кацапов,дать воду в Крым.И они будут искать любой предлог,чтоб зайти войной.
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23.02.2022 13:41 Ответить
Это дисиптиконы!
Правдаправда...
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23.02.2022 13:41 Ответить
На тебя уже и внимание практически не обращают внимание,так,шота под ногами валяется,🤣
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23.02.2022 13:55 Ответить
А прорив? Шість БТРів, купа дохлих акторів. Де нормальна творчість і політ фсбешної думки? Зажиріли, ****.
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23.02.2022 14:05 Ответить
"... теракт в одном из храмов оккупированного Крыма" - не ржачно, не креативно, в ФСБ РФ никакой фантазии.
Насрать в патриарший куколь (ота белая шапчёнка со складным громоотводом-крестиком) обер-попа Кирилла в алтаре храма Христа-Спасителя, прости Господи, - вот как надо.
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23.02.2022 14:35 Ответить
Вот ни одному слову не поверю. Мы в отличии от вас фашистов рашистов- глубоко верующие люди где Крым с регулярной рашской армией и где Украина.
Достаточно кормить людей распятым мальчиком.... Это вы негодяи убили в Донецке семью священника. Это вы убиваете мирных жителей на Донбассе , а потом трубите что ПРАВЫЙ СЕКТОР убивает. Это вы взрываете самолеты....... Захлебнитесь своей собственной желчью...
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23.02.2022 14:38 Ответить
не верю...
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23.02.2022 15:06 Ответить
аааа-ха-ха)))))
Снова Россия насмешила фейком об "украинских террористах" (фото)




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23.02.2022 15:14 Ответить
Коварные правосеки батюшке коноплей кадило зарядили.
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23.02.2022 16:53 Ответить
Нахер кому нужен их храм вонючий? Если бы подводную лодку сжечь, то другое дело...
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23.02.2022 17:23 Ответить
*****, а откуда там в Крыму взяться Правому сектору? вы же ж все там зачистили после аннексии. или это просто фейк очередной рюске пропаганды или у них там действительно рукожопые спецслужбы работают. )
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23.02.2022 18:20 Ответить
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