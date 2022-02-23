В ФСБ РФ заявили, что "сторонники "Правого сектора" якобы готовили "теракт" в одном из храмов оккупированного Крыма

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы предотвратила "теракт" в православном храме в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

Отмечается, что задержаны шесть граждан России, которые являются "сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор".

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", - указано в сообщении.

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