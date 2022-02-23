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Решения о мобилизации пока нет. В случае необходимости оно будет принято, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Решения о мобилизации пока нет. В случае необходимости оно будет принято, - Данилов

Решения относительно общей мобилизации в Украине нет, в случае необходимости оно будет принято.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу мобилизации, это решение будет приниматься отдельно. На сегодняшний день такого решения еще нет. В случае необходимости оно будет принято", - сказал Данилов.

Также читайте: Украина в случае вторжения РФ может мобилизовать до 2,5 млн человек

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Нельзя ссориться с росией, ведь тогда они скачают "Сватов" с торрента и будут показывать бесплатно!!!
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23.02.2022 13:21
+3
я промовчу й щодо заяви данілова й щодо коментарів (незадоволених чи навпаки), скажу єдине:
хочеться вірити, що в разі оголошення мобілізації всі ми, присутні тут чоловіки, знайдемо в собі мужність з'явитися до війсккоматів.
Слава Україні, панство!
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23.02.2022 13:34
+3
Чого зараз не від'їхав?
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23.02.2022 13:45
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Нельзя ссориться с росией, ведь тогда они скачают "Сватов" с торрента и будут показывать бесплатно!!!
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23.02.2022 13:21 Ответить
У "зелених" ні рішення ні потреби ні на що немає, а найЗеленіший прикинувся мертвим.
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23.02.2022 13:23 Ответить
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23.02.2022 13:24 Ответить
от у тебя проблемы ... зеленые ... когда на кону страна...
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23.02.2022 13:24 Ответить
країна чи найЗеленіший три роки прагне заглянути пуйлу в очі і "дагаварітся десь пасредінє'
Це зелене Чмо не може очолювати країну.
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23.02.2022 14:01 Ответить
Зелені імпотенти.
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23.02.2022 13:26 Ответить
Папєрєднікі знову заважають...
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23.02.2022 13:32 Ответить
Чого зараз не від'їхав?
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23.02.2022 13:45 Ответить
Да че вы сретесь? Случись чего - они вплоть до того, что одним бортом улетят.
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23.02.2022 14:21 Ответить
Бот тупорылый. Шлюха пятикопеечная
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23.02.2022 14:20 Ответить
я промовчу й щодо заяви данілова й щодо коментарів (незадоволених чи навпаки), скажу єдине:
хочеться вірити, що в разі оголошення мобілізації всі ми, присутні тут чоловіки, знайдемо в собі мужність з'явитися до війсккоматів.
Слава Україні, панство!
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23.02.2022 13:34 Ответить
Рішення про мобілізіцію ще нема, а концтабір, запроваджуючи надзвичайний стан, вже створюють. Ця ЗЕбільна сволота більше боїться народного гніву ніж путінської орди. Зграя продажних зсучених зрадників...
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23.02.2022 13:37 Ответить
Я б на всяк випадок хоч провів би інвентарізацію запасу, хто на місці, хто ні.
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23.02.2022 13:44 Ответить
 
 