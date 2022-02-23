Решения о мобилизации пока нет. В случае необходимости оно будет принято, - Данилов

Решения относительно общей мобилизации в Украине нет, в случае необходимости оно будет принято.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу мобилизации, это решение будет приниматься отдельно. На сегодняшний день такого решения еще нет. В случае необходимости оно будет принято", - сказал Данилов.

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