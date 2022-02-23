Решения о мобилизации пока нет. В случае необходимости оно будет принято, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Решения относительно общей мобилизации в Украине нет, в случае необходимости оно будет принято.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"По поводу мобилизации, это решение будет приниматься отдельно. На сегодняшний день такого решения еще нет. В случае необходимости оно будет принято", - сказал Данилов.
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+6 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.02.2022 13:21
+3 Сергей Дмитрук
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Це зелене Чмо не може очолювати країну.
хочеться вірити, що в разі оголошення мобілізації всі ми, присутні тут чоловіки, знайдемо в собі мужність з'явитися до війсккоматів.
Слава Україні, панство!