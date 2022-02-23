"Слуга народа" Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай. ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народа" Анатолий Гунько на заседании Рады обсуждал возможность поездки в Дубай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Абонент "Светлана Туризм" пишет нардепу: "Здравствуйте, Анатолий! Хотела узнать, могу ли еще что-то вам предложить по вариантам размещения в Дубай".

Гунько набирал сообщение, в котором сказал: "Пока не понимаем. Я же нардеп... нас не отпускают".

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Напомним, в 2018 году Гунько судили за захват участка земли в Броварах.







