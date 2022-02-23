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"Слуга народа" Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Нардеп "Слуги народа" Анатолий Гунько на заседании Рады обсуждал возможность поездки в Дубай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Абонент "Светлана Туризм" пишет нардепу: "Здравствуйте, Анатолий! Хотела узнать, могу ли еще что-то вам предложить по вариантам размещения в Дубай".

Гунько набирал сообщение, в котором сказал: "Пока не понимаем. Я же нардеп... нас не отпускают".

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Напомним, в 2018 году Гунько судили за захват участка земли в Броварах.

Слуга народа Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай 01
Слуга народа Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай 02
Слуга народа Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай 03
Слуга народа Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+84
Складай мандат і дуй куди хочеш.Потрібен негайно закон що всі депутати хто залишив Україну в такий час повинні позбавлені мандатів.
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23.02.2022 14:02
+81
Тікає криса. В такому разу конфіскувать майно....ВСЕ. І не впускать до України.
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23.02.2022 14:02
+66
Кому війна, а когось в Дубаи не пускають. Діпутани, ви взагалі розумієте де ви знаходитесь?
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23.02.2022 14:03
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Даааа, вот такая современная (высокого разрешения) фототехника. Так можно отыскать в волосах на голове разную живность.
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23.02.2022 17:58 Ответить
Мразь ******
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23.02.2022 18:31 Ответить
УТОЧНЕННЯ: МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ КОМЕНТАР, А НЕ САМА "мразь ******"
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23.02.2022 19:59 Ответить
ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ОКОПИ НА ПЕРЕДКУ...
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23.02.2022 18:34 Ответить
У нього ПЕРЕДОК асоціюється з дещо іншим.
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23.02.2022 19:11 Ответить
Це, ніби, натяк на корабельні сосни?...
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23.02.2022 19:59 Ответить
и не факт, что передок, гунько пристроит свой задок
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23.02.2022 23:39 Ответить
Военные говорят: ОКОПЫ- не наказание, а честь. Честь в доверии миллионов людей, которые вручили человеку в окопах свою жизнь, как самое немыслимое сокровище!
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23.02.2022 20:41 Ответить
Какие окопы? Мины снимать, максимум
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23.02.2022 21:47 Ответить
Нет, ну ты Гунько, здоровый амбал. И ***********, если после такого кризиса и стресса, общество и ВР не оздоровиться морально и не сплотится. Это ужасно будет...
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23.02.2022 18:35 Ответить
Відпускаємо. Дайте йому під зад, щоб долетів швидче, ніж літаком.
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23.02.2022 18:36 Ответить
АУ ! Зеленський відпусти його в Дубай , заодно із Верховної Ради України , бо нам таких нардепів і задарма не треба
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23.02.2022 18:57 Ответить
"Пока не понимаем. Я же нардеп... нас не отпускают".
Все что нужно знать о зепутангах. Ау, 73% имбецилы, вы за такое голосували?
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23.02.2022 19:04 Ответить
Треба проголосувати за проведення позачергової сесії у Дубаї, прямо на пляжі....в трусах. Зразу двох зайців вб'ють.
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23.02.2022 19:10 Ответить
Є ще варіант на нудистському пляжі.
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23.02.2022 19:14 Ответить
Для якогось приблизного розуміння картини того, що відбуваетья, можна сміливо множити такі ситуаціі, як мінімум, надесять
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23.02.2022 19:17 Ответить
Цих тварюк треба випустити. Хай валять. Тільки от назад не пускати. Чистішою Україна стане
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23.02.2022 19:48 Ответить
ху я ри ть как киву и шария. это первые два блина комом, остальных как Sambucus
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23.02.2022 23:42 Ответить
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