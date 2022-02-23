Россия стянула к Украине практически весь флот, имеющий потенциал вторжения с моря, - Центр оборонных стратегий
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Россия согнала из всех флотов практически все, что имеет готовность и потенциал вторжения с моря. Сейчас в Черном и Азовском морях развернуто 46 боевых кораблей из всех флотов РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает Центр оборонных стратегий.
Эксперты отмечают, что с начала года в Черном море вообще отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, что, учитывая прошлые годы, является абсолютно нетипичной ситуацией.
В Средиземном море находится беспрецедентное количество российских сил – 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов РФ, в том числе 2 ракетных крейсера и еще 7 ракетных кораблей разных типов, включая 2 ракетных подводных лодок.
ЦОС уверяет, что такого наращивания не отмечалось со времен распада СССР. Даже предусмотрено блокирование потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточном Средиземноморье.
Также отмечается, что для этого Москва сосредоточила в театре ракетные крейсеры класса "Атлант" и новейший фрегат с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В русской концепции завоевания господства в дальней морской зоне, эти корабли называются "убийц авианосцев".
Пожалуйста, подождите...
https://www.dw.com/ru/ssha-proveli-tri-uspeshnyh-testa-v-ramkah-razrabotki-giperzvukovyh-raket/a-59582607
https://www.radiosvoboda.org/a/raketa-zirkon/31547679.html
Гиперзвуковое оружие - ракетное оружие, способное осуществлять полёт в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч) и маневрировать с использованием аэродинамических сил...
і більше ніхто їх так не називає, бо нічого великого москалі на морях не здобули
Маемо на зараз таке.
Бо є в Україні "хохли" для яких "гроші - понад усе" і для яких "війна -мать рідна", і вони готові торгувати з мордором аж поки не подавляться грошима, і оточення пана Зеленського, та й він сам - цє і е "хохли", а є ще українці яких мільйони і які будуть захищати рідну землю не зважаючи навіть на те як "хохли" будуть їм заважати...
В тебе ще є час визначитись - з ким ти?
Ольгінський боти розганяють паніку і зраду!!!
Адміни, блокуйте панікьорів які у такі важкі часи розганяють зраду і паніку!!!
Флот Украине для этого не нужен.
Ракеты запускаются отовсюду.
значатся как мишени авианосцев. Медленные.
Хочу Побачити як московія буде блокувати дії НАТОвських кораблів і що з цими лоханками станеться. НаПевно вони хочуть їх затоПити щоби не дати Проходу НАТОвському флоту.
за 20 млн. долларов Китаю , построенный на 72 %
Украинский авианосец " Варяг".Ляонин» (Liaoning)
Сейчас он бы сильно пригодился с тактическим яо.
Нужен только повод.