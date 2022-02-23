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Россия стянула к Украине практически весь флот, имеющий потенциал вторжения с моря, - Центр оборонных стратегий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия стянула к Украине практически весь флот, имеющий потенциал вторжения с моря, - Центр оборонных стратегий

Россия согнала из всех флотов практически все, что имеет готовность и потенциал вторжения с моря. Сейчас в Черном и Азовском морях развернуто 46 боевых кораблей из всех флотов РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает Центр оборонных стратегий.

Эксперты отмечают, что с начала года в Черном море вообще отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, что, учитывая прошлые годы, является абсолютно нетипичной ситуацией.

В Средиземном море находится беспрецедентное количество российских сил – 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов РФ, в том числе 2 ракетных крейсера и еще 7 ракетных кораблей разных типов, включая 2 ракетных подводных лодок.

ЦОС уверяет, что такого наращивания не отмечалось со времен распада СССР. Даже предусмотрено блокирование потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточном Средиземноморье.

Также отмечается, что для этого Москва сосредоточила в театре ракетные крейсеры класса "Атлант" и новейший фрегат с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В русской концепции завоевания господства в дальней морской зоне, эти корабли называются "убийц авианосцев".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три больших десантных корабля РФ вошли в Черное море, вторая тройка - на подходе, - СМИ. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+54
китай подумал-подумал, нахер тот тайвань тут рашка со спущенными штанами стоит задом вертит
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23.02.2022 14:25
+53
І то всьо вєлічіє?!
А Кузя приплив?!
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23.02.2022 14:23
+36
скоро догребут...

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23.02.2022 14:37
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Страница 2 из 2
С берега "нептун" достает и очень быстро эти банки консервные. От современного "Нептуна" эти старинные черметы не спасет хваленое ими устаревшее оружие. А зная уязвимые места старых этих крейсеров то это реальная угроза для них.
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23.02.2022 14:47 Ответить
у нас і одного дивізіону немає цього Нептуна,а потрібно значно більше
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23.02.2022 14:50 Ответить
Один есть но этого мало
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23.02.2022 14:56 Ответить
Та не переживайте- пришлют пару комплексов типа Патриот в кредит, янки от них уже отказываются ибо устарели. А топить этот металлолом можно.... И самый важный вопрос - какое количество десанта. Того что есть не хватит для такой операции... Обстреливать нет смысла вообще. рядом румыны болгары - они в нато и могут запросить помощь...по правилам альянса... Турки тут как тут , они тоже в НАТО
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23.02.2022 17:12 Ответить
Отлично, повторим сразу всё
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23.02.2022 14:50 Ответить
Интересно те гиперзвуковые ракета вообще существуют или они только в мультиках
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23.02.2022 14:51 Ответить
Это из тех вопросов, которые нельзя опровергнуть, а можно только подтвердить Но никто не хочет получить такой болванкой в борт, и потом отчитаться.
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23.02.2022 14:53 Ответить
Вас гугл не забанил?

https://www.dw.com/ru/ssha-proveli-tri-uspeshnyh-testa-v-ramkah-razrabotki-giperzvukovyh-raket/a-59582607

https://www.radiosvoboda.org/a/raketa-zirkon/31547679.html

Гиперзвуковое оружие - ракетное оружие, способное осуществлять полёт в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч) и маневрировать с использованием аэродинамических сил...
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23.02.2022 16:44 Ответить
Ота їх вундєрвафля під гучною назвою "гіпєрзвук" - то все блеф! Головне не те щоб ракета летіла з величезною швидкістю! Головне щоб вона ГАРАНТОВАНО влучила у ціль і вразила її. І от саме із цим у рашостанців величезна проблема(по їхньому -цєлєуказаніє). Без надійної системи цілевказування будь-яка гіпєр-пупєр звукова ракета - то просто величезна і дорожезна"пєтарда"!(якою і є отой їх "ціркун")
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23.02.2022 17:15 Ответить
а у нас... флоту немає
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23.02.2022 14:52 Ответить
ну так починаючи від Кучми,все продали і просрали,а скільки було танків,літаків,кораблів і т.д, "розумні" люди вирішили,що воювати не буде з ким і що краще продати всю техніку і собі присвоїти ці кошти
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23.02.2022 14:54 Ответить
вони називають себе "великою морською державою"
і більше ніхто їх так не називає, бо нічого великого москалі на морях не здобули
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23.02.2022 14:53 Ответить
Пипец, это русня так боится нас
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23.02.2022 14:53 Ответить
никто украину не боится, у нее даже флота нет по сути. Будет блицкриг, при первых же потерях всу разбегутся, все будет как в Крыму
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23.02.2022 14:57 Ответить
рептилоид не забудь пакет с собой взять
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23.02.2022 15:01 Ответить
это кто тебе такое сказал? ) с чего ты взял что кто то будет разбегаться куда то? пусть кацапы попробуют только высадиться на украинский берег,им мало не покажется,будет куча потерь,украинцы на своей земле,никто никуда убегать не будет,а вот кацапы выступают в роли фашистов-захватчиков,это не мотивирует а наоборот угнетает
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23.02.2022 15:01 Ответить
это провокатор кремлебот проплаченый
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23.02.2022 15:03 Ответить
ну конечно я кремлебот, в чем я не прав? 2 дня уже как путин фактически объявил войну украине, а реакции никакой нет
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23.02.2022 15:14 Ответить
пес шелудивый с диареей в белорусском округе застрял, или из лугандона лаешь?
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23.02.2022 16:48 Ответить
А Крым тогда чья земля? выходит не украинская? почему Крым не защищали? почему часть территорий Донецкой и Луганской областей сдали без боя? второй день уже никакой реакции на признание лднр нет, даже дипломатические отношения не разорваны, про войну вообще молчу! ты вдумайся только в это: у украины с Россией до сих безвизовый режим!!!
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23.02.2022 15:12 Ответить
Авжеж це дужє неприємно..
Маемо на зараз таке.
Бо є в Україні "хохли" для яких "гроші - понад усе" і для яких "війна -мать рідна", і вони готові торгувати з мордором аж поки не подавляться грошима, і оточення пана Зеленського, та й він сам - цє і е "хохли", а є ще українці яких мільйони і які будуть захищати рідну землю не зважаючи навіть на те як "хохли" будуть їм заважати...
В тебе ще є час визначитись - з ким ти?
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23.02.2022 15:52 Ответить
а как мне узнать кто есть кто? вот кусаются тут порохоботы с зебилами, притом что ни порох ни зеля отношения не разорвали, выходит и тот и другой те самые хохлы? кто друг, а кто враг?
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23.02.2022 15:58 Ответить
Без паніки.. https://youtu.be/LbTKOdco9N8 зараз напасти не зможуть
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23.02.2022 14:58 Ответить
Обережно!!!

Ольгінський боти розганяють паніку і зраду!!!

Адміни, блокуйте панікьорів які у такі важкі часи розганяють зраду і паніку!!!
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23.02.2022 15:09 Ответить
понял тебя! не паникую! держу строй!
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23.02.2022 15:31 Ответить
принято,наблюдайте, мы с вами свяжемся.
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23.02.2022 15:36 Ответить
сравнивать флот рф и НАТО - это как телегу и спорткар
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23.02.2022 15:19 Ответить
только вот у украины флота нет вообще, а нато за украину воевать не будет
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23.02.2022 15:23 Ответить
Как бы сказал товарищ Ленин, создатель украинского государства, топить вам. не перетопить. Это единственный случай. когда все судна собралисть в одном месте. и одна торпеда может прошить два корабля навылет.
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23.02.2022 15:24 Ответить
чем топить? флота нет
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23.02.2022 15:30 Ответить
Чем топить, чем топить - ракетами, вестимо.
Флот Украине для этого не нужен.
Ракеты запускаются отовсюду.
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23.02.2022 15:36 Ответить
а ты думаешь у этих кораблей нет ракет?
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23.02.2022 15:53 Ответить
Ердоган, "рашиста друг" пропустив через Босфор ці посудини для можливої окупації України, і називає себе"другом" України навіть не задумуючись над тим,що він ,на випадок рашистської окупації України стане співучасником ,посібником цієї окупації
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23.02.2022 15:27 Ответить
а что он мог сделать? закрыть пролив Босфор? на каком основании?
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23.02.2022 15:29 Ответить
то есть получается сама украина может торговать с россией, прокачивать газ, иметь безвизовый режим, но эрдоган должен защищать интересы украина, а не турции???
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23.02.2022 15:30 Ответить
Пропустив, але, у випадку прямої агресії може і не випустити
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23.02.2022 16:50 Ответить
"Убийцы авианосцев" по американской классификации
значатся как мишени авианосцев. Медленные.
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23.02.2022 15:38 Ответить
У нас є дивізіони Нептунів, перейматись нема чого. Зеленський особистим указом з ковідного фонду виділив 50млрд.грн. на закупівлю протикорабельних комплексів для захисту усього узбережжя.
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23.02.2022 15:44 Ответить
Они оплачены, но построены ли? Ты думаешь Дивизион Нептунов за месяц строится?
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23.02.2022 15:47 Ответить
да он из секты свидетелей ядерного статуса Украины хоть бы матчасть изучили, где именно производилось и обслуживалось то ядерное оружие
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23.02.2022 15:52 Ответить
Ні, я з секти гнобителів курв із іноземними проксі, що серуть на ЦН
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23.02.2022 22:34 Ответить
Фіг вам, голими руками буду душити кацапів. Привіт із Одеси!

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23.02.2022 15:51 Ответить
Авиацией и нептунами эти корыта можно утопить.Русня на морях всегда получала по щах, получит и в этот раз.
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23.02.2022 15:59 Ответить
ну и сколько этих нептунов и самолетов? у Украины флота нет
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23.02.2022 16:19 Ответить
Ольгинец,тебе сколько за комент платят или ты идейный ватный дебил?
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23.02.2022 16:23 Ответить
Та заспокойся вже, он ашота покличемо і все, вам торба і вашій флотилії
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23.02.2022 17:04 Ответить
Ольгинец-2 подтянулся
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24.02.2022 02:46 Ответить
И в это самое время Россия готовится проводить через 183 чемпионат Мира по волейболу. Так что велком раша. И им это никто не запрещает. Хотя обстрел наших территорий продолжается.
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23.02.2022 16:18 Ответить
Кораблі тяжче води вони тонуть.
Хочу Побачити як московія буде блокувати дії НАТОвських кораблів і що з цими лоханками станеться. НаПевно вони хочуть їх затоПити щоби не дати Проходу НАТОвському флоту.
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23.02.2022 16:35 Ответить
Чтоб они сдохли !Все тварюки!Чума на всю парашу вашу и на вы4лядков ваших!
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23.02.2022 16:37 Ответить
Самий час ****** по тому скупченню. Іншої нагоди може не бути. Смрт ворогам! Бий чорта!
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23.02.2022 17:00 Ответить
Кучма продал
за 20 млн. долларов Китаю , построенный на 72 %
Украинский авианосец " Варяг".Ляонин» (Liaoning)
Сейчас он бы сильно пригодился с тактическим яо.
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23.02.2022 17:09 Ответить
Интересуюсь: А случаем не предусмотрено планом "нового броненосца Потёмкина"?
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23.02.2022 17:41 Ответить
Это куча плавучего и ржавого металлолома, а не флот!
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23.02.2022 20:04 Ответить
Тонучего металла.
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23.02.2022 20:38 Ответить
Они как раз удобно скучковались для утилизации.
Нужен только повод.
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23.02.2022 20:38 Ответить
ну а нептунов хватит
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23.02.2022 20:42 Ответить
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