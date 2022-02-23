Россия стянула к Украине практически весь флот, имеющий потенциал вторжения с моря, - Центр оборонных стратегий

Россия согнала из всех флотов практически все, что имеет готовность и потенциал вторжения с моря. Сейчас в Черном и Азовском морях развернуто 46 боевых кораблей из всех флотов РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает Центр оборонных стратегий.

Эксперты отмечают, что с начала года в Черном море вообще отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, что, учитывая прошлые годы, является абсолютно нетипичной ситуацией.

В Средиземном море находится беспрецедентное количество российских сил – 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов РФ, в том числе 2 ракетных крейсера и еще 7 ракетных кораблей разных типов, включая 2 ракетных подводных лодок.

ЦОС уверяет, что такого наращивания не отмечалось со времен распада СССР. Даже предусмотрено блокирование потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточном Средиземноморье.

Также отмечается, что для этого Москва сосредоточила в театре ракетные крейсеры класса "Атлант" и новейший фрегат с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В русской концепции завоевания господства в дальней морской зоне, эти корабли называются "убийц авианосцев".

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