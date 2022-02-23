Введение ЧП особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Чтобы усилить безопасность во всех регионах Украины и готовность к возможной дальнейшей российской агрессии, Совет национальной безопасности и обороны предложил ввести чрезвычайное положение.
Об этом отметил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, режим ЧП будет действовать на всей территории Украины (Данилов ранее объяснял, что режим ЧП будет введен во всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. - Ред.)
"Это решение, прежде всего, позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. Чрезвычайное положение - о нашей готовности быстро реагировать на любые вызовы и сценарии развития событий", - отметил он.
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Це ж наскільки вони бояться Збройних Сил України!...
Не здивуюся, якщо вони заради власного виживання сприятимуть ворогу у завданні втрат захисникам України... Так само, як сприяли ворогу в протистоянні з добробатами...
Я понимаю сайт ЦензорНет - это сайт коротких речёвок, ну, и бытылок, конечно.
Но, можно ли подробнее про законные способы эвакуации, без нарушения конституционных прав.
Про себя. В 15-ом провёл эвакуацию, с частичным нарушением прав и свобод.
Знаете как Грады противно воют? А тут бесплатный автобус, который с нарушением прав человека, больше одного чемодана брать не даёт.
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Обратите внимание как на сайте настроение у людей (за 2 дня) повысилось. Многие духом воспряли. Когда стало видно что ***....ть по 2-ум областям будут, а не по всей Украине