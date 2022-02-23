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Введение ЧП особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Введение ЧП особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса, - Шмыгаль

Чтобы усилить безопасность во всех регионах Украины и готовность к возможной дальнейшей российской агрессии, Совет национальной безопасности и обороны предложил ввести чрезвычайное положение.

Об этом отметил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, режим ЧП будет действовать на всей территории Украины (Данилов ранее объяснял, что режим ЧП будет введен во всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. - Ред.)

"Это решение, прежде всего, позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. Чрезвычайное положение - о нашей готовности быстро реагировать на любые вызовы и сценарии развития событий", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении. ДОКУМЕНТ

Введение ЧП особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса, - Шмыгаль 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Вчергове засмерділо диктатурою з печерських пагорбів

Кроти в ОП діють на випередження народному опору проти капітуляції
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23.02.2022 14:56
+3
Уже повлиял. Курс гривны +1 грн за доллар
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23.02.2022 14:29
+3
Гнида забула сказати,що евакуацію населення здійснюватимуть у протизаконний спосіб з порушенням конституційних прав громадян України.
Гниди встановили диктатуру плутократії і страх перед втратою влади в порядку введення воєнного стану їх штовхає на беззаконня.
Це ж наскільки вони бояться Збройних Сил України!...
Не здивуюся, якщо вони заради власного виживання сприятимуть ворогу у завданні втрат захисникам України... Так само, як сприяли ворогу в протистоянні з добробатами...
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23.02.2022 14:50
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Уже повлиял. Курс гривны +1 грн за доллар
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23.02.2022 14:29 Ответить
Да, на табло тридцатничек.
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23.02.2022 14:31 Ответить
З неділі назад відкотиться до 28. Далі Нацбанк не дасть
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23.02.2022 14:39 Ответить
Не факт. Неделю назад ктото там из зелёной кодлы вещал "больше тридцатника нинини, мы готовы" - так вот с очень большим недоверием я отношусь к таким сообщениям. Примерно как у Жванецкого про "Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что."
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23.02.2022 14:51 Ответить
Это Украина, а не какая-то из стран ЕС. Плюс-минус пара гривен в наших условиях это норма. Вы пробовали доллары купить?Когда опа-вы их банально не сможете купить, типа нет в наличии и так далее.
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23.02.2022 15:08 Ответить
Бізнес Ріната Ахметова нк постраждає.
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23.02.2022 14:37 Ответить
Гнида забула сказати,що евакуацію населення здійснюватимуть у протизаконний спосіб з порушенням конституційних прав громадян України.
Гниди встановили диктатуру плутократії і страх перед втратою влади в порядку введення воєнного стану їх штовхає на беззаконня.
Це ж наскільки вони бояться Збройних Сил України!...
Не здивуюся, якщо вони заради власного виживання сприятимуть ворогу у завданні втрат захисникам України... Так само, як сприяли ворогу в протистоянні з добробатами...
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23.02.2022 14:50 Ответить
Гнида забула сказати,що евакуацію населення здійснюватимуть у протизаконний спосіб з порушенням конституційних прав громадян України.
Я понимаю сайт ЦензорНет - это сайт коротких речёвок, ну, и бытылок, конечно.
Но, можно ли подробнее про законные способы эвакуации, без нарушения конституционных прав.
Про себя. В 15-ом провёл эвакуацию, с частичным нарушением прав и свобод.
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23.02.2022 15:22 Ответить
Згідно Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, може здійснюватись лише при введенні надзвичайного стану у разі виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру...
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23.02.2022 15:43 Ответить
Т.е боевые действия не повод для эвакуации?
Знаете как Грады противно воют? А тут бесплатный автобус, который с нарушением прав человека, больше одного чемодана брать не даёт.
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23.02.2022 15:48 Ответить
У випадку загрози бойових дій вводиться воєнний стан, евакуація населення проводиться згідно відповідного закону, влада передається військовим адміністраціям... Але якраз це робити гниди бояться бо не довіряють ні українському народу, ні Збройним Силам України!...
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23.02.2022 16:14 Ответить
Особливо на інвесторів. Вони ж обожнюють вкладати інвестиції в країни де введено "надзвичайний стан".
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23.02.2022 14:52 Ответить
Ну, уже давно не вкладывают где правит Коломойский...
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23.02.2022 15:28 Ответить
зелені знову брешуть
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23.02.2022 14:55 Ответить
Вчергове засмерділо диктатурою з печерських пагорбів

Кроти в ОП діють на випередження народному опору проти капітуляції
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23.02.2022 14:56 Ответить
Угу-угу. Никак. Эту чушь ты можешь втирать тем, кто закон о правовом режиме ЧП не читал. Я - читал.
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23.02.2022 14:56 Ответить
Пропала моя рыбалка этой весной и похоже летом, теперь чтобы половить рыбу на зорьке столько денег собьют что смысла ловить нет.
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23.02.2022 15:04 Ответить
Рыбалка это хорошо. Эт просто здорово.
Обратите внимание как на сайте настроение у людей (за 2 дня) повысилось. Многие духом воспряли. Когда стало видно что ***....ть по 2-ум областям будут, а не по всей Украине
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23.02.2022 15:28 Ответить
Ну ,то что по двум обл только е.... будут -совсем не видно...это, в очередной раз, замылить себе мозги называется
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23.02.2022 15:52 Ответить
Ну при этом надо бы снизить цены и тарифы ,ну чтобы народу стало выживать полегче .
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23.02.2022 15:06 Ответить
а зачем тогда его вводить если этот режим ни на что не влияет?
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23.02.2022 15:09 Ответить
 
 