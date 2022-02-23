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Новости Экономика
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Газ (10096) Центр Разумкова (204) рента (45)

В случае увеличения ренты на газ, его добыча снизится на 3 млрд куб. м в год, - "Центр Разумкова"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В случае увеличения ренты на газ, его добыча снизится на 3 млрд куб. м в год, -

Увеличение ренты на добычу газа приведет к снижению его добычи до 17 млрд куб. м, а также к дополнительным финансовым потерям государственного бюджета в более 6 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Центра Разумкова".

"Вместо наращивания добычи в 2025 году до 23 млрд куб. м произойдет его падение до 17 млрд куб. м. В результате этого существенно возрастет зависимость Украины от импорта газа в период обострения конкурентной борьбы за этот ресурс на европейском рынке, который будет особенно ценен при энергетическом переходе к безуглеродной энергетике. Это приведет к дополнительным потерям валюты на сумму более 6 млрд долларов", - говорится в нем.

В исследовании подчеркнули, что увеличение ренты значительно усложнит переход Украины от принципа "импортного паритета" к собственному ценовому индикатору.

"Отсутствие национального ценового индекса способствует поддержанию высоких газовых цен на внутреннем рынке (на 20-30% выше среднеевропейского уровня). Данный фактор будет оказывать деструктивное влияние на конкурентоспособность украинских предприятий, а значит, и на социально-экономическое состояние в государстве", - добавили в исследовании.

Также в "Центре Разумкова" отметили, что главная угроза роста объемов импорта находится в сфере безопасности, поскольку необходимость постоянного наращивания импорта газа по высоким ценам существенно ослабит экономику страны и ее социальную стабильность, что увеличит уязвимость Украины перед Россией.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал законопроект о повышении ренты на добычу газа.

После этого Кабинет министров Украины зарегистрировал свой законопроект о привязке рентной платы за добычу газа к цене его реализации. В правительственном документе ставки еще выше.

Ранее правительство обязало частные газодобывающие компании реализовать на бирже 20% газа, добытого в Украине в период действия карантина. Стартовая цена должна соответствовать цене природного газа собственной добычи (до учета рентных платежей) и может включать в себя надбавку не более 24%.

Автор: Наталя Джума
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Значить так. Надра державні. Видобуток хтось кладе собі в кишеню. Тут не ренту треба розглядати. А хто у нас краде?
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23.02.2022 14:59 Ответить
Как там с рентой на железную руду? Или сверхмаржинальный бизнес ахметовых-пинчуков-каломойских нельзя трогать?
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23.02.2022 17:17 Ответить
Шось я не понял ... Фактическое потребление природного газа в Украине в 2021 году составило 26,8 млрд кубометров

А сейчас добывается в стране 20 млрд. ... какая их себестоимость и почему нас пугают ценой по 2000 евро?
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23.02.2022 15:00 Ответить
https://www.facebook.com/litvak.nina/videos/278621901075759/
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23.02.2022 15:19 Ответить
Ренту потрібно збільшувати Шуфричу і всьому отому лайну,яке продає український газ за кордон.
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23.02.2022 15:06 Ответить
Ну так настав може час націоналізувати всі надра? Олігархи заробляють мільярди а нам розказують що химені кури!
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23.02.2022 15:07 Ответить
Пока в Раде сидит кремлёвская консерва Гетманцев - страна из говна не вылезет.
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23.02.2022 15:22 Ответить
Я понять не могу цена российского газа который мы импортируем 1000 долларов, а грозятся по 2000, но собственный добывать не выгодно. Как так?
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23.02.2022 15:58 Ответить
С утра 2 было. Где ещё 1 взялся?
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23.02.2022 16:01 Ответить
ыксперты из ассоциации сборщиков металлолома подумали и изменили цифру, при этом похрюкивая о т.н. "инвесторах", "экономике" и конечно "ввп".
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23.02.2022 17:16 Ответить
Просто напросто добычей газа должно заниматься исключительно ГОСУДАРСТВО и отдавать добытый газ народу Украины по его себестоимости плюс 10-15 % на развитие !
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23.02.2022 16:04 Ответить
чем хорошо у американцев - не кто не скрывает шо Лоббисты есть - их не может не быть и они на этом деньги зарабатывают и налоги с них платят ,а у нас скромные ,ну или жадные ,скрывают шо они таки лоббисты и зак деньги работают))
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23.02.2022 16:05 Ответить
у нас это не лоббисты а сторонники мыролюбного плана бэээ. на зарплате конечно. как говорят в галлии професьйон дуфуа.
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23.02.2022 17:19 Ответить
Треба не рентні платежі збільшувати - а оподатковувати МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХІД газовидобувної компанії! Чим вища буде ціна газу на світовому ринку - тим більшим буде маржинальний дохід компанії, і відповідно збільшиться надходження податків до держбюджету.
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23.02.2022 16:44 Ответить
Весь прикол в том, что ренту для гетьманцева заплатит не шуфрыч с каломойским, а бабка в селе у которой пенсия 1800 гривен.
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23.02.2022 17:16 Ответить
 
 