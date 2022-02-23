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Новости Война в Украине
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Франция (3076) нормандская четверка (1596) Ле Дриан (88)

Нормандский формат все еще существует. Мы не будем забрасывать его, - глава МИД Франции Ле Дриан

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Нормандский формат все еще существует. Мы не будем забрасывать его, - глава МИД Франции Ле Дриан

Переговоры в нормандском формате должны продолжаться, потому что для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины необходим диалог.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается нормандского формата, он все еще существует. Мы не будет забрасывать его. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины", - заявил Ле Дриан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Шольц соотнесли позиции по следующим этапам дискуссий в Нормандском формате

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Идиот.
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23.02.2022 15:02
+13
ну, они с Гитлером точно также воевали ...
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23.02.2022 15:05
+13
Десятилетия сытой, спокойной жизни. Забытые времена крупных военных действий. Новое поколение, выросшее на лозунгах "за мир во всём мире", пони, радуга. Абсолютно инфантильное мышление, воспринимающее как диктатуру и ограничения совершенно смешные вещи (могут быть мнения вроде "диктатура Обамы") и не верящее, что где-то есть страны где могут набутылить/посадить/расстрелять за безобидные, с их точки зрения, вещи. Помните историю с штатовским (?) туристом, который поехал в КНДР и там то ли плакат со стены снял на память или что-то в этом роде. Чувака посадили. Уверен, он не воспринимал всерьёз предупреждения о режиме, в который ехал туристом.

Европейцы искренне не понимают ментальность русских вообще и ***** в частности. Они верят, что можно договориться и найти компромисс. Сейчас я всё чаще вижу по телеку правильные заявления, что русские суть империалисты и они никогда не отступятся от своих идей. Но этих голосов пока слишком мало.
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23.02.2022 15:12
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Идиот.
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23.02.2022 15:02 Ответить
Да разбудите уже его, дайте кофе, расскажите, что случилось....
А вдруг не идиот?
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23.02.2022 15:04 Ответить
Ле Ідіот
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23.02.2022 15:05 Ответить
Це так по-французськи. Шарман.
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23.02.2022 15:09 Ответить
Французи роблять вигляд що Нормандський формат щось добився.
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23.02.2022 15:02 Ответить
Ой бл.....Что же с ними не так c этими европейцами ?
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23.02.2022 15:02 Ответить
Десятилетия сытой, спокойной жизни. Забытые времена крупных военных действий. Новое поколение, выросшее на лозунгах "за мир во всём мире", пони, радуга. Абсолютно инфантильное мышление, воспринимающее как диктатуру и ограничения совершенно смешные вещи (могут быть мнения вроде "диктатура Обамы") и не верящее, что где-то есть страны где могут набутылить/посадить/расстрелять за безобидные, с их точки зрения, вещи. Помните историю с штатовским (?) туристом, который поехал в КНДР и там то ли плакат со стены снял на память или что-то в этом роде. Чувака посадили. Уверен, он не воспринимал всерьёз предупреждения о режиме, в который ехал туристом.

Европейцы искренне не понимают ментальность русских вообще и ***** в частности. Они верят, что можно договориться и найти компромисс. Сейчас я всё чаще вижу по телеку правильные заявления, что русские суть империалисты и они никогда не отступятся от своих идей. Но этих голосов пока слишком мало.
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23.02.2022 15:12 Ответить
Вони користуються досягненнями попередніх поколінь, при цьому наївно приписуючи дивіденди минулого до своїх досягнень. Саме в цьому справа.
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23.02.2022 15:20 Ответить
что он курит?????????
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23.02.2022 15:04 Ответить
Лондон-Варшава-Київ-США-Канада-Австралія. Ось новий формат! А цей у нафталін.
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23.02.2022 15:04 Ответить
Жабоїди, тільки вже без України!
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23.02.2022 15:05 Ответить
ну, они с Гитлером точно также воевали ...
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23.02.2022 15:05 Ответить
Нафуй пішли разом з кацапами. ***** вже все сказало. І чітко вказало межі кацапських лизоблюдів за столом. Кушайтє не обляпайтесь.
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23.02.2022 15:06 Ответить
дайте йому зелену пігулку під язик,може попустить(((
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23.02.2022 15:06 Ответить
Р'їбак?
#опу на гачок??
Та нє хахахатайтє Мєня!!
🤣
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23.02.2022 15:08 Ответить
так-так існує....а потім маленьке звірятко загортає москаля шоколад у фольгу (с)
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23.02.2022 15:09 Ответить
"дайте ему селедки" (с)
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23.02.2022 15:13 Ответить
лучше лягушек
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23.02.2022 15:20 Ответить
як казав герой відомого радянського фільму:"...коли він щось каже то здається що він марить"...,а простіше.пан вирішив випендритись й перед Макроном,бо кремлівське чувирло принизило його,ну й звичайно перед "великим"Пу,бо невідомо що буде далі...
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23.02.2022 15:18 Ответить
Блєск і ніщєта куртізанок
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23.02.2022 15:19 Ответить
останні події, крім всього іншого, позбавили останніх ілюзій щодо рівня західних політиків.
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23.02.2022 15:20 Ответить
вже чекає вакансія в газпромі ?
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23.02.2022 15:21 Ответить
нахер он нужен, какой от него толк
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23.02.2022 15:25 Ответить
французький дурбелик. Багато домігся твій Макрон в перемовинах з Путлєром?
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23.02.2022 15:26 Ответить
Так так, уряд Віші ще існує, а ну геть Макрони з Єлисею! Що, не подобається та не відповідає реаліям? А чому ж ви таким чином про Україну?
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23.02.2022 15:29 Ответить
""
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23.02.2022 15:33 Ответить
Кацапські меми, м'яко кажучи, - не комільфо.
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23.02.2022 18:46 Ответить
це там у Франції таку траву продають?
хочу у Францію
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23.02.2022 15:56 Ответить
І як, він собі уявляє, ми можемо приєднати Лугандон з ординським військом в середині?!
Все край. Мінського формату не існує, як власне і незалежного міста Мінськ.
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23.02.2022 15:56 Ответить
Никакие на хер форматы уже не помогут. Войне по ходу быть.
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23.02.2022 15:57 Ответить
усы путена еще вчера сказали, что минска больше нет, но мид франции ищет вчерашний день
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23.02.2022 16:00 Ответить
О чём говорит этот нормандский Гамадрил!
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23.02.2022 16:00 Ответить
Мля, какой же этот жабоед дебил
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23.02.2022 16:11 Ответить
Я думал, что это только в АП и КМ кизяк курят.
Оказывается и французы таким балуются.
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23.02.2022 16:15 Ответить
И формула Шахермахера тоже жива?
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23.02.2022 16:35 Ответить
когда под немцами 5 лет лежали также рассуждали!ганьба!
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23.02.2022 16:44 Ответить
что этот лягушатник курит?
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23.02.2022 16:52 Ответить
Если правильно понял Лягушатники предлагают вести переговоры лднееровцами.
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23.02.2022 18:30 Ответить
Нікчемність цього формату була давно всім очевидна.
Але французики намагаються робити гарну міну при поганій грі.
Хоча знають, що їхні слова нічого не варті.
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23.02.2022 18:53 Ответить
Вот дурак! Или... путинский прихлебатель и ссыкун, как и его президент
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23.02.2022 20:46 Ответить
 
 