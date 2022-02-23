3 469 40
Нормандский формат все еще существует. Мы не будем забрасывать его, - глава МИД Франции Ле Дриан
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переговоры в нормандском формате должны продолжаться, потому что для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины необходим диалог.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Что касается нормандского формата, он все еще существует. Мы не будет забрасывать его. И все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины", - заявил Ле Дриан.
Топ комментарии
+22 Иннокентий beer
показать весь комментарий23.02.2022 15:02
+13 Руслан Жгун
показать весь комментарий23.02.2022 15:05
+13 Bogdan Resvii
показать весь комментарий23.02.2022 15:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А вдруг не идиот?
Европейцы искренне не понимают ментальность русских вообще и ***** в частности. Они верят, что можно договориться и найти компромисс. Сейчас я всё чаще вижу по телеку правильные заявления, что русские суть империалисты и они никогда не отступятся от своих идей. Но этих голосов пока слишком мало.
#опу на гачок??
Та нє хахахатайтє Мєня!!
🤣
москаляшоколад у фольгу (с)
хочу у Францію
Все край. Мінського формату не існує, як власне і незалежного міста Мінськ.
Оказывается и французы таким балуются.
Але французики намагаються робити гарну міну при поганій грі.
Хоча знають, що їхні слова нічого не варті.