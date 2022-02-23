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Новости Общество
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дороги (2498) Львовщина (2682) Большая стройка (722)

В течение 2022 года во Львовской области отремонтируют 336 км дорог и 52 моста, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В течение 2022 года во Львовской области отремонтируют 336 км дорог и 52 моста, - ОГА

За 2022 год во Львовской области планируется отремонтировать 336 километров дорог государственного и местного значения и 52 моста.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий напомнил, что за 2010 год в области не отремонтировали ни одного километра дороги, а в прошлом году, благодаря программе "Большая стройка" привели в порядок уже более 264 километров дорог.

"А в этом году еще более амбициозная цель – построить и отремонтировать 336 километров дорог и 52 моста", – рассказал он.

Приоритетным направлением на этот строительный сезон Козицкий назвал ремонт дорог М-06 Киев – Чоп и Т-14-24 Сколе – Славское, что является частью масштабного проекта "Малый карпатский круг".

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"Также важный проект – реконструкция Западного обхода Львова и устройство там транспортных развязок на разных уровнях. Завершение капитального ремонта дороги Стрый – Изварино. Эта дорога соединит всю Украину", – добавил областной глава.

В этом году позаботятся и о модернизации подъездов к пунктам пропуска на украинско-польской границе. Так, будет проведен ремонт всей протяженности дороги Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская.

Кроме того, для безопасности движения на автомобильной дороге М-10 Львов – Краковец на участке примыкания к Западному обходу Львова и в селе Наконечное будет установлено освещение. Также это касается и сел Червоное и Ясеновцы, что на дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.

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На местные дороги в этом году из бюджета было выделено более 1,2 млрд гривен.

"Дороги нужно не только строить и ремонтировать, но и беречь и обслуживать должным образом. Поэтому в области появится еще 5 площадок для взвешивания в движении. Два таких на Львовщине уже успешно работают", - подчеркнул Козицкий.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в течение 2022 года по всей Украине планируется обновить и построить почти 7 тысяч километров дорог.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Зупинити будівництво доріг до вирішення конфлікту. Всі гроші на армію і безпеку
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23.02.2022 15:04
+15
А сколько танков ЛБТЗ отремонтировал??? И БМП??
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23.02.2022 15:02
+10
Превыше всего сейчас - ВСУ, тероборона и защита населения.
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23.02.2022 15:05
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Правила форума Совет форумчан
А сколько танков ЛБТЗ отремонтировал??? И БМП??
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23.02.2022 15:02 Ответить
доречі Львівський танкоремонтний завод збираються закривати, ше з осені поступово в процесі
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23.02.2022 15:27 Ответить
Власть манкуртов и предателей в действии.
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23.02.2022 15:33 Ответить
Откати вже заплатили.
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23.02.2022 15:03 Ответить
Зупинити будівництво доріг до вирішення конфлікту. Всі гроші на армію і безпеку
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23.02.2022 15:04 Ответить
Дороги строятся не за наши деньги,а за деньги кредитора
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23.02.2022 15:09 Ответить
Это наши деньги, и деньги наших детей и внуков. Но воровать на асфальте зеленой пошести важнее безопасности страны.
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23.02.2022 15:15 Ответить
Превыше всего сейчас - ВСУ, тероборона и защита населения.
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23.02.2022 15:05 Ответить
Никак зелень навороваться не может. Задрали уже вкрай.
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23.02.2022 15:16 Ответить
Тупо чокнутые.
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23.02.2022 15:49 Ответить
Скорее слишком жадные и беспринципные.
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23.02.2022 16:15 Ответить
Даёшь больше денег на дороги. У ..... родины нет.
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23.02.2022 15:10 Ответить
Знову відкати на дорогах будуть годувати слуг урода....
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23.02.2022 15:10 Ответить
Затрахали ви вже своїми дорогами, до гикалки. Тут орда на кордоні біснується, армію потрібно одягти, озброїти, накормити, а вони, припадошні, дороги ремонтують. Щоб кацапня комфортно пересувалась по ним?
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23.02.2022 15:18 Ответить
садовий та козицький ...дивні люди, дороги росіянам роблять щоб лекше їздити?
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23.02.2022 15:22 Ответить
зеленский, АСТАНОВИСЬ, забудь про откаты с дорог.. имей совесть хоте бы сейчас
пусти эти деньги на АРМИЮ!!!
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23.02.2022 15:24 Ответить
бльо... кому шо
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23.02.2022 15:25 Ответить
Дорога в Закарпатье на границу в ужасном состоянии .
Проходишь границу и сразу попадаешь на прекрасную дорогу ЕС.
Это позор какой-то перед украинцами и европейцами
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23.02.2022 15:25 Ответить
Накуй мені зараз ці дороги. Всі гроші на армію.
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23.02.2022 15:40 Ответить
ИзвЯнитя канечна. складывается впечатленее что путен без отремонтированных дорог в свое грёбаное россиянское ведомство украину не примет. Ну я конечно белорус, в переводе с украиского дурень. Ну что же, ремонтируйте дальше.
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23.02.2022 15:43 Ответить
***,люди как из параллельной реальности вещают. Или спешат допилить под шумок?
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23.02.2022 15:47 Ответить
Очень актуально!
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23.02.2022 15:50 Ответить
Как я и говорил, зескот откаты от серьезных дядь за дороги взял наперед, теперь никакие форс-мажоры не принимаются, бо подставной стрельбой по машине зесрань не отделается
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23.02.2022 15:54 Ответить
*********? Страна в опасности, а они дороги дороги!
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23.02.2022 15:56 Ответить
 
 