Путин в своей речи заявил, что Украина не является суверенным государством, - глава МИД Франции Ле Дриан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду, что президент России Владимир Путин больше не признает независимость Украины в соответствии с международным правом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает France 24.
"Президент Путин в своей речи (в понедельник) определенно заявил, что Украина не является суверенной страной", – сказал он журналистам после переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин произнес речь, после чего признал "независимость" ОРДЛО.
По словам президента США Джо Байдена, Путин напрямую атаковал право Украины на существование.
Топ комментарии
+27 Igor Cherniavskyi
показать весь комментарий23.02.2022 15:07
+26 Все Обманываете
показать весь комментарий23.02.2022 15:09
+23 jklpqrs
показать весь комментарий23.02.2022 15:07
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Глубочайшая озабоченность И крайнейшая обеспокоенность.
Ни единого подверждения этому фейку, разумеется, не существует, но вам нравится верить в эту чушь.
Так вот поданным археологии Новгород Ильменский и прочие перечисленные тобой города значительно моложе Киева даже если считать возраст Киева по советской методике. Просто на месте Новгорода Ильменского не было НИЧЕГО на момент первого упоминания Киева. И такое же НИЧЕГО было на месте Пскова, Смоленска и тд. Про Муром вообще смешно - ты хотя бы понимаешь, что это чисто мордовский город, не имевший к Руси и к славянам никогда никакого отношения? Гогугли для общего развития про народ/племя "мурома".
Речь шла о том, что вы позволили себе откровенную ложь "До Киевской Руси уже были Ладога, В.Новгород, Псков, Смоленск, Муром".
B вам бы историю не по байкам изучать, а по фактам.
Муром - это, внезапно, город племени МУРОМА. А "былины" эти записывались по большей части далеко не в древности и не в Киеве - значительная часть из них записана аж в Карелии, если не ошибаюсь - в XIX веке.
И ни о какой Руси до Киева никто и никогда не слышал.
У ОРДИЛО есть полное право на суверенность и государственность.
У Украины - нет.
а ось Київська Русь існувала, ще коли предки ***** з дерев не злізли....
Пуцкіну вже кінець...
( это чтобы Вселенная поняла кому именно надо сдохнуть и когда )
Заметил тремор. Дрожали губы. Спотыкался на словах повторяя дважды. Дрожали веки и смотрел то в пол то куда-то в никуда. Т.е. взгляд расфокусирован. И бледность.
Такое впечатление что он под прицелом или с ножом у горла произносил речь. Или как марионетка и им кто-то жёстко управляет.
Мне кажется ему хана уже.
Путин и подавляющее большинство россиян живут в выдуманной реальности с выдуманной историей. И на основе всех этих выдумок действуют и грозят миру. Вот два подробных разбора псевдоисторических размышлений Путина, которыми он оправдывает агрессию против Украины.
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И плевать что там думает туПин....