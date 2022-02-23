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Путин в своей речи заявил, что Украина не является суверенным государством, - глава МИД Франции Ле Дриан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин в своей речи заявил, что Украина не является суверенным государством, - глава МИД Франции Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду, что президент России Владимир Путин больше не признает независимость Украины в соответствии с международным правом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает France 24.

"Президент Путин в своей речи (в понедельник) определенно заявил, что Украина не является суверенной страной", – сказал он журналистам после переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин произнес речь, после чего признал "независимость" ОРДЛО.

По словам президента США Джо Байдена, Путин напрямую атаковал право Украины на существование.

Читайте также: "Путин официально признан Гитлером 21 века": Западные СМИ активно пишут об агрессии РФ. ФОТО
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Топ комментарии
+27
Обеспокоенность или глубокая озабоченность?
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23.02.2022 15:07
+26
Когда появилась Киевская Русь в мокшандии на болоте жабы квакали
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23.02.2022 15:09
+23
Это давняя история. Вовка захотел стать Катькой, а останется просто плешивым карликом
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23.02.2022 15:07
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Обеспокоенность или глубокая озабоченность?
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23.02.2022 15:07 Ответить
Було б у Франції бажання, вона б завалила ЗСУ зброєю на рівні американської. Пуйло поховало Мінськ. Що вас й надалі стримує? Сците і підраховуєте майбутні бариші від обслуговування мухосранців?
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23.02.2022 15:11 Ответить
небо закрыли бы и все, путин зассал бы
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23.02.2022 16:30 Ответить
***** сказало, что мордор владеет гиперзвуковым оружием, аналогов которому нет. По его словам, когда у других ведущих военных государств появится такое же оружие, Россия уже будет обладать средствами борьбы с ним. Путин утверждает, что у гиперзвукового оружия, которое имеется в РФ, "скорости такие, что взять их невозможно", и назвал положение России "уникальным". Нужно сказать, что Франция владеет гиперзвуковым оружием следующего поколения, по сравнению с ********** поделкой, и безусловно, применит его при нападении на НАТО. Скорость французского гиперзвукового оружия в два раза выше, чем российского, хоть это и не позволяет перехватывать возможный российский запуск. В этом плане, интересно замечание белорусского колхозника, назвавшего гиперзвуковое оружие - сверхъядерным, мозги колхозу промывают по полной. Япония и Израиль также создали гиперзвуковое оружие, причем Израиль накопил запасы такого оружия в десятки раз больше, чем Россия. Но обещает применить его только при угрозе геноцида евреев (опасности уничтожения нации, попытки уничтожения этнической группы)
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23.02.2022 22:59 Ответить
Он озадачен - возмутиться или взять под козырек?
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23.02.2022 15:13 Ответить
Да ты что! Они уже прошли этот этап и оказывают мощнейшую поддержку.
Глубочайшая озабоченность И крайнейшая обеспокоенность.
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23.02.2022 16:22 Ответить
Глубоко обеспокоенная озабоченность
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23.02.2022 16:24 Ответить
не .. они жаб в па-рашню продавать не будут
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23.02.2022 16:47 Ответить
Это давняя история. Вовка захотел стать Катькой, а останется просто плешивым карликом
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23.02.2022 15:07 Ответить
Даже операция по смену пола здесь бессильна. Только в морг.
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23.02.2022 15:10 Ответить
Залишиться в аналаг історії просто як *****
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23.02.2022 15:11 Ответить
Блин а в Одессе эта проститутка катька в центре города стоит и ее еще охраняют. Убрать бы ее. Мож петицию создать.
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23.02.2022 16:23 Ответить
Когда появилась Киевская Русь в мокшандии на болоте жабы квакали
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23.02.2022 15:09 Ответить
Так и в Америке в 11 веке жабы квакали. Мы круче американцев?
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23.02.2022 16:33 Ответить
в Україні мега поселення з населенням в тисячі осіб були ще ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ років назад!
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23.02.2022 17:49 Ответить
зато сейчас мы вымираем со скоростью 1000 чел в сутки, потому что семьи хотят пялиться в соцсети а не растить 3-4 детей. И вымирающую нацию заместит другая, как это было со скифами .
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23.02.2022 21:15 Ответить
Ну, жабы-не жабы,а по славянскому летоисчеслению уже 7529 лето(год).
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23.02.2022 18:58 Ответить
В 11 веке уже 3000 лет цивилизации майя и ацтеков были в Америке, а мардва чилавечину жрала на мехесрань мудянском балоте в это время.
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23.02.2022 19:53 Ответить
зато сейчас мы вымираем со скоростью 1000 чел в сутки, потому что семьи хотят пялиться в соцсети а не растить 3-4 детей. И вымирающую нацию заместит другая, как это было со скифами.
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23.02.2022 21:14 Ответить
ацтеки разве не пили кровь и ели мясо млоденцев?
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23.02.2022 21:16 Ответить
Ане у городах уже жили и пирамиды строили.
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23.02.2022 22:06 Ответить
Не факт. До Киевской Руси уже были Ладога, В.Новгород, Псков, Смоленск, Муром...
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23.02.2022 19:50 Ответить
Киев уже в 5 веке был до усех ладуг.
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23.02.2022 19:54 Ответить
Новая история? То, что кто-то выдумал 482 г. не говорит о том, что это правда. Нашли какое-то поселение непонятно кого. Так можно найти останки кострища которому 15000 и сказать, что это день рождения города.
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23.02.2022 20:57 Ответить
кацап, у вас нет древних книг старше киевских, так что мимо.
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23.02.2022 21:17 Ответить
Если бы вы были чуточку умнее, то знали бы, что до книг были ещё берестенные грамоты.
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23.02.2022 21:34 Ответить
Опять мимо. Берестяные грамоты 11 века нацарапаны без чернил и подобные царапки есть на Украине возрастом 15-20 тыс лет в урочище Каменная могила. .
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23.02.2022 22:06 Ответить
И? Вы тормозите. И да 15-20 тыс. лет назад даже клинописи ине было. Только рисунки. У вас явно проблемы с образованием.
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23.02.2022 22:13 Ответить
Новая история - это у вас там. Это же у вас на России недавно придумали мульку про якобы "Новгородскую русь" и якобы "Новгород - первая столица Руси".
Ни единого подверждения этому фейку, разумеется, не существует, но вам нравится верить в эту чушь.
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23.02.2022 21:32 Ответить
У кого у "нас"? Умиляют выводы которые ни на чём не основаны. А в международном сообществе науки топонимике принята считать годом основания найденое первое упоминание о городе.
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23.02.2022 21:36 Ответить
В международном сообществе принято учитывать все факторы - и данные археологии, и упоминание города в истории и тд.
Так вот поданным археологии Новгород Ильменский и прочие перечисленные тобой города значительно моложе Киева даже если считать возраст Киева по советской методике. Просто на месте Новгорода Ильменского не было НИЧЕГО на момент первого упоминания Киева. И такое же НИЧЕГО было на месте Пскова, Смоленска и тд. Про Муром вообще смешно - ты хотя бы понимаешь, что это чисто мордовский город, не имевший к Руси и к славянам никогда никакого отношения? Гогугли для общего развития про народ/племя "мурома".
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23.02.2022 21:53 Ответить
Во-первых, читайте внимательнее. Речь изначально у автора топика была о Киевской Руси. Во-вторых, я с вами на брудершафт не пил, что бы вы мне тыкали. Впрочем, и с воспитанием у местного контингента всё плохо. В-третьих, вам бы не гуглить надо, а читать древние песнибылины, где богатыри по приказу киевского князя защищали Муром.
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23.02.2022 22:19 Ответить
" Речь изначально у автора топика была о Киевской Руси"
Речь шла о том, что вы позволили себе откровенную ложь "До Киевской Руси уже были Ладога, В.Новгород, Псков, Смоленск, Муром".

B вам бы историю не по байкам изучать, а по фактам.
Муром - это, внезапно, город племени МУРОМА. А "былины" эти записывались по большей части далеко не в древности и не в Киеве - значительная часть из них записана аж в Карелии, если не ошибаюсь - в XIX веке.
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23.02.2022 23:23 Ответить
Мардва лущее учи свой мастосраный, не будь гнусом, не гнушайся сваих преткав: салавы свистямы, куди лярвы, эрзаца пердянскава.
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23.02.2022 22:02 Ответить
Ромны ат таво и Ромны, шо там была римская крепость.
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23.02.2022 22:07 Ответить
Новгород Ильменский, Псков, Смоленск и Муром значительно младше Киева.
И ни о какой Руси до Киева никто и никогда не слышал.
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23.02.2022 21:30 Ответить
это он в одном интервью упомянул бредни плешивого Батыя и фразу об существовании Норманнского формата ?
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23.02.2022 15:09 Ответить
Все правильно, дядя не перепутай.

У ОРДИЛО есть полное право на суверенность и государственность.

У Украины - нет.
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23.02.2022 15:09 Ответить
Насчет Украины - не знаю. А вот ярлык выданный Ханом Гиреем Петру 1 - исторический факт.
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23.02.2022 15:27 Ответить
дыбил ублюдочный ****. только ввались скот!
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23.02.2022 15:44 Ответить
Зачем вы это мне говорите? Сказано с ЯВНЫМ сарказмом по поводу логики в олове у путена - что какие-то огрызки-отрыжки типа ОРДИЛО имеют право на государственность, а Украина - нет
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23.02.2022 15:59 Ответить
- спробуйте виділяти тему сарказму , тоді читачі розумітимуть ...
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23.02.2022 18:19 Ответить
Добре.
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23.02.2022 18:30 Ответить
он сумашедший
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23.02.2022 15:10 Ответить
Зараз важливо, щоб світ чинив інформаційни тиск на Росію. І політики, і спортсмени, і всі інші. Треба показувати, що при такій поведінці цю країну буде чекати максимальна ізоляція. Тоді може хоча б частина їхнього населення задумається... якщо ще є чим
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23.02.2022 15:10 Ответить
там население боится, только начнут собираться их всех стрелять начнут, а он не поймет , это все равно, что преступнику говорить, ай я яй так не надо, с такими ублюдками только силой иногда или такими санкциями , что бы его окружение сами его вынесли, а для этого надо Европе и США выселить всех русских в росею , только тогда они его сметут
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23.02.2022 15:31 Ответить
що воно там заперечило - то до профільних спеціалістів....
а ось Київська Русь існувала, ще коли предки ***** з дерев не злізли....
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23.02.2022 15:11 Ответить
- таки так , Русь була ода територія приблизних кордонів теперішньої України. А мокши та їх посліди московити , нехай продовжують тішитись предками з орди ...
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23.02.2022 18:23 Ответить
Такі заяви карлика від безсиля !
Пуцкіну вже кінець...
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23.02.2022 15:11 Ответить
я вам більше скажу, якщо не дай бог почнеться, це також буде від безсилля, але нам прийдеться заплатити кроваву ціну.
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23.02.2022 15:19 Ответить
А де ми подінемося з рідної землі? Що буде, те й буде. Головне -понюхати наостанок смаленої бурятини.
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23.02.2022 15:23 Ответить
А в Гааге больных судят ? Может многоходовочка ?
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23.02.2022 15:12 Ответить
- дуже тонко ...
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23.02.2022 18:24 Ответить
А що ви хотіли від *** !?
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23.02.2022 15:12 Ответить
Хочу добавить тост « шоб Путин сдох в течении этого полугода !!!»
( это чтобы Вселенная поняла кому именно надо сдохнуть и когда )
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23.02.2022 15:13 Ответить
а зачем ждать так долго, завтра пусть сдохнет
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23.02.2022 15:32 Ответить
Его последнее выступление я смотрел 2 раза что бы рассмотреть поведение этого тела.
Заметил тремор. Дрожали губы. Спотыкался на словах повторяя дважды. Дрожали веки и смотрел то в пол то куда-то в никуда. Т.е. взгляд расфокусирован. И бледность.
Такое впечатление что он под прицелом или с ножом у горла произносил речь. Или как марионетка и им кто-то жёстко управляет.
Мне кажется ему хана уже.
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23.02.2022 17:10 Ответить
Що, французи, починає доходити?
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23.02.2022 15:13 Ответить
и это ***** ещё ничо не рассказывал французам о том, как после войны 1812 года, он лично взял и основал париж, а затем и францию, отдав им часть исконно руцких земель по её округе )))
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23.02.2022 15:13 Ответить
Признать странами ес и нато что россии не существуе и пинком из ООН. Признать Україну членом совбеза ООН с правом вето.
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23.02.2022 15:14 Ответить
Наше государство вообще надо было бы против Путина возбудить уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины и осудить его заочно пожизненно
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23.02.2022 15:16 Ответить
У ***** вавка невиліковна
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23.02.2022 15:18 Ответить
А вам всеодно.. Вам мабуть подобається що росіяни вбивають українців??? Адже за вбивство росіянами українців ви даєте смішні санкції.
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23.02.2022 15:19 Ответить
Цікаво звідки така риторіка про історію України
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23.02.2022 15:20 Ответить
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23.02.2022 15:20 Ответить
Кольский с Мурманск Норвегии Карелия Финов
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23.02.2022 16:47 Ответить
Когда то читал , шо монголы и не занали, и в песнях небыло и в былинах упоминания про Чингиз-хана, пока им это не сказали в начале 19 века.
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23.02.2022 19:05 Ответить
Патаму шо исторических манголов в 16 веке захватили и истребили манжуры, которые там сейчас и живут.
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23.02.2022 20:01 Ответить
Киевскую Русь забыл.
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23.02.2022 17:13 Ответить
Исторические иллюзии путина: фактчек

Путин и подавляющее большинство россиян живут в выдуманной реальности с выдуманной историей. И на основе всех этих выдумок действуют и грозят миру. Вот два подробных разбора псевдоисторических размышлений Путина, которыми он оправдывает агрессию против Украины.

ссылка


посилання
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23.02.2022 15:22 Ответить
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23.02.2022 15:22 Ответить
Пора і цій вовці до мавзолею
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23.02.2022 15:24 Ответить
швидше під стінами кремля, як сталіна
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23.02.2022 15:32 Ответить
Ковриком в сартире пара.
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23.02.2022 20:02 Ответить
Ну і що? Який висновок? Дядько заснув посеред речення? Чи просто вирішив тлумачити Х-ла?
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23.02.2022 15:23 Ответить
Хто такий карліковий пуйльонок щоб давати оцінку чи приймати рішення по державі, яка до московії немає жодного відношення. Твоє право терористе, визначатися з татарами, чеченцями, дагестанцями, аварцями,осетинами,бурятами, башкірами, удмуртами та іншими народами. Ми самі розберемося у себе вдома.
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23.02.2022 15:30 Ответить
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23.02.2022 15:31 Ответить
"Русский" язык это 50% мардовской и финской (5%) лексики, 30% татарской, остальное латынь, славянская и др. лексики. ПС. Искусственный язык на базе староболгарского языка созданный хэром пидером и сонькай праституткой.
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23.02.2022 20:15 Ответить
виходить Макарон даремно в мацкву літав ?
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23.02.2022 15:38 Ответить
он за баблом летал
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23.02.2022 16:49 Ответить
мо галоперидол допоможе?
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23.02.2022 16:22 Ответить
Лучше дроперидол. От него ломки сильнее
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23.02.2022 17:14 Ответить
тре спочатку вилікувати, а вже потім катувати))
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23.02.2022 17:17 Ответить
Интересно, а в чьем мы составе? США?
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23.02.2022 16:26 Ответить
вы должны думать - кто следующий ,после нас - вопрос именно так стоит
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23.02.2022 16:27 Ответить
это рашка не является суверенным государством а является частью Китая!
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23.02.2022 16:40 Ответить
Значит ОРДЛО суверенное а Украина нет? Пуйло я твою маму епал
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23.02.2022 16:50 Ответить
30 лет были суверенным государством..., но 21.02.22 что-то произошло (узнать бы что)..., или путин забыл в этот день принять 3 раз лекарство...
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23.02.2022 16:54 Ответить
Таки пришло время сделать из расеи - болота ‼️
И плевать что там думает туПин....
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23.02.2022 17:01 Ответить
Лущее свести до мехесрань мудянского балота - мастосрани мардвы.
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23.02.2022 20:17 Ответить
У пукатило поехала кукуха , на мокшанских болотах готовятся в Рай. который он им обещал.
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23.02.2022 17:29 Ответить
На заявления плешивого нелегитимного карлика с мокшанских болот,который признаёт гопников,МММщиков,терроистов ОРДО,но не признаёт легетимную свободную и признанную Миром Украину,тупо плевать.Чувак потерялся во времени,надышавшись фармалина у гроба Ленина
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23.02.2022 17:35 Ответить
оно что жаб переело что повторяет всякую муйню за х-лом
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23.02.2022 17:40 Ответить
После такого ***********, шизофренического бреда, в неуважительной форме, к Украине, по нормальному, нужно разрывать дипломатические отношения! Просто осел оманский сцыт, чтобы не нервировать *****. Осел думает, если он будет унижаться, не будет называть вещи своими именами, кто агрессор, враг и т.д., то ***** раздобрится и не нападет. Идиотизм! Если ***** приняло такое решение, оно нападет, невзирая ни на что, в том числе и санкции. Суть в том, что такое молоть, и совершать, спокойно, убийство десятков тысяч людей, психически здоровый человек не может.
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23.02.2022 17:56 Ответить
судя по речи, которое оно толкало, то оно действительно было очень нервное и злое. сейчас что получается: санкции ввели против всей верхушки и всего окружения, точка невозврата пройдена, рубикон перейден, теперь только война, терять-то пуйлу уже просто нечего! если неделю назад могли быть какие-то сомнения, что он понтуется и засцыт напасть, то теперь-то уже все ясно: ва-банк, война
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23.02.2022 18:03 Ответить
Как понимать этот пассаж. Париж умывает руки и вывешивает флаг капитуляции на триумфальной арке? Как-то бы закончил свою мысль.
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23.02.2022 19:11 Ответить
Один не признает Украину суверенным государством , а другой не хочет разрывать с агрессором дипотношения
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23.02.2022 19:12 Ответить
 
 