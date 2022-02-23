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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В ОРДЛО "мобилизуют" "чиновников", "прокуроров", сотрудников "народной милиции" и работающих в этих структурах женщин, - правозащитник Лисянский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ОРДЛО

В так называемых "ЛДНР" отдали приказ о мобилизации "чиновников" оккупационных "администраций" РФ.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, главари "ЛДНР" решили создать "специальные формирования" на базе "генеральной прокуратуры" и "народной милиции" для выполнения задач с "вооруженными силами" НВФ.

Согласно полученной информации в состав специальных формирований НВФ войдут сотрудники "прокуратур", отделений "народной милиции", гражданские служащие и работники, входящие в систему "МВД" и "Генпрокуратуры" НВФ, а также местных администраций.

Специальные формирования будут включены в боевые подразделения и приравнены к военнослужащим. Мобилизации также подлежат и женщины, которые работают в этих структурах. "Командовать" специальными формированиями будут "Генпрокуроры НВФ".

"Такие действия проведены Кремлем для увеличения мобилизационного состава "добровольцев" и увеличения численного состава НВФ с последующим участием в боевых действиях против Украины. Людей все больше хотят привлечь к войне и показать как можно больше жертв со стороны местного населения", – говорит Лисянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО насильно вывозят мужчин на пункты военных сборов, - правозащитник Лисянский

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Вони для Путєна не свої. Це Путєн для них радной.
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23.02.2022 15:16
+30
Минные поля сами себя не разминируют.
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23.02.2022 15:16
+29
В расход пустят
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23.02.2022 15:12
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Правила форума Совет форумчан
В расход пустят
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23.02.2022 15:12 Ответить
На підвал су....продажних
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23.02.2022 15:14 Ответить
Да ***** они там нужны? Кормить? Только в расход
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23.02.2022 15:51 Ответить
І чомусь хочеться побачити, як прокурорів поженуть густими рядами на укропські мінні поля. Ляпота!!!
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23.02.2022 15:15 Ответить
Особисто чув в 14 по сєпарському радіо, як злі укропи пускали перед собою цивільних у ланцюгах на мінні поля.
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23.02.2022 15:18 Ответить
В ОРДЛО "мобілізують" "чиновників", "прокурорів"

ВОТ НАМ БЫ ТАК!!!! с плокулолами, чинушами и остальной сволочью
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23.02.2022 15:21 Ответить
Тобі подобається? Йди до них.
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23.02.2022 15:26 Ответить
И судей тоже мобилизировать!!!
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23.02.2022 15:34 Ответить
У вас якесь негативне ставлення до Луценка? Чому?
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23.02.2022 15:49 Ответить
Потому что он был не на своем месте, как и зеленский исполнял и в должности главмента и должности плокулола роль клоуна...
Это место не для политика, не для журналиста, не для артиста...это место профи...
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23.02.2022 18:56 Ответить
Ви забули перелогінится!
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23.02.2022 19:23 Ответить
Нет это не я забыл...это другой форумчанин...но мнение мое ... и я скорее всего в этом убежден не один
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23.02.2022 19:46 Ответить
Все вірно, але де ж тоді взяти було порядного профі? Якщо система настільки прогнила...

Але я не пам'ятаю за Луценком якіхось явних зашкварів, щоби про нього зневажливо писати "плокулол". Це скоріше мені нагадує, фамільярне Пєтя про Пороха. Зазвичай так кажуть/пишуть люди, які ні*уя не робили задля Нені, а тому люто ненавидять Порошенка із заздрості та розуміння власної ницості.

Приніймні, я ніколи від них не чув ані Вітя, ані Льоня.
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23.02.2022 20:02 Ответить
*принаймні
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23.02.2022 20:03 Ответить
Хочу бачити в тих рядах мого родича, прокурора Макіївського С!зо Матросова Федора Анатолївича.
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23.02.2022 18:49 Ответить
тут как посмотреть. конкретно этих могут и в заградотряды.
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23.02.2022 15:15 Ответить
кров'ю хочуть їх всіх замазати,не знали що м'ясом треба стати
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23.02.2022 16:18 Ответить
на мины погонят, что б корридоры проложили для регулярки РФ
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23.02.2022 15:21 Ответить
Бєднінькі ! Це ті що в 2014 кричали Пуцін ввєді і защіті ? Ню ню.
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23.02.2022 15:22 Ответить
вот чичас им и введут,по самое дышло))))
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23.02.2022 16:08 Ответить
"специальные формирования" на базе "генеральной прокуратуры" и "народной милиции" =

зондеркоманды, если кто-то еще не понял
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23.02.2022 16:16 Ответить
Звіздєц дамбваве! Суддів ще мобілізуйте!
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23.02.2022 15:14 Ответить
а хто дизертирів буде судити?
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23.02.2022 15:22 Ответить
раССейские судьи - зря шоли признали?
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23.02.2022 15:38 Ответить
а смысл? 150 тышь ванек стоит иждет приказа на границе. Зачем своих кошмарить?
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23.02.2022 15:15 Ответить
Минные поля сами себя не разминируют.
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23.02.2022 15:16 Ответить
Вони для Путєна не свої. Це Путєн для них радной.
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23.02.2022 15:16 Ответить
А тепер зібрулася до купки і кричимо "рехерендум".
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23.02.2022 15:15 Ответить
Поздно. Мне эти макаки тут *** и даром не нужны!!
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23.02.2022 15:53 Ответить
Все правильно делают - у нас тоже с этого контингента профессиоанальных паразитов на государстве нужно было начинать
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23.02.2022 15:15 Ответить
Таки да. На мусорках покатать - не зовсім дієві санкції.
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23.02.2022 15:18 Ответить
Ахаха. Это всё то говно без которого сдача ДНР и ЛНР не могла осуществиться. Поделом предателям.
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23.02.2022 15:15 Ответить
у мене таке враження, що цих лугандонців, посадять у техніку підіхнану до наших кордонів і використають у першій хвилі атаки. Тодіі питяння втрат для пуйла не стоятиме і 45 тис поліетиленових мішків для російських трупів може і вистачить..
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23.02.2022 15:16 Ответить
А може бути й так: команда з Києва - не стріляти! там наші люди! (русскагаварящіє).
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23.02.2022 15:19 Ответить
нифига - там на лбу украинский паспорт не прибит
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23.02.2022 15:24 Ответить
Але прапор буде лднр.
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23.02.2022 15:34 Ответить
бажано, щоб він з дупи стричав
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23.02.2022 15:37 Ответить
Взял в руки оружие - ты законная цель.
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23.02.2022 15:34 Ответить
И сами же их градами разх***чат...
Вот это картинка для саабеевки будет!!!
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23.02.2022 15:22 Ответить
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23.02.2022 15:16 Ответить
это бухгалтерам уже такое выдают? )))
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23.02.2022 15:25 Ответить
(перепост)
Огромное количество военных пенсионеров,
возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше.
Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в дежурках или в канцеляриях, сидели в управлении пожарных частей и видя пожар бежали в противоположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию
( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни.
В 14 г. из этой братии пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные.
Они в запасе!
Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев
и пригласи в военкомат!
Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, активных бойцов!
22.02.2022 23:27
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23.02.2022 15:55 Ответить
Загороджувальні відділення Дамбасята, жеріть рузькій мір
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23.02.2022 15:17 Ответить
Кадирівці для заградотрядів вже прибули...
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23.02.2022 15:17 Ответить
пустять хохлів уперед - їх не шкода, і так кадировці в загонах.

Московити підуть третьою хвилею. І що ось мені прикро - у цього м'яса з Лугандонії кожне третє прізвище українське - ось до чого довело відсутність державної українізації донбасу до 2014-го року.

Пропаганда Московії перетворила українців на манкуртів
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23.02.2022 15:25 Ответить
Давайте хором їх пожаліємо і " демілітаризуємося" як ***** хоче , щоб не допустити збільшення втрат у лугандонії (( Ворог це любо хто хто візьме в руки зброю проти України і неважливо чоловік це чи жінка , алкаш чи чинуша !
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23.02.2022 15:19 Ответить
Я готов их пожалеть и даже всплакну над общей скотомогилою, наверное....
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23.02.2022 15:26 Ответить
Пустят на мясо для обнаружения всех наших позиций потом пойдет регармия
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23.02.2022 15:19 Ответить
Думаю, жінок призвали для того, шоб вони "ще нарожали".
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23.02.2022 15:19 Ответить
За що боролись, на те і напоролись. Тепер будуть незалежні від світу сєго. Гордон закликав, тікайте з ОРДЛО поки не стали пушечним м'ясом.
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23.02.2022 15:19 Ответить
мыныстры по окопам сидят, прикиньте? до чего "цивилизация" лугандонская докатилась?
по информации от местных обитателей - если кто из "доброжелателей" стукнет, что мужчина в квартире сидит прячется - выламывают двери
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23.02.2022 15:20 Ответить
Доки наш улюблений залізничник Сергій Лещенко засідає в наглядовій раді Укрзалізниці, його дружина розповідає, що в українців "дах поїхав":
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23.02.2022 15:20 Ответить
Вот из-за подобного генетического мусора и докатились до войны. Взгляд у неё...На бабло у тебя лишь взгляд. Шмара.
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23.02.2022 15:54 Ответить
Походу он там засиделся....
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23.02.2022 15:55 Ответить
не моё , но точно определяющее сущность данной особи женского пола ... в ней украинского только хер Лещенка . Но на счёт украинца Лещенка у меня есть вопросы . А сказали сию фразу Егоровой , бывшей дуре Мухарского .
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23.02.2022 16:08 Ответить
Соска триперная , ********* жопная ( всем извинения) - вали в Лугандонию, в Русский мир - там первое место в мире по идиотизму , СПИДу, всем венерическим, туберкулезу - там у тебя крыша станет на место , ну и кадырки с кизяками по тебе пройдутся ( девка симпатичная)
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23.02.2022 17:51 Ответить
Зрадники для нас - м'ясо для окупант
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23.02.2022 15:20 Ответить
Цинічно, але від Х-ла очікувано
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23.02.2022 15:20 Ответить
я ж казав , що наркомани в лугандоні вже закінчились .
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23.02.2022 15:21 Ответить
Это судьба всех кто ждет русский мир. Они своих не щадят, а чужих им подавно не жалко. Всех мобилизуют и утилизируют
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23.02.2022 15:21 Ответить
захатєлі в савєцкій саюз...тоді так само красно-савєцко-русская окупаціна армія гнала українців на мінні поля і т.д. і т.п...
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23.02.2022 15:22 Ответить
Зачистка сміття!
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23.02.2022 15:22 Ответить
Это как раз те кого вообще не жалко. Мне искренне жаль всех обманутых и в Крыму, и в ОРДЛо, кроме тех кто работал на оккупацию. Эти люди враги.
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23.02.2022 15:27 Ответить
не обманутых, а тех, кто верил не глазам, а зомбоящику! и чего их жалеть?
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23.02.2022 15:41 Ответить
Напоминаю, что Украинцы выбрали Зеленского, а многие до сих пор в него верят.
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23.02.2022 15:46 Ответить
да потому, что в башке, пардон за мой французский, наср..то - нет органа для мыслительного процесса
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23.02.2022 15:48 Ответить
Просто нужно понимать, что на их месте могли оказаться и другие. Но вот работать на врага это совсем уже другой расклад. Это акт предательства.
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23.02.2022 15:50 Ответить
кто другие? те, кто с мозгами не ссорился, оттуда еще в 14-м уехали
меня почему-то никто не обманывал - я видела происходящее, слышала и делала выводы
тут как бы человек либо пользуется мозгами, либо он в голову только ест
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23.02.2022 15:58 Ответить
Петя насрал? Бывает.
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23.02.2022 16:01 Ответить
Це вже шлях к вантажу200. І везти не далеко.
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23.02.2022 15:24 Ответить
Разговаривал сегодня с знакомыми переселенцами из Луганска у которых там остались родичи которые топили за рузке мир. Плачют... тужат... Ходят по хатам ищут мужиков для мобилизации жены прячат мужей в шкафах и диванах , пожрать посать вылазят ночью в темноте шобы свет в хате не горел.И все равно орут шо хохлы виноваты!!! Так вам и надо суки!!!
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23.02.2022 15:26 Ответить
наши "родственники" еще затулили, что Украина "рЫспублики" прос...ла, их теперь роССия будет содержать, у них все поменяется и будут они в шоколаде жить. Нормальные? будет соответствовать шоколаду только цвет
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23.02.2022 15:45 Ответить
Прикро що Поклонська із Крима. Адже теж могло пощастити !
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23.02.2022 15:27 Ответить
Ее еще не съели крокодилы?
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23.02.2022 15:35 Ответить
в масквабаде вроде бы не водятся крокодилы. ведь не водятся же?
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23.02.2022 15:40 Ответить
Да вроде ж отправляли послицей мерзкую карлицу на какие то африканские острова.
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23.02.2022 16:10 Ответить
она отказалась, после того, как Украина пообещала потребовать ее выдачи. невыездная она, паРаша навеки.
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23.02.2022 16:12 Ответить
насосала
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23.02.2022 16:14 Ответить
так посли ж вроді недоторкані особи?
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23.02.2022 18:12 Ответить
послы - да. а международные преступники - нет.
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23.02.2022 20:04 Ответить
она отправлена послицей в Кабо Верде.
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23.02.2022 16:17 Ответить
нет. она отказалась ехать. я чуть выше уже написал.
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23.02.2022 16:18 Ответить
Не доїхала, велосипеда не виділили, "притулилася" в якісь структурі на посаді замгав.
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23.02.2022 16:57 Ответить
Никогда не думал, что скажу это в отношении мордорян, но -
Б Р А В О ! ! !
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23.02.2022 15:34 Ответить
короче, жители маладых республик при любых раскладах не смогут насладится победой. только из могилы.
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23.02.2022 15:39 Ответить
Бог приговорил их за преступления
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23.02.2022 15:46 Ответить
Ну учитывая ,что посевная на носу и удобрения лишними не будут то норм ...
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23.02.2022 15:48 Ответить
как и ожидалось повели стадо на убой первыми...
им выжить можно только одним путём, бросать оружие и бежать сдаваться ЗСУ
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23.02.2022 15:52 Ответить
Ни останется ни одного коренного жителя , придут новое поколение ария раши буряты якуты..
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23.02.2022 15:52 Ответить
Там не мае украïнцiв там - зрадники!
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23.02.2022 15:55 Ответить
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23.02.2022 15:55 Ответить
Поддерживаю! Вот как раз в чиновниках и прокурорах и сидит вся та сволота, что референдумы организовывала, потом 8 лет моторолам прислуживала и пытки в подвалах днр устраивала. Пусть получат великое признание великого русского народа и почетную возможность стать пушечным мясом во имя великой идеи сьехавшего с катушек маразматика. За что боролись, то и получите, уроды.
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23.02.2022 15:56 Ответить
Да и хрен бы с ними
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23.02.2022 16:02 Ответить
Прокурорський 10-й пузатий батальйон з "**************".
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23.02.2022 16:58 Ответить
Россия - страна террорист. Русские всю свою историю воровали, убивали, насиловали и калечили другие народы и национальности. Россия и ее генетические уроды (русские) должны быть уничтожены, стерты с лица земли как генетический мусор планеты.
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23.02.2022 17:50 Ответить
Оболваненные пропагандой люди стали жертвой собственной наивности.
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23.02.2022 18:32 Ответить
Кричали, раисся прийти, и спаси. Раисся пришла и кинула в войну.
Идеально!
Ватники так и не поняли
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23.02.2022 20:06 Ответить
 
 