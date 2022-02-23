В ОРДЛО "мобилизуют" "чиновников", "прокуроров", сотрудников "народной милиции" и работающих в этих структурах женщин, - правозащитник Лисянский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В так называемых "ЛДНР" отдали приказ о мобилизации "чиновников" оккупационных "администраций" РФ.
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, главари "ЛДНР" решили создать "специальные формирования" на базе "генеральной прокуратуры" и "народной милиции" для выполнения задач с "вооруженными силами" НВФ.
Согласно полученной информации в состав специальных формирований НВФ войдут сотрудники "прокуратур", отделений "народной милиции", гражданские служащие и работники, входящие в систему "МВД" и "Генпрокуратуры" НВФ, а также местных администраций.
Специальные формирования будут включены в боевые подразделения и приравнены к военнослужащим. Мобилизации также подлежат и женщины, которые работают в этих структурах. "Командовать" специальными формированиями будут "Генпрокуроры НВФ".
"Такие действия проведены Кремлем для увеличения мобилизационного состава "добровольцев" и увеличения численного состава НВФ с последующим участием в боевых действиях против Украины. Людей все больше хотят привлечь к войне и показать как можно больше жертв со стороны местного населения", – говорит Лисянский.
Пожалуйста, подождите...
ВОТ НАМ БЫ ТАК!!!! с плокулолами, чинушами и остальной сволочью
Это место не для политика, не для журналиста, не для артиста...это место профи...
Але я не пам'ятаю за Луценком якіхось явних зашкварів, щоби про нього зневажливо писати "плокулол". Це скоріше мені нагадує, фамільярне Пєтя про Пороха. Зазвичай так кажуть/пишуть люди, які ні*уя не робили задля Нені, а тому люто ненавидять Порошенка із заздрості та розуміння власної ницості.
Приніймні, я ніколи від них не чув ані Вітя, ані Льоня.
зондеркоманды, если кто-то еще не понял
Вот это картинка для саабеевки будет!!!
Огромное количество военных пенсионеров,
возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше.
Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в дежурках или в канцеляриях, сидели в управлении пожарных частей и видя пожар бежали в противоположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию
( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни.
В 14 г. из этой братии пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные.
Они в запасе!
Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев
и пригласи в военкомат!
Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, активных бойцов!
22.02.2022 23:27
Московити підуть третьою хвилею. І що ось мені прикро - у цього м'яса з Лугандонії кожне третє прізвище українське - ось до чого довело відсутність державної українізації донбасу до 2014-го року.
Пропаганда Московії перетворила українців на манкуртів
по информации от местных обитателей - если кто из "доброжелателей" стукнет, что мужчина в квартире сидит прячется - выламывают двери
меня почему-то никто не обманывал - я видела происходящее, слышала и делала выводы
тут как бы человек либо пользуется мозгами, либо он в голову только ест
Б Р А В О ! ! !
им выжить можно только одним путём, бросать оружие и бежать сдаваться ЗСУ
Идеально!
Ватники так и не поняли