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Четкие шаги нашей армии по защите государства будут знать только я и наша армия. Мы ко всему готовы, – Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Прогнозировать дальнейшие шаги России – это гораздо сложнее и серьезнее, чем составлять прогноз погоды.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Прогнозировать, что будет, и какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов (войск РФ. – Ред.), от личных решений президента РФ – я не могу сказать. Но я без прогнозов четко знаю, как будет действовать наша армия. Те четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства буду знать только я и наша армия. И поверьте: мы ко всему готовы", - отметил президент.
Топ комментарии
+55 secret secret_too
показать весь комментарий23.02.2022 16:01
+50 Volodymyr Rudobaba b59031ee
показать весь комментарий23.02.2022 16:01
+36 Олег Васильевич 44790e6c
показать весь комментарий23.02.2022 16:02
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Чует мое сердце, что этот недоумок, стоявший на коленях перед Путиным, сдаст Украину.
- Не повірю в таке, враховуючи історію з Бурбою!
ещё 3 дня назад говорил что ничего не будет, готовьтесь к 9го мая и шашлыкам
а как Байден и Джонсон дали пенделя так он теперь заёжился и только он знает типа
Человек, 4 месяца вравший что опасности рнет...закрывший ракетрнуюпрограмму.... только под перпугом давший деньги на армию должен уйти..нет .долджен позорно свалить А не великого секретчика разыгрывать...Какой ты секретчик мы видели по делу вагнеровцев и хорошо запомнили... Ты 3 года врал и крал... Тебе нет никакой веры! Что ты там сидишь ?!
он ходит тенью за зеленмким или пропал куда то?
Це як раз і слуговує Паніці.
Зрозуміло що зустріч з керівниками фракції стала Пшиком......
Йому не дають вийни за межі червоних ліній це його бісить.
Оманський зашквар тягне за горло кістлявою рукою.
Какое там может быть несчастье, если здесь.
Вот этого я и боюсь...