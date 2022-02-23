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Четкие шаги нашей армии по защите государства будут знать только я и наша армия. Мы ко всему готовы, – Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Прогнозировать дальнейшие шаги России – это гораздо сложнее и серьезнее, чем составлять прогноз погоды.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Прогнозировать, что будет, и какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов (войск РФ. – Ред.), от личных решений президента РФ – я не могу сказать. Но я без прогнозов четко знаю, как будет действовать наша армия. Те четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства буду знать только я и наша армия. И поверьте: мы ко всему готовы", - отметил президент.

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Топ комментарии
+55
ти=ермак, це нас і непокоїть, зрадник ти йо#аний!
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23.02.2022 16:01
+50
Колись гарантував евакуацію солдата Журавля, що з того вийшло нажаль всі бачили.
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23.02.2022 16:01
+36
Не понял, Ермаку и другим агентам говорить не будет?😁
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23.02.2022 16:02
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рено у которого 73% автоваза уже думает как заменить полупроводники - скорее всего будут выпускать только простейшие модели - как то так
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23.02.2022 16:25 Ответить
А на лампах попробувати? Як у телевізорі "Бєрйозка"?
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23.02.2022 16:58 Ответить
к чему ты готов, ты же закончил войну в своей голове
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23.02.2022 16:22 Ответить
е-б@нутая секретность, особенно учитывая тот факт, что Руслан Демченко, Андрей Ермак и Мария Левченко поддерживают связь с офисом ***** онлайн
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23.02.2022 23:05 Ответить
Что значит только я и армия. Я тебе и всему твоему шоблу не доверяю на 1000%, и мне становится страшно, когда это чмо говорит "я" и армия.

Чует мое сердце, что этот недоумок, стоявший на коленях перед Путиным, сдаст Украину.
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23.02.2022 16:23 Ответить
Заберите у ДЭ_била булаву. Вагнеровцев слил, а теперь оно, мурчащее/хрипящее, шо то там вякает
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23.02.2022 16:26 Ответить
А очільник офісу, в якому Зеленський працює, не буде знати?!
- Не повірю в таке, враховуючи історію з Бурбою!
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23.02.2022 16:26 Ответить
А Ермак?
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23.02.2022 16:27 Ответить
"знатимуть лише я" - ось це й набільше тривожить... бо ***** - знатиме першим за армію (((
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23.02.2022 16:30 Ответить
Вот клоун...
ещё 3 дня назад говорил что ничего не будет, готовьтесь к 9го мая и шашлыкам

а как Байден и Джонсон дали пенделя так он теперь заёжился и только он знает типа
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23.02.2022 16:31 Ответить
Але першим знатиме агент «Козир», за прізвищем йєрмак…
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23.02.2022 16:32 Ответить
якеж воно кончене
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23.02.2022 16:33 Ответить
Прогнозувати подальші кроки Росії - це набагато складніше і серйозніше, ніж складати прогноз погоди. Джерело: https://censor.net/ua/n3318371 ГРЬОБАНИЙ МЕТЕОРОЛОГ ((((
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23.02.2022 16:37 Ответить
Чіткі кроки нашої армії щодо захисту держави знатимуть лише я і...Єрмак
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23.02.2022 16:39 Ответить
какой простор для брехни . Учителя и деревья уже знают цену слов Зеленского
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23.02.2022 16:41 Ответить
Хай оберігає Господь Бог наших воїнів - українців.
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23.02.2022 16:43 Ответить
Прогнозист хренів. Чомусь усі адекватні знали, що пуцин буде робити ще з осені. І союзники криком кричали. Лише Зєлєнскій за військово-політичним прогнозом ходив чи то у Гідрометеоцентр, чи то до ворожки.
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23.02.2022 16:45 Ответить
скількі разів він повторив "тільки я".. "тільки я президент" "тільки верховний головнокомандувач" "тільки нелох всєя України" "тільки єрмак, та ще може трошки я"
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23.02.2022 16:46 Ответить
Шо даже петьман не знае? и порохопутинским ботам не скажуть..? Зрада
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23.02.2022 16:49 Ответить
анализируя про воно, можно сказать, что воно бедоносец. в Париж поехал- сгорел собор Парижской Богоматери, зато у путлера увидел в глазу ( куда воно заглядывал пукину?) мир, в оман поехал- умер король Омана и сбили в иране украинский самолет, года не прошло-пандемия ковида, первые места по смертности и заражению Украина, где воно правит, сдал вагнеровцев, не прошло 3 лет, - война широкомасштабная. за что такая Божья кара Украине. осталось 2 года до выборов, что ожидает Украину?
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23.02.2022 16:47 Ответить
Ты боишься даже назвать кто агрессор. У тебя называется, та сторона. А как тихо, почти про себя опустив голову. говоришь Слава Украине. Так, что шагов у тебя не будет.
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23.02.2022 16:47 Ответить
... а остальные будут просто видеть, как ты опять 3.14-шь....
Человек, 4 месяца вравший что опасности рнет...закрывший ракетрнуюпрограмму.... только под перпугом давший деньги на армию должен уйти..нет .долджен позорно свалить А не великого секретчика разыгрывать...Какой ты секретчик мы видели по делу вагнеровцев и хорошо запомнили... Ты 3 года врал и крал... Тебе нет никакой веры! Что ты там сидишь ?!
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23.02.2022 16:47 Ответить
скоро к вам в свалит...)))
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23.02.2022 17:05 Ответить
да ну нах...
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23.02.2022 17:18 Ответить
...ваши не выдают
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23.02.2022 17:21 Ответить
ти , а ще єрмак , деркач , фсб ну і звичайно твій папік путін
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23.02.2022 16:48 Ответить
Що знає Володя, то знає вся росія.
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23.02.2022 16:53 Ответить
Когда кацапы зайдут, ты четкими шагами свалишь за бугор.
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23.02.2022 16:53 Ответить
Уповні схоже, що воно УЖЕ ******* із-за "бугра".
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23.02.2022 17:02 Ответить
где ермак?
он ходит тенью за зеленмким или пропал куда то?
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23.02.2022 16:59 Ответить
Какая ожесточенная битва ведется в комментах с президентом страны в, которой живут эти персонажи...и война х...я главное Зе завалить, на крайняк обгадить посильней. Вижу их доказывающих россиянцам - окупапнтам, что............. Порошенко луччччий...))))
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23.02.2022 17:02 Ответить
Ты только зеЛенке не говори
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23.02.2022 17:04 Ответить
У тому й проблема, що знатимеш ти, а отже дєрмак, татарін, а там і пуйло.
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23.02.2022 17:05 Ответить
Ой йой йой!!!
Це як раз і слуговує Паніці.
Зрозуміло що зустріч з керівниками фракції стала Пшиком......
Йому не дають вийни за межі червоних ліній це його бісить.
Оманський зашквар тягне за горло кістлявою рукою.
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23.02.2022 17:11 Ответить
А чого зараз не вякаєш, що з-за попереджень Заходу про напад косабів ми втрачаємо великі гроші? Язика в сраку затягнуло?
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23.02.2022 17:13 Ответить
Вот как раз тебя с твоим кротовником, ни в коем случае нельзя ставить в известность. Хватит нам одного Вагнергейта.
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23.02.2022 17:17 Ответить
Где Ермак? Готовит шифровки для радистки Кэт?
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23.02.2022 17:31 Ответить
В недрах МОЕЙ системы, благодаря МОЕМУ чуткому руководству.
Какое там может быть несчастье, если здесь.
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23.02.2022 17:37 Ответить
🤫

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23.02.2022 17:49 Ответить
Не переживайте,Остап Ибрагимович,вы имеете дело с Балагановым!
Вот этого я и боюсь...
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23.02.2022 17:49 Ответить
Там нет и не было сепаратистов, но там была и есть российская армия и спецназ, а все остальное игры спецслужб Кремля ("республики", "референдумы","ополченцы""народная милиция"и т.д.). Если кто-то это еще не понимает, то он дурак или предатель.
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23.02.2022 18:10 Ответить
А Дермак, левченко, деркач, демченко и т.д малоПИД...роский, бенин, Нарко-Дегенерат, после твоих "подвигов" я бы тебе мусорное ведро не доверил, вот это ЗЕБилы Конченные ваша заслуга, что во время войны с самой Пи...рской Помойкой у "руля" оказалось это Ничтожество!!!
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23.02.2022 18:34 Ответить
Дебильная реплика, а другого ждать и не приходится!
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23.02.2022 19:46 Ответить
ага, примерно так , как и с вагнеровцами))))
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23.02.2022 21:11 Ответить
Готовы? А почему волонтёры уже ищут дроны, рюкзаки и запчасти ?
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23.02.2022 21:56 Ответить
Та блин шо там сложного - дорогу нюхнул, и как баба Ванга все знает.
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23.02.2022 22:39 Ответить
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