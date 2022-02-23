Турчинов, Аваков и украинские военные руководители включены Следкомом РФ в список особо разыскиваемых. ВИДЕО
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Следственный комитет хочет привлечь к уголовной ответственности ряд украинских чиновников и военнослужащих за "убийства мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик".
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ, передает Цензор.НЕТ.
Так, российский Следком обвиняет в "применении запрещенных средств и методов ведения войны" 85 человек из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины. Среди них бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и другие.
"Русским следствием также привлекаются бывшие министр внутренних дел Украины Аваков, глава Верховной Рады Турчинов", - говорится в сообщении.
"Следствием установлено, что в декабре 2013 года на территории Украины граждане этой страны Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов создали и возглавили экстремистскую организацию "Правый сектор", деятельность которой запрещена на территории России. Получены неопровержимые доказательства совершения членами этой организации и националистического батальона "Азов" жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса", - отметили оккупанты.
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и Джавиками, Джавиками !!
10 ч
Мэр Крививого Рога от ОПЗЖ на сессии горсовета заявил, что отключит микрофон депутатам, которые будут выступать на русском.
Эй, Путин, тут черти што началось
як там у Подерев'янського: "ти ж стара *****, а в брючному костюмі!"
******-пере****** москалі за підриви мирних громадян в Волгодонску ви не хочете завести кримінальну справу на путінахуйла?,
За Нагорний Карабах,Молдову,першу та другу Чеченську війну,за Грузію,за Сірію - горіти вам в Аду !
собаки ви бешені,скаженні тварі!
як сказав ваш фюрер,мочить вас будем на нашій території даже в сартірах!
кий криндж
Похоже все серьезно, товарищу Сталину удалось вывести новую рассу - советского человека, путем уничтожения всех умных.
хмм...
откуда и сотрудника пресс службы награды?
отважно врали?
Зелю в списки не включили?
Аве Кривавий !
ну а Візитка Яроша завжди при мені