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Новости За рубежом
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Аваков (3444) война (46726) Гелетей (275) Гриценко Анатолий (1408) Коломойский (1762) Россия (91250) Турчинов (3337) Ярош (314) Геращенко Антон (1438) Муженко (331) Следком РФ (269)

Турчинов, Аваков и украинские военные руководители включены Следкомом РФ в список особо разыскиваемых. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Следственный комитет хочет привлечь к уголовной ответственности ряд украинских чиновников и военнослужащих за "убийства мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ, передает Цензор.НЕТ.

Так, российский Следком обвиняет в "применении запрещенных средств и методов ведения войны" 85 человек из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины. Среди них бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и другие.

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"Русским следствием также привлекаются бывшие министр внутренних дел Украины Аваков, глава Верховной Рады Турчинов", - говорится в сообщении.

"Следствием установлено, что в декабре 2013 года на территории Украины граждане этой страны Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов создали и возглавили экстремистскую организацию "Правый сектор", деятельность которой запрещена на территории России. Получены неопровержимые доказательства совершения членами этой организации и националистического батальона "Азов" жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса", - отметили оккупанты.
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Топ комментарии
+92
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23.02.2022 20:18
+84
Д'єрмака, татарова, демченка немає?
Зовсім "не палять" кацапи своїх агентів....
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23.02.2022 20:07
+65
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23.02.2022 20:22
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Кончуги потерянные.
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23.02.2022 20:54 Ответить
Чечня размером с Полтавскую область...12 лет войны тупо градами все разрушали ......а Украина не Чечня так что тут или кацапы здохнут или лет 100 воевать прийдется
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23.02.2022 20:33 Ответить
Если и суждено умереть, каждый из нас должен забрать с собой на тот свет 2-3 кацапов. Тогда у остальных кацапов будет мало шансов восстановить свою демографию. Кацапское государство тотальной лжи и терроризма - тупиковая ветка развития человечества.
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23.02.2022 20:34 Ответить
Психическая атака... харашо идут... Давай, Анка...
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23.02.2022 20:34 Ответить


и Джавиками, Джавиками !!
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23.02.2022 22:27 Ответить
Все логично: те кто не капитулировал перед рашистами - враг для мордора. А зе-упыри, которые не давали денег на укрепление и развитие ВСУ - дружбаны кацапам. Какое ужастное совпадение!
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23.02.2022 20:35 Ответить
Венедиктова должна контрмеру предъявить...Вызвать ***** и шойгу на допрос...
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23.02.2022 20:35 Ответить
Поверь, если все хреново обернется, Венедиктова еще на кацапов работать будет.
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23.02.2022 21:05 Ответить
Внештатным осведомителем На большее у нее ума не хватит...максимум машинисткой
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23.02.2022 21:09 Ответить
Як і Аваков який чомусь у списку.
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23.02.2022 21:33 Ответить
не смог и 80 секунд смотреть , выключил. они там на России все конченые
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23.02.2022 20:36 Ответить
уже даже смотреть не пытаюсь. дегенераты
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23.02.2022 21:04 Ответить
Мені сподобався підбір українських Героїв і перелік ії бойових заслуг. Хоч зараз до орденів представляй. І так, Героям Слава, Пастору окреме Віват.
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23.02.2022 20:38 Ответить
Тьма средневековая
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23.02.2022 20:38 Ответить
А в що вони ту жабу на відео вдягнули ? У дядька мого на горищі валявся такий мундір - він в ньому з війни в 1945 прийшов . З цих йо.нутих(кацапів) можна було б постійно реготати , якби вони не сунули сюди вбивати й руйнувати .
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23.02.2022 20:39 Ответить
В ГосДуме не исключили конфискацию сбережений россиян из-за санкций
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23.02.2022 20:39 Ответить
да там 99% в кредитах по уши, какие сбережения?
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23.02.2022 20:48 Ответить
Пенсионные
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23.02.2022 21:45 Ответить
пенсионные сбережения уже отобрали - увеличили возраст.
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24.02.2022 00:56 Ответить
пока не начнут конфисковать самих россиян в счет потерь госдумы из-за санкций все тихо будет
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23.02.2022 21:20 Ответить
отлично, мотивировали генералов почистить верхи от дерьмаков и прочих рыгов в случае чего
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23.02.2022 20:39 Ответить
Дайте кто-нибудь этой твари селёдки.
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23.02.2022 20:40 Ответить
они уже перехватывают на себя функции международного суда, не имея на это никаких полномочий, пускай сами лучше думают, что за все преступления, которые не имеют срока давности, их ждет гаагский трибунал
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23.02.2022 20:41 Ответить
Так так й Бєна в тих списках . А Порошенка ось нема . Цікаво , чому ?!
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23.02.2022 20:44 Ответить
Ну и список.-всех перемешали,дегенераты..коломойшу "за что"?))))
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23.02.2022 20:45 Ответить
елементарно: гроші винен, щось пообіцяв та не виконав...
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23.02.2022 21:46 Ответить
С понтом 10000юсд за ватника
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23.02.2022 21:47 Ответить
Хотеть они всё что угодно да вот только кто им даст это сделать особенно граждане Украины будут их тут резать и убивать всеми доступными методами.И нам похер их хотелки и мнение тем более у нас есть оружие.
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23.02.2022 20:47 Ответить
Вот тогда точно будет пох и на женевскую конвенцию и на всё остальное
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23.02.2022 21:48 Ответить
Да, это ж товарищ Землячка!
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23.02.2022 20:47 Ответить
А цю курву з відео наші вже подали в міжнародний розшук?
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23.02.2022 20:48 Ответить
москали вам мозги надо сначала разыскать, а потом подумать, но будет уже поздно. Уже весь мир понял какие дела можно иметь с русней в данном ее виде.
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23.02.2022 20:48 Ответить
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23.02.2022 20:48 Ответить
Гавна ему в миску!
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24.02.2022 05:42 Ответить
В Чечне у себя бы расследование провели, где Градами дома сносили, с мирными жителями и детьми, где погибших на порядки больше. Этот весь лохотрон рассчитан на их местную тупоголовую публику, они ищут оправдания войны, что вроде они не простые агрессоры и оккупанты, а белые и пушистые защитнички.
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23.02.2022 20:50 Ответить
Юлия@seastar_7

10 ч



Мэр Крививого Рога от ОПЗЖ на сессии горсовета заявил, что отключит микрофон депутатам, которые будут выступать на русском.
Эй, Путин, тут черти што началось
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23.02.2022 20:52 Ответить
Ещё разопьют прям в сесионном зале кого-то узкоговорящего в трусиках!
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23.02.2022 21:45 Ответить
киву забыли
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23.02.2022 20:53 Ответить
Кацапстан должен бить уничтожен.
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23.02.2022 20:53 Ответить
жалюгідне фашистське стерво
як там у Подерев'янського: "ти ж стара *****, а в брючному костюмі!"
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23.02.2022 20:54 Ответить
Зеленского в списке нет - ну чтобы мы понимали кто кому враг.
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23.02.2022 20:54 Ответить
кацапи,ви що їбону*і ? При чому ви до України?
******-пере****** москалі за підриви мирних громадян в Волгодонску ви не хочете завести кримінальну справу на путінахуйла?,
За Нагорний Карабах,Молдову,першу та другу Чеченську війну,за Грузію,за Сірію - горіти вам в Аду !
собаки ви бешені,скаженні тварі!
як сказав ваш фюрер,мочить вас будем на нашій території даже в сартірах!
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23.02.2022 20:54 Ответить
Да щаз - будешь ты бежать костями по земле
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23.02.2022 20:56 Ответить
Боже , даже нет и близко понимания уровня маразма этих человекоподобных существ . Йапана срака их какие они твари , нет нормальных слов и жаль что Цензор слова которые эти орки заслуживают , банит . ********* арестовали всю страну .
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23.02.2022 20:55 Ответить
ви питаєте, чому кацапи такі злі: а уявляєте, як жити в країні, де отаке "правосуддя"?
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23.02.2022 20:58 Ответить
Тююю. То нашо ху йлу шукати своїх агентів?
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23.02.2022 20:58 Ответить
боже тошик гиращинка попал, наверное уже окакался
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23.02.2022 20:59 Ответить
Деморализуют.
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23.02.2022 21:03 Ответить
нет. Это заявления для внутренней российской ваты, чтобы было кем пугать.
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23.02.2022 23:59 Ответить
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23.02.2022 21:07 Ответить
Бандюганы конченные строят из себя правоохранителей ******* Морда у этой что то не подберу как назвать а сталинской мымри
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23.02.2022 21:08 Ответить
ред
кий криндж
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23.02.2022 21:15 Ответить
Чтоб у этой лживой курвы язык ее поганый отсох !
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23.02.2022 21:15 Ответить
Ну что ж давно пора создавать в Украине спец контору, единственной задачей которой будет уничтожение вражеских персонажей. Любыми способами. Плевав на всякие ООН и озабоченности, именно так как делает Моссад. Нужно ответить кацапам так, чтобы оно потом пукнуть боялись в нашу сторону.
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23.02.2022 21:16 Ответить
Дело НКВД живёт и процветает.
Похоже все серьезно, товарищу Сталину удалось вывести новую рассу - советского человека, путем уничтожения всех умных.
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23.02.2022 21:16 Ответить
A chem kvakov neugodil to? On chto kremlinov na dengi kinul, vzjal za obeshcanije chto to orgonizovatj i obosra.... i dengi ne vernul.
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23.02.2022 21:20 Ответить
если правильно понимаю это те расстрельные списки кацапы подтверждают о которых ,,тупые американцы"украинскую власть предупреждали??агрохамия на выход!!скажи своё ,,весомое слово"что это хуже скабеево-киселёвщины и амеры как всегда врали и гривну обваливают!! тьфу на вас зелёномордых!!
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23.02.2022 21:27 Ответить
они самые
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23.02.2022 23:48 Ответить
Какая оглушительная чушь...🤪
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23.02.2022 21:38 Ответить
форма какаято знакомая....
хмм...
откуда и сотрудника пресс службы награды?
отважно врали?
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23.02.2022 21:39 Ответить
Отважно насосала на такие погоны
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23.02.2022 21:48 Ответить
сталинисты фашисты нарочито вновь ввели сталинскую униформу - форму палачей
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23.02.2022 21:41 Ответить
Аве, Пастор!
Зелю в списки не включили?
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23.02.2022 21:41 Ответить
ну добре, що хоч явного русофоба ЗЕрмака чи всяких там татарових не будуть розшукувати кацапи...
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23.02.2022 21:49 Ответить
Аве Пастор !
Аве Кривавий !

ну а Візитка Яроша завжди при мені
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23.02.2022 21:58 Ответить
Мы должны составит свой список особо разыскиваемых преступников и включить туда всех кто причастен к наращению с России. И искать их их активы и арестовывать. Око за око. Срочно им ответить тем же! Шойгу в розыскной с нарышкиным
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23.02.2022 22:05 Ответить
Ух ты! Орки знают такие слова "запрещенные методы войны"
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23.02.2022 22:10 Ответить
а ***** не попав
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23.02.2022 22:17 Ответить
А где зеркальные действия Украины? Путин, Шойгу, Лавров уже включены в розыск СБУ.... или только порошенко и семенченко ?
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23.02.2022 22:45 Ответить
Ця криса безгуба може вже тільки ляпати язиком... та і того вже не зможе скоро... **********. Зірочкі з пагон собі в сраку засунь... звикати треба потихеньку для піни монтажної коли прийдемо за цією паскудою....
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23.02.2022 23:19 Ответить
старьіе птицьі уже не летают но готовбьі броситься в лапьі хищника чтоб он сегодня бьіл сьіт и сегодня не охотился за птенцами пока они обрастут перьями - научаться летать и клевать хищника.
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23.02.2022 23:25 Ответить
Ще одна кандидатка на етапування до Гааги намалювалась.
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23.02.2022 23:46 Ответить
Послухав. Я з Хунтой. Воюємо, а там буде видно хто кому засуне золоті погони в дупу.
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24.02.2022 02:02 Ответить
Почему никак не распянут заграницей детишек *****,Пескова,Шойгу,Лаврова и прочих мажорчиков
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24.02.2022 02:47 Ответить
в какой странной форме эта женщина, такое впечатление, что из середины прошлого века. нас пытаются утянуть в омут, нужно сопротивляться
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24.02.2022 04:51 Ответить
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