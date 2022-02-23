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война (46726) обстрел (20139) ранение (3239) потери (3858) операция Объединенных сил (4182)

В результате обстрела войсками РФ погиб украинский воин, еще один травмирован. С начала суток оккупанты 59 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрела войсками РФ погиб украинский воин, еще один травмирован. С начала суток оккупанты 59 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

По состоянию на 17 часов 23 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Войска РФ обстреляли позиции украинских защитников вблизи:

Пять раз Новотошкивского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Семь раз Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте также: С начала суток войска РФ 25 раз открывали огонь на Донбассе. Оккупанты били из "Града" вблизи Новотошковского. Без потерь, - ООС

Четыре раза Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.

Четыре раза Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль".

Четырнадцать раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.

Семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.

Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза Счастье – из БМ-21 "Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения. Еще один - боевое травмирование.

"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+16
Довго ще будуть вбивати наших хлопців безкарно? Кожного дня смерті.

Відповідати будемо ,чи чекаєте поки люди з сокирами та вилами вийдуть?

Те що має статися-станеться і так. Боїтеся війни ? Так про неї вже заявлено . Сьогодні буде наступ чи завтра , різниці немає.
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23.02.2022 17:31
+10
И ни слова от предателей про огонь по оккупантам!
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23.02.2022 17:33
+9
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23.02.2022 17:29
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23.02.2022 17:29 Ответить
хоть би дощі пішли і все вкрай порозкисало аж до червня. тоді було б спокійніше.
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23.02.2022 17:31 Ответить
Довго ще будуть вбивати наших хлопців безкарно? Кожного дня смерті.

Відповідати будемо ,чи чекаєте поки люди з сокирами та вилами вийдуть?

Те що має статися-станеться і так. Боїтеся війни ? Так про неї вже заявлено . Сьогодні буде наступ чи завтра , різниці немає.
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23.02.2022 17:31 Ответить
И ни слова от предателей про огонь по оккупантам!
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23.02.2022 17:33 Ответить
*****! Где Ермак? Мы что каждый день будем терять своих без ответки.? Зеленский, ты ж заявил что знаешь что делать.
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23.02.2022 17:34 Ответить
Говно начало с градов пулять. Посмотрим на сколько припасов хватит.
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23.02.2022 17:35 Ответить
При чем тут припасы? Все припасы мира не стоят 1 жизни.
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23.02.2022 17:37 Ответить
Расскажи это российской армии.
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23.02.2022 17:40 Ответить
Нахрена нам эта статистика. Где ответка, опять не т провокациям?
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23.02.2022 17:39 Ответить
торчок казав , що якщо щось піде не так , то він поверне війська у Золоте у місця роз*єднання
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23.02.2022 17:41 Ответить
Он еще два дня назад говорил, что Россия не нападет.
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23.02.2022 17:43 Ответить
А почему бл... не отвечают?
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23.02.2022 17:46 Ответить
Где ответ?
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23.02.2022 17:47 Ответить
где эти контрбатарейные комплексы или на складе лежат?
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23.02.2022 17:48 Ответить
В случае атаки РФ на Киев или любой другой город Украины - отпор будет дан мгновенно - Данилов
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23.02.2022 17:53 Ответить
Переживающим за ответку советую расслабиться. Понимайте как хотите.
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23.02.2022 17:54 Ответить
Просто иди на! Вместе с зелёным крысом!
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23.02.2022 17:56 Ответить
Тю,яке дурне
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23.02.2022 17:59 Ответить
За позавчора. Результати роботи ЗСУ. Підтвердженні.

.........

Втрати противника 1 АК

знищено 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 на вогневих позиціях, що вели вогонь по мирних населених пунктах;

Два 120 мм мінометні розрахунки, разом з особовим складом;

Радіолокаційну станцію Збройних Сил РФ «Аістьонок» .

Уражено два розрахунки гаубиць Д-30 разом з особовим складом та автомобільною технікою.

Втрати противника 2 АК

знищено понтонно мостовий парк в кількості до 8 од., та ББМ до 6 од.;

знищено танко-ремонтну майстерню на базі ЗІЛ - 131;

знищено бпла Орлан - 10;

знищено зрк Оса ;

2 вантажівки Камаз з ************.

...........

Довіряйте ЗСУ.
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23.02.2022 23:54 Ответить
байрактарі-вперед!
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23.02.2022 18:02 Ответить
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23.02.2022 18:16 Ответить
То наших хлопців, як мішеней мають там розсиріляти? Так, падло зелене?
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23.02.2022 18:22 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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23.02.2022 19:59 Ответить
 
 