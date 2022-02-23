В результате обстрела войсками РФ погиб украинский воин, еще один травмирован. С начала суток оккупанты 59 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС
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По состоянию на 17 часов 23 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Войска РФ обстреляли позиции украинских защитников вблизи:
Пять раз Новотошкивского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Семь раз Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Четыре раза Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
Четыре раза Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль".
Четырнадцать раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.
Семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.
Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм.
Три раза Счастье – из БМ-21 "Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения. Еще один - боевое травмирование.
"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Відповідати будемо ,чи чекаєте поки люди з сокирами та вилами вийдуть?
Те що має статися-станеться і так. Боїтеся війни ? Так про неї вже заявлено . Сьогодні буде наступ чи завтра , різниці немає.
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Втрати противника 1 АК
знищено 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 на вогневих позиціях, що вели вогонь по мирних населених пунктах;
Два 120 мм мінометні розрахунки, разом з особовим складом;
Радіолокаційну станцію Збройних Сил РФ «Аістьонок» .
Уражено два розрахунки гаубиць Д-30 разом з особовим складом та автомобільною технікою.
Втрати противника 2 АК
знищено понтонно мостовий парк в кількості до 8 од., та ББМ до 6 од.;
знищено танко-ремонтну майстерню на базі ЗІЛ - 131;
знищено бпла Орлан - 10;
знищено зрк Оса ;
2 вантажівки Камаз з ************.
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Довіряйте ЗСУ.