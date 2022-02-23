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Оккупанты обстреляли детсад в Зеленополье. В Николаевке ранена мирная жительница. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли детсад в Зеленополье. В Николаевке ранена мирная жительница. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среду, 23 февраля, оккупанты обстреляли детский сад в Зеленополье Донецкой области, а мирная жительница Николаевки в результате прямого попадания снаряда в дом получила ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.

Село Зеленополье Бахмутской громады попало под обстрел. Оно находится в 5 км от линии разграничения. Сейчас там находятся полицейские, документирующие последствия обстрела и помогающие местным жителям.

"Четырех детей, которые на момент обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями, забрали родители. Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Врубовка снова под обстрелом. Три снаряда только что упали на село", - оккупанты повторно обстреляли поселок в Луганской области. ВИДЕО

Оккупанты обстреляли детсад в Зеленополье. В Николаевке ранена мирная жительница 01

Оккупанты обстреляли детсад в Зеленополье. В Николаевке ранена мирная жительница 02

"Стрельнуло, и я слышу, что летит над головой. Именно в нашем направлении. Я сразу упала на огороде, и слышу дальше разрывы в поселке. Буквально 2 секунды снаряд летел. 20 мин по расписанию - это стандартное время, когда нас обстреливают", - говорит местная жительница на видео.

"В селе Николаевка, что под Волновахой, в результате разрыва снаряда ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются", - сообщают в пресс-службе.

Оккупанты обстреляли детсад в Зеленополье. В Николаевке ранена мирная жительница 03

Оккупанты обстреляли детсад в Зеленополье. В Николаевке ранена мирная жительница 04
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Топ комментарии
+26
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23.02.2022 18:12
+19
Оцю картинку треба В РИЛО ТИКАТИ усім нашим ватяним гнидам - шо потайки(чи бува й відкрито) все ще мріють про прихід "асвабадітєлєй ат бєндєравцєв": вас ****** "асвабадят" - від вашого майна, вашого здоров'я а може й від вашого паскудного життя!!🤬
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23.02.2022 18:05
+4
А от зелена влада...
https://www.rbc.ua/rus/news/amnistiya-uchastnikov-formirovaniy-ldnr-komitet-1645629746.html
просить амністії для бойовиків. А те що під маркою "здався" в Україну попадуть фсбешники - та "какая разница"...
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23.02.2022 18:08
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асвабаждает лугондонские республики в конституционных пределах.

нужно срочно эвакуировать из прифронтовой зоны население, в первую очередь проукраинское - придут орки, не пожалеют
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23.02.2022 18:12 Ответить
Даже не придут им будет пох куда стрелять что по мирным что по зсу
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23.02.2022 18:31 Ответить
Оцю картинку треба В РИЛО ТИКАТИ усім нашим ватяним гнидам - шо потайки(чи бува й відкрито) все ще мріють про прихід "асвабадітєлєй ат бєндєравцєв": вас ****** "асвабадят" - від вашого майна, вашого здоров'я а може й від вашого паскудного життя!!🤬
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23.02.2022 18:05 Ответить
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23.02.2022 18:12 Ответить
Отличный "триптих".
С разрешения автора, сохраняю и буду использовать, как наглядное пособие.
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23.02.2022 18:32 Ответить
Хреновы орки, участь будет та же!
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23.02.2022 18:07 Ответить
_Чтобы враг Украины ни делал - зекрыс не поддастся на "провокации"! И сдаст Украину своему шефу без боя! Только вот украинцы, падлы, мешают, а то уже бы год-два назад выполнил своё задание...
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23.02.2022 18:07 Ответить
ну порох же плохой был...
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23.02.2022 18:22 Ответить
Усі лаптні смердючі покидьки які приймають участь у цій війні та вбивають людей-горітимуть у пеклі...
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23.02.2022 18:07 Ответить
А от зелена влада...
https://www.rbc.ua/rus/news/amnistiya-uchastnikov-formirovaniy-ldnr-komitet-1645629746.html
просить амністії для бойовиків. А те що під маркою "здався" в Україну попадуть фсбешники - та "какая разница"...
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23.02.2022 18:08 Ответить
Це як розуміти?
Вони наших вбивають а їм амністію?
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23.02.2022 19:33 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
6 ч



Дядя Вова невменяем даже для «союзников» по ОДКБ. МИД Армении: Вопрос о признании "ЛДНР" не стоит на повестке. Проблемы между Россией и Украиной могут быть решены дипломатическим путем, на основе норм и принципов МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА и Устава ООН. Привет из Еревана: ПТН ПНХ.
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23.02.2022 18:20 Ответить
а чо им еще вякать после карабаха?
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23.02.2022 18:24 Ответить
Ну такие они защитники рузькогомира. А вы на что рассчитывали? На каждом фото должна быть надпись ЕТО СДЕЛАЛИ РОСИЙСКИЕ ОКУПАНТЫ!!! Для истории. Чтобы многие поколения помнили и через 20-40 лет не звали опять рузких братьями и не звали их к себе домой
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23.02.2022 18:41 Ответить
Ато завтра кацапоиды покажут ети же фото с надписью что ето сделала Украина
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23.02.2022 18:49 Ответить
Сегодня пасмурно, но сухо. Вчера и позавчера было больше чем +9. На первом и третьем фото земля сухая. На второй фотографии велосипедист по лужам едет. Ответственней Цензору нужно фотографии вставлять.
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23.02.2022 19:06 Ответить
Там є відео. все там що й на фото показано + слова очевидців.
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23.02.2022 19:46 Ответить
это ешё не нападение на любой город, данилов?
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23.02.2022 19:07 Ответить
 
 