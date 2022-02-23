Оккупанты обстреляли детсад в Зеленополье. В Николаевке ранена мирная жительница. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В среду, 23 февраля, оккупанты обстреляли детский сад в Зеленополье Донецкой области, а мирная жительница Николаевки в результате прямого попадания снаряда в дом получила ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.
Село Зеленополье Бахмутской громады попало под обстрел. Оно находится в 5 км от линии разграничения. Сейчас там находятся полицейские, документирующие последствия обстрела и помогающие местным жителям.
"Четырех детей, которые на момент обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями, забрали родители. Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
"Стрельнуло, и я слышу, что летит над головой. Именно в нашем направлении. Я сразу упала на огороде, и слышу дальше разрывы в поселке. Буквально 2 секунды снаряд летел. 20 мин по расписанию - это стандартное время, когда нас обстреливают", - говорит местная жительница на видео.
"В селе Николаевка, что под Волновахой, в результате разрыва снаряда ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются", - сообщают в пресс-службе.
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нужно срочно эвакуировать из прифронтовой зоны население, в первую очередь проукраинское - придут орки, не пожалеют
С разрешения автора, сохраняю и буду использовать, как наглядное пособие.
https://www.rbc.ua/rus/news/amnistiya-uchastnikov-formirovaniy-ldnr-komitet-1645629746.html
просить амністії для бойовиків. А те що під маркою "здався" в Україну попадуть фсбешники - та "какая разница"...
Вони наших вбивають а їм амністію?
@VALMICHEL7
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6 ч
Дядя Вова невменяем даже для «союзников» по ОДКБ. МИД Армении: Вопрос о признании "ЛДНР" не стоит на повестке. Проблемы между Россией и Украиной могут быть решены дипломатическим путем, на основе норм и принципов МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА и Устава ООН. Привет из Еревана: ПТН ПНХ.