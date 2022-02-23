Завтра в Житомирской области состоится церемония прощания с офицером 95-й ОГШБр Игорем Демидчуком, погибшим в результате российского обстрела. ФОТО

Завтра, 24 февраля, в городе Овруч Житомирской области состоится церемония прощания с Игорем Демидчуком, 1993 года рождения, старшим лейтенантом, офицером 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 21 февраля в 16.10 в районе пгт Зайцево Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом говорится на фейсбук-странице Овручского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вечная слава и вечная память Герою! Прощание со старшим лейтенантом Игорем Демидчуком состоится 24 февраля (четверг) в 12:30 на площади Свободы города Овруч возле памятника "И мертвым, и живым защитникам Украины в российско-украинской войне. Погребение воина-Героя состоится на Овручском городском кладбище. С 10:00 24 февраля будет временно ограничено движение транспорта по улице Тараса Шевченко - от перекрестка улицы Гетьмана Ивана Выговского и перекрестка улицы Степана Бандеры.

Защищая честь и независимость нашего государства в зоне проведения ООС, 21 февраля погиб старший лейтенант, командир 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0281 – молодой, сильный военный духом, наш земляк Игорь Демидчук. В мае ему исполнилось бы 29 лет.

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Выражаем искренние соболезнования семье, родным, родителям и жене Героя. Трудно найти такие слова, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека. Разделяем ваше горе, грустим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби. Вечная слава и вечная память Герою!", - отмечается в сообщении.