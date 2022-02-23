Минздрав определил перечень больниц, готовых к реагированию на чрезвычайные ситуации, сформирован достаточный запас крови, - Ляшко

Учреждения здравоохранения работают в обычном режиме, предоставляют медпомощь всем, кто в ней нуждается. Минздравом определен перечень больниц, готовых к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинское здравоохранение"готово к любым событиям чрезвычайного характера, и это мы доказали за прошедшие 2 года борьбы с короновирусной инфекцией".

Как сообщил министр, в МОЗ определен перечень больниц, которые готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации различного характера: "Мы знаем, в каких учреждениях какую помощь можем предоставить. Где хирургического профиля, где инфекционного, где терапевтического". В этот перечень входят не только коммунальные учреждения, а также учреждения МОЗ и Академии меднаук.

Виктор Ляшко отметил, что помимо больниц, в стране работает система экстренной медицинской помощи, которая имеет большое количество бригад, и плюс всегда есть резерв бригад, готовых в любой момент выйти на работу. Также, если говорить о транспортировке пациентов, то за последние 2 года "отпилотирована"аэромедицинская эвакуация. Для этого используются вертолеты Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Как утверждает министр, больницы готовы работать в чрезвычайных ситуациях не только в плане наличия кадров, но и технически: "За предыдущие 2 года в опорных больницах были модернизированы приемные отделения, поставлено новое диагностическое оборудование. Плюс в каждой больнице, в экстренной медпомощи, в диспетчерских есть бесперебойные источники питания, которые на случай отключения электричества позволят продолжить работу"

Виктор Ляшко заверил, что в стране сформирован достаточный запас крови и ее компонентов, вбольницах, входящих в перечень, имеется1-3-месячный запас медикаментов, который будет постоянно пополняться. Средства на это предусмотрены в отдельном пакете программы медгарантий "Готовность к реагированию", на который выделено 2,5 млрд.грн.