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Более 14 тысяч резервистов призовут на обучение Сил теробороны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Более 14 тысяч резервистов призовут на обучение Сил теробороны в Украине

На обучение в течение 30 суток будет призвано более 14 тысяч резервистов в отдельных районах и областях. На первом этапе сборы планируются в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Офис президента.

О проведении учений резервистов на селекторном совещании в ОП сообщил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин. По его словам, сейчас происходит развертывание штабов СТО.

Галушкин отметил, что в ближайшее время будет организован и проведен сбор резервистов территориальной обороны по всей стране. Он добавил, что обучение займет 30 суток. Всего планируется призвать 14200 резервистов в отдельных районах и областях.

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"Проведение первого учебного собрания территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске", - уточнил Галушкин.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ заявлял, что с марта начнутся массовые военные подготовки с резервистами и силами теробороны.
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В інших містах не потрібно?!
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23.02.2022 20:38 Ответить
На жаль, не встигаєте. Бубочка все безбожно затягнув. Час і за гроші не купиш.
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23.02.2022 20:44 Ответить
+ 100 !
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23.02.2022 21:47 Ответить
Буковель, відпустки, заготівля дров для шашликів... Це гірше, ніж дитячий садок.
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23.02.2022 21:55 Ответить
Бо не зміг організувати, падло недолуге!!!
Мій поранений брат, так і сказав: «Піти вже не зможу, але всім досвідом, та підготовкою бійців допожу»
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23.02.2022 20:48 Ответить
ZloyAtoshnik@ZloyAtoshnik

6 ч



Завтра у всіх магазинах

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23.02.2022 20:49 Ответить
"призвуть...", "навчання займуть 30 діб" - реалізація захисту України в режимі "24/7"
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23.02.2022 20:53 Ответить
Це з якого числа? Скільки можна чекати?
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23.02.2022 21:04 Ответить
Напомним, Главнокомандующий ВСУ заявлял, что с марта начнутся массовые военные подготовки с резервистами и силами теробороны. Источник: https://censor.net/ru/n3318441

Баран три года распил вёл на великому крадивныцтве и псевдо ковидном фонде полностью похерив Армию..а когда ******** запахло то он на март назначил учения...шашлычник херов.Это надо было делать давно...тебе клоуну уже минимум два месяца все кричали что будет ***** нападать
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23.02.2022 21:54 Ответить
Это надо было делать еще в декабре/январе. Очухались называется. Это может стоить нам десятки тысяч жизней и потерянной страны, не дай Бог конечно же.
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23.02.2022 21:54 Ответить
А 95 квартал призовут?
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23.02.2022 21:56 Ответить
КОнечно призовут...будут кацапов развлекать, шутейками про Украину в окупированных городах
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23.02.2022 21:58 Ответить
а раньше нельзя было? это какой-то цирк...
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23.02.2022 22:09 Ответить
Не так страшны кацапы как местная вата, предатели, и руководство - то ли идиоты тупые ..то ли осознанно саботажники
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23.02.2022 22:11 Ответить
50/50, ще й наркомани.В Європарламенті навіть відкрито про це говорять.
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23.02.2022 22:14 Ответить
 
 