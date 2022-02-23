Более 14 тысяч резервистов призовут на обучение Сил теробороны в Украине
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На обучение в течение 30 суток будет призвано более 14 тысяч резервистов в отдельных районах и областях. На первом этапе сборы планируются в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Офис президента.
О проведении учений резервистов на селекторном совещании в ОП сообщил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин. По его словам, сейчас происходит развертывание штабов СТО.
Галушкин отметил, что в ближайшее время будет организован и проведен сбор резервистов территориальной обороны по всей стране. Он добавил, что обучение займет 30 суток. Всего планируется призвать 14200 резервистов в отдельных районах и областях.
"Проведение первого учебного собрания территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске", - уточнил Галушкин.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ заявлял, что с марта начнутся массовые военные подготовки с резервистами и силами теробороны.
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Мій поранений брат, так і сказав: «Піти вже не зможу, але всім досвідом, та підготовкою бійців допожу»
6 ч
Завтра у всіх магазинах
Баран три года распил вёл на великому крадивныцтве и псевдо ковидном фонде полностью похерив Армию..а когда ******** запахло то он на март назначил учения...шашлычник херов.Это надо было делать давно...тебе клоуну уже минимум два месяца все кричали что будет ***** нападать