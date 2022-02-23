Передовым подразделениям армейского корпуса ВС РФ на Донбассе приказали выключить телефоны, - InformNapalm
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Передовые подразделения 1-го и 2-го армейского корпуса вооруженных сил РФ на оккупированных территориях Донбасса получили приказ отключить мобильные телефоны.
Об этом сообщает волонтерский проект InformNapalm на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Только что волонтеры InformNapalm получили информацию от инсайдеров из ОРДЛО, что на 20:40 (по московскому времени) все передовые подразделения 1-го и 2-го АК получили команду полностью выключить телефоны и рации, оставить только IP-телефонию для связи". Им строго-настрого запретили выходить на это время в эфир, приказали даже вынуть батареи из телефонов. Как вариант, вероятно, россияне будут сканировать пространство и все доступные телефоны на линии столкновения, чтобы делать целеуказания по координатам", - сказано в сообщении.
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Слава Украине !!! Смерть кацапам !!!
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(та ні, зуйня якась)
Як казав Марк Леві - Ми боремось не для того, щоби вмирати, а для того, щоби жити.
Додов би, ми боремось для того, щоби бути людьми!
Бо пуйло не тільки відмовив в праві на існування українцям а відмовив українцям в праві бути людьми!
Все генералы и министры (если конечно не добровольно) по-любому находятся под колпаком ФСБ и ГРУ.
А вот как раз волонтеры имеют полную свободу действий и коммуникаций - их практически невозможно отследить - старых найдут - появдяются новые, незасвеченые.
Так, что это неоспоримое преимущество Украины и ее народа.
Дзвонить батько:
- в тебе сокира є?
- є, а навіщо тобі?
- в аптечку треба
Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk на висоті 54000 футів дає координати на пересування ватних орків і взагалі їх кошмарить. Посилання на Флайтрадар відкрийте і побачите.