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50% россиян поддерживают применение силы для удержания Украины от вступления в НАТО, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

50% россиян поддерживают применение силы для удержания Украины от вступления в НАТО, - CNN

Половина россиян считает правильным использование Россией военной силы для недопущения Украины в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, сделанного по заказу американского телеканала CNN.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Четверть опрошенных заявили, что считают такие действия неправильными, еще 25% - затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 43% респондентов высказались против использования военных сил для присоединения Украины к России, 36% – за. Половина опрошенных считает возможным использовать силу при угрозе для России через деятельность других государств в странах бывшего СССР. Против высказалось 23% респондентов.

Аналогичные вопросы задали гражданам Украины. Против применения Россией сил для недопущения Украины в НАТО высказались 70%, поддержали 13% опрошенных.

Читайте также: 63% граждан Украины выступают за пересмотр Минских соглашений, - опрос

Также 73% выступили против использования силы для присоединения Украины к России, 13% – поддержали. Использование силы в случае угрозы для России считают возможным 10% респондентов, против которых высказались 70%.

Одним народом россиян и украинцев считают 64% опрошенных в России и 28% опрошенных в Украине.

В опросе приняли участие чуть более тысячи человек в России и Украине. Исследование проходило онлайн с 7 по 15 февраля, до обращения президента России Владимира Путина к россиянам и признанию незаконных вооруженных группировок "ЛНР" и "ДНР".
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Топ комментарии
+61
Я давно говорю что московия - это коллективное *****. Там надеяться не на что.
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23.02.2022 22:18
+58
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

3 ч



22 февраля произошел квантовый скачок в восприятии Путина Западом : это Гитлер с ядерной бомбой.
Теперь оно уже не изменится до конца. Путина или мира.
Остановить Гитлера с ядерной бомбой и спасти Мир могут только русский граф Клаус фон Штауффенберг или украинская армия.
Слава Украине!
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23.02.2022 22:18
+51
.
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23.02.2022 22:19
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Ан Мур, зараз в нас тіпа єднання всіх проукраїнських сил. На використання числа "73%" накладено тимчасовий мораторій 😀
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23.02.2022 23:08 Ответить
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23.02.2022 23:18 Ответить
Это вот спецом для тех, кто рассказывает, что простые раисяне неучом неуиноуаты.
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23.02.2022 22:24 Ответить
В начале войны, где-то в 15-м году, одна женщина, волонтер, написала у себя на странице очень простую формулу - "Чем больше руских сдохнет сегодня, тем меньше украинцев погибнет завтра. И это относится в том числе к женщинам и детям." Вот и вся математика.
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23.02.2022 22:35 Ответить
Це дуже добра і реалістична формула.
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24.02.2022 01:13 Ответить
путін матиме лише одну спробу останнього ривка

Александр Коваленко

На тлі останніх загрозливих подій мене дедалі частіше питають, які саме цілі переслідує президент Росії Володимир Путін ескалацією біля кордонів з Україною та явним підвищенням ставок на окупованій частині Донбасу? Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Імперська мрія

Чи хоче він таким чином активізувати бойові дії та захопити повністю Донецьку й Луганську області у їхніх межах? Чи має він намір прокласти сухопутний коридор до окупованого Криму? Можливо, його цікавить дніпровський канал та відновлення постачання води на півострів?

Слід розуміти, що всі ці питання справді передбачають мету Путіна, але лише частково, не озвучуючи той кінцевий результат, якого прагнуть у Кремлі.

Річ у тім, що той крок, на який так хочуть, але досі не можуть зважитися у Кремлі, буде останнім шансом для Москви реалізувати той проєкт, який у далекому 2014 році провалився з тріском. Я маю на увазі захоплення територій України від Харкова до Одеси.

Фобія орди

Повторне вторгнення в Україну завдасть Росії колосальної шкоди. Санкції фактично знищать економіку Росії. Політична ізоляція повністю відмежує Росію від цивілізованого світу. Але, мабуть, найголовніше - це військові втрати. Втрати найбільш боєздатних підрозділів та найбільш боєздатної техніки.

Фактично Росія, розмірковуючи над вторгненням в Україну, боїться не стільки економічної та геополітичної катастрофи для себе, скільки саме втрати найбільш боєздатних підрозділів Збройних сил РФ та техніки, яку вони відновлювали та накопичували десятиліттями.

Адже таке ослаблення армії Росії загрожує проблемами як на кордоні з країнами, котрі мають недвозначну слабкість до нинішніх територій РФ, так і всередині Росії, посиленням відцентрових явищ на тлі економічної кризи в країні.

І це в Кремлі чудово розуміють. А тому підтримують будь-які або напівзаходи, як-от обмеження окупації лише межами Донецької та Луганської областей, або прокладання сухопутного коридору до окупованого Криму.

Путінський капкан

Якщо Росія зважиться на таку криваву авантюру, то вона йтиме чітко за лекалами проєкту 2014 року, аж до кордону з Молдовою, особливо в районі Придністров'я та створення фактичного сухопутного коридору саме у так званій "ПМР".

Це дозволить Росії взяти Європу, по суті, у лещата. З півночі - Калінінградська область і з південного заходу - Одеська область - Придністров'я.

Ціна реалізації такого проєкту буде дуже висока. Ба більше, малоймовірно, що він в принципі буде реалізований.

Адже у 2014 році друга у світі за своїм потенціалом російська армія, яка готувалась до війни заздалегідь, не змогла реалізувати цей проєкт, зазнавши опору з боку 28-ї армії у світі, абсолютно неготової до війни.

Наразі армія України зразка 2022 року - це не армія України зразка 2014 року. І це теж чудово розуміють у Кремлі. А тому ривок Путіна, на який він має лише одну спробу, має таку тривалу затримку в часі. І цілком ймовірно, що цей ривок так і не здійсниться. Дуже хотілося б у це вірити.

Не забувайте! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми - під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, - він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!
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23.02.2022 22:25 Ответить
***** закопають українці, разом з армією. Слава Націі
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23.02.2022 23:18 Ответить
Вот он - биомусор.

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23.02.2022 22:25 Ответить
Давай, вперед, Ванга.
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23.02.2022 22:28 Ответить
Да там все они - один коллективный путен...
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23.02.2022 22:26 Ответить
Скоро вы быдлосвиньи траву жрать будете!!
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23.02.2022 22:26 Ответить
И добывать огонь в пещерах трением!
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23.02.2022 23:47 Ответить
Народ пі...ас! Крапка.
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23.02.2022 22:27 Ответить
Зеленскому это покажите, а то у него в мозгах "простой русский народ" не хочет воевать.
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23.02.2022 22:27 Ответить
В червні 1941 року червоноармійці взяли в полон кілька фашистів. Вони дуже здивувались, що в мирному житті німці були робітниками. Як же так ? Ви пролетарії і ми пролетарії, маємо об"єднуватись. Після кількох днів боїв такі питання вже ніхто не задавав.
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23.02.2022 22:27 Ответить
В ближайшее время ожидается совместное заявление пентагона и белого дома по Украине....
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23.02.2022 22:27 Ответить
о чем? о том что американцы воевать в Украине не будут? или о том, что ФРГ все еще против поставок вооружения для Ураины?
сделают заявление - послушаем, а пока хватит уже этих анонсов не о чем!
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23.02.2022 23:38 Ответить
Думаю, що опитування дещо правдиве, а дещо замовне. Риторика нашої влади щодо )(уйла неправильна від початку. Дії неправильні. Але дасть Бог невдовзі Московії прийде кінець.
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23.02.2022 22:27 Ответить
Пропаганда робить свою ччорну справу.
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23.02.2022 22:32 Ответить
Рабське бидло радіє за рано, чекайте ваших ваньок у сміттєвих пакетах по всій параші!
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23.02.2022 22:28 Ответить
Анастасія Дмитрук.
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
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23.02.2022 22:28 Ответить
к моему огромному сожалению, ватность не зависит ни от национальности, ни от достатка или страны проживания. вата она везде вата. объединяет её неспособность критически мыслить и признавать свои ошибки, а также вера в то, что всегда виноват кто угодно, но не сама вата.
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23.02.2022 23:45 Ответить
Нашо нам ці оптування в рашці?
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23.02.2022 22:30 Ответить
А нам должно быть не насрать на мнение окупантов? Понятное дело что они против чтобы Украина вступила в НАТО так как тогда больше в Украину они не смогут захватить
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23.02.2022 22:31 Ответить
"Одним народом" росіян і українців вважають 64% опитаних у Росії і 28% опитаних в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3318464
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23.02.2022 22:33 Ответить
Каждый 3-й потенциальный предатель? И это при опросе в условиях войны, когда самые умные предатели так не ответят. Сколько же их в реальности?
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23.02.2022 22:35 Ответить
Та сторона пишет, якобы наши начали наступление по всему фронту.. По состоянию на 22:00:
Прорыв под Николаевкой! Ополчение подтягивает резервы.

В 21:52 бой идёт страшный. В стороне Николаевке работают ДРГ и общевойсковые штурмовые группы ВСУ под прикрытием артиллерии разных калибров и танков.
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23.02.2022 22:34 Ответить
Где такое пишут?
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23.02.2022 23:06 Ответить
на одном ихнем политсвинарнике.. ( tanzpol org)
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23.02.2022 23:11 Ответить
Женя ти посмотри на его флажочки, один штатовский , а нижний наш.
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23.02.2022 23:16 Ответить
а что не так с флажочками? Это Цензор ставит..
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23.02.2022 23:26 Ответить
Если випиэн не включать, то и флажки не меняются.
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23.02.2022 23:34 Ответить
ну он почти всегда включен..но все равно.. то наш, то юнайтед джек..
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23.02.2022 23:37 Ответить
Да флажок поменять так то не вопрос. Просто в зомбоящике тихо, агенство новостей молчит, басурин молчит, а недавно чтобы теток перепугать и заставить выехать и сирены без предупреждения выли, и арта херачила.
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23.02.2022 23:33 Ответить
Ублюдки. Готовьтесь принимать гробы
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23.02.2022 22:35 Ответить
Товариство, не хвилюємось! ЧВК ВАГНЕР - 2500 бійців, КАДИРІВЦІВ - 5000 бійців. Через 2-3 дні відкритих боїв їх вже не буде. А ДАЛІ В БІЙ ПІДУТЬ російські СТРОКОВИКИ - шмаркачи по 19-20 років, які будуть гинути тисячами та потрапляти в полон сотнями. Після цього ГРОМАДСЬКА ДУМКА В МОСКОВІЇ стане зовсім іншою!
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23.02.2022 22:35 Ответить
пуйло відсилаючи кадировське м'ясо на убой рішає для себе питання непідконтрольної Чечні, цікаво чи бородаті це розуміють...
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23.02.2022 22:42 Ответить
Ага. Так вони і побігли у бій. Пара годин інтенсивного зіткнення-і ті що залишаться живими мчать на своїх тачанках на півдорозі до Грозного.
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23.02.2022 23:59 Ответить
Окрім кадирівців і вагнерівців - у московії є і інші контрактники.
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24.02.2022 00:35 Ответить
До тех пор пока двухсотые не покатились эшелонами.
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23.02.2022 22:35 Ответить
кацапы потомственные рабы и холопы.
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23.02.2022 22:36 Ответить
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23.02.2022 22:36 Ответить
цікава новина мелькае на тв CNN 25 хв тому.
группа сенаторів від обох партій звернулася до Президента з заявою,
що йому потрібно негайно звернутися до Конгресу і отримати зелене світло на відправку американьских солдатів у разі потреби в Україну.
попри те що Байден неодноразово казав, що це не повістці дня аргумент сенаторів:
як зміняться обставини і требуе змін повістка дня - що б не гаяти часу...
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23.02.2022 22:37 Ответить
И если при вводе новых санкций кто-то сердобольный скажит, что могут пострадать простые люди, ткните в его харю эту статистику.
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23.02.2022 22:37 Ответить
Дуже гарне опитування, якраз для наших маланців прокацапських що говорять, це тільки пуйло поганий а решта кацапів нам брати
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23.02.2022 22:38 Ответить
Do Dupy ruski
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23.02.2022 22:43 Ответить
Они должны сдохнуть с голоду! В 90-х, большая ошибка США, что вытянули эту плесень и подкормили! Надо было менять мешок картошки на ядерную ракету! Причем эти 50%, а на самом деле их больше- это люмпен, злые совковые бабки и дожившие чудом до 54 лет алкаши советской закваски. Они особо ненавидят НАТУ!))) Нет там среднего класса и интелигенции. Учителей, кстати, не считайте за интелигенцию- это путинские глисты!
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23.02.2022 22:55 Ответить
Мне тоже 54 ,и что , я за НАТО и ЕС ,и представь себе не алкаш. Бред какой то пишешь.
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23.02.2022 23:03 Ответить
Поддерживаю. Мне 56 лет. Я также ЗА вступление Украины в НАТО и ЕС.
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23.02.2022 23:14 Ответить
А так ты великовозрастный антиваксер... Тогда все понятно... Я то думал тебе лет 20... Слава богу хоть в гражданской позиции наши мнения сходятся
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24.02.2022 01:21 Ответить
ИДИТЕ *****, РОСОСИЯНЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2022 22:56 Ответить
********!
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23.02.2022 22:57 Ответить
Самое главное, что это не только бабки и деды, там и молодежь с ватными мозгами😁
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23.02.2022 22:58 Ответить
Я так думаю, що коли у московію потоком піде ГРУЗ 200 процент бажаючих "застасуванщиков сили" буде зменшуватися. Так само зменшувалася процент прихильників ЗЕ-влади, коли зрозуміли, що ні халявної комуналки, ні 4000 євро, ні інших "смаколиків" не буде. Шкода що постраждають і наші герої. Мабуть в мене кам'яне серце, але москалів мені не шкода (від слова "зовсім"). Вся їхня шобла не варта ні одного нашого воїна. Слава Україні! Героям слава!!!
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23.02.2022 22:59 Ответить
очень хорошо. Значит запад и США должны запретить русским въезд, аннулировать визы, запретить им участвие в любых спортивных, культурных и других коллективных мероприятиях. Они должны остаться за поребриком. В прямом смысле этого слова.
Вводят санкции против олигархов, у которых денег по всему миру и так напрятано. Смысл? А должны ввести против обычных ванек и машек.
Чтоб на конкурс, олимпиаду, выставку, конференцию - зась. Ибо все кацапы токсичны и жалеть там некого.
Они просто должны стать мировыми изгоями и париями.
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23.02.2022 23:00 Ответить
Не завадило б зеленому преЗЕденту ввести візовий режим для мокшанської наволочі,а потім можна щось вимагати від Західних країн.
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23.02.2022 23:28 Ответить
..50% за, это те, кто не собирается сам воевать!!!
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23.02.2022 23:31 Ответить
Если не больше..
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23.02.2022 23:32 Ответить
Мы один народ с украинцами
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23.02.2022 23:35 Ответить
а нато в прибалтике они не заметили. бред, причина в другом
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23.02.2022 23:36 Ответить
братский урод
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23.02.2022 23:38 Ответить
Выходит, что большинство из них хотят воевать, убивать, грабить насиловать?
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23.02.2022 23:38 Ответить
все что нужно знать об этом лайне по кличке "расияне" .
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23.02.2022 23:40 Ответить
Kogda sprasivali ruskix po Ukraine nado bylo sprosit soglasni li oni dolari i evro vydet tolko po televizoru,nejexat bolse v Evropu takze izza bana,zit za graniu bednosti s pustim xolodilnikom
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23.02.2022 23:42 Ответить
Хуже нет идиотов на планете Земля чем российское БЫДЛО (РОССИЙСКАЯ МРАЗЬ), которая от всей православной души желает что-бы всем было хуже чем им убогим - обгаженным дебилам.
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23.02.2022 23:43 Ответить
Всего 50? Что-то очень мало для страны победившего быдлофашизма
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23.02.2022 23:44 Ответить
И даже не 50, а 36 % ("При этом 43% респондентов высказались против использования военных сил для присоединения Украины к России, 36% - за").
Кстати, 36 % это и есть рейтинг путина в лучшем случае (но, скорей всего, где-то 25%). А где "50%", там вообще про другое- там так вопрос поставлен, что многим трудно вообще понять и ответить, но в этом вопросе Украина вообще не упоминается.
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24.02.2022 01:09 Ответить
При словах мышебратъя одиннарот можно стрелять на шорох....
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23.02.2022 23:46 Ответить
это пока не начались похороны их членов семей из армии...
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23.02.2022 23:46 Ответить
Онлайн опросам я бы особо не доверял..у Парашки огромная армия троле ботов, а уж эти мрази наголосуют..
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23.02.2022 23:51 Ответить
ti verish v dobriih rjuskih, hm, ja tozhe, no toljko v kazhdom 200 i to proverju, ne pritovorjajetsia li gadina.
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23.02.2022 23:58 Ответить
Nu eto po ih skrepam - bjot, znachit ljubit. Do chego zhe otvratiteljnij i merzkij narodishko ili tochneje sborishche raznih narodov pri tom vpitavshij vsio samoje merzkoje i toljko merzkoje, tak sozdav ruske..
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23.02.2022 23:57 Ответить
Понятно, что часть россиян за, часть против. Но это не имеет никакого значения. Путина мнения подданных плебеев уже не интересует. Если он решил воевать, то будет воевать.
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24.02.2022 00:02 Ответить
А вот за эту ситуацию в ответе должны буть все холопы нароссии
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24.02.2022 01:24 Ответить
Меня больше беспокоит другое. Что 13% украинцев за то, что бы Россия применяла силу, чтобы Украина не вступила в НАТО. Видимо, это избиратели ОПЗЖ,
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24.02.2022 00:06 Ответить
Это не украинцы, в большинстве это и есть раша скот...ведь в Украине проживает 15% кацапни...Ну и понятно что и малоросского скота любителей мышебратьев тоже есть..их я бы категорически не называл украинцами.
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24.02.2022 00:12 Ответить
Ну на россии есть разные слова русские, как национальность и россияне ,как граждане. А в Украине и национальность украинцы и жители Украины тоже украинцы. Я не знаю, как их еще назвать.
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24.02.2022 00:17 Ответить
Думаю, цього досить, щоб зрозуміти, що зі смертю пуцина проблема із агресивним сусідом не вирішиться. Це можна не сприймати, можна ставити під сумнів, але ця ситуація мені нагадує один історичний момент. Ганні а отримує над Римом одну перемогу за іншою. Римські армії почергово розбиті. Ганнібал майже під стінами Риму. Але йому бракне сил захопити його. І Ганнібал відступає. Римські сенатори розуміють, що ці війни ніколи не скінчиться. Бо Карфаген, навіть зазнавши поразки у боротьбі за Сицвлвю, швидко відновлює свої сили і знову загрожує Риму. І тоді римський політик, сенатор Марк ПорційКатон Старший говорить фразу, якою потім завжди закінчу свої виступи у Сенаті: "А поза тим вважаю, що Карфаген потрібно зруйнувати!" Більш відомий в історії вислів "Карфаген повинен бути зруйнованим" став національною ідеєю Риму, його програмою задля успішного розвитку і сталого миру. Після трирічної облоги Карфаген був взятий військами під проводом Публія Сціпіона. 50 тисяч карфагенян були взяті у рабство, саме місто - зруйноване дотла, переоране плуга и і засипане сіллю. Римська тоді ще республіка отримала шанс на сталий розвиток і створили світ, з якого всі ми і вийшли, спираючись на досягнення римлян у науці, у праві, у державотворення і як не дивно - у демократії. Саме у Римі було створене громадянське суспільство і створений інститут громадян, які мали величезний вплив на владу, яку самі ж і обирали (до Октавіана Августа, який став першим імператором і перетворив республіку на імперію). А що Карфаген? В Карфагені була встановлена олігархічна конституція. Формально влада належала народним зборам. Але керувала адіра (фінік. ***************.png" target="_BLANK"> ****************.png" target="_BLANK">*************.png" target="_BLANK">***************.png" target="_BLANK">), яка відтепер призначала військового командувача і державних посадовців.ця адіра була прообразом кооперативу "Озеро", таким собі клубом олігархів. Нічого не нагадує? 😊 Звичайно, нам може не подобатись жорстокість римлян. Але погодьтеся, державний устрій і громадянські свободи у Римі були прогресивніші. І саме тому римляни перемогли. Отож і кацапія, особливо мацква повинна бути зруйнована, переоране і засипана сіллю. Щоб прогресивніша, хоча і слабша Україна могла не лише існувати, а й розвиватися. І на то нема ради.
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24.02.2022 00:21 Ответить
По заказу CNN, ага щас, а опрос проводил филиал ФСБ? Любие данние в условиях диктатури и террора будут в интересах режима. То, что там почти все свихнулись от пропаганди ето да, но то что там очень многие наклали в штани от перспективи повоевать с ЗСУ не подлежит сомнению.
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24.02.2022 00:38 Ответить
"Против применения Россией сил для недопущения Украины в НАТО высказались 70%, поддержали 13% опрошенных."
Неплохой результат для страны, ждущей большой войны.


"Одним народом россиян и украинцев считают 64% опрошенных в России и 28% опрошенных в Украине."
Учитывая, что добрых12-15% самых пророссийских украинцев, живущих в неподконтрольных территориях, после 2014 не спрашивают в укр. опросах, то результаты близки.
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24.02.2022 01:18 Ответить
Это очевидно, брехливый преступный режим бандитов в кремле держится только на страхе собственного народа во внешней угрозе. Сейчас Украина является форпостом демократического мира и помочь нам выстоять в борьбе с тоталитарным режимом кремля, сам Бог велел. А *************, как и положено принципу их существования, стали за спиной своего народа.
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24.02.2022 02:22 Ответить
Приспело время в условиях агрессии мордора против Украины заблокировать тяжелой техникой взлетные полосы в аэропортах областных центров, которые в настоящее время не эксплуатируются. А также усилить охрану действующих, а также гос. учреждений и инфраструктуры жизнеобеспечения. Кремлевское банд. формирование имеет большой опыт проведения спец. операций по внезапному захвату критически важных обьектов. В этом плане можно вспомнить нападение на Чехословакию в 1968 году.
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24.02.2022 02:24 Ответить
********** ублюдки - все сдохнете до единого . Пленных не брать
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24.02.2022 02:50 Ответить
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24.02.2022 04:47 Ответить
CNN значит скорее всего фейк.
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24.02.2022 07:26 Ответить
В 2008-м они показывали стреляющие по Цхвинвалу РСЗО Саакашвили и рассказывали что это русские обстреливают Тбилиси. У Соловьева и Киселева были хорошие учителя.
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24.02.2022 07:35 Ответить
В принципе тогда информационные орлы Путина поняли чтобы обманывать можно и нужно.
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24.02.2022 07:39 Ответить
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