Завтра граждане еще могут не почувствовать последствия введения ЧП, - нардеп "Голоса" Рахманин
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Завтра утром граждане еще могут не почувствовать последствия введения чрезвычайного положения.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал народный депутат "Голоса" Сергей Рахманин.
"Это будет зависеть от того, как быстро будут созданы оперативные штабы, принимающие решения, которые затем воплощаются в жизнь", - отметил он.
По словам нардепа, чрезвычайное положение будет действовать, если не возникнет военная эскалация.
"Если будет военная эскалация, очень вероятно, что будет введено уже военное положение", - добавил Рахманин.
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21 ч
Ще трошки наших донатів - і "Повернись живим" тупо піде й купить росію
По информации волонтёров Informnapalm, сегодня в 20:40мск все передовые подразделения российской армии получили команду отключить телефоны и радиосвязь, вытащить батареи из телефонов и оставить только IP-телефонию для связи.
Предполагают, что российские войска РЭБ сканируют местность на линии столкновения, и запеленгованные телефоны пометят как потенциальные цели для готовящихся бомбардировок.
Если это так, то нападение может начаться сегодня ночью.
Это не шуточки. Так и есть. Вы же видите - хорошие люди умирают, а сатанисты, питаясь гаввахом, живут и пакостят.
Пожелайте ВСЕ ему шурхануть в Адище. И его ********* народцу тоже.
Поставить его рядом с Сизифом, дать в руки деревянную лагерную тачку и заставить таскать урановую руду в виде крупных камней и как только он почти достигнет верха тачка будет переворачиваться и камни скатятся назад..и норма соответсвенно не будет выполнена со всеми вытекающими последствиями...
И жаба давит, что всё непосильно нажитое достанется кому-то...
https://www.youtube.com/watch?v=RpqMj9dOcuY
По всем признакам, реализуется "новороссийский" план с выходом к Тирасполю.
Вселение паршивого клоуна на Банковую, собственно, гарантировало войну.
сейчас зевласть боится больше собственного народа чем рашку...
а то ведь и могли бы спросить почему все годы его правления убивалась экономика страны, армия и ВПК, уничтожалась медицина, тем самым снижалась обороноспособность, что позволило ***** как на параде двинуть свои войска...
где деньги- Вань? правильно, закатаны в асфальт, а процентов 60 из них, в виде откатов, выведено в офшоры, куда и ******** наши избраннички как только появится первая возможность
а стингеры, у нас, ну не продаются, к сожалению, в АТБ, да и устарели они уже и морально и физически, поэтому и сбагривает их НАТО в Украину как последним папуасам...
Еще совсем недавно, Украина входила в первую десятку мировых экспортеров вооружений, а сейчас, рада всякому просроченному хламу, который закупает по бешенным ценам да еще и в кредит... запад сливает сюда это вооружения, так как, хранить/эксплуатировать опасно, а утилизировать слишком дорого.... а так, еще и подзаработать нехило можно...
Ваш единомышленник мне вчера рассказывал что санкции слабы и т.п.
Я так понимаю что вы были бы не против чтобы Байден снял с проката "Сваты" на расеи?))
Демократия закинула на Банковую сброд дегенератов и предателей.
Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей;
Запрет на массовые мероприятия и забастовки;
Комендантский час;
Проверка документов, обыски граждан и жилья;
Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу;
Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
Особое регулирование связи и интернета. Может вводиться запрет на работу мобильных телефонов;
Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.
хм.. лучше бы уже сразу военное положение !!!
Во-первых, потому, что осталось ограничение на распространение информации, которая "дестабилизирует обстановку". Что под этим подразумевается - непонятно. Но власть будет явно трактовать данную норму, как ей заблагорассудится.
Во-вторых, потому что власть оставила за собой право регулирования интернета. То есть доступ к "неправильным" сайтам смогут очень быстро выключать.
Надзвичайний Стан - це порушення КУ та Закону "Про правовий режим надзвичайного стану"
Тобто - Заборона вільного пересування, мирних зібрань, мітингів проти свавілля державних запроданців.
Все оно номерное закрепить за каждым командирам взять на контроль.