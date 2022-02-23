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Завтра граждане еще могут не почувствовать последствия введения ЧП, - нардеп "Голоса" Рахманин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Завтра граждане еще могут не почувствовать последствия введения ЧП, - нардеп

Завтра утром граждане еще могут не почувствовать последствия введения чрезвычайного положения.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал народный депутат "Голоса" Сергей Рахманин.

"Это будет зависеть от того, как быстро будут созданы оперативные штабы, принимающие решения, которые затем воплощаются в жизнь", - отметил он.

По словам нардепа, чрезвычайное положение будет действовать, если не возникнет военная эскалация.

"Если будет военная эскалация, очень вероятно, что будет введено уже военное положение", - добавил Рахманин.

Читайте также: Украине нужно готовиться к обороне в зоне ООС: на Донбассе возможна масштабная война, - нардеп "Голоса" Рахманин
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Топ комментарии
+13
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23.02.2022 22:34
+6
хмарна міжзоряного пилу@metakhmarna

21 ч



Ще трошки наших донатів - і "Повернись живим" тупо піде й купить росію
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23.02.2022 22:34
+4
Дали время свалить мажорам и свом детям,и загоняют народ в стойло
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23.02.2022 22:34
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Дали время свалить мажорам и свом детям,и загоняют народ в стойло
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23.02.2022 22:34 Ответить
хмарна міжзоряного пилу@metakhmarna

21 ч



Ще трошки наших донатів - і "Повернись живим" тупо піде й купить росію
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23.02.2022 22:34 Ответить
Сижу, думаю, если мобильная связь пропадет, что можно сделать? Думаю может на wi-fi роутере убрать пароль и всем раздавать интернет для связи по месседжерам? раскритикуйте или поддержите идею...
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23.02.2022 22:58 Ответить
скорее тырнет пропадет чем мобильная
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23.02.2022 23:14 Ответить
Ніби інтернет мережі прокладені в іншому вимірі - якщо пропаде , то більш за все пропаде усе , краще мегафон придбайте і якщо будете в курсі подій поширюйте інформацію у межах досяжності звукової хвилі ((
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24.02.2022 01:18 Ответить
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23.02.2022 22:34 Ответить
Передовым отрядам российской армии приказали выключить телефоны

По информации волонтёров Informnapalm, сегодня в 20:40мск все передовые подразделения российской армии получили команду отключить телефоны и радиосвязь, вытащить батареи из телефонов и оставить только IP-телефонию для связи.

Предполагают, что российские войска РЭБ сканируют местность на линии столкновения, и запеленгованные телефоны пометят как потенциальные цели для готовящихся бомбардировок.
Если это так, то нападение может начаться сегодня ночью.
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23.02.2022 22:35 Ответить
Он сатанист. И єто не метафора. Он вібирает оккультніе даті. Он питается гаввахом - негативной энергией страха, смерти и боли. Он страшный оккультист. Возможно, он и есть Сатана.
Это не шуточки. Так и есть. Вы же видите - хорошие люди умирают, а сатанисты, питаясь гаввахом, живут и пакостят.
Пожелайте ВСЕ ему шурхануть в Адище. И его ********* народцу тоже.
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23.02.2022 22:41 Ответить
Как сторонник язычества предлагаю ему другое место Тартар..
Поставить его рядом с Сизифом, дать в руки деревянную лагерную тачку и заставить таскать урановую руду в виде крупных камней и как только он почти достигнет верха тачка будет переворачиваться и камни скатятся назад..и норма соответсвенно не будет выполнена со всеми вытекающими последствиями...
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23.02.2022 22:53 Ответить
Как адепт друидизма, предлагаю его привалить менгиром Керлоаз. Просто, дешево и экологично.
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23.02.2022 22:58 Ответить
Да ладно: сатанисты успешно дохнут, не смотря на магию, оккультизм, вампиризм, пересадку органов и прочие уловки.
И жаба давит, что всё непосильно нажитое достанется кому-то...
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23.02.2022 23:18 Ответить
А чего пишешь с хранцузского прокси? прячешь свой аквафреш?
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23.02.2022 22:43 Ответить
пнхпдрс
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23.02.2022 22:46 Ответить
На донбасе вроде.
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23.02.2022 23:06 Ответить
Проханов дал два сценария" Замахнулся - бей (zavtra.ru)
По всем признакам, реализуется "новороссийский" план с выходом к Тирасполю.
Вселение паршивого клоуна на Банковую, собственно, гарантировало войну.
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23.02.2022 23:10 Ответить
Нужно вступить в переговоры с военным командованием оккупационных войск Росеи. предложил голова маріупольської фракції ОПЗЖ Володимир Клименко, куда смотрит комитет ЧПУ?
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23.02.2022 23:10 Ответить
Завтра у всіх магазинах атб і сільпо
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23.02.2022 23:11 Ответить
та наверное, размечтались))
сейчас зевласть боится больше собственного народа чем рашку...
а то ведь и могли бы спросить почему все годы его правления убивалась экономика страны, армия и ВПК, уничтожалась медицина, тем самым снижалась обороноспособность, что позволило ***** как на параде двинуть свои войска...
где деньги- Вань? правильно, закатаны в асфальт, а процентов 60 из них, в виде откатов, выведено в офшоры, куда и ******** наши избраннички как только появится первая возможность
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23.02.2022 23:29 Ответить
Ну так не дайте им уйти. Не найдётся пары Стингеров что ли, вслед улетающему в Оман чартеру ?
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23.02.2022 23:35 Ответить
я, на данный момент, так и не могу найти окончательный вариант текста о введении ЧП, а в первоначальном, они как раз наоборот планировали изымать/ограничивать оборот даже гражданского оружия... а это и является косвенным подтверждением страха перед собственным народом...
а стингеры, у нас, ну не продаются, к сожалению, в АТБ, да и устарели они уже и морально и физически, поэтому и сбагривает их НАТО в Украину как последним папуасам...
Еще совсем недавно, Украина входила в первую десятку мировых экспортеров вооружений, а сейчас, рада всякому просроченному хламу, который закупает по бешенным ценам да еще и в кредит... запад сливает сюда это вооружения, так как, хранить/эксплуатировать опасно, а утилизировать слишком дорого.... а так, еще и подзаработать нехило можно...
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23.02.2022 23:50 Ответить
К сожалению он также засрал и армию...
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24.02.2022 05:18 Ответить
Та да... запад конечно...

Ваш единомышленник мне вчера рассказывал что санкции слабы и т.п.

Я так понимаю что вы были бы не против чтобы Байден снял с проката "Сваты" на расеи?))
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24.02.2022 00:36 Ответить
от полінувався! Потрібно було ціни у гривнях намалювати, а так норм
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24.02.2022 00:06 Ответить
В принципе, происходящее является приговором так называемой "демократии".
Демократия закинула на Банковую сброд дегенератов и предателей.
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23.02.2022 23:26 Ответить
Завтра утром граждане еще могут не почувствовать Источник: https://censor.net/ru/n3318465 аналитики хреновы!! во всех газетах фотографии как кацапы к границе едут в таком составе как в крым вторгались.пока анализируют и прогнозируют про какое то завтра когда всё может произойти уже сегодня!!
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23.02.2022 23:41 Ответить
Пойди завтра, покушай в ресторанчике ночью, мудак лупоглазый!
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23.02.2022 23:52 Ответить
Появился окончательный проект Указа Зе о чрезвычайном положении с диктаторскими нормами. Главные пункты -

Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей;
Запрет на массовые мероприятия и забастовки;
Комендантский час;
Проверка документов, обыски граждан и жилья;
Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу;
Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
Особое регулирование связи и интернета. Может вводиться запрет на работу мобильных телефонов;
Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.
хм.. лучше бы уже сразу военное положение !!!
Во-первых, потому, что осталось ограничение на распространение информации, которая "дестабилизирует обстановку". Что под этим подразумевается - непонятно. Но власть будет явно трактовать данную норму, как ей заблагорассудится.

Во-вторых, потому что власть оставила за собой право регулирования интернета. То есть доступ к "неправильным" сайтам смогут очень быстро выключать.
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24.02.2022 00:07 Ответить
Воєнний Стан - це об'єднання усіх зусиль Держави і Народу Для захисту України і знищення ворога‼️

Надзвичайний Стан - це порушення КУ та Закону "Про правовий режим надзвичайного стану"
Тобто - Заборона вільного пересування, мирних зібрань, мітингів проти свавілля державних запроданців.
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24.02.2022 00:10 Ответить
Приспело время в условиях агрессии мордора против Украины заблокировать тяжелой техникой взлетные полосы в аэропортах областных центров, которые в настоящее время не эксплуатируются. А также усилить охрану действующих, а также гос. учреждений и инфраструктуры жизнеобеспечения. Кремлевское банд. формирование имеет большой опыт проведения спец. операций по внезапному захвату критически важных обьектов. В этом плане можно вспомнить нападение на Чехословакию в 1968 году. Закрыть полностью небо для самолетов из московии, в том числе гражданских.
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24.02.2022 02:31 Ответить
Главное организация. Выдайте оружие тербатам. Это еще нужно сделать вчера... Оружия на складах валом лежит десятки лет ... Современное профессионалам . любителем и древнее пойдет пофиг тоже нормально валит. Нужно пристрелятся привыкнуть а не так потом хватай и беги
Все оно номерное закрепить за каждым командирам взять на контроль.
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24.02.2022 03:03 Ответить
 
 