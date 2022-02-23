Россия может обстрелять Луганск со своей территории через Станицу, чтобы обвинить в атаке Украину, - СНБО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредил, что россияне могут с территории РФ обстрелять оккупированный Луганск из ракетных систем залпового огня через позиции Объединенных сил, чтобы создать видимость атаки со стороны ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации.
"Российская сторона может начать очередную фазу реализации планов провокации военной агрессии для окончательного оправдания введения вооруженных сил РФ на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Указанные провокационные мероприятия, скорее всего, будут осуществляться путем ведения реального провокационного огня из РСЗО "Град", находящегося на вооружении ВСУ, по г. Луганск (вероятно, по гражданской инфраструктуре)", - говорится в сообщении.
По подсчетам специалистов, обстрел может быть произведен из местности ближе 40 км от Луганска, поскольку "Град" стреляет на расстояние до 40 км.
"Фактически единственным местом, пригодным для ведения реального провокационного огня по территории г. Луганска, является местность между нп Патроновка, Маноцкий и Елань (территория РФ). Указанная местность удалена от г. Луганск менее, чем на 40 км по прямой (дальность стрельбы РСЗО) "Град" - до 40 км), а возможная траектория артиллерийской стрельбы проходит над позициями Вооруженных сил Украины вблизи НП Станица Луганская", - сообщают в Центре противодействия дезинформации.
То есть, при вероятном ведении реального провокационного огня с территории РФ по г. Луганск будет визуально складываться впечатление, что огонь ведется с позиций украинских войск.
Было отмечено, что максимальное распространение данной информации поможет сорвать планы противника.
Пожалуйста, подождите...
Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах.
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FORTE11 https://www.flightradar24.com/FORTE11/2ae98408
и кто бы вы ни были, УКРАИНЕ это зачем? в чем польза - что боевики будут убивать мирных, неважно на чьей они стороне.
Если вы не убийца - жаль любых мирных.
Если вы патриот Украина и плевать на жителей Луганды - вам должно быть жаль что обвинят в обстрелах УКРАИНУ.
Никакой логики у вас, точно как у Путина.
Вони не будуть робити якусь надзвичайну виставу.
Достатньо буде примітивної провокації, яку можна буде демонструвати кацапам у кацапії та бульбостані.
За позавчора. Результати роботи ЗСУ. Підтвердженні.
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Втрати противника 1 АК
знищено 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 на вогневих позиціях, що вели вогонь по мирних населених пунктах;
Два 120 мм мінометні розрахунки, разом з особовим складом;
Радіолокаційну станцію Збройних Сил РФ «Аістьонок» .
Уражено два розрахунки гаубиць Д-30 разом з особовим складом та автомобільною технікою.
Втрати противника 2 АК
знищено понтонно мостовий парк в кількості до 8 од., та ББМ до 6 од.;
знищено танко-ремонтну майстерню на базі ЗІЛ - 131;
знищено бпла Орлан - 10; - ОДНА ШТУКА))
знищено зрк Оса ;
2 вантажівки Камаз з ************.
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Довіряйте ЗСУ.
а чужие им давно никто не верит.
короче им плевать.
в 14-м обстреливали градами Луганск, говорили что это укропы - и им верили.