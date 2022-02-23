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Россия может обстрелять Луганск со своей территории через Станицу, чтобы обвинить в атаке Украину, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия может обстрелять Луганск со своей территории через Станицу, чтобы обвинить в атаке Украину, - СНБО

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредил, что россияне могут с территории РФ обстрелять оккупированный Луганск из ракетных систем залпового огня через позиции Объединенных сил, чтобы создать видимость атаки со стороны ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации.

"Российская сторона может начать очередную фазу реализации планов провокации военной агрессии для окончательного оправдания введения вооруженных сил РФ на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Указанные провокационные мероприятия, скорее всего, будут осуществляться путем ведения реального провокационного огня из РСЗО "Град", находящегося на вооружении ВСУ, по г. Луганск (вероятно, по гражданской инфраструктуре)", - говорится в сообщении.

По подсчетам специалистов, обстрел может быть произведен из местности ближе 40 км от Луганска, поскольку "Град" стреляет на расстояние до 40 км.

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"Фактически единственным местом, пригодным для ведения реального провокационного огня по территории г. Луганска, является местность между нп Патроновка, Маноцкий и Елань (территория РФ). Указанная местность удалена от г. Луганск менее, чем на 40 км по прямой (дальность стрельбы РСЗО) "Град" - до 40 км), а возможная траектория артиллерийской стрельбы проходит над позициями Вооруженных сил Украины вблизи НП Станица Луганская", - сообщают в Центре противодействия дезинформации.

То есть, при вероятном ведении реального провокационного огня с территории РФ по г. Луганск будет визуально складываться впечатление, что огонь ведется с позиций украинских войск.

Было отмечено, что максимальное распространение данной информации поможет сорвать планы противника.

Россия может обстрелять Луганск со своей территории через Станицу, чтобы обвинить в атаке Украину, - СНБО 01
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Топ комментарии
+12
PS. знищено бпла Орлан - 10; - ОДНА ШТУКА))
За позавчора. Результати роботи ЗСУ. Підтвердженні.
.........
Втрати противника 1 АК
знищено 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 на вогневих позиціях, що вели вогонь по мирних населених пунктах;
Два 120 мм мінометні розрахунки, разом з особовим складом;
Радіолокаційну станцію Збройних Сил РФ «Аістьонок» .
Уражено два розрахунки гаубиць Д-30 разом з особовим складом та автомобільною технікою.
Втрати противника 2 АК
знищено понтонно мостовий парк в кількості до 8 од., та ББМ до 6 од.;
знищено танко-ремонтну майстерню на базі ЗІЛ - 131;
знищено бпла Орлан - 10; - ОДНА ШТУКА))
знищено зрк Оса ;
2 вантажівки Камаз з ************.
...........
Довіряйте ЗСУ.
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23.02.2022 22:48
+11
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23.02.2022 22:39
+11
Сегодня все спутники будут смотреть, такое уже непройдет.
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23.02.2022 22:39
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23.02.2022 22:37 Ответить
*********** здесь место - почти (с)
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23.02.2022 22:57 Ответить
не "може", а так і зробить
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23.02.2022 22:37 Ответить
Все эти предположения ничего не дают. Если РФ поставила целью сделать провокацию к своему наступлению, то она это сделает и ее не остановишь. Нужно не гадать на кофейной гуще, а просто укреплять армию у границ и дальше по кругам к центру. И готовится уничтожать рос. диверсантов.
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23.02.2022 23:57 Ответить
готовитЬся
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24.02.2022 00:29 Ответить
🔥 Увага! Щойно волонтери InformNapalm отримали інформацію від інсайдерів з ОРДЛО, що на 20:40 (за московським часом) всі передові підрозділи 1-го та 2-го АК отримали команду повністю вимкнути телефони та рації, залишити тільки IP-телефонію для зв'язку. Їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів.

Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах.

@informnapalm https://t.me/informnapalm/3442
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23.02.2022 22:39 Ответить
і цим зайняті не тільки вони:

FORTE11 https://www.flightradar24.com/FORTE11/2ae98408
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23.02.2022 22:41 Ответить
FORTE12 тоже над нами, сейчас он рядом с 11-м.
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23.02.2022 23:13 Ответить
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23.02.2022 22:39 Ответить
Сегодня все спутники будут смотреть, такое уже непройдет.
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23.02.2022 22:39 Ответить
бий своїх щоб чужі боялись,та наздоров'я нехай луплять по своїх,мирняк звичайно шкода но час для сенетиментів нажаль пройшов
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23.02.2022 22:40 Ответить
а вам - это кому?
и кто бы вы ни были, УКРАИНЕ это зачем? в чем польза - что боевики будут убивать мирных, неважно на чьей они стороне.
Если вы не убийца - жаль любых мирных.
Если вы патриот Украина и плевать на жителей Луганды - вам должно быть жаль что обвинят в обстрелах УКРАИНУ.
Никакой логики у вас, точно как у Путина.
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23.02.2022 23:57 Ответить
це ще для них дуже гуманний варіант
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23.02.2022 22:40 Ответить
документировать надо .в том числе и спутниками и самолетами-разведчиками.американці уже наверняка просчитали.
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23.02.2022 22:42 Ответить
И накуя? Куда с етимо документами? Ху***ло вылезет на стол насрет на ети документы и скажет какиевашидаказательства
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23.02.2022 22:47 Ответить
на будущую гаагу.а ***** нужно по зубам давать сейчас.естественно,после начала атаки.
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23.02.2022 22:49 Ответить
это для будущей денацификации раши и размера контрибуции
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23.02.2022 22:56 Ответить
Вони можуть обстріляти Луганськ з Луганська і звинуватити Україну.
Вони не будуть робити якусь надзвичайну виставу.
Достатньо буде примітивної провокації, яку можна буде демонструвати кацапам у кацапії та бульбостані.
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23.02.2022 22:42 Ответить
Да все что угодно могут. Вместо так реагировать на провокации лучше бы армию и народ вооружали. Х***лу вы мозги уже не вставите и не переубедите, а вот последние выбить можно и только силой.
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23.02.2022 22:45 Ответить
PS. знищено бпла Орлан - 10; - ОДНА ШТУКА))
За позавчора. Результати роботи ЗСУ. Підтвердженні.
.........
Втрати противника 1 АК
знищено 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 на вогневих позиціях, що вели вогонь по мирних населених пунктах;
Два 120 мм мінометні розрахунки, разом з особовим складом;
Радіолокаційну станцію Збройних Сил РФ «Аістьонок» .
Уражено два розрахунки гаубиць Д-30 разом з особовим складом та автомобільною технікою.
Втрати противника 2 АК
знищено понтонно мостовий парк в кількості до 8 од., та ББМ до 6 од.;
знищено танко-ремонтну майстерню на базі ЗІЛ - 131;
знищено бпла Орлан - 10; - ОДНА ШТУКА))
знищено зрк Оса ;
2 вантажівки Камаз з ************.
...........
Довіряйте ЗСУ.
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23.02.2022 22:48 Ответить
Это Божественно. Спасибо. Слава Украине
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24.02.2022 02:03 Ответить
Докричались путінпамагі?
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23.02.2022 22:52 Ответить
Ставший раком уже не выпрямится.
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23.02.2022 23:00 Ответить
права была баба Юля , обнести их колючкой и забыть к ипеням , ≪кормильцев≫ Европы
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24.02.2022 00:03 Ответить
Время упущено, не нужно было в 14-м пять шагов назад делать..
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23.02.2022 23:07 Ответить
Цікаво, красние, в 1917 році збивали завідусіль двоголоау общипану курку, а в 1991 році вона знову воскресла і тепер новоявлений ампіратор під нею сидить. То що він, полковник кгб ссср, чи що таке?
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23.02.2022 23:14 Ответить
Крайне сомнительно, там куча чего наблюдает за границей, любой шорох сейчас регистрируют...не думаю шо кацапы настолько тупо спаляца..
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23.02.2022 23:56 Ответить
им плевать. своим объяснят как захотят (те уже ни во что все равно не верят)
а чужие им давно никто не верит.
короче им плевать.
в 14-м обстреливали градами Луганск, говорили что это укропы - и им верили.
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23.02.2022 23:58 Ответить
Переведи на человеческий... куда покидают какой приполярной какой ахтунг...
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24.02.2022 00:01 Ответить
при порохе урыли моторылу, а при зелохе чепушилин ему такой, слышь ***** с нашей территории
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24.02.2022 00:01 Ответить
Вообще, если планы Кутина так пугают даже таких деятелей, как Нарышкин, то ситуация может быть намного хуже, чем кажется...
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24.02.2022 00:16 Ответить
зелох все равно не среагирует, у него мир в глазу куйла
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24.02.2022 01:45 Ответить
Под шконку, ватный лагерьный вертухай мутант, дедываиватель....
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24.02.2022 05:39 Ответить
 
 