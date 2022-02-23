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Оккупанты эвакуировали ночную смену с крымского завода "Титан", возможна подготовка провокации, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты эвакуировали ночную смену с крымского завода

Оккупанты эвакуировали ночную смену завода "Титан" в Армянске, Крым. Это может быть подготовкой к очередной провокации со стороны РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокойные сообщения из Крыма, что всю ночную смену химического завода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Это может быть подготовкой к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела попыткам фальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии", – написал министр в твиттере.

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Топ комментарии
+34
Перекрыты пункты пропуска, убрали ночную смену от границы. Похоже орки готовятся.
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23.02.2022 22:47
+17
Уряд Швейцарії ніц не робив, коли їх сусіди валили людей сотнями тисяч в таборах. Від них не треба нічого очікувати.
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23.02.2022 22:51
+14
шо він не так сказав? це припущення
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23.02.2022 22:51
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Перекрыты пункты пропуска, убрали ночную смену от границы. Похоже орки готовятся.
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23.02.2022 22:47 Ответить
Шо там в москві, кац?!
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23.02.2022 22:49 Ответить
шо він не так сказав? це припущення
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23.02.2022 22:51 Ответить
Ну и? Перегрелся?
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23.02.2022 22:51 Ответить
Зовсім тупий?
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23.02.2022 22:58 Ответить
А в Москві чеченці баб їбуть бо їхні мужики в полях Кубані за путлера жизні свої готовятся віддати.
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23.02.2022 23:31 Ответить
⚡️🇺🇸 США предупредили, что войска РФ прибывают на территории, контролируемые ДНР и ЛНР, но не выходят за их пределы ― Пентагон.

― Мы наблюдаем начало вторжения. Дополнительные российские войска движутся в регион. Не можем сказать цифры. Но про время знает только Путин, хотя мы близки к чему-то, - заявил представитель Пентагона Кирби.
https://t.me/charter97_org/62793
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23.02.2022 23:02 Ответить
Главари "ДНР" и "ЛНР", Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину за военной помощью. Накануне Путин получил разрешение на применение российских войск за пределами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
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23.02.2022 23:09 Ответить
чекають переміни вітру. коли вітер подує на херсонську область - кацапи взорвуть цей екологічний хлам Фирташа
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23.02.2022 23:30 Ответить
Уряд Швейцарії не став оголошувати про власні санкції, тоді Швейцарія може бути використана як майданчик для обходу санкцій.
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23.02.2022 22:49 Ответить
Уряд Швейцарії ніц не робив, коли їх сусіди валили людей сотнями тисяч в таборах. Від них не треба нічого очікувати.
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23.02.2022 22:51 Ответить
Они сами евреев выдавали. За что каялись потом.
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23.02.2022 22:51 Ответить
Амеры взялись жёстко, не получится
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23.02.2022 22:51 Ответить
в общем как всегда)
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23.02.2022 22:51 Ответить
В Білорусі тягають недопиляний су, в ростові ловлять дрг Укропів "рвушиеся к Владику", в Криму титан хочуть гепнуть "как лєбєдь не старался щука раком не давался! 50 % лішнехромосомних "нашваберников" повністю підтримують сцаря й так, європа та америка не ведеться, для кого сиараюЦЦа, для кого порткі рвут, нє ********* ще?
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23.02.2022 23:02 Ответить
Сорри "стараюЦЦа"
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23.02.2022 23:03 Ответить
прочитано було як - Всираються. Й так файно.
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23.02.2022 23:24 Ответить
буде наступати
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23.02.2022 22:54 Ответить
на граблі
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23.02.2022 23:00 Ответить
Цель Россию шатать наше государство. Я не люблю Зеленского и считаю его злом, что не отменяет плана России сделать наше государство нежизнеспособным. Оттого постоянные провокации, диверсии и прочее. Так что просто проходите мимо. Да, провокация. Ну и хрен с ними. Важно, что они реально делают, а не их попытки обратить на себя внимание.
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23.02.2022 22:54 Ответить
А чого досі працює завод Тітан , -ми що досі поставляємо руду???
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23.02.2022 22:54 Ответить
в этом можете быть уверены
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23.02.2022 22:55 Ответить
На титане особоопасные вещества есть?
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23.02.2022 22:55 Ответить
Конечно. При производстве используется хлор тоннами.
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23.02.2022 23:00 Ответить
Валом кислот всех видов, достаточно было пару раз мимо него проехать по дороге в Крым, чтобы увидеть это. Прикол в том, что 2 дня минимум ветер дует на юг в сторону Севастополя. Они сами себя траванут.
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23.02.2022 23:07 Ответить
Недарма розганяли про хімічну зброю.
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23.02.2022 23:09 Ответить
Чистимо зброю і чекаємо!
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23.02.2022 22:57 Ответить

⚡️Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Feb 23 at 22:46

На опубликованном вечером 23 февраля обращении глав ДНР и ЛНР стоит дата 22 февраля.
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23.02.2022 22:57 Ответить
Пох.
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23.02.2022 23:01 Ответить
мясо закончилось
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23.02.2022 23:12 Ответить
Значит сегодня ночью ЛНР обстреляет ДНР с большим количеством жертв, обвинят в этом ВСУ и начнут наступление.
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23.02.2022 23:23 Ответить
Будуть труїти кримнашів як тарганів. Вже було.
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23.02.2022 22:59 Ответить
Ммщик обратился к бункерному про оказание в помощи в атаке на ВСУ и выход на границы областей https://russian.rt.com/russia/news/966924-peskov-prosba-dnr-lnr
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23.02.2022 23:01 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

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36 мин



Акции Роснефти сегодня упали на 1.7%, а акции Сауди Арамко выросли на 3.3%. Похоже, игроки знают, кто нарастит объемы добычи, когда Запад ******** с рынка ******** питерских гопников.
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23.02.2022 23:03 Ответить
Могут испольщоватьт химоружие и списать на техногенную катастрофу
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23.02.2022 23:13 Ответить
Очень длинная колонна Российской армии протяженностью 7 километров движется в направлении Армянска,
https://t.me/swodki/22538
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24.02.2022 00:22 Ответить
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24.02.2022 00:26 Ответить
Фото з ростовської обл. 25 км від кордону з Україною. Джерело: https://twitter.com/RALee85/status/1496595249191346187/photo/3
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24.02.2022 05:34 Ответить
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24.02.2022 00:27 Ответить
 
 