24 659 42
Оккупанты эвакуировали ночную смену с крымского завода "Титан", возможна подготовка провокации, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты эвакуировали ночную смену завода "Титан" в Армянске, Крым. Это может быть подготовкой к очередной провокации со стороны РФ.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Беспокойные сообщения из Крыма, что всю ночную смену химического завода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Это может быть подготовкой к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела попыткам фальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии", – написал министр в твиттере.
.
Топ комментарии
+34 18c49ed2
показать весь комментарий23.02.2022 22:47
+17 Morar Anatolii
показать весь комментарий23.02.2022 22:51
+14 Alex Xfjl
показать весь комментарий23.02.2022 22:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
― Мы наблюдаем начало вторжения. Дополнительные российские войска движутся в регион. Не можем сказать цифры. Но про время знает только Путин, хотя мы близки к чему-то, - заявил представитель Пентагона Кирби.
https://t.me/charter97_org/62793
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
⚡️Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Feb 23 at 22:46
На опубликованном вечером 23 февраля обращении глав ДНР и ЛНР стоит дата 22 февраля.
@VALMICHEL7
·
36 мин
Акции Роснефти сегодня упали на 1.7%, а акции Сауди Арамко выросли на 3.3%. Похоже, игроки знают, кто нарастит объемы добычи, когда Запад ******** с рынка ******** питерских гопников.
https://t.me/swodki/22538