Оккупанты эвакуировали ночную смену с крымского завода "Титан", возможна подготовка провокации, - Кулеба

Оккупанты эвакуировали ночную смену завода "Титан" в Армянске, Крым. Это может быть подготовкой к очередной провокации со стороны РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Беспокойные сообщения из Крыма, что всю ночную смену химического завода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Это может быть подготовкой к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела попыткам фальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии", – написал министр в твиттере.

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