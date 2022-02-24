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Эстония призвала предоставить Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для вступления в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Эстония призвала предоставить Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для вступления в НАТО

Парламент Эстонии на внеочередном заседании принял резолюцию в поддержку Украины на фоне агрессии России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт эстонского парламента.

"Парламент жестко осуждает направленную против Украины агрессию со стороны РФ, ввод войск в Украину и незаконное признание оккупированных регионов", - говорится в сообщении.

Там осудили провокации РФ и распространение лжи в мировом информпространстве.

Депутаты призвали мир поддержать экономику Украины и увеличить пособие с вооружениями, поскольку страна стала жертвой агрессии со стороны России. Также призвали ввести широкомасштабные антироссийские санкции.

Парламент также призвал государства-члены предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз и дорожную карту для получения членства в НАТО.

Читайте также: ЕС введет массивный пакет санкций против РФ сильно и решительно, - президент Эстонии Карис
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Топ комментарии
+25
Годно маленькая Эстония вдула в раздолбанное дупло па-раши.
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23.02.2022 23:06
+17
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23.02.2022 23:15
+13
Давно пора.
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23.02.2022 23:06
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Давно пора.
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23.02.2022 23:06 Ответить
с 2005 года пора уже.
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23.02.2022 23:10 Ответить
Годно маленькая Эстония вдула в раздолбанное дупло па-раши.
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23.02.2022 23:06 Ответить
Сколько в Естонии ккаццапни,, это просто жесть, особенно Таллин
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23.02.2022 23:08 Ответить
нн
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23.02.2022 23:11 Ответить
две "Н" во всех языках, кроме советского. палишься, лапотник
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23.02.2022 23:13 Ответить
клавиатура залипает.
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23.02.2022 23:29 Ответить
Типа тут все спецы лингвисты? Я тоже не знаю как правильно пишеца, всё я сразу кацап...ппц логика.
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24.02.2022 03:05 Ответить
Пуйло всьо... Серцевий напад...
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23.02.2022 23:07 Ответить
Дякуємо, друзі!
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23.02.2022 23:07 Ответить
Щіро дякую, брати
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23.02.2022 23:08 Ответить
Друг пізнається в біді.Дякуємо,Естонія!Ми цього не забудем
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23.02.2022 23:09 Ответить
кетайцы поменяют на трубы)
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23.02.2022 23:10 Ответить
Поздно походу......
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23.02.2022 23:12 Ответить
Поздно произошло в одном случае для всего мира!!!-когда папа **** не вытащил с мамы!
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23.02.2022 23:24 Ответить
Давно пора!
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23.02.2022 23:12 Ответить
Страны Балтии прекрасно понимают, что если сейчас Украина падёт-то они следующие. У них, поляков и британцев, единственная на континенте, реальная оценка происходящего.
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23.02.2022 23:14 Ответить
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23.02.2022 23:15 Ответить
Теперь понятно, почему партизаны истребляли не русских колонистов, а своих колобарантов? Колонисты как приехали, так и уедут. А колобаранты то они остаются...
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24.02.2022 00:29 Ответить
не будет, пока такие как порошенко при власти- коррупция,воровство,
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24.02.2022 05:53 Ответить
давно говорили : нах нам спрашивать разрешения и говорить про НАТО...
да будьте же хитрей -
обставьте американскими базами
территорию Украины
и х... на москалей !
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23.02.2022 23:21 Ответить
Дюкую!
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23.02.2022 23:27 Ответить
Mne ne ponjanto takoje reshenije Estoniji, Ukraina daleko ne gotova bitj do ES ili NATO. Razve nehvataajet naprimer vengov, gde urban saamij boljshoi drugan rashki.
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23.02.2022 23:31 Ответить
Vengrov, da tam rjadom i bolgari / v desna s rashkoi celujetsia.
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23.02.2022 23:33 Ответить
Еlagu Еesti!
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23.02.2022 23:39 Ответить
Путян всё делает дабы Русь-Украина не вступила НАТО и ЕС - что нас примут туда куда быстрее, чем кто-либо ожидал...
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24.02.2022 00:01 Ответить
Щас Угры мадьярские вам наголосуют, и ЕС и НАТО. Да и немцы с французами тоже
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24.02.2022 00:56 Ответить
Американцы их быстро научат правильно голосовать
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24.02.2022 03:29 Ответить
порядочно!
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24.02.2022 01:02 Ответить
взять не возьмут, а война тогда никогда не кончится
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24.02.2022 05:52 Ответить
 
 