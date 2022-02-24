Против России уже подготовлены дополнительные санкции и экспортные ограничения, – Госдепартамент США

Соединенные Штаты, а также союзники и партнеры уже подготовили новые серьезные санкции и экспортные ограничения против России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

С таким заявлением выступил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это только начало нашей реакции. Если Путин прибегнет к дальнейшей эскалации, мы также усилим (ответ – ред.), применив дополнительные санкции и экспорты ограничения, которые еще не обнародованы нами, но полностью подготовлены к введению с нашими союзниками и партнерами по всему миру", – подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США, союзники и партнеры считают нынешние действия России "началом вторжения" в Украину. Он уточнил, что помимо признания российскими властями так называемых "Л/ДНР", Кремль продолжает проявлять новые акты агрессии, в том числе кибератаки, операции под чужим флагом, провокации, распространение массированной дезинформации и т.д. В то же время Москва и дальше не демонстрирует серьезного отношения к дипломатическому разрешению кризиса.

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Прайс также подчеркнул, что США и союзники в течение последних двух дней ответили на новые проявления агрессии РФ "быстро и решительно", учитывая, в том числе, санкции ЕС, Великобритании, Канады, Японии, Австралии. Кроме того, он подчеркнул важность скорейшего решения Германии накануне остановить процесс сертификации российского газопровода Nord Stream 2.

В связи с этим представитель Госдепа подчеркнул, что такое трансатлантическое единство является самым главным инструментом, который США, а также союзники и партнеры имеют в своем арсенале.