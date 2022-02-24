Против России уже подготовлены дополнительные санкции и экспортные ограничения, – Госдепартамент США
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Соединенные Штаты, а также союзники и партнеры уже подготовили новые серьезные санкции и экспортные ограничения против России в случае дальнейшей агрессии против Украины.
С таким заявлением выступил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это только начало нашей реакции. Если Путин прибегнет к дальнейшей эскалации, мы также усилим (ответ – ред.), применив дополнительные санкции и экспорты ограничения, которые еще не обнародованы нами, но полностью подготовлены к введению с нашими союзниками и партнерами по всему миру", – подчеркнул Прайс.
Представитель Госдепа подчеркнул, что США, союзники и партнеры считают нынешние действия России "началом вторжения" в Украину. Он уточнил, что помимо признания российскими властями так называемых "Л/ДНР", Кремль продолжает проявлять новые акты агрессии, в том числе кибератаки, операции под чужим флагом, провокации, распространение массированной дезинформации и т.д. В то же время Москва и дальше не демонстрирует серьезного отношения к дипломатическому разрешению кризиса.
Прайс также подчеркнул, что США и союзники в течение последних двух дней ответили на новые проявления агрессии РФ "быстро и решительно", учитывая, в том числе, санкции ЕС, Великобритании, Канады, Японии, Австралии. Кроме того, он подчеркнул важность скорейшего решения Германии накануне остановить процесс сертификации российского газопровода Nord Stream 2.
В связи с этим представитель Госдепа подчеркнул, что такое трансатлантическое единство является самым главным инструментом, который США, а также союзники и партнеры имеют в своем арсенале.
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Пішла тяжка артелерія санкцій!
Крупные нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Litasco («дочка» российского Лукойла) не смогли продать три большие партии российской нефти Urals. Об этом накануне сообщило ценовое агентство Argus.
Указано, что все три компании предлагали по 100 тысяч тонн нефти с отгрузкой 5-10 марта со скидкой $6,30 за баррель по отношению к сорту Brent, но даже такая привлекательная цена не заинтересовала покупателей.
При этом дисконт Urals к Brent вырос на $1,30 по сравнению с последними соглашениями на похожие даты и достиг максимального уровня за 17 лет.
Падение спроса на нефть Urals совпало с эскалацией напряженности между Россией и Украиной после признания Москвой так называемой «независимости» территорий ОРДЛО.
Ну так народ понимает, что 5-10 марта отгрузки может уже и не быть...
Байден, начинай забирать у роисян пензии. 😁
Но, если ты готов за кацапский бензин продать Украину, что чего ж ты от Байдена ждешь?
- Израиль бомбили
-Афганистан сдали
-сняли санкции с СП-2 и достроили поток
-ОДКБ в Казахстане, переворот
-аннексия Донбасса
Продолжение следует...
https://www.newsweek.com/russias-us-ambassador-shrugs-off-sanctions-they-wont-solve-anything-1682005
«Санкции ничего не решат в отношении России», - сказал Антонов. «Трудно представить, чтобы кто-то в Вашингтоне рассчитывал на то, что Россия пересмотрит свой внешнеполитический курс под угрозой ограничений. Что-то я не могу вспомнить ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы узнали работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать наше государство».
шоб кацапы срали где попало,
ходили за ягелем,
и холодильники поотключали !
- срати тільки за 10 кіло ягелю в казну.
- ягель збирати тільки за гроші.
- жерти? - забудьте.
можe тоді буде дійсно і то е сумніви...
Нафтогаз ожидают, что Россия не будет останавливать транзит газа в Европу через территорию Украины, если не будет полномасштабной войны на территории всей страны.
Нафтогаз продолжит импортировать газ из Евросоюза в необходимых для украинских потребителей объемах, для этого есть все необходимые инструменты и возможности.
Тут и клоун на троне может оказаться и с инакомыслием приходится мириться.
85% выбирают президента практически не интересуясь при этом политикой.
Показали сериал Голобородько - ваууу)))
Остальное не важно.
неужто Зе понял что он агент фсб и где то спрятал его в шкафу??
в принципе, я не против, если это поможет раше подавиться своими "углеводородами".
Откуда по-твоему электроэнергия берется?
Просто дураки даже не поймут что они себе наделали...
Так же знак для раисси что эти территории не будут развиваться...
нет, украинский язык ДОЛЖЕН быть обязательным к обучению хоть на востоке хоть на юге или в Закарпатье! это поможет объединить нацию.
Продажный выродок Кива агент ФСБ.
Они привыкли жить с ними.
Не было дня, чтоб не вводили какие-то новые ограничения против них.
Китай все компенсирует.
Купит всю нефть и газ, продаст любое сырье.
У россии будут деньги на войну и на пожрать народу.
Тут нужнвы не санкции, но на большее никто не решится.
Никто не хочет гореть в атомном огне.
А генералам российским SWIFT ни к чему, они в золоте в сейфах сбережения хранят.
бугага! спасибо, поржал.
для начала он купит нефть и газ у раши ДЕШЕВО, а продаст ей товары и сырье ДОРОГО. (не нравится? пройдись по базару) после этой "компенсации" раша ему еще дожна будет!
а насчет санкций, вода камень точит...
Президент Байден сдал Украину.
Преподнести украинскому населению эту мысль трудно.
Понимаете, сейчас придется отключать РФ SWIFT, и так далее, а это принесет денежные потери.
Нет, не генералам РФ, те деньги держат в золотых слутках (в сети их холуи показывали), а Бельгия понесет денежные потери, трнзакции ведь через Брюссель идут.
Нельзя Европу обижать, вы ж понимаете.
Глава российского государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин. По его словам, Москва будет стремиться к демилитаризации соседнего государства." - MK
Если кто не понял, это конец.
Нет, не Украины.
Это конец РФ, в том виде, в каком она существует сейчас, ее больше не будет.
Жду ответных "санкций" от Главкома США, Президента Байдена.
Полагаю, что лучше всего наложить санкции на блох кошки Кабаевой, она "ближе к телу".
Очень волнуюсь за Бубочку: сдается мне, что любая его попытка зачитать документ о капитуляции, подписанный Бубочкой уже пару недель назад, закончится нейтрализацией Бубочки, причем между глаз...
Кроме того, "капитулация Бубочки" ровным счетом ничего не значит.
Обратите внимание на инфу, которая прошла вчера: российские глав военные заказали 45 тысяч мешков для трупов. Даже не будем уточнять, что это gross underestimation, обратим внимание на тот факт, что 45 тысяч составляют 25% от всей группировки войск РФ у границы с Украиной.
То есть каждый четвертый "ванька" вернется к мамке в мешке.
А сколько 'ванек' привезут без мешков, глыбой смерзшихся в рефриджераторах...
Эта "операция"(Небендзя) - верх стратегического достижения МО РФ, куда там мяснику Жукову.