РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11131 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
15 713 82
Госдепартамент США (1623) Россия (91250) санкции (10615) США (23182)

Против России уже подготовлены дополнительные санкции и экспортные ограничения, – Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Против России уже подготовлены дополнительные санкции и экспортные ограничения, – Госдепартамент США

Соединенные Штаты, а также союзники и партнеры уже подготовили новые серьезные санкции и экспортные ограничения против России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

С таким заявлением выступил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это только начало нашей реакции. Если Путин прибегнет к дальнейшей эскалации, мы также усилим (ответ – ред.), применив дополнительные санкции и экспорты ограничения, которые еще не обнародованы нами, но полностью подготовлены к введению с нашими союзниками и партнерами по всему миру", – подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США, союзники и партнеры считают нынешние действия России "началом вторжения" в Украину. Он уточнил, что помимо признания российскими властями так называемых "Л/ДНР", Кремль продолжает проявлять новые акты агрессии, в том числе кибератаки, операции под чужим флагом, провокации, распространение массированной дезинформации и т.д. В то же время Москва и дальше не демонстрирует серьезного отношения к дипломатическому разрешению кризиса.

Читайте также: США вводят санкции против "Северного потока-2" и его руководителей

Прайс также подчеркнул, что США и союзники в течение последних двух дней ответили на новые проявления агрессии РФ "быстро и решительно", учитывая, в том числе, санкции ЕС, Великобритании, Канады, Японии, Австралии. Кроме того, он подчеркнул важность скорейшего решения Германии накануне остановить процесс сертификации российского газопровода Nord Stream 2.

В связи с этим представитель Госдепа подчеркнул, что такое трансатлантическое единство является самым главным инструментом, который США, а также союзники и партнеры имеют в своем арсенале.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Тушите Роисе свет.

Байден, начинай забирать у роисян пензии. 😁
показать весь комментарий
23.02.2022 23:17
+24
Украинцы - запомните! Украина способна с легкостью расправится с российской армией. Разведка США показала насколько дырявая эта армия вскрыв все планы путина. Если Байден заявил что американские войска не будут участвовать в этой войне, это не говорит что их армия не хочет умирать за Украину, это говорит о том - что украинская армия справится сама и ресурсов для этого у украинской армии предостаточно. Кацапы - Добро пожаловать в Ад. Слава Украине!
показать весь комментарий
23.02.2022 23:27
+20
Российскую нефть стало труднее продать, несмотря на солидные скидки со стороны нефтетрейдеров.

Крупные нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Litasco («дочка» российского Лукойла) не смогли продать три большие партии российской нефти Urals. Об этом накануне сообщило ценовое агентство Argus.

Указано, что все три компании предлагали по 100 тысяч тонн нефти с отгрузкой 5-10 марта со скидкой $6,30 за баррель по отношению к сорту Brent, но даже такая привлекательная цена не заинтересовала покупателей.

При этом дисконт Urals к Brent вырос на $1,30 по сравнению с последними соглашениями на похожие даты и достиг максимального уровня за 17 лет.

Падение спроса на нефть Urals совпало с эскалацией напряженности между Россией и Украиной после признания Москвой так называемой «независимости» территорий ОРДЛО.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Джо, гаси їх!
показать весь комментарий
23.02.2022 23:15 Ответить
Гасите! Джо там, а Юра тут!
показать весь комментарий
24.02.2022 06:56 Ответить
Спрос на российскую нефть Urals резко упал


===================================

Пішла тяжка артелерія санкцій!
показать весь комментарий
23.02.2022 23:16 Ответить
Российскую нефть стало труднее продать, несмотря на солидные скидки со стороны нефтетрейдеров.

Крупные нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Litasco («дочка» российского Лукойла) не смогли продать три большие партии российской нефти Urals. Об этом накануне сообщило ценовое агентство Argus.

Указано, что все три компании предлагали по 100 тысяч тонн нефти с отгрузкой 5-10 марта со скидкой $6,30 за баррель по отношению к сорту Brent, но даже такая привлекательная цена не заинтересовала покупателей.

При этом дисконт Urals к Brent вырос на $1,30 по сравнению с последними соглашениями на похожие даты и достиг максимального уровня за 17 лет.

Падение спроса на нефть Urals совпало с эскалацией напряженности между Россией и Украиной после признания Москвой так называемой «независимости» территорий ОРДЛО.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:19 Ответить
"с отгрузкой 5-10 марта"

Ну так народ понимает, что 5-10 марта отгрузки может уже и не быть...
показать весь комментарий
24.02.2022 01:54 Ответить
Тушите Роисе свет.

Байден, начинай забирать у роисян пензии. 😁
показать весь комментарий
23.02.2022 23:17 Ответить
При нефти по $96 это будет трудно. Первоочередной вопрос вернуть нефть к $20.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:20 Ответить
Это, если ее вобще будут покупать.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:28 Ответить
Если не будут, на заправку будем заезжать приняв успокоительное.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:32 Ответить
Вы наверное да.

Но, если ты готов за кацапский бензин продать Украину, что чего ж ты от Байдена ждешь?
показать весь комментарий
23.02.2022 23:41 Ответить
Увеличения добычи и снижения цены до $20. Я вроде понятно всё написал чего жду.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:46 Ответить
За год правления Байдена
- Израиль бомбили
-Афганистан сдали
-сняли санкции с СП-2 и достроили поток
-ОДКБ в Казахстане, переворот
-аннексия Донбасса
Продолжение следует...
показать весь комментарий
24.02.2022 00:21 Ответить
И когда он только все это успевает - и Израиль бомбить, и переворот в Казахстане устраивать и кацапам в подъездах срать.
показать весь комментарий
24.02.2022 01:23 Ответить
успевают его, могут.... сейчас заберет весь негатив своего президенства и его уйдУт вскоре якобы по состоянию "здоровья" - а исполнять обязанности будет Камилла - они планируют ее сделать следующим презом США... таков план демов-леваков на будущее..
показать весь комментарий
24.02.2022 01:33 Ответить
Интересно, а Зеленько до сих пор платит пенсии Лугандонам ??
показать весь комментарий
23.02.2022 23:18 Ответить
это -военныя тайна
показать весь комментарий
23.02.2022 23:25 Ответить
Північна Корея-2
показать весь комментарий
23.02.2022 23:19 Ответить
Завтра хасабы пойдут бабло из банков снимать, к гадалке не ходи
показать весь комментарий
23.02.2022 23:20 Ответить
Посол России в США не обращает внимания на санкции, они «ничего не решат»
https://www.newsweek.com/russias-us-ambassador-shrugs-off-sanctions-they-wont-solve-anything-1682005

«Санкции ничего не решат в отношении России», - сказал Антонов. «Трудно представить, чтобы кто-то в Вашингтоне рассчитывал на то, что Россия пересмотрит свой внешнеполитический курс под угрозой ограничений. Что-то я не могу вспомнить ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы узнали работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать наше государство».
показать весь комментарий
23.02.2022 23:20 Ответить
Насипай.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:20 Ответить
Уже можно вводить
показать весь комментарий
23.02.2022 23:22 Ответить
а ну сделай дедушка Джо так,
шоб кацапы срали где попало,
ходили за ягелем,
и холодильники поотключали !
показать весь комментарий
23.02.2022 23:24 Ответить
все це вже е за мкадою - треба щось нове...
- срати тільки за 10 кіло ягелю в казну.
- ягель збирати тільки за гроші.
- жерти? - забудьте.
можe тоді буде дійсно і то е сумніви...
показать весь комментарий
23.02.2022 23:30 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 23:24 Ответить
Душіть цапів всім світом.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:25 Ответить
В Нафтогазе рассказали о возможном прекращении транзита газа в ЕС через Украину

Нафтогаз ожидают, что Россия не будет останавливать транзит газа в Европу через территорию Украины, если не будет полномасштабной войны на территории всей страны.

Нафтогаз продолжит импортировать газ из Евросоюза в необходимых для украинских потребителей объемах, для этого есть все необходимые инструменты и возможности.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:26 Ответить
Україна із ЄС перестане транспортувати газ з Московії, якщо почнеться наступ !
показать весь комментарий
23.02.2022 23:28 Ответить
Украинцы - запомните! Украина способна с легкостью расправится с российской армией. Разведка США показала насколько дырявая эта армия вскрыв все планы путина. Если Байден заявил что американские войска не будут участвовать в этой войне, это не говорит что их армия не хочет умирать за Украину, это говорит о том - что украинская армия справится сама и ресурсов для этого у украинской армии предостаточно. Кацапы - Добро пожаловать в Ад. Слава Украине!
показать весь комментарий
23.02.2022 23:27 Ответить
закусывать надо,папаша..
показать весь комментарий
23.02.2022 23:38 Ответить
Люто за Украину, но очень не люблю шапкозакидательства...тем более таких выражений типа с "с легкостью расправится с российской армией". Сильно пугает количество ваты и предателей...ну и безмозглый шут тоже мягко говоря сомнительный главнокомандующий(((
показать весь комментарий
24.02.2022 00:23 Ответить
Это издержки демократии.
Тут и клоун на троне может оказаться и с инакомыслием приходится мириться.
показать весь комментарий
24.02.2022 00:35 Ответить
Нет, это не издержки демократии, это издержки голосующих дибилов. Шут не сам себя выбрал.
показать весь комментарий
24.02.2022 00:41 Ответить
Нет, это издержки демократии.
85% выбирают президента практически не интересуясь при этом политикой.
Показали сериал Голобородько - ваууу)))
показать весь комментарий
24.02.2022 00:57 Ответить
Пнх
показать весь комментарий
24.02.2022 01:51 Ответить
https://youtu.be/1krDQLPLTC0 ніколи такого не було, і ось знов!
показать весь комментарий
23.02.2022 23:30 Ответить
Деменція старчєская .... що з них взяти окрім аналізів... Обоссался и тут же забіль
показать весь комментарий
23.02.2022 23:37 Ответить
Не знаю як хто але я відчуваю ці санкції коли оплачую корзинку та заливаю пальне .
показать весь комментарий
23.02.2022 23:31 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 23:36 Ответить
введите санкции против глонасса.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:38 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 23:41 Ответить
Тут про санкції а на гудок-24 в Голованова Люся Арестович такий патріотичний аналіз дає . Ще й на мові - ну бальзам на душу. Живий приклад перевзування на ходу.
показать весь комментарий
23.02.2022 23:43 Ответить
Так будет у рашки завтра дефолт, или нет?
показать весь комментарий
23.02.2022 23:56 Ответить
Дефолт будет когда с лаптестаном произойдет тоже что и с СССР.
Остальное не важно.
показать весь комментарий
24.02.2022 00:40 Ответить
а вы заметили что как начался этот весь замес то где то пропал Ермак?...
неужто Зе понял что он агент фсб и где то спрятал его в шкафу??
показать весь комментарий
24.02.2022 00:09 Ответить
ЗЕ что то понял?..ахахах
показать весь комментарий
24.02.2022 00:17 Ответить
да конечно не понял... просто его Байден с Джонсоном нагнули так, что коломойский ему уже не указ... просто сильно стиснули яйки
показать весь комментарий
24.02.2022 00:34 Ответить
Соскучился,кремлевская подстилка?
показать весь комментарий
24.02.2022 01:52 Ответить
Это до сраки..пока нефть по 100 баксов и парашка продаёт её кстати той же США на сотни миллиардов...им до сраки эти санкции..реально остановит только полное эмбарго на нефть..Но США сами к этому не готовы((
показать весь комментарий
24.02.2022 00:16 Ответить
похоже, нам таки придется пересаживаться на электромобили.
в принципе, я не против, если это поможет раше подавиться своими "углеводородами".
показать весь комментарий
24.02.2022 00:25 Ответить
на осла пересядешь.
Откуда по-твоему электроэнергия берется?
показать весь комментарий
24.02.2022 04:04 Ответить
как откуда? от трения шелковых трусов об эбонитовый стержень. а шо, есть другие способы?
показать весь комментарий
25.02.2022 23:10 Ответить
Кста.. "Ядерная" сделка с Ираном близка к завершению. После подписания итогового документа санкции против Ирана будут немедленно сняты, и иранская нефть хлынет на мировой рынок. Это будет сигналом возможности введения нефтяного эмбарго против россии. Кацапам ПЗДЦ !!!
показать весь комментарий
24.02.2022 00:18 Ответить
п.с. Место рф на энергорынке Европы заменят саудиты - акции Saudi Aramcо взлетели после решения Хутина - Bloomberg
показать весь комментарий
24.02.2022 00:36 Ответить
Иранцы долбанутые. С них недавно снимали санкции. Они двадцать лет просидели без бабла на богатейших залежах нефти, отстали в технологиях даже от папуасов, но как только им разрешили торговать нефтью, первое, что они сделали - пообещали разбомбить Израиль...
показать весь комментарий
24.02.2022 01:58 Ответить
та я знаю эту историю, но видать нашли к ним подход..
показать весь комментарий
24.02.2022 02:03 Ответить
санкции против раши, это - хорошо. но скажите мне честно хоть кто-нибудь, вот этот чудный запрет на торговлю с лнр/днр это что? можно узнать ПРОТИВ КОГО он введен? какой объем этой торговли был для сравнения, скажем, в прошом году? то, что тормознули СП-2 есть гут, но в остальном, если честно, я слегка разочарован нашими "гуманистами". а самое большое отвращение вызывают наши европейские сторонники и защитники раши. да вот хоть Сара Вагенкнехт (представляет партию Die Linke). это же днище!!! дальше уже просто некуда. запомните, люди: коммуняки, это те же неонацики, но с другим знаком. я не плюс-минус имею ввиду а звезду и свастику.
показать весь комментарий
24.02.2022 00:21 Ответить
Это скорее символический жест =- что США объявляет кармильцев вне закона. То же самое делал Рейган.
показать весь комментарий
24.02.2022 00:26 Ответить
я не сторонник символизма. эти скоты в раше не оценят жеста. тут надо просто бить по рукам. и так бить, чтоб другим не повадно было. часто, одного-двух примеров вполне достаточно для понимания.
показать весь комментарий
24.02.2022 00:35 Ответить
там нет ни рук ни ног ни даже туловища. Это образование-фейк, по которому и не ударишь.Запретить вывозить колбасу кальмиусскую в США?Или местные пельмени?
показать весь комментарий
24.02.2022 00:43 Ответить
я припоминаю, что там уголь закупали эшелонами...
показать весь комментарий
24.02.2022 01:11 Ответить
Санкции на лднр это посыл голосовавшим "путинг введи" что они вызвали себе демона "процветания" который им создал вымышленную страну типа нарнии.
Просто дураки даже не поймут что они себе наделали...
Так же знак для раисси что эти территории не будут развиваться...
показать весь комментарий
24.02.2022 02:38 Ответить
Кормильцы экономически себя исчерпали. Идиотам ничего не остается как прикрыть экономический провал очередной войной. То же самое было и с Крымом. Экономически убитую безводную территорию, откуда сбежали люди, навязали Украине.
показать весь комментарий
24.02.2022 00:24 Ответить
но как легко Крым был захвачен!..
нет, украинский язык ДОЛЖЕН быть обязательным к обучению хоть на востоке хоть на юге или в Закарпатье! это поможет объединить нацию.
показать весь комментарий
24.02.2022 00:29 Ответить
Деревянный рубль пойдет по назначению, в топку.
показать весь комментарий
24.02.2022 00:27 Ответить
обращение зепупы к "братскому уроду" уже везде, но не тут. шидяра...
показать весь комментарий
24.02.2022 01:48 Ответить
Скоро свиньи будут драться в очереди за последнюю буханку хлеба
показать весь комментарий
24.02.2022 02:20 Ответить
А ЧТО СЛЫШНО ЗА ВАФЛА ИЛЬЮ КИВУ?ЗЭ-ЛУПА ЧТО ЛИБО ПРОИЗВЁЛ В ОТНОШЕНИЕ СУЧЕНОГО ИЛЬИ?
показать весь комментарий
24.02.2022 03:23 Ответить

Продажный выродок Кива агент ФСБ.
показать весь комментарий
24.02.2022 06:13 Ответить
России санкции, как слону дробина.
Они привыкли жить с ними.
Не было дня, чтоб не вводили какие-то новые ограничения против них.
Китай все компенсирует.
Купит всю нефть и газ, продаст любое сырье.
У россии будут деньги на войну и на пожрать народу.
Тут нужнвы не санкции, но на большее никто не решится.
Никто не хочет гореть в атомном огне.
показать весь комментарий
24.02.2022 04:02 Ответить
Нет, олигархи что-то чувствуют, но у них нет ЧВК и силовиков.
А генералам российским SWIFT ни к чему, они в золоте в сейфах сбережения хранят.
показать весь комментарий
24.02.2022 06:26 Ответить
чего-чего? Китай КОМПЕНСИРУЕТ?
бугага! спасибо, поржал.

для начала он купит нефть и газ у раши ДЕШЕВО, а продаст ей товары и сырье ДОРОГО. (не нравится? пройдись по базару) после этой "компенсации" раша ему еще дожна будет!

а насчет санкций, вода камень точит...
показать весь комментарий
25.02.2022 23:21 Ответить
5:00 Киев, Позняки. Два сильнейших взрыва со стороны правого берега.
показать весь комментарий
24.02.2022 05:15 Ответить
Цензор почему спим?
показать весь комментарий
24.02.2022 05:32 Ответить
Они не знают, что сказать.
Президент Байден сдал Украину.
Преподнести украинскому населению эту мысль трудно.

Понимаете, сейчас придется отключать РФ SWIFT, и так далее, а это принесет денежные потери.
Нет, не генералам РФ, те деньги держат в золотых слутках (в сети их холуи показывали), а Бельгия понесет денежные потери, трнзакции ведь через Брюссель идут.
Нельзя Европу обижать, вы ж понимаете.
показать весь комментарий
24.02.2022 06:25 Ответить
"Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам утром 24 февраля.

Глава российского государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин. По его словам, Москва будет стремиться к демилитаризации соседнего государства." - MK

Если кто не понял, это конец.
Нет, не Украины.
Это конец РФ, в том виде, в каком она существует сейчас, ее больше не будет.

Жду ответных "санкций" от Главкома США, Президента Байдена.
Полагаю, что лучше всего наложить санкции на блох кошки Кабаевой, она "ближе к телу".
показать весь комментарий
24.02.2022 06:22 Ответить
Тем, кто еще не понял, что произошло: это попытка принуждения Украины к капитуляции.
Очень волнуюсь за Бубочку: сдается мне, что любая его попытка зачитать документ о капитуляции, подписанный Бубочкой уже пару недель назад, закончится нейтрализацией Бубочки, причем между глаз...
Кроме того, "капитулация Бубочки" ровным счетом ничего не значит.

Обратите внимание на инфу, которая прошла вчера: российские глав военные заказали 45 тысяч мешков для трупов. Даже не будем уточнять, что это gross underestimation, обратим внимание на тот факт, что 45 тысяч составляют 25% от всей группировки войск РФ у границы с Украиной.
То есть каждый четвертый "ванька" вернется к мамке в мешке.
А сколько 'ванек' привезут без мешков, глыбой смерзшихся в рефриджераторах...

Эта "операция"(Небендзя) - верх стратегического достижения МО РФ, куда там мяснику Жукову.
показать весь комментарий
24.02.2022 06:31 Ответить
 
 