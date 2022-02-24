Две военные колонны двигаются из России в сторону оккупированного Донецка, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Две отдельные колонны военной техники без опознавательных знаков двигаются в сторону города Донецка разными дорогами со стороны российской границы, сообщил очевидец агентства Reuters.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Одна колонна состоит из девяти танков и боевой машины пехоты, а другая из грузовиков и бензовозов, рассказал репортер, который в понедельник находился на территории двух оккупированных регионов Донбасса.
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надо просить Джо
пусть хоть B-52
полетают над Украиной...
1 ч
Киевский: на улице тихо #ООС #Донецк #Donetsk #Ukraine
Насколько сейчас упала стоимость га нашей с/х земли, которая выставлена на продажу? Открытие рынка укр.земли во время войны - это преступление. Инвесторы бегут из Украины, активы страны падают в цене, спекулянты заработают на военных действиях.
@InformNapalm
· 10h
Білорусь. У напрямку кордону з Україною сьогодні повезли розібраний тактичний бомбардувальник Су-24. Можливо, для провокацій... Попереджає журналіст Андрій Цаплієнко. https://t.me/informnapalm/3440