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Две военные колонны двигаются из России в сторону оккупированного Донецка, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Две военные колонны двигаются из России в сторону оккупированного Донецка, - Reuters

Две отдельные колонны военной техники без опознавательных знаков двигаются в сторону города Донецка разными дорогами со стороны российской границы, сообщил очевидец агентства Reuters.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Одна колонна состоит из девяти танков и боевой машины пехоты, а другая из грузовиков и бензовозов, рассказал репортер, который в понедельник находился на территории двух оккупированных регионов Донбасса.

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Топ комментарии
+30
Ти диви. Тільки попросили, тут вже і колони. Хтось міг би подумати, що все було підготовано заздалегіть...
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23.02.2022 23:34
+27
Вбивати цапів без жалю.
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23.02.2022 23:34
+26
Шашлыки едут!!
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23.02.2022 23:33
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Шашлыки едут!!
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23.02.2022 23:33 Ответить
Мангали з м"ясом !
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23.02.2022 23:38 Ответить
...и лєтят
в маскву лєтіт рамзанка диров на ночь глядя

A319 https://www.flightradar24.com/A319/2*******
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23.02.2022 23:45 Ответить
С ахранай, апосраный ссарь мардвы сам серет спать.
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24.02.2022 01:18 Ответить
Приїдуть спокійно окопаються, а зараз як на прогулянці, хоча техніка на марші є найбільш влазливою. На Маріуполь розвідка з кущів танкову колону знімає. Чого "армія" лише дивиться?! Наказу немає, то будете вмирати без наказу, тільки напрядки більше. А ТО путлер НАПАДЕ?
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23.02.2022 23:54 Ответить
Мамки еще нарожают?
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23.02.2022 23:33 Ответить
після нашої перемоги з мамками Свинорусів прийдеться також якось розбиратись,рожати більше кацапів не можна допускати
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23.02.2022 23:35 Ответить
*****
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23.02.2022 23:41 Ответить
Вбивати цапів без жалю.
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23.02.2022 23:34 Ответить
Ти диви. Тільки попросили, тут вже і колони. Хтось міг би подумати, що все було підготовано заздалегіть...
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23.02.2022 23:34 Ответить
просто совпадение случайное
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23.02.2022 23:38 Ответить
Удобрение едет.
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23.02.2022 23:34 Ответить
Навоз для пекла
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23.02.2022 23:38 Ответить
Все также шифруются?
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23.02.2022 23:36 Ответить
Я видел как такие колоны в течении 2-х часов превращаются в горы сожженного металлолома
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23.02.2022 23:36 Ответить
ну шо
надо просить Джо
пусть хоть B-52
полетают над Украиной...
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23.02.2022 23:36 Ответить
Там все нормально.
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23.02.2022 23:38 Ответить
https://fr24.com/FORTE11/2ae98408
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23.02.2022 23:41 Ответить
До сих пор над нами? Я его еще утром смотрел. Там сейчас два борта разведки. Днем было три.
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23.02.2022 23:47 Ответить
Там ротация, из стан НАТО
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23.02.2022 23:51 Ответить
Нах тебе такой над Украиной? На московию!
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23.02.2022 23:46 Ответить
Сперва на Сочи и Геленжик.)
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24.02.2022 00:37 Ответить
З Криму шурує 7км колона г@ндонів
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23.02.2022 23:37 Ответить
Де пруф
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23.02.2022 23:42 Ответить
Роз@%ярять завод фірташа у Армянську, звинуватять Україну і попруть на материк?
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23.02.2022 23:43 Ответить
Такой себе повод.
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23.02.2022 23:48 Ответить
Культура у них така , циганськ
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23.02.2022 23:37 Ответить
Спасибо бритам за инфу.
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23.02.2022 23:37 Ответить
Колона с 9 танков, мощно
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23.02.2022 23:41 Ответить
это только то что увидели
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23.02.2022 23:47 Ответить
Це багато. ******* війна - то не танкова битва під Бродами 1941-го року. Танк сьогодні - небезпечна, добре озброєна, технологічно оснащена бойова одиниця, яка до того ж непогано захищена. І може наробити багато біди. ******* танки не атакують лавами - немає потреби.
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24.02.2022 00:44 Ответить
На мине взлетают на раз.
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24.02.2022 01:21 Ответить
Мова ж не про міни, а про танки. Мається на увазі, що 9 танків - то таки багато. І всі одночасно на мінах не підірвуться. Тут велике значення мають чикчка і досвід екіпажів. А вони у наших хлопців вищі. Що було неодноразово продемонстровано вже у цій війні. Хоча у орків іноді танки новіші. Але це все - конспірологія. Я вірю у наших хлопців. Хоча з дев'ятьма танками їм треба буде поводитися.
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24.02.2022 01:33 Ответить
Шо, их опять там нет? Так воно ж дало вказівку ввести війська для допомоги динирам.
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23.02.2022 23:43 Ответить
Везуть бидло на скотобойню.
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23.02.2022 23:45 Ответить
Alfa Nubovsky@AlfaNubovsky

1 ч



Киевский: на улице тихо #ООС #Донецк #Donetsk #Ukraine
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23.02.2022 23:47 Ответить
Ето же есчо не повод разрывать дипломатические отношения и закрывать границу с окупантами? Правда?
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23.02.2022 23:59 Ответить
катаются, надо ж топливо куда-то тратить - скоро эмбарго кацапстану
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24.02.2022 00:08 Ответить
Мы все начали забывать что у нас часть правительства агенты кремля и фсб, война есть, но нас почему то успокаивают и усыпляют, нет разрыва дипотношений , нет закрытая границ для транспорта с россией и беларусью , россия готовиться оккупировать полностью Донбасс ...
Насколько сейчас упала стоимость га нашей с/х земли, которая выставлена на продажу? Открытие рынка укр.земли во время войны - это преступление. Инвесторы бегут из Украины, активы страны падают в цене, спекулянты заработают на военных действиях.
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24.02.2022 00:24 Ответить
самый главный агент кремля - зелох, он продукт коцапских политтехнологий абынепорошенка
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24.02.2022 00:26 Ответить
я об этом говорю с первого дня как оно выиграло выборы..
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24.02.2022 00:30 Ответить
Подожди...он,ещё будет человеком года..ещё чуть русню прижмём
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26.02.2022 15:26 Ответить
зеля это полная лошара, будет ждать до последнего когда ему ствол к виску приставят...
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24.02.2022 00:25 Ответить
после происходящего-победа на выборах,ему обеспечена!
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26.02.2022 15:27 Ответить
це припаси підвозять, як нині модно говорити - логістика. В армії орків 100 років боекомплект роздають перед боєм, так безпечніше.
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24.02.2022 00:32 Ответить
Сподіваюсь що Китай не прогавить слушного моменту і відтяпає частину Расеї
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24.02.2022 00:34 Ответить
Джавелины и NLOW проголодались. Свежее мясо. Да, кстати. 45 тысяч пластиковых мешков для трупов закупил мордар для своих "героев". Ждём.
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24.02.2022 00:34 Ответить
Самое время Японии возвращать Курилы.
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24.02.2022 00:39 Ответить
Как там гаварили - гражданская вайна. Получите.
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24.02.2022 01:27 Ответить
Kavkaz Center@newkc14‼ Береговая охрана Норвегии задержали яхту "Рагнар" принадлежащую офицеру КГБ и другу Путина - Владимиру Стржалковскому. Яхта задержана в районе, где были перерезаны донные оптоволоконные кабеля. Идет расследование1:44 AM · 24 февр. 2022 г.·Twitter Web App
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24.02.2022 03:55 Ответить
nformNapalm


@InformNapalm

· 10h

Білорусь. У напрямку кордону з Україною сьогодні повезли розібраний тактичний бомбардувальник Су-24. Можливо, для провокацій... Попереджає журналіст Андрій Цаплієнко. https://t.me/informnapalm/3440
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24.02.2022 04:29 Ответить
А где рефрижераторы? Почему нет рефрежираторов в колоне?
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24.02.2022 04:39 Ответить
 
 