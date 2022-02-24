Один украинский воин погиб, трое ранены. За сутки оккупанты 96 раз открывали огонь на Донбассе, - ООС

По состоянию на 23:00 23 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 75 обстрелов, 71 из которых с применением тяжелого вооружения. Один защитник погиб, трое ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу ООС.

В ходе обстрелов оккупантами были задействованы реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В общей сложности враг использовал 250 реактивных снарядов, 247 артиллерийских снарядов и 586 мин.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Один защитник получил ранение и находится в лечебном заведении. Еще двое воинов получили боевые травмы.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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ООС адекватно отвечают на действия захватчиков, открывая огонь только по позициям оккупационных войск.

Наибольшую активность этой поры противник проявлял в районе Богдановки. Так, по украинским защитникам этого населенного пункта захватчики открывали огонь 21 раз.

Кроме того, оккупанты продолжают размещать свои артиллерийские системы в пределах населенных пунктов и провоцировать украинских защитников на ответный огонь.

Вооруженные силы Украины не вели и не ведут обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Объединенные силы контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Российско-оккупационные войска с неподконтрольной Украине территории продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.