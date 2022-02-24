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Один украинский воин погиб, трое ранены. За сутки оккупанты 96 раз открывали огонь на Донбассе, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Один украинский воин погиб, трое ранены. За сутки оккупанты 96 раз открывали огонь на Донбассе, - ООС

По состоянию на 23:00 23 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 75 обстрелов, 71 из которых с применением тяжелого вооружения. Один защитник погиб, трое ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу ООС.

В ходе обстрелов оккупантами были задействованы реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В общей сложности враг использовал 250 реактивных снарядов, 247 артиллерийских снарядов и 586 мин.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Один защитник получил ранение и находится в лечебном заведении. Еще двое воинов получили боевые травмы.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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ООС адекватно отвечают на действия захватчиков, открывая огонь только по позициям оккупационных войск.

Наибольшую активность этой поры противник проявлял в районе Богдановки. Так, по украинским защитникам этого населенного пункта захватчики открывали огонь 21 раз.

Кроме того, оккупанты продолжают размещать свои артиллерийские системы в пределах населенных пунктов и провоцировать украинских защитников на ответный огонь.

Вооруженные силы Украины не вели и не ведут обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Объединенные силы контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Российско-оккупационные войска с неподконтрольной Украине территории продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.
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Топ комментарии
+15
Нехай спочиває в спокої . Родині , наші співчуття . Пораненим швидкого одужання
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23.02.2022 23:35
+15
Герою Слава! Вічна пам'ять
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23.02.2022 23:35
+6
жертва абынепорошенка...
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24.02.2022 00:16
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Нехай спочиває в спокої . Родині , наші співчуття . Пораненим швидкого одужання
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23.02.2022 23:35 Ответить
Герою Слава! Вічна пам'ять
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23.02.2022 23:35 Ответить
КАКОЙ ПОЗОР !!! ПОЧЕМУ НЕЛОХ МОЛЧИТ !!!???
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23.02.2022 23:36 Ответить
пиаришь своего Порошка, хоть бы знал время и место, подонок.
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23.02.2022 23:51 Ответить
Подонок тот кто тебя родил, но не научил вести себя по людски ! А тебе, быдлу, обьясняю:
президент как главнокомандующий несет личную ответственность за каждого убитого и ранненого бойца ! Или ты тупой ?! К Порошенку не имею никакого отношения, от слова - совсем. Ты понял ?!
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24.02.2022 00:06 Ответить
Ты падаль кремлеботская.
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24.02.2022 01:34 Ответить
ти недоумок кончений ! що ти несеш ?
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24.02.2022 01:44 Ответить
жертва абынепорошенка...
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24.02.2022 00:16 Ответить
AlexBrentano
А ты кто такой? Он с 2-мя президентами разговаривает. Твоя очередь шестнадцатая...
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24.02.2022 05:53 Ответить
Да капутуляцию должен объвлять, но жить то хочется, и потому Бубочка КОЛЕБЛЕТСЯ.
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24.02.2022 07:23 Ответить
Пора выпустить из тюрем узников - добровольцев, таких как Семенченко, Торнадо и на их место в полном составе отправить ОПЗЖ и Ко...
Правда если успеем. Бо шо-то любители русского кацапского мира все дружно бегут из страны.
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24.02.2022 00:57 Ответить
1080 *********** це з ящиками понад 30т, пів вагона. При цьому 1 загиблий і двоє поранених. Ефективність близька до нуля. Швидше за все стріляють без коригування, вистрілив і втік, поки відповідь не прилетіла, влучання якщо і бувають то випадкові, або когось дістав випадковий осколок.
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23.02.2022 23:48 Ответить
При тупых обстрелах потери обычно маленькие..ведь солдаты просто в укрытиях, их не так легко достать. Это же не прямое столкновение стенка на стенку.
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24.02.2022 00:47 Ответить
Схоже, так..але хлопця вбили, скоти...
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24.02.2022 05:58 Ответить
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24.02.2022 00:00 Ответить
Уж больно на Путина Черт похож !
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24.02.2022 00:11 Ответить
где же денисов с ответкой (зелохи п6олы)
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24.02.2022 00:15 Ответить
Это ты лишь бы ляпнуть? Откуда знаешь,что ответки не было? Аааа,ты прямо из окопа пишешь...Тогда извини,продолжай....
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24.02.2022 06:02 Ответить
Вот только вдумайтесь и прикиньте - уже прошло два месяца, как ВСЕ западные спецслужбы сообщили, что Кутин готовит в Украине войнушку....но Зе упорно жевал кактус и не верил этому..
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24.02.2022 00:29 Ответить
Столько вас знатоков и стратегов-но никак не пойму, почему Украина нищая...
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24.02.2022 06:05 Ответить
Треба розуміти, що кожен вистрелений кацапами снаряд, кожна випущена ракета, кожен знищений танк зменшує їх потенціал. Запаси кацапів, особливо у новітніх озброєння не безмежні. А лендлізу, як в України - не буде. Тримати кулаки потрібно лише за одне - щоб ці снаряди і ракети не попадали в ціль. Кацапська промисловість не настільки потужна, щоб швидко відновлювати запаси. Тому тримаємо кулаки і молимось.
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24.02.2022 00:30 Ответить
Ознакомьтесь и обращайте внимание!
У Кременчуці біля річкового вокзалу патрульні затримали підозрілий автомобіль Тойота з державними номерами Кіровоградської області, автомобіль, обладнаний системою, яка може використовуватися для наведення ракет..
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24.02.2022 00:41 Ответить
Обстановка накаляется. Есть все основания говорить, что Куйло решил начать вторжение этой ночью. Во имя 23 февраля ***.... Шаман, блин, ***** недоделанный ...
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24.02.2022 00:45 Ответить
В двух городах Украины Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, до утра 24 февраля.. Запланированные рейсы Все отменены.
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24.02.2022 01:04 Ответить
США : 200 000 солдат путина «готовы к действию», и вторжение «не будет бескровным»... Полномасштабное нападение на Украину может произойти в ближайшие несколько часов...
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24.02.2022 01:06 Ответить
Срочное обращение Президента Украины Зеленского!
Зеленский заявил, что запрашивал разговор с путиным - Но ответа не поступило..
кста - это не фейк ‼️
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24.02.2022 01:09 Ответить
Вот и инсайд прикатил - "В 45 ой бригаде ВДВ обозначен час "X" 5.45 по москве."
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24.02.2022 01:14 Ответить
эта 45 бригада кацапо-вояк недавно вернулась с Казахстана, а в 2014-м была захватчиком Крыма..
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24.02.2022 01:42 Ответить
Это не может так продолжаться!!твари должны заплатить за каждую каплю пота ,а не крови наших бойцов и жителей!!!
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24.02.2022 01:16 Ответить
ПЗДЦ....Украина закрыла небо в районе Харькова для полётов. И Харьковский аэропорт "временно" приостановил работу. Всё это говорит о максимальной боевой готовности систем ПВО на востоке страны... Закрыли еще и Днепропетровский аэропорт.. Ситуация нагнетается.
Далее к утру закроют Запорожский, Одесский, и три Киевских аэропорта (Борисполь, Жуляны, Гостомель)..
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24.02.2022 01:22 Ответить
Осталось только пару нот в этой "пьесе" проиграть...СЦУКИ !!!
россия закрыла воздушное пространство вдоль северо-восточной границы Украины для гражданской авиации согласно NOTAM (NOtice To AirMen)
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24.02.2022 01:40 Ответить
ПЗДЦ ***...
Полосы во всех закрытых Украинских аэропортах блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом, техникой и т.д. - пишет ZN UA
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24.02.2022 01:50 Ответить
Казусом белли может стать воздушный налет якобы Украинских ВВС, где ночью, когда ничего не видно и хрен поймешь, кто бомбит мирный город Лугандона.. Ну и тут же кацапо-ярость "благородная" вскипает, как волна цунамии т.д. и т.п... Извините но я так это вижу расклад ...
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24.02.2022 01:28 Ответить
шидяра считает проценты рейтинга, на остальное пох
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24.02.2022 01:42 Ответить
и данилофф не видит повода чтобы ******* ответку, вся сущность зе-шоблы
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24.02.2022 01:43 Ответить
А на что ответку? Пойти на Ростов и Краснодар за ОРДЛО? лишь бы ляпнуть....
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24.02.2022 06:14 Ответить
DDOS атака на сайты госорганов продолжается "Лежат" сайты Кабмина, СБУ, МИД....

Кацапо-свиньи ! я эту ночь *** не забуду никогда!!!!
Пусть будет проклята ваша недоимперия ******* с вашим недофюрером-педофилом !

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24.02.2022 02:02 Ответить
Не ссы в кампот.
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24.02.2022 06:59 Ответить
Земляк,сгинь отсюда!
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24.02.2022 06:16 Ответить
На счетах президента Украины Владимира Зеленского в одном из немецких банков обнаружено 1,2 млрд долларов, утверждает телеграм-канал «Незыгарь».
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24.02.2022 04:26 Ответить
Что ты мелишь ******. Птн пнх
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24.02.2022 05:00 Ответить
дегенерат а. что ты можешь возразить?
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24.02.2022 07:37 Ответить
Васильків бомбоять...
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24.02.2022 05:20 Ответить
Каким образом? Какой район?
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24.02.2022 05:28 Ответить
Западинка. Там аеродром
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24.02.2022 05:58 Ответить
А что призыв Зеленского "Надо просто перестать стрелять" не сработал? Почему? Ведь он носился с ним как Иванушка-дурачек со ступой! Хотя он еще не откинул идею заглянуть в глаза уйлу. Что там он хочет найти нового не знает даже он, но сама идея по его мнению крутая-он и уйло сидят рядышком и клоун пытается переиграть его в гляделки! Все это печально! Когда уже влад саныч поумнеет? Вроде он не лох и ему не 42 года!
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24.02.2022 05:40 Ответить
Ну как там война с орками? Шикарно вашу ПВО хирачать прям сейчас ?))
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24.02.2022 05:41 Ответить
Думаешь зелёнку повесят?
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24.02.2022 06:07 Ответить
Тебя, бота, не спросили.
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24.02.2022 05:53 Ответить
Будет мне тут убогое существо под прокси рассказывать про школу жизни...
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24.02.2022 05:57 Ответить
закрой хавальник ***** засланый
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24.02.2022 06:53 Ответить
Когда уже мир проснетса?!От санкций толку мало,надо объявить тотальную блокаду этой недостране,а карлика гоблепута и его свиту под суд! И только так.Держитесь братья украинцы.Слава Украине! 🇬🇪 🤝 🇺🇦
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24.02.2022 06:39 Ответить
"надо объявить тотальную блокаду этой недостране"
Это можно, но енералам РФ как то пофиг.
Деньги они держат в золотых слитках, а не в банках в Женеве, дворцы имеют в Геленджике, а не на озере Комо, а Бентли и Роллс-Ройсы закупают через Африку.
Если их население будет жрать лебеду - они этого даже и не заметят, потому как мешков для трупов генералитет Рф заказал 45 тысяч штук, то есть в мешках они собираются отправить на родину 200-ми 1/4 российских военных, размешенных на границе с Украиной.
Еще есть что предложить?

У меня то есть: сделать нефть по 20 за баррель - и война даже не началась бы.
Ты помоги Блинкену, подскажи ему, что саудовцам сказать, чтобы вентиль те отвернули, сил же нет смотреть, как Блинкен старается, помоги человеку.
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24.02.2022 07:31 Ответить
Одессу обстреливают
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24.02.2022 06:49 Ответить
Откуда?
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24.02.2022 07:13 Ответить
цензор просыпайся
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24.02.2022 06:50 Ответить
Да не знают они, что сказать!
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24.02.2022 07:24 Ответить
США ни при каком сценарии не направят войска на Украину воевать с Россией - Белый дом.
-это красный свет для ***** спасибо бидон тебе за это
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24.02.2022 07:01 Ответить
Вы всех избирателей Байдена на censor поблагодарите за то, как они волеизъявились.
Знали ведь люди, что делали, верно?
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24.02.2022 07:34 Ответить
Уже.
Сегодня РФ подписала себе смертный приговор.
То есть такой, какя она сейчас, РФ уже больше никогда не будет.
Год им осталось телепаться, пока нефть по 20 за баррель не сделают.
А так все хорошо начиналось: сдача СССР за золотые унитазы, дворцы в Италии, все дела...

Имейте вв виду, что я предсказываю правильно, но сильно ошибаюсь со сроками.
То есть года у РФ нет в запасе, так получается.
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24.02.2022 07:26 Ответить
Странно, почему то визг стоит в Украине ))
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24.02.2022 09:21 Ответить
Канал "Настоящее время", лайв: https://www.youtube.com/watch?v=0iGDasV2KFk
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24.02.2022 07:27 Ответить
Да, к Байдену не обрашайтесь, Дед занят, он спит.
Старый же человек, имейте понимание.
И Бабка Пелоси спит.
И Джен Саки.
И Блинкен.

И Макрон спит.
Дайте же, наконец, поспать государственным деятелям.
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24.02.2022 07:33 Ответить
 
 