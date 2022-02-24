Один украинский воин погиб, трое ранены. За сутки оккупанты 96 раз открывали огонь на Донбассе, - ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 23:00 23 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 75 обстрелов, 71 из которых с применением тяжелого вооружения. Один защитник погиб, трое ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу ООС.
В ходе обстрелов оккупантами были задействованы реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В общей сложности враг использовал 250 реактивных снарядов, 247 артиллерийских снарядов и 586 мин.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Один защитник получил ранение и находится в лечебном заведении. Еще двое воинов получили боевые травмы.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
ООС адекватно отвечают на действия захватчиков, открывая огонь только по позициям оккупационных войск.
Наибольшую активность этой поры противник проявлял в районе Богдановки. Так, по украинским защитникам этого населенного пункта захватчики открывали огонь 21 раз.
Кроме того, оккупанты продолжают размещать свои артиллерийские системы в пределах населенных пунктов и провоцировать украинских защитников на ответный огонь.
Вооруженные силы Украины не вели и не ведут обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Объединенные силы контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Российско-оккупационные войска с неподконтрольной Украине территории продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.
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президент как главнокомандующий несет личную ответственность за каждого убитого и ранненого бойца ! Или ты тупой ?! К Порошенку не имею никакого отношения, от слова - совсем. Ты понял ?!
А ты кто такой? Он с 2-мя президентами разговаривает. Твоя очередь шестнадцатая...
Правда если успеем. Бо шо-то любители
русскогокацапского мира все дружно бегут из страны.
У Кременчуці біля річкового вокзалу патрульні затримали підозрілий автомобіль Тойота з державними номерами Кіровоградської області, автомобіль, обладнаний системою, яка може використовуватися для наведення ракет..
Зеленский заявил, что запрашивал разговор с путиным - Но ответа не поступило..
кста - это не фейк ‼️
И в Запорожье
Далее к утру закроют Запорожский, Одесский, и три Киевских аэропорта (Борисполь, Жуляны, Гостомель)..
россия закрыла воздушное пространство вдоль северо-восточной границы Украины для гражданской авиации согласно NOTAM (NOtice To AirMen)
Полосы во всех закрытых Украинских аэропортах блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом, техникой и т.д. - пишет ZN UA
Кацапо-свиньи ! я эту ночь *** не забуду никогда!!!!
Пусть будет проклята ваша недоимперия ******* с вашим недофюрером-педофилом !
Это можно, но енералам РФ как то пофиг.
Деньги они держат в золотых слитках, а не в банках в Женеве, дворцы имеют в Геленджике, а не на озере Комо, а Бентли и Роллс-Ройсы закупают через Африку.
Если их население будет жрать лебеду - они этого даже и не заметят, потому как мешков для трупов генералитет Рф заказал 45 тысяч штук, то есть в мешках они собираются отправить на родину 200-ми 1/4 российских военных, размешенных на границе с Украиной.
Еще есть что предложить?
У меня то есть: сделать нефть по 20 за баррель - и война даже не началась бы.
Ты помоги Блинкену, подскажи ему, что саудовцам сказать, чтобы вентиль те отвернули, сил же нет смотреть, как Блинкен старается, помоги человеку.
-это красный свет для ***** спасибо бидон тебе за это
Знали ведь люди, что делали, верно?
Сегодня РФ подписала себе смертный приговор.
То есть такой, какя она сейчас, РФ уже больше никогда не будет.
Год им осталось телепаться, пока нефть по 20 за баррель не сделают.
А так все хорошо начиналось: сдача СССР за золотые унитазы, дворцы в Италии, все дела...
Имейте вв виду, что я предсказываю правильно, но сильно ошибаюсь со сроками.
То есть года у РФ нет в запасе, так получается.
Старый же человек, имейте понимание.
И Бабка Пелоси спит.
И Джен Саки.
И Блинкен.
И Макрон спит.
Дайте же, наконец, поспать государственным деятелям.