Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного управления в Киеве и Харькове, - советник МВД Геращенко

Вторжение РФ в Украину началось.

Об этом сообщил в Фейсбуке советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что были удары ракет по центрам военного Управления в Киеве и Харькове. Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность. Или Украина и мир остановит нового Гитлера, или...", - написал он.

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