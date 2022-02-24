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Войска РФ пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, - Бутусов

Россия атаковала Украину и ее войска пересекли наши северные границы.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Россия атаковала Украину и ее войска пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, прежде всего части противовоздушной обороны, авиабазы, системы управления.

Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление.

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Войска РФ пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, - Бутусов 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+80
От ***** ***** ******
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24.02.2022 06:00
+52
почалось те в що так не хотілось вірити. Далі справа в нашій мужності.
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24.02.2022 06:02
+51
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!
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24.02.2022 06:01
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От ***** ***** ******
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24.02.2022 06:00 Ответить
Владо , інформуй народ,спиш..., чи тікаєш...?Говоріть же щось...?
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24.02.2022 06:29 Ответить
Воно очі ще не продерло, а може вже на чартері в Оман ломанувся )
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24.02.2022 06:37 Ответить
Воно поки не подпише капітуляції не заспокїться.
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24.02.2022 06:50 Ответить
Тре щоб не ЗСУ не виконували наказ шмарклі.
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24.02.2022 06:56 Ответить
Запоребриковый, не пались
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24.02.2022 07:42 Ответить

Виходить що Зе фанати Голобородька вибрали КАПІТУЛЯНТА на посаду президента України.
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24.02.2022 07:11 Ответить
'Зе фанати Голобородька"
их сейчас асвабадители первыми утилизируют.
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24.02.2022 07:55 Ответить
Да подписал капитуляцию Бубочка уже, он огласить боиться!
Жить то хочется человеку (и всей его шобле), сами то прикиньте?
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24.02.2022 07:54 Ответить
напевно всі знають де живе 5 колона
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24.02.2022 07:07 Ответить
На канарах в Іспанії
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24.02.2022 08:16 Ответить
В Києві чути вибухи,потужні
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24.02.2022 06:01 Ответить
Наземной операции как таковой (кроме Донбасса) не будет. Как писал неделю назад, пуйло атакует ракетами и уничтожит основную военную инфраструктуру, в первую очередь системы ПВО, военные аэродромы и объекты управления, вторая очередь- оборонные предприятия. Главная цель не захват территории, а нанесение непоправимого ущерба ВСУ и экономике Украины
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24.02.2022 06:23 Ответить
пишут на севере фашисты пересекли границу
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24.02.2022 06:30 Ответить
Хотя бы хто написал, кто там живет.
Мобильную связь отключили(Харьковская обл.)
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24.02.2022 08:06 Ответить
Дуже на те схоже - Расія це не ведмідь - Расія це стая шакалів, сцикливих шакалів,
які на сильних не нападають, тільки на ослаблених.
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24.02.2022 07:13 Ответить
"Главная цель не захват территории"

Без наземной операции даже ковровая бомбардировка не имеет смысла.
45 туысяч мешков для трупов, заказанные МО РФ, тому доказательство.
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24.02.2022 07:56 Ответить
Стратег с пуйла конечно... Рашу сейчас или завтра вообще от всего отрубят, и кто кому ущерб экономике нанесёт?
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24.02.2022 08:18 Ответить
В Одессе тоже три раза прилетело , и наше ПВО что-то сбило
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24.02.2022 06:28 Ответить
Ага, освобождение Украины от цивилизации
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24.02.2022 06:02 Ответить
освободилку оторвем *****, выдвигайся в военкомат, клавиатурщик.
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24.02.2022 06:03 Ответить
Чуваки бомбят полУкраины, а оно себя освободителем считает. Ум туда не завезло.
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24.02.2022 06:04 Ответить
сдохни, тварь
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24.02.2022 06:10 Ответить
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!
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24.02.2022 06:01 Ответить
почалось те в що так не хотілось вірити. Далі справа в нашій мужності.
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24.02.2022 06:02 Ответить
оружие надо было делать ,а не дороги.Это и касается и пороха.Только понты вместо реальных действий
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24.02.2022 06:08 Ответить
вже рік тут пишу, що від людей з іменем ВОЛ ДЕ МОР (що з французької перекладається, як "політ смерті") ніколи нічого доброго не було для України в її історії! А сьогодні над Україною знущаються АЖ ДВА ВОЛ ДЕ МОРИ!!
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24.02.2022 06:03 Ответить
Юрий Евгеньевич, что мы можем в Киеве сделать для отпора?
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24.02.2022 06:09 Ответить
Режим козломордых!!! В плен живых не брать
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24.02.2022 06:09 Ответить
Молимося на наших хлопців на передку!
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24.02.2022 06:10 Ответить
всё, ***** рашке от санкций. сделают из неё северную корею.
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24.02.2022 06:14 Ответить
Надеюсь. Есть повод, только вопрос воли
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24.02.2022 08:37 Ответить
Люся - на куй.
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24.02.2022 06:27 Ответить
Обстрілюють Краснопілля,чути у Сумах
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24.02.2022 06:27 Ответить
Якщо це хлопці дійсно так, то зранку збираємося біля воєнкоматів....
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24.02.2022 06:27 Ответить
Але більшість побачите біля БАНКОМАТІВ(:
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24.02.2022 06:32 Ответить
Пішов ти кацапський довбойоб,якщо я не піду,казати мене завтра з палко відправлять Київ штурмувати
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24.02.2022 06:34 Ответить
К 8 00 В ВОЕНКОМАТ
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24.02.2022 06:31 Ответить
бить нужно было в ответ по сепарам и их домам не жалеть население, а то территорию потерять
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24.02.2022 06:40 Ответить
Пишут что ответка по Белгороду была - видимо от туда стреляли https://www.youtube.com/shorts/ma0SzbYO6YE
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24.02.2022 06:42 Ответить
может ракета точки"У" долетела наша.?
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24.02.2022 07:02 Ответить
Друг звонил из Славутича, пока относительно тихо
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24.02.2022 07:25 Ответить
В Белгороде и Белгородской области власти отменили занятия в школах.
Они же, вроде, только на чужой территории собирались воевать, концепция у них такая.
Может, что в той концепции поправить?
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24.02.2022 07:58 Ответить
РФ страна нЕлюдей.
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24.02.2022 06:44 Ответить
военное положение нужно было не голосовать а вводить немедленно еще вчера по всей территории
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24.02.2022 06:47 Ответить
По Сватово говорят ВСУ долбанули аж лапти по сторонам разлетелись
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24.02.2022 06:49 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/YrAD9D5-2SU Удар по Сватово от куда стреляли по Украине
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24.02.2022 06:50 Ответить
Так Сватово же на подконтрольной территории. Как оттуда могли стрелять?
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24.02.2022 08:00 Ответить
Сватово в Украине. Не пиши ерунды.
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24.02.2022 09:14 Ответить
давайте ответку по всему не обращайте внимания на население они не не будут жалеть никого
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24.02.2022 06:51 Ответить
Маньяк.
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24.02.2022 06:54 Ответить
Ну что кацапы - я вас выродков предупреждал. И не такая уже и немощная Украина раз нанесла по вашим объектам удары.
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24.02.2022 06:55 Ответить
путин падаль начал операцию - мы украинцы ее закончим в москве.
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24.02.2022 06:56 Ответить
давайте інфу з своїх районів
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24.02.2022 07:05 Ответить
что в Харькове??
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24.02.2022 07:11 Ответить
что в Одессе?
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24.02.2022 07:14 Ответить
Вроде пока так.

Волонтер и экс-советник Минобороны Юрий Бирюков написал: "Так. Шквал разрозненной информации, поэтому даю только то, что получил подтверждение от военных.
❗️ Удары по военным аэродромам: Чугуев, Краматорск, Озерное, Кульбакино, Васильков.
❗️Удары по базам хранения и арсеналам.
❗️ Морской десант в Одессе - нет, такого не подтверждают. Танковые колонны на въезде в Харьков/Сумы/Чернигов/Киев - нет, такого не подтверждают. Это не означает, что это не может быть - но на сейчас это не подтверждают.
❗️Плотно по линии фронта... хотя теперь уж фронт везде... РСЗО. По знакомым бригадам - потерь нет, просто густой обстрел, но бестолковый.
Я понимаю в каком вы сейчас состоянии, но.
❗️Наши ПВО работают (как могут и чем могут). Многие "взрывы" которые вы слышали - это пуски.
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24.02.2022 08:04 Ответить
Ніякого нападу не буде, не все СМІ західні накаляють, не переживайте. Хламідія так сказала
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24.02.2022 07:24 Ответить
хламідії краще б самому повіситись...
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24.02.2022 08:07 Ответить
Народ мы все в шоке. Не хотелось верить в это до самого конца. Но это случилось. Понятно, что все немного растеряны, это нормально. Но все же не надо поддаваться панике и впадать в истерику. На войне всегда дефицит информации и куча всяких слухов. Нет смысла сейчас гнать на власть, это только москалям на руку. Помогаем друг другу, фильтруем кацапские вбросы и думаем что делать дальше.
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24.02.2022 07:32 Ответить
Есть информация по Кривому Рогу?
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24.02.2022 07:41 Ответить
Репортеры американского телеканала CNN сообщили, что слышали взрывы рано утром 24 февраля в крупнейших городах Украины, в том числе в районе аэропорта в Киеве.

Сотрудники телеканала в Киеве слышали взрывы с востока в направлении международного аэропорта города. Пользователи соцсетей сообщили, что услышали несколько взрывов в районе Борисполя, который находится в 25 км от аэропорта. Информация об обстреле аэропорта не была подтверждена.
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24.02.2022 07:48 Ответить
Слава Украине! Все россияне сдохнут на украинской земле!
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24.02.2022 07:48 Ответить
Смерть русско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 07:51 Ответить
Гитлеру что бы напасть на Польшу нужно было организовать повод...Сталину что бы напасть на Финляндию тоже нужно было организовать повод... Путину что бы напасть на Украину и повода не нужно.. Достаточно того что он объявил что выступает для разоружения Украины и борьбы с "нацистами". Вот вам и повод...Так что превзошел своих "попередников".
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24.02.2022 07:52 Ответить
Как бы Вам объснить.
Видите ли, ни Гитлер, ни Сталин, хоть и были знатными людоедами, торговлей метамфетаминами как-то не промышляли...
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24.02.2022 07:59 Ответить
Он ******* (с) Немцов.
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24.02.2022 08:02 Ответить
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
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24.02.2022 08:02 Ответить
а "крымский мост" еще не пострадал?
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24.02.2022 08:08 Ответить
похоже наши сдерживают удар
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24.02.2022 08:14 Ответить
Друзья главное без паники. Формируем отряды самообороны и готовимся клепать ватный тварей.
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24.02.2022 08:33 Ответить
дай БОГ МУЖЕСТВА ВСЕМ украинцам и скорейшей победы над погаными кацапами!
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24.02.2022 10:00 Ответить
 
 