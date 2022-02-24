Войска РФ пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, - Бутусов

Россия атаковала Украину и ее войска пересекли наши северные границы.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Россия атаковала Украину и ее войска пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране, прежде всего части противовоздушной обороны, авиабазы, системы управления.

Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление.

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