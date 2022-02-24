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война (46726) Путин (29862) Россия (91250) Кулеба Дмитрий (2634)

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия начала полномасштабную войну против Украины. Мир может и должен остановить Путина.

Об этом глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Путин объявил войну против Украины. ВИДЕО

Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам, - Кулеба 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+59
Слава нації...смерть москалям.
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24.02.2022 06:00
+32
Кацапня, умиєтеся кров'ю, жалю не буде до вас
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24.02.2022 06:02
+31
Підтримуємо нашу армію, смерть москалям!
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24.02.2022 06:02
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Слава нації...смерть москалям.
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24.02.2022 06:00 Ответить
Дом ходуном ходит, ***** конченное.
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24.02.2022 06:00 Ответить
Де
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24.02.2022 06:06 Ответить
в Николаеве бомбили Кульбакинский военный аэродром с 4 до 6 утра было примерно 10 взрывов
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24.02.2022 06:32 Ответить
Я саме був в селі Миколаївськом на зміні власне почув вибухові хвилі.
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24.02.2022 11:17 Ответить
Смерть русне
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24.02.2022 06:01 Ответить
В Харькове гремят взрывы с 5-00. Слышно со стороны аэропорта. Это южная часть города.
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24.02.2022 06:01 Ответить
Кацапня, умиєтеся кров'ю, жалю не буде до вас
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24.02.2022 06:02 Ответить
Підтримуємо нашу армію, смерть москалям!
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24.02.2022 06:02 Ответить
moscow - 404!
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24.02.2022 06:03 Ответить
а шо это бл происходит? летают истребители!!!! правительство уроды где сирены????
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24.02.2022 06:05 Ответить
Ну все, рашка и путлер подписали себе приговор.
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24.02.2022 06:06 Ответить
Почему молчит Зеля?
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24.02.2022 06:06 Ответить
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24.02.2022 06:09 Ответить
Обісрався.
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24.02.2022 06:11 Ответить
Слушать надо,провокатор гребанный
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24.02.2022 06:13 Ответить
Вот именно. Слушать, а не блеять 3 месяца про дезинформационную кампанию западных СМИ.
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24.02.2022 06:15 Ответить
Пошел на 3 веселые буквы,гнида
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24.02.2022 06:28 Ответить
Гниды - это те, кто 3 месяца умышленно саботировал подготовку к обороне перед неминуемым ударом русни. Не просто гниды, а предатели. А ты - их подельница.
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24.02.2022 06:31 Ответить
Ты сам русня,флажок измени,а ТО позоришь США
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24.02.2022 06:38 Ответить
пшло вон, мразь подзаборная.
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24.02.2022 06:39 Ответить
Закрий хавальник, лайно сєпарське.
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24.02.2022 06:41 Ответить
Где ты увидел,что я сепарасист?
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24.02.2022 06:44 Ответить
нігде - ти сепаротісточка
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24.02.2022 06:47 Ответить
Даже ответить,петух москальский не можешь, время придет твое - ответишь!!!!
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24.02.2022 06:51 Ответить
чому не могу?
могу. - ти не вона і не він - ти воно..
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24.02.2022 07:01 Ответить
То ти ще й мужик.
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24.02.2022 07:20 Ответить
А ты баба базарная,иди на фронт , чудак на букву М , сколько у тебя ников,!!!
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24.02.2022 07:24 Ответить
"Мул" із штанів витрушує!
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24.02.2022 06:45 Ответить
..дивно що інтернет поки що є.. хйло хоче розголосу?, почути паніку та відчай?
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24.02.2022 06:07 Ответить
А что интернету они сделают?
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24.02.2022 06:11 Ответить
Зелох говорил что расися не нападет
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24.02.2022 06:07 Ответить
От **** путинская!
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24.02.2022 06:09 Ответить
Данилов, Резников!!!Теперь видите и слышите????!!
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24.02.2022 06:09 Ответить
Де, що? ударні угруповання ще не сформовані
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24.02.2022 06:11 Ответить
Де ці падли, що робити людям?
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24.02.2022 06:09 Ответить
Таке саме питання! Залишатися вдома? Чи ні?
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24.02.2022 06:15 Ответить
Дніпро: щойно вибухнуло з боку військової частини за містом.
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24.02.2022 06:11 Ответить
В Одесі також були вибухи
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24.02.2022 06:14 Ответить
Пво
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24.02.2022 06:46 Ответить
сьогодні кінець не тільки України, але І КАЦАПСТАНУ!!
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24.02.2022 06:11 Ответить
Сегодня возрождение Украины, и да конец **********!
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24.02.2022 06:18 Ответить
Раздайте людям сброю по мiстах ,щащж ви робите Зеленi утирки
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24.02.2022 06:12 Ответить
Утирок ти тут
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24.02.2022 06:28 Ответить
Нащо волаєш ? Зброя також потрібна, бо за ракетами піде піхота кацапська.
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24.02.2022 06:45 Ответить
Вбивати цапів без жалю.
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24.02.2022 06:14 Ответить
Братья украинцы объединяемся - помогаем друг другу. Нет разницы кто и от куда. С сегодняшнего дня нет богатых и бедных - мы все в одной лотке и только держась за руки, плече в плече мы выстоим и размажем эту мерзость чтобы кацапы на все века запомнили - не они русы, а мы!
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24.02.2022 06:16 Ответить
Спасибо НАТО за то, что они вывели все свои корабли из черного моря ! Хотя в прошлом году как герои плавали целыми косяками !
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24.02.2022 06:17 Ответить
пу их запугал ядерным ударам
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24.02.2022 06:22 Ответить
Замовчіть,хренові коментатори!!!!!! Нам треьа гуртуватись!!!! *****
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24.02.2022 06:17 Ответить
Брати автомат та чекати гостей
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24.02.2022 06:22 Ответить
согласен,лучше чем высеры строчить пошли бы записываться как минимум в тероборону
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24.02.2022 06:24 Ответить
Знає кожний громаданян, хто ***** у світі №1
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24.02.2022 06:21 Ответить
Чорти рогаті полізли на Україну, в пеклі їм горіти.
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24.02.2022 06:21 Ответить
А де Агрохимия тоже не накручивайте
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24.02.2022 06:22 Ответить
Вот же падлы.
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24.02.2022 06:33 Ответить
Я так мірнкую , що Мертветчука вже ростріляли ?!
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24.02.2022 06:35 Ответить
Он уже в Ростове
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24.02.2022 06:38 Ответить
Киву в первую очередь
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24.02.2022 06:54 Ответить
Це ******* вже на Ібіці . Його тільки в Гаагу можливо передати .
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24.02.2022 06:56 Ответить
НУ ОСЬ І ДОЧЕКАЛИСЬ.
КРЕМЛІВСЬКА КРИСА НАХАБНО НАПАЛА НА УКРАЇНУ, БО ВЛАДА ВИСЛИЗАЄ З
ІЇ БОТОКСНИХ РУЧОНОК. ХОЧА ЦЕ НАПАД РАСІЇ В ЦІЛОМУ І ВСІ РАСІЯНИ
ХТО ЦЬОМУ НЕ ЗАВАЖАВ ТАКОЖ АГРЕСОРИ РАЗОМ З ПУКІНИМ
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24.02.2022 06:43 Ответить
У нас в Кишинёве слышатся раскаты как будто взрывы. Приднестровская армия решила напасть на Молдову.
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24.02.2022 06:52 Ответить
Бийте росіян... Всіх
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24.02.2022 07:13 Ответить
Атаковать цели и скопления войск на территории противника. Они должны бояться и так же понимать что такое война
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24.02.2022 07:17 Ответить
Сцикуни диванні підривайте свою сраку і їдіиь УКРАЇНУ ЗАХИЩАТИ .коментують тут вони

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24.02.2022 07:36 Ответить
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
ДАУНЕЦК БУДЕТ РАЗРУШЕН!!!
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24.02.2022 08:15 Ответить
do tebja skotina, chtob tebe obnulitj / adres dai i kto po blizhe podskochit ili zasal ti skotina
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24.02.2022 08:18 Ответить
бігти будеш ти, уйобок фашистський
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24.02.2022 08:21 Ответить
чую, як хутєнскій пуй у тебе в роті перекочується від щоки до щоки, уйобок фашистський
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24.02.2022 09:09 Ответить
Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України

За інформацією командування Об'єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

Разом переможемо!
Слава Україні!

Ukraina, vi otstoite svoju svobodu, merzkije sozdanija rusnja i belorusi budet razbiti.
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24.02.2022 08:16 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 08:17 Ответить
чому досі не заарештований жопоблок??!!
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24.02.2022 08:19 Ответить
Ну і де зараз ці бл...ді Ротару з Лободою та ім тварям подібні?Нахабно сміються, відсмокчуя у Пукіна!
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24.02.2022 09:29 Ответить
 
 