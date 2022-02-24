"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам", - Кулеба
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Россия начала полномасштабную войну против Украины. Мир может и должен остановить Путина.
Об этом глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать прямо сейчас", - говорится в сообщении.
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могу. - ти не вона і не він - ти воно..
КРЕМЛІВСЬКА КРИСА НАХАБНО НАПАЛА НА УКРАЇНУ, БО ВЛАДА ВИСЛИЗАЄ З
ІЇ БОТОКСНИХ РУЧОНОК. ХОЧА ЦЕ НАПАД РАСІЇ В ЦІЛОМУ І ВСІ РАСІЯНИ
ХТО ЦЬОМУ НЕ ЗАВАЖАВ ТАКОЖ АГРЕСОРИ РАЗОМ З ПУКІНИМ
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
ДАУНЕЦК БУДЕТ РАЗРУШЕН!!!
За інформацією командування Об'єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.
Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.
Разом переможемо!
Слава Україні!
Ukraina, vi otstoite svoju svobodu, merzkije sozdanija rusnja i belorusi budet razbiti.