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ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сообщение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности.

ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ, - Генштаб 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+37
ЗСУ - подяка.
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24.02.2022 07:33
+35
Українську націю не здолати та не перемогти нікому й ніколи...
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24.02.2022 07:33
+33
Думаю, це найбільша помилка в житті президента РФ. Початок кінця.
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24.02.2022 07:39
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Хмельницька область.Після прольоту великої кількості авіації,десь дуже далеко бабахнуло.
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24.02.2022 07:31 Ответить
Скорее всего не авиации, а крылатых ракет.
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24.02.2022 07:34 Ответить
В ракет звук інший.Це точно авіація.
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24.02.2022 07:36 Ответить
На крылатых стоят такие же турбины на керосине. Отличить сложно.
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24.02.2022 07:38 Ответить
Зву інший.
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24.02.2022 07:50 Ответить
Так.Я ж бачив літаки.
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24.02.2022 07:49 Ответить
Доповідай, не зважай на ботів
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24.02.2022 07:38 Ответить
Поки нічого більше.Вже наші збили 5 літаків і вертольотів.
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24.02.2022 08:07 Ответить
ЗСУ - подяка.
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24.02.2022 07:33 Ответить
над Киевом сбили беспилотник .... байрактары уже летят в сторону Москвабада?
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24.02.2022 07:33 Ответить
Байрактарам нужно защищать страну, а не эмигрировать.
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24.02.2022 07:35 Ответить
Лапоть, пошёл наху
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24.02.2022 08:05 Ответить
Українську націю не здолати та не перемогти нікому й ніколи...
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24.02.2022 07:33 Ответить
По Луцькому військовому аеродромі з сьомої
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24.02.2022 07:34 Ответить
Так мер Борисполя сказав, що стріляло пво по безпілотникам
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24.02.2022 07:34 Ответить
Мордор проклятый!!!
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24.02.2022 07:34 Ответить
Вы технику и Джавелины спасли? Где ответный удар по кацапоидам? Или умиротворять будете пока украинцев не останется?
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24.02.2022 07:34 Ответить
Только звонила сестра (Херсон). В Чернобаевке разбомбили аэропорт (вертолетная часть).
😡😡😡😡😡
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24.02.2022 07:34 Ответить
а я сестре в 5 звонила, говорит спокойно, вот сон, а у нас Кульбакино бомбили в 4-5
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24.02.2022 07:43 Ответить
Мама звонила около 06:30 (немецкое время).
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24.02.2022 07:48 Ответить
суки, будем воевать, нам больше ничего не остаётся
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24.02.2022 08:06 Ответить
Москалі всі здохнуть і ні в який рай не попадуть.
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24.02.2022 07:34 Ответить
Хоч ти в гуморі.
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24.02.2022 07:38 Ответить
Гєращєнко паніку сіє про десант в Одесі, засранець?
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24.02.2022 07:35 Ответить
Десанта нет , работало пво
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24.02.2022 07:37 Ответить
ты с Одессы? инфа точная? потому что я живу в Николаеве,пока тихо насчет десанта
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24.02.2022 07:52 Ответить
Точно, официально підтвердила твіттерЗСУ, працювало ПВО
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24.02.2022 08:01 Ответить
dumskaya.net сайт города ( Леши Гончаренка
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24.02.2022 08:10 Ответить
Вони з Рюкзакевичем фанати Елтона Джона, тому це не дивує.
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24.02.2022 07:40 Ответить
Он постоянно тащит фейки. Кретин.
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24.02.2022 07:43 Ответить
на кацапському сайті бачив відео.. відповідне
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24.02.2022 07:48 Ответить
кинь пруф
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24.02.2022 07:52 Ответить
та шось не хочу розганять паніку.. і вже може не знайду..скоріше фейк..
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24.02.2022 07:55 Ответить
Заспокойся і збирайся воювати.
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24.02.2022 07:39 Ответить
Не паникуй. У кацапни ничего тилком не летает, так что вряд ли они куда-то попали.
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24.02.2022 07:42 Ответить
согласен! в Николаеве на Кулюбакинском аэропорту было пару взрывов,остальное ето были хлопки при переходе самолета на сверхзвук
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24.02.2022 07:54 Ответить
Скорее всего хлопки это детонация чего-то мелкого после взрывов и пожара.
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24.02.2022 07:57 Ответить
в Ніжині по аеродрому також
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24.02.2022 07:38 Ответить
Треба вводити війська ООН, як варіант
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24.02.2022 07:39 Ответить
Думаю, це найбільша помилка в житті президента РФ. Початок кінця.
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24.02.2022 07:39 Ответить
Це реквієм по всій Расєї як імперії, а не тільки по Пукіну.
Мої родичі в Расєї тепер на правах коматозних.
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24.02.2022 07:41 Ответить
+++++++!@!!!@!!!!!!
Абсолютно, проти всього світу не можна гавкать, питання тільки в тому, у що це виллється для українців!
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24.02.2022 07:43 Ответить
Не без втрат.
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24.02.2022 07:46 Ответить
Борімося, поборемо!
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24.02.2022 07:41 Ответить
Кінець сросії почався в 2014 році, а це вже предсмертна агонія
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24.02.2022 07:41 Ответить
І у Луцьку.
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24.02.2022 07:43 Ответить
наверное не попали. вот кто-то взлетел из Луцка только что.
https://www.flightradar24.com/96274/2aec2191
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24.02.2022 07:57 Ответить
а вот работает американская разведка.
https://www.flightradar24.com/FORTE12/2aea8ac9
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24.02.2022 07:59 Ответить
непровокувати вже немає сенсу

Дмитро Корчинський

43 хв ·



Треба відповідати нашими ракетами по військових об'єктах на території московії.
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24.02.2022 07:44 Ответить
Откуда ракеты? Бубочка дороги делал, когда нужно было делать сапсаны!
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24.02.2022 08:02 Ответить
Не знаю что там они атакуют теми беспилотниками, но под Хмельницком самолеты в таких ангарах, которые выдерживают непрямой ядерный взрыв.
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24.02.2022 07:51 Ответить
Понятно что - взлётную полосу.
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24.02.2022 07:54 Ответить
Там тез полос - никаких беспилотников не зватит, а рядом шоссе и утрамбованная степь.
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24.02.2022 07:56 Ответить
Бетонобойные "калибры" могут.
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24.02.2022 07:58 Ответить
Пишут, что ВСУ уже сбили 5 кацапских самолетов с 1 говнолет
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24.02.2022 08:01 Ответить
На офіційній сторінціТвіттер та фейсбуці.
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24.02.2022 08:02 Ответить
Где ответный обстрел инфраструктуры мордора!!!!??
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24.02.2022 08:02 Ответить
в 4 часа утра Украину бомбят... Выгнали Гитлера №1. Выгоним Гитлера №2. Украина победит.
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24.02.2022 08:05 Ответить
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
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24.02.2022 08:14 Ответить
Сохраняем спокойствие ! Украина победит !
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24.02.2022 08:26 Ответить
фашисты кацапские ******!
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24.02.2022 10:01 Ответить
 
 