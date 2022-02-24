ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сообщение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Фейсбуке.
"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности.
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Мої родичі в Расєї тепер на правах коматозних.
Абсолютно, проти всього світу не можна гавкать, питання тільки в тому, у що це виллється для українців!
https://www.flightradar24.com/96274/2aec2191
https://www.flightradar24.com/FORTE12/2aea8ac9
Дмитро Корчинський
43 хв ·
Треба відповідати нашими ракетами по військових об'єктах на території московії.
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!