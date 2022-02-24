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В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров, - Генштаб ВС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров, - Генштаб ВС

По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Сообщение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров. Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Также читайте: ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+113
если так то Слава Украине!
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24.02.2022 08:03
+86
мочить козломордых
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24.02.2022 08:03
+84
Слава Україні! Хлопці, вбивайте виродків без жалю!!!
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24.02.2022 08:04
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Никакой паники братья, верим в ВСУ, волонтерим, помогаем чем, можем. Формируем отряды самообороны и готовимся клепать ватных тварей.
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24.02.2022 08:43 Ответить
Скоты вонючие. Горите в аду.
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24.02.2022 08:45 Ответить
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
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24.02.2022 08:46 Ответить
Мочити кацапську тварюку!
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24.02.2022 09:04 Ответить
Путлер это мерзость. Окурок. Фашист, нацист.
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24.02.2022 09:12 Ответить
це дуже і дуже мало....
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24.02.2022 09:24 Ответить
Сподіваюсь,пілоти знищени.
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24.02.2022 09:26 Ответить
Ненавижу Путина и его прихлебателей, обломайте ему его гнилые зубы.
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24.02.2022 09:37 Ответить
Путин напал как в 1941 году- Гитлер. Ну и чем он от Гитлера отличается ? А россияне такие же нацисты. как и немцы того времени. и закончат так же. Слава нашему войску Слава Украине!
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24.02.2022 09:37 Ответить
бейте всегда х так,эту мразь рашистскую!победа будет за вами!СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.02.2022 10:04 Ответить
полонених не брати..
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24.02.2022 10:20 Ответить
Треба обстрілювати територію росії
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24.02.2022 10:43 Ответить
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