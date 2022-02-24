В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров, - Генштаб ВС

По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Сообщение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров. Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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