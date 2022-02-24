55 899 112
В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров, - Генштаб ВС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Сообщение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров. Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+113 Aleks_15
показать весь комментарий24.02.2022 08:03
+86 Vlad Hof
показать весь комментарий24.02.2022 08:03
+84 alex1919
показать весь комментарий24.02.2022 08:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!