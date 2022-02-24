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Взрывы, обстрелы, продвижение войск РФ, есть раненые: обнародована информация, которая поступает по каналам полиции относительно ситуации в Украине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Взрывы, обстрелы, продвижение войск РФ, есть раненые: обнародована информация, которая поступает по каналам полиции относительно ситуации в Украине

Обнародована информация, которая поступает по каналам полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграмм-канале Pravda Gerashchenko.

"Волынская область город Луцк информация о взрывах. В Одессе возле аэропорта взрыв локатора. Запорожье возле аэропорта взрыв. Черниговская область село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника. Львовская область село Батятичи слышны взрывы. Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет. Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников. Кировоградская область город Знаменка обстрел в/ч. Львовская область город Броды три взрыва на двух в/ч. Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (есть потерпевшие)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Херсонской области (пост "Азов" Геническая) едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя.

"Винницкая область н.п Бохоники обстрел в/ч. Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта.

Одесская область город Подольск залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч.

Житомирская область пгт. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.

Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.

И-Франковская область обстрел в/ч.

Донецкая область Мариуполь получил ранение ребенок и трое гражданских.

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Харьков обстрел в/ч (зенитная часть)
Запорожье на окраине обстрел в/ч
Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.
Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов

Киевская область село Ревное обстрел в/ч
Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч

Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробная информация будет дополнительно", - говорится в сообщении.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Готуйся щур, вже скоро...

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24.02.2022 08:33
+28
Не паникуйте ребята. Эта война надолго, блицкриг не пройдет. Вспомните Гитлера, как быстро он наступал и как вдвое быстрее драпал. Будет тоже самое.
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24.02.2022 08:35
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и что ты ему продавишь? Хоть бы думал когда пишешь.
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24.02.2022 08:47 Ответить
ПНХ, ублюдок.
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24.02.2022 09:02 Ответить
Закрой #бало, подкацапский выродок.
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24.02.2022 09:09 Ответить
Так ці "зеленосракі" не побіжать на передову А будуть ховаться по норам! Як вони цим і до того займалися!
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24.02.2022 09:29 Ответить
Про водное перемирие знаешь? Нам зараз треба зміцнюватися. Всім все зрозуміло.
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24.02.2022 08:42 Ответить
якщо 73/43%зебілам зрозуміло стало - я хочу побачити від них якщо не покаяння,, невіть не вибачення, а хоча би визнання власної помилки!

Цього не бачу!
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24.02.2022 08:52 Ответить
ПНХ, тварь. Без вас, ублюдков справимся.
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24.02.2022 09:03 Ответить
ах ти ж сволота зебільна здохни скотина, побачу - задушу голими руками
Народ, розспамте мене
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24.02.2022 09:31 Ответить
Груз 200 уже пошел в Россию, этого хотелось?
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24.02.2022 09:52 Ответить
гавнюк, рано чи пізно тебе знайдуть
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24.02.2022 10:58 Ответить
Готуйся щур, вже скоро...

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24.02.2022 08:33 Ответить
А откуда это фото?
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24.02.2022 08:45 Ответить
Москалям не потрібно було ніякої причини, щоб напасти. Вони це в наглу зробили.
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24.02.2022 08:34 Ответить
Скільки американських літаків мораторили небо України. Сподіваємо, що бодай частину ВПС та ППО ЗСУ врятували?
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24.02.2022 08:35 Ответить
вчора вночі два безпілотника літало
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24.02.2022 08:43 Ответить
Не паникуйте ребята. Эта война надолго, блицкриг не пройдет. Вспомните Гитлера, как быстро он наступал и как вдвое быстрее драпал. Будет тоже самое.
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24.02.2022 08:35 Ответить
ця війна вже йде ВІСІМ РОКІВ! і щось поки що якось не сильно Україна виграє я би сказав, бо ******** УКРАЇНУ І ВБИВАЮТЬ НАС, а не навпаки!!!!
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24.02.2022 08:58 Ответить
А як там просувається велике будівництво від зе-президента?!
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24.02.2022 08:36 Ответить
Тебя, моральный урод, волнует только это?
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24.02.2022 08:42 Ответить
Ну как, нормально продвинулось. Найвелычниша дрысля вселенной дороги строил по заданию *****. Что-бы танкам репоедов не по болоту ездить, а по асфальту.
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24.02.2022 08:48 Ответить
Штани підтягни, "виїжджатель"!
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24.02.2022 09:32 Ответить
Що Молдова мовчить, якщо з їхньої території напад?
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24.02.2022 08:39 Ответить
ми вистоємо! україна понад усе
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24.02.2022 08:40 Ответить
Оставили ПНР у себя в тылу. Военное снабжение ПНР идёт из Московии через Украину. Вот дождались от них авиаудар по Котовску.
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24.02.2022 08:40 Ответить
Брехня
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24.02.2022 10:59 Ответить
Казав і кажу -

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24.02.2022 08:43 Ответить
Ильин не мог такого сказать. Он был славянофилом и противником большевизма. А вот его цитата: "Живя и творя на своем языке, русский народ, как надлежит большому культурному народу, щедро делился своими дарами со своими замиренными соседями, вчувствовался в их жизнь, вслушивался в их самобытность, учился у них, воспевал их в своей поэзии, перенимал их искусство, их песни, их танцы и их одежды и простосердечно и искренно считал их своими братьями. «Россия есть живой организм»".
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24.02.2022 09:32 Ответить
Лахта пішла на х*р в спам
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24.02.2022 09:52 Ответить
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
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24.02.2022 08:45 Ответить
А где взрывы и обстрелы в воронежской,брянской, ,белгородской областях ?
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24.02.2022 08:52 Ответить
уже что-то...
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24.02.2022 09:18 Ответить
Чернігів весь час спав, мабуть Атроха пік коровай..
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24.02.2022 08:54 Ответить
АБСОЛЮТНИЙ ПРОВАЛ ЗЕЛЕН-ОГО!
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24.02.2022 08:55 Ответить
а чому тільки його провал ? до цього долучилися усі, від Байдена до наших бомжів
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24.02.2022 09:05 Ответить
Бо бломжі не так відповідальні... та й в Байдена своя країна є...І чомусь на неї ніхто не зазіхається
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24.02.2022 09:13 Ответить
не скажи.... заходу вигідна слабка Україна, як і слабка рашка, тільки до них не доходить, що якщо Україна - фсьо, то рашка потім поповзе на них! в реальності в заходу дуже і дуже низька мотивація РЕАЛЬНО допомагати нам... поки що низька!
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24.02.2022 09:28 Ответить
О чем ты? Наш МИД работал как никогда! Кабмин еще были тормоза, но тоже работает. ВСУ ответят. Зеленский приказал уничтожить как можно больше захватчиков, это по факту пленных не брать.
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24.02.2022 09:58 Ответить
"залетіли 2 літаки з Придністров'я " ...
не зрозумів ,стінгер їх не дістав?
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24.02.2022 09:18 Ответить
Напевно там підземна ЗПП, або то були У-2
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24.02.2022 09:31 Ответить
 
 