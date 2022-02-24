Взрывы, обстрелы, продвижение войск РФ, есть раненые: обнародована информация, которая поступает по каналам полиции относительно ситуации в Украине

Обнародована информация, которая поступает по каналам полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграмм-канале Pravda Gerashchenko.

"Волынская область город Луцк информация о взрывах. В Одессе возле аэропорта взрыв локатора. Запорожье возле аэропорта взрыв. Черниговская область село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника. Львовская область село Батятичи слышны взрывы. Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет. Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников. Кировоградская область город Знаменка обстрел в/ч. Львовская область город Броды три взрыва на двух в/ч. Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (есть потерпевшие)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Херсонской области (пост "Азов" Геническая) едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя.

"Винницкая область н.п Бохоники обстрел в/ч. Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта.

Одесская область город Подольск залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч.

Житомирская область пгт. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.

Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.

И-Франковская область обстрел в/ч.

Донецкая область Мариуполь получил ранение ребенок и трое гражданских.

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Харьков обстрел в/ч (зенитная часть)

Запорожье на окраине обстрел в/ч

Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.

Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов

Киевская область село Ревное обстрел в/ч

Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч

Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробная информация будет дополнительно", - говорится в сообщении.