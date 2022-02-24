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Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию: "Мир должен принудить Россию к миру"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию:

Сегодня Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию в связи с началом широкомасштабного наступления РФ на наше государство. Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

В обращении к лидерам США, Германии, Британии, Польши и ЕС глава Украины призвал немедленно остановить Путина.

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"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира. Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины. Закрытие воздушного пространства. Мир должен принудить Россию к миру", - написал Зеленский.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
Притомний світ повинен знищити расею вщент...
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24.02.2022 08:37
+12
Росії - пізда
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24.02.2022 08:44
+10
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24.02.2022 08:43
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Притомний світ повинен знищити расею вщент...
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24.02.2022 08:37 Ответить
Баньте провокаторів
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24.02.2022 09:01 Ответить
Руський Іван в бан
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24.02.2022 09:02 Ответить
придурок мира уже быть не может Украине обьявили войну!
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24.02.2022 08:42 Ответить
Да, принудить к миру - это глупое выражение, когда идут боевые действия. Уничтожить Путина и наказать страну - агрессора вот так надо говорить. сегодня россияне стали для украинцев врагами в квадрате, как и их лидер Путин.
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24.02.2022 10:57 Ответить
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24.02.2022 08:43 Ответить
У нас тоже такой же - мелкий и мстительный
Он мстит Пороху за то, что он поднимал армию и защищал Украину.
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24.02.2022 08:50 Ответить
Баньте панікерів-провокаторів.
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24.02.2022 09:03 Ответить
от тебе, і потрібно першого!
Народ, розспамте діда!
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24.02.2022 09:54 Ответить
Росії - пізда
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24.02.2022 08:44 Ответить
Но не забывай чмо. Война все не спишет. До тебя и твоих холуев мы еще доберемся после победы. Слава Украине ! Мы победим.
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24.02.2022 08:44 Ответить
"Про це він написав у Twitter"
_ПЗДЦ...
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24.02.2022 08:45 Ответить
Баньте провокаторів,не час для чвар
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24.02.2022 09:04 Ответить
ваву под трибунал зелень отстранить от власти
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24.02.2022 08:50 Ответить
Поки ще більше шкоди не наробили
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24.02.2022 08:53 Ответить
Що ти там в очку ***** побачив? Чи навіть не дав тобі подивитися?
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24.02.2022 09:00 Ответить
Так це що значить, Великого будівництва Доріг не буде поки? (вибачте за гумор в такий час)
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24.02.2022 09:01 Ответить
Буде,військовополоненими руССькими алексами
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24.02.2022 09:05 Ответить
Да они там офигевшие все сидят. 21 век на дворе.Долбаная западная демократия опять собственными руками выкормила фюрера. История ничему не учит 🤦
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24.02.2022 09:04 Ответить
Це зеленському потрібно склоняти росію до миру, щоб вона і забезпечувала йому корупцію, а українцям потрібно знищення російської імперії, рівно як і всьому світу.
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24.02.2022 09:08 Ответить
спочатку заспам їх тут, зокрема Алекс СЕМИН,, і розспам тих, хто ще з 2019-го попереджав...
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24.02.2022 09:56 Ответить
зеленский ты бредишь о капитуляции, но ***** тебя замочит первым..
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24.02.2022 09:31 Ответить
 
 