Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию: "Мир должен принудить Россию к миру"
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Сегодня Россия начала полномасштабное наступление на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию в связи с началом широкомасштабного наступления РФ на наше государство. Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
В обращении к лидерам США, Германии, Британии, Польши и ЕС глава Украины призвал немедленно остановить Путина.
"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира. Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины. Закрытие воздушного пространства. Мир должен принудить Россию к миру", - написал Зеленский.
Топ комментарии
+23 Александр Чуднивец f1b95bc0
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показать весь комментарий24.02.2022 08:43
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Он мстит Пороху за то, что он поднимал армию и защищал Украину.
Народ, розспамте діда!
_ПЗДЦ...