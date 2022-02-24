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Ракетным ударом войск РФ уничтожен пункт управления аэродромом в Нежине, - мэр Кодола

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ракетным ударом войск РФ уничтожен пункт управления аэродромом в Нежине, - мэр Кодола

В Нежине Черниговской области ракетным ударом разрушен пункт управления Нежинским аэродромом.

Об этом сообщил городской глава Александр Кодола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"Все, кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома! Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти на рабочих местах. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города", – сообщил он.

В комментарии журналистам Кодола уточнил, что под завалами находятся шесть человек. Продолжаются работы по деблокированию людей. Об их состоянии пока ничего не известно.

Также читайте: Взрывы, обстрелы, продвижение войск РФ, есть раненые: обнародована информация, которая поступает по каналам полиции относительно ситуации в Украине

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Московія буде знищена! Смерть ворогам!🇺🇦
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24.02.2022 08:45
+7
ПВО під асфальтом...
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24.02.2022 08:51
+5
Я в 70-х прожив 5 років в Ніжині. Тоді там базувався полк розвідників на літаючих гробах Ту-22. Зараз на цьому аеродромі базується авіація МНС.
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24.02.2022 08:46
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Все ожидаемо... должны были быть готовы...
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24.02.2022 08:45 Ответить
Московія буде знищена! Смерть ворогам!🇺🇦
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24.02.2022 08:45 Ответить
Я в 70-х прожив 5 років в Ніжині. Тоді там базувався полк розвідників на літаючих гробах Ту-22. Зараз на цьому аеродромі базується авіація МНС.
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24.02.2022 08:46 Ответить
по Миргородській авіабазі в 4:00 нанесено потужній удар чому не пишите
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24.02.2022 08:47 Ответить
а у нас вообще ПВО Есть или только на бумаге???
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24.02.2022 08:49 Ответить
ПВО під асфальтом...
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24.02.2022 08:51 Ответить
В нас, пілять дороги є!
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24.02.2022 08:51 Ответить
Европа ще спить по Гринвічу на 3 години відстає ..тому кацапня в 4:00 і полізла ..В обід росеї винисуть смертельний приговор кацапи сьогодні підписали його самі ...за нами правда - ми переможемо
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24.02.2022 08:49 Ответить
Калибрами накрывали. Босфор закрывайте росии
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24.02.2022 08:52 Ответить
Тварини прут из Крима, танки, БТРи. Вбивати, вбивати й ще раз вбивати кацапів
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24.02.2022 08:52 Ответить
Ми можемо у два три-рази збільшити ЗСУ, але тоді ми не зможемо будувати дороги. А ще Байден, ****, паніку нагнітає, на лижах кататись мішає...
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24.02.2022 08:53 Ответить
А ще Байден паніку нагнітає, візьми в лапки і буде ок.
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24.02.2022 08:58 Ответить
а кораблики топить неплохо бы.
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24.02.2022 08:54 Ответить
чем?
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24.02.2022 09:00 Ответить
вопрос к главнаркомандувачу - а как обстоит дело с работой в особый период? или быканов все прикрыл?
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24.02.2022 08:54 Ответить
кремлівські фашисти почали нищити нас, нищимо їх нещадно, до останнього окупанта.
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24.02.2022 08:59 Ответить
Не гавкаємо на Зеленського , йому тепер важко, підтримуємо!
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24.02.2022 09:00 Ответить
Не п....зди, бо прийдуть!
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24.02.2022 09:11 Ответить
Дійсно, ****, шашлики, лижі, а тут війна якась, Знаєш, як то тяжко....
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24.02.2022 09:28 Ответить
срочно восстанавливать! должны быть резервные системы!
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24.02.2022 09:05 Ответить
От моего дома 2 к
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24.02.2022 09:05 Ответить
Смерть рашистам! Орков уничтожать всех, поголовно. Потому как против этого НИКТО в паРаше не протестует. Значит все заслуживают утилизации!
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24.02.2022 09:13 Ответить
 
 