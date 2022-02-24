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В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ, - Сухопутные войска ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ, - Сухопутные войска ВСУ

Сухопутные войска ВС Украины сообщают об уничтожении военной техники войск РФ.

Об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативная информация с востока Украины. В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ", - говорится в сообщении.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+52
Добре.
Тримаймо кулаки, щоб ВСУ насипало кацапам так добре, щоб до вечора вони вже почали переговори.
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24.02.2022 08:48
+41
Борімося хлопці, якщо здамося, ніхто нас не пожаліє, та не буде надавати допомогу.
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24.02.2022 08:48
+41
Щас наши войдут в азарт и пойдет))))
Слава Украине!
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24.02.2022 08:49
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Уже военным можно стрелять?
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24.02.2022 08:48 Ответить
Дідусю, не єхиднічай в такий час!
З повагою!
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24.02.2022 08:50 Ответить
Ще ні не будемо провокувати "ту сторону"
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24.02.2022 08:50 Ответить
Юродствував той, хто таке придумав, а хлопці гинули
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25.02.2022 05:42 Ответить
Ну літаки вже є збиті.
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24.02.2022 08:54 Ответить
П'ять літаків, два танки в хлам.
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24.02.2022 08:58 Ответить
Я тебе перший раз тут бачу.
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24.02.2022 09:14 Ответить
Это не на долго.
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24.02.2022 09:20 Ответить
круче - уже в берлине!
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24.02.2022 09:15 Ответить
не пи...ди
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24.02.2022 09:18 Ответить
Кацапы врут всегда и везде.
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24.02.2022 08:54 Ответить
Тююю, якесь там ППО... Вони Марс вже захопили! Більше слухайте...
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24.02.2022 09:46 Ответить
Заткнись,тварь
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24.02.2022 09:03 Ответить
Сейчас подадут жаркоє.
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24.02.2022 08:48 Ответить
ПОХОРОНОК В РАШКУ ПРИБЫВАЕТ надо счет на десятки тысяч может тогда начнут орать путина в отставку! Долой Войну! как знать...
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24.02.2022 08:51 Ответить
Неначнут...

Там мамахи рады, когда получают ******** в пакете.... это ж 50к фублей
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24.02.2022 09:01 Ответить
Борімося хлопці, якщо здамося, ніхто нас не пожаліє, та не буде надавати допомогу.
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24.02.2022 08:48 Ответить
Добре.
Тримаймо кулаки, щоб ВСУ насипало кацапам так добре, щоб до вечора вони вже почали переговори.
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24.02.2022 08:48 Ответить
Зкрывайте БОСФОР для росии
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24.02.2022 08:48 Ответить
Який Босфор? Хану Ердогану важливіше помідори, та туристи в Анталії з Нижнього Тагилу
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24.02.2022 08:52 Ответить
Эрдоган сказал что нейтрален. Так что вряд ли.
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24.02.2022 08:54 Ответить
Турция в нато,так что он не может быть нейтрален.
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24.02.2022 09:21 Ответить
Щас наши войдут в азарт и пойдет))))
Слава Украине!
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24.02.2022 08:49 Ответить
Слава ЗСУ!
Так держати хлопчики!
Здоров'я і Безпеки Вам!
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24.02.2022 08:49 Ответить
Якщо вистоїмо, нас буде поважати увесь світ!
І ми вистоїмо !
Як казав великий Тарас борітеся поборете, вам Бог помагає!
А імперія зла додасть собі зневаги.
Хай весь світ зрозуміє, що імперію зла треба руйнувати як пухлину планети Земля
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25.02.2022 05:53 Ответить
Хлопці молодці!!! Слава Україні! Смерть ворогам!
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24.02.2022 08:49 Ответить
круче - сразу берлин, кацап))
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24.02.2022 09:16 Ответить
ну наконец-то пошли приятные слуху новости... единственная просьба - надо улучшить производительность в несколько раз... и пусть кацапские трупы удобряют украинскую землю...
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24.02.2022 08:49 Ответить
и берлин тоже?
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24.02.2022 09:16 Ответить
ну шо, крымский мост сносить будем или на рояле играть
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24.02.2022 08:50 Ответить
Чем
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24.02.2022 08:53 Ответить
Тем, чего у нас стало вдосталь за последние два года - асфальтоукладчиками !
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24.02.2022 08:56 Ответить
С Чехии будешь стрелять
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24.02.2022 08:54 Ответить
Успіху нашім хлопцям!
Борімося і поборемо!
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24.02.2022 08:50 Ответить
От би так ще по бульботанкам!
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24.02.2022 08:50 Ответить
Героям слава!!!
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24.02.2022 08:50 Ответить
беспілотники у повітря підіймати
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24.02.2022 08:52 Ответить
Скорее всего их уже нет.
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24.02.2022 09:01 Ответить
Тримайтесь, брати! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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24.02.2022 08:52 Ответить
ЗСУ-ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА....
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24.02.2022 08:52 Ответить
Слава Україні, Україна понад усе!
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24.02.2022 08:52 Ответить
А шо, Каломой за танки больше премий не дает????????
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24.02.2022 08:53 Ответить
за наши
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24.02.2022 09:06 Ответить
Приємно, радію за наші перші сьогоднішні успіхи. Вдячний нашим військовим.
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24.02.2022 08:53 Ответить
кацапские ********, суки твари животные гниды.
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24.02.2022 08:54 Ответить
Вроде был прорыв в сумской области,но под Глуховом насыпали и остановили, но это не точно.
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24.02.2022 08:56 Ответить
Знищуйте кацапню без жалю, в полон нікого не беріть
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24.02.2022 08:58 Ответить
Ну офицеров уровня капитан и выше брать всё таки надо .Всё таки сведениями они ценными располагают
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24.02.2022 09:06 Ответить
брать можно.. но ненадолго..
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24.02.2022 09:17 Ответить
Шото ефекту внєзапності у них не вийшло особливого, ну а тепер все - Путлєр-капут, і ніяк інакше.
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24.02.2022 09:00 Ответить
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24.02.2022 09:01 Ответить
Смерть рашистким оккупантам. и украинским гнидам ОПЖоперам
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24.02.2022 09:03 Ответить
Окей, а что делать с *******, которые лезут из Крыма
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24.02.2022 09:04 Ответить
....мочити...звідти лізуть такі ж скоти, як із з інших напрямків...
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24.02.2022 09:11 Ответить
Этих тоже встретим
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24.02.2022 09:14 Ответить
Ху@ло-фюрер та бульбо-фюрер підписали собі смертельні вироки
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24.02.2022 09:05 Ответить
Ми вас крисят крестили, ми ж вас і відспіваємо, Слава Україні, Боже бережи ЗСУ
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24.02.2022 09:11 Ответить
ПНХ, козломордый!
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24.02.2022 15:15 Ответить
Дятлы долбят, а страна не сдается!
Позор империи зла!
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25.02.2022 05:59 Ответить
Мы злой росийской нечисти загоним пулю в лоб.Губитель человечества ******** народ.
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24.02.2022 09:51 Ответить
 
 