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В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ, - Сухопутные войска ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сухопутные войска ВС Украины сообщают об уничтожении военной техники войск РФ.
Об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативная информация с востока Украины. В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ", - говорится в сообщении.
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+52 Герхард
показать весь комментарий24.02.2022 08:48
+41 Petrov Viktor
показать весь комментарий24.02.2022 08:48
+41 Виталий Харитонов f2132970
показать весь комментарий24.02.2022 08:49
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З повагою!
Там мамахи рады, когда получают ******** в пакете.... это ж 50к фублей
Тримаймо кулаки, щоб ВСУ насипало кацапам так добре, щоб до вечора вони вже почали переговори.
Слава Украине!
Так держати хлопчики!
Здоров'я і Безпеки Вам!
І ми вистоїмо !
Як казав великий Тарас борітеся поборете, вам Бог помагає!
А імперія зла додасть собі зневаги.
Хай весь світ зрозуміє, що імперію зла треба руйнувати як пухлину планети Земля
Борімося і поборемо!
Позор империи зла!