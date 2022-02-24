В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ, - Сухопутные войска ВСУ

Сухопутные войска ВС Украины сообщают об уничтожении военной техники войск РФ.

Об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативная информация с востока Украины. В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ", - говорится в сообщении.

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