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Наступлению РФ через границу предшествует артобстрел, далее движется военная техника. Среди пограничников есть раненые, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наступлению РФ через границу предшествует артобстрел, далее движется военная техника. Среди пограничников есть раненые, - ГПСУ

Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Фейсбуке.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Меловое" в Луганской области.

Также смотрите: Из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

По имеющейся информации среди пограничников несколько военнослужащих получили ранения.

Военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага.

Наступлению РФ через границу предшествует артобстрел, далее движется военная техника. Среди пограничников есть раненые, - ГПСУ 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
Зараз бачу у Раді групу депутатів і там Бойко, Шуфрич. Чому їм ще не розірвали сраки?
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24.02.2022 09:04
+11
Гореть этим ***** сначала в технике, потом в аду!
Слава Украине!
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24.02.2022 09:04
+6
Только что, минуту назад смотрел прямое включение чешской журналистки с Харькова, нету там казламордых, не разгоняйте фейки.
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24.02.2022 09:30
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джавеліни є у прикордонниках?
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24.02.2022 09:02 Ответить
Откуда ?
Це ж прикордоники, а не піхота.
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24.02.2022 09:28 Ответить
а как же главнаркомандувач допустил, что только погранвойска прикрывают границу? это преступление...
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24.02.2022 09:03 Ответить
Бо він був пацифістом який любить будувати дороги, далі подивимся
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24.02.2022 09:27 Ответить
А вы карту вообще видели ?
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24.02.2022 09:49 Ответить
та уже не долго осталось я так понял
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24.02.2022 09:05 Ответить
В Україні є джавелини, треба їх використовувати
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24.02.2022 09:04 Ответить
Гореть этим ***** сначала в технике, потом в аду!
Слава Украине!
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24.02.2022 09:04 Ответить
Зараз бачу у Раді групу депутатів і там Бойко, Шуфрич. Чому їм ще не розірвали сраки?
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24.02.2022 09:04 Ответить
У нас що зовсім не має артилерії чи ракет? Чому прикордонники відстрілюються з табельної зброї виключно?
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24.02.2022 09:06 Ответить
Бо прикордоникам не положено мати щось окрім стрілецької зброї.
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24.02.2022 09:26 Ответить
де байрактары???????????
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24.02.2022 09:09 Ответить
Харьковчане говорят что по Харькову уже ростанки едут...
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24.02.2022 09:16 Ответить
Харьковчанє з Горловки ?
Немає в Харкові кацапських танків не вір фейкам.
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24.02.2022 09:25 Ответить
Только что, минуту назад смотрел прямое включение чешской журналистки с Харькова, нету там казламордых, не разгоняйте фейки.
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24.02.2022 09:30 Ответить
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24.02.2022 09:25 Ответить
110
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24.02.2022 09:28 Ответить
пошло на ЙУХ,
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24.02.2022 09:30 Ответить
Главнокомандующий ВСУ приказал наносить максимальные потери врагу


Залужный сообщил, что ситуация контролируется. Российские войска несут потери.
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24.02.2022 09:31 Ответить
Народ, прекратите сраться. Давайте мораторий на срач объявим (даже для 73%, понимаю, что трудно Я так понимаю, что мЕста на Земле нам рядом с козломордыми нет. Значит нужно давить гнид. Есть тероборона, ищем себе применение, где можем пригодиться. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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24.02.2022 09:49 Ответить
 
 