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Бомбардировка войсками РФ ВЧ в Подольске: 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Бомбардировка войсками РФ ВЧ в Подольске: 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали

В результате бомбардировки со стороны войск РФ есть погибшие и раненные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Pravda Gerashchenko со ссылкой на официальную информацию по каналам полиции.

Так, в Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 подверглась бомбардировке, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.

В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА

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Разбомбили мост через реку Ингулец.

Также сообщается, что в Николаевской области Николаевского района на Кульбакинском военном аэродроме при обстреле ранен один человек; населенный пункт Семихатки Генический район Херсонская область - при обстреле погиб 17-летний парень.

Бомбардировка войсками РФ ВЧ в Подольске: 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+60
Війська рфії це колективне *****. Вони не люди.
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24.02.2022 09:10
+57
Они пришли чтобы убивать...
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24.02.2022 09:09
+38
Пока их цель посеять панику, подавить моральный дух, чтобы наши побежали. В этом цель этих бомбардировок.
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24.02.2022 09:14
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Они пришли чтобы убивать...
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24.02.2022 09:09 Ответить
Пока их цель посеять панику, подавить моральный дух, чтобы наши побежали. В этом цель этих бомбардировок.
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24.02.2022 09:14 Ответить
И фейков.
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24.02.2022 09:14 Ответить
А командующий написал потерь нет среди наших
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24.02.2022 09:09 Ответить
Він писав про ЗСУ, а не цивільних.
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24.02.2022 09:11 Ответить
так 6 загиблих в військовій частині це хто? цивільні?
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24.02.2022 09:11 Ответить
Скільки потрібно часу, щоби все систематизувати та доповісти нагору? А по-друге, ви дійсно вважаєте, що на місцях одразу доповідають про надзвичайні події, а не намагаються прикрити власну дупу?
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24.02.2022 09:26 Ответить
у місті Подільськ ВЧ 0173 - это кто не военные на военном обьекте?
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24.02.2022 09:12 Ответить
дворніки з поварами
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24.02.2022 09:14 Ответить
Военная часть рлс и связи
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24.02.2022 09:24 Ответить
а военная часть это что
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24.02.2022 09:12 Ответить
Нужно понимать, что новости не публикуются после происшествия...
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24.02.2022 09:11 Ответить
Интересно, армия понимает, что надо действовать, а не ждать реакции наркомана-говнокомандующего?
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24.02.2022 09:15 Ответить
Війська рфії це колективне *****. Вони не люди.
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24.02.2022 09:10 Ответить
Trimaitesia, brate ukraincy. Nato von uže polčasa s 9:30 (našego vremeni) zasedajut.
Avosj nadumajut čego krome zaturbovannostj.
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24.02.2022 10:07 Ответить
Твари,мрази,падаль.
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24.02.2022 09:11 Ответить
Кацапи пишуть як добре буде ;памарадьоріть пару хат хахлов;.
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24.02.2022 09:11 Ответить
а русня больше нихуя и не умеет...

Образ жизни такой.
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24.02.2022 09:14 Ответить
Тому ***** і тримало їх напів голодними та босими, щоб одічалиє хотіли йти нас вбивати та грабувати.
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24.02.2022 09:22 Ответить
Саме головне - вже кацапам "літаючим" на Донбасі "оскому збили" - не одна кацапка сьогодні заголосить по своєму льтчику! Вчасно "Стінгери" з "Перунами" підвезли! Подивимося що буде на Поліссі - там на білоруську територію посадили полк Ка-52 (30 шт)
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24.02.2022 09:22 Ответить
Нападавших росфашистов меньше, чем нас, они будут уничтожены.
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24.02.2022 09:13 Ответить
В режиме 24/7(?) мы делаем и сделаем все, чтобы вам было МИРНО, ТЕПЛО, СЫТНО и чтобы вы все были здоровы», - заверил президент

Зеленский

https://nv.ua/ukraine/politics/ugroza-vtorzheniya-rossii-zelenskiy-uspokoil-ukraincev-obrashchenie-50211349.html
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24.02.2022 09:13 Ответить
А мы не собираемся сдаваться.
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24.02.2022 09:28 Ответить
Кацапи - не люди. Знищувати виродків без жалю
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24.02.2022 09:19 Ответить
Сдохни ***** Слава Украине .
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24.02.2022 09:20 Ответить
Спамим провокаторов и паникеров! Помогаем всем чем можем!
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24.02.2022 09:21 Ответить
Виборці Зе мабуть зараз зашифруються як ніколи ....
А кацапи таки не люди.
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24.02.2022 09:23 Ответить
дебилушка, а что не так делает Президент в данный момент?
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24.02.2022 10:03 Ответить
Если сегодня Европа и США не перекроют кислород ху..лу ,то мы будем долго партизанить!
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24.02.2022 09:24 Ответить
Пора вешать пятую колону. - Медведчука, Бойко, Шуфрича, Мураева и Ко. Настало время провести шмон в церквях гундяевского сатаната
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24.02.2022 09:25 Ответить
Шария забыли. Нужен закон о калоборантах и тогда с чистой совестью можно в расход.
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24.02.2022 09:27 Ответить
Тарас Черновол сегодня заявил на Прямом канале, касаемо работы Кулебы : Пропал Ермак и мы слышим голос нормального патриотического министра. Да и найвелычнишый в последние пару дней стал патриотом.

А теперь вопрос, где Дерьмак?
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24.02.2022 10:44 Ответить
Ето они мрази так защищают рузкоязычных. В плен кацапских и белорузких мразей не брать.
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24.02.2022 09:26 Ответить
Подільська - схоже з території придністров'я обстрілювали. Дуже близько до кордону
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24.02.2022 09:27 Ответить
Я живу біля Рівненської АЕС, трохи страшно. Хто його знає, може виродки вдарять і по ядерному об'єкту
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24.02.2022 09:29 Ответить
розумiю, щас всем страшно, но никто не паникует
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24.02.2022 10:04 Ответить
Головна помилка усіх , хто виміряв , чи буде війна , чи ні (й моя , нажаль , те ж) ... ми вважали , що це "скот" , що це "тварина" , але з виду гомо-сапієнс .

Але хто сказав , що ***** це людина як біологічна одиниця ?!
Чи біологічна - це питання ??????? !!!!!

Це якийсь рептілойд ***** , може чорт , чи різновид птеродактеля .

Це й мій прорахунок теж !
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24.02.2022 09:33 Ответить
Самое время уничтожить ПМР...
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24.02.2022 09:34 Ответить
Слухайте офіційні повідомлення ВР, Кабміну, МЗС, ЗСУ! Цензор, прикрий хавало, не нагнітай!
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24.02.2022 09:51 Ответить
Офіційні сторінки
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24.02.2022 09:53 Ответить
В Умани тоже раненые. Склад разбомбили. Но ниче, народ выдыхает и готовится к обороне.
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24.02.2022 10:08 Ответить
Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі стали вам поперек горла москалі ї б у ч і!!!!!!
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24.02.2022 10:18 Ответить
В Івано-Франківську зняли на відео ракету.
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24.02.2022 10:21 Ответить
Почему командование не рассредоточило армию по населенным пунктам!!!! Было ясно что будут ракетные удары по военным. Это преступление!!
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24.02.2022 10:25 Ответить
Вбивайте всіх росічн які хочуть вбити нас!
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24.02.2022 10:35 Ответить
 
 