Бомбардировка войсками РФ ВЧ в Подольске: 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали

В результате бомбардировки со стороны войск РФ есть погибшие и раненные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Pravda Gerashchenko со ссылкой на официальную информацию по каналам полиции.

Так, в Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 подверглась бомбардировке, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.

В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Разбомбили мост через реку Ингулец.

Также сообщается, что в Николаевской области Николаевского района на Кульбакинском военном аэродроме при обстреле ранен один человек; населенный пункт Семихатки Генический район Херсонская область - при обстреле погиб 17-летний парень.